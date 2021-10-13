Первое накопительное обновление безопасности для Windows 11 усугубило ситуацию с падением производительности процессоров Ryzen, сообщает TechPowerUp.

Windows 11 вышла 4 октября, а 6 октября AMD подтвердила, что обновление снижает производительность официально поддерживаемых процессоров Ryzen на 3-5% в приложениях и на 10-15% в играх. Чипмейкер выделил две ошибки: первая касается кэш-памяти третьего уровня и ведет к трехкратному росту задержек, а вторая связана с механизмом Collaborative Processor Performance Control (CPPC2), отвечающим за оптимальное распределение нагрузок.

12 октября Microsoft выпустила первое кумулятивное для Windows 11, и оно еще сильнее усугубило проблемы с производительностью процессоров Ryzen. Обозреватель TechPowerUp сделал замеры в системе на базе Ryzen 7 2700X (Pinnacle Ridge) — задержки L3-кэша с привычных 10 нс после установки обновления Windows 11 увеличились 17 нс, а выходом первого патча показатель и вовсе вырос до 31,9 нс.

AMD выступила с официальным заявлением по поводу ситуации в социальных сетях, которое также появилось и на Reddit. В нем компания назвала точные даты выхода двух патчей с исправлениями, которые должны решить текущие проблемы: 19 октября через Windows Update выйдет патч, устраняющий неполадки с высокими задержками L3-кэша, а 21 октября выйдет новый драйвер с исправлениями механизма CPPC2.