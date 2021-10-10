Far Cry 6: буэнос диас, герильяс

Far Cry 6 во многом ощущается как возвращение домой. Поскитавшись вдоволь по Непалу и Северной Америке, основная серия наконец-то возвращается к корням — на экране залитые солнцем тропики вдохновленного Кубой острова Яра и партизанские отряды, противостоящие диктатору Антону Кастилья в исполнении Джанкарло Эспозито.

Far Cry 6 Жанр FPS, Open world

Платформы Windows/ PlayStation 4/ PlayStation 5/ Xbox One/ Xbox Series X/S

Разработчики Ubisoft Toronto

Издатель Ubisoft

Сайт, Epic Store

Игровая формула в который раз остается неизменной, так что если вы играли в любую часть серии за последние девять лет, то чтение рецензии можете заканчивать, поскольку вы уже имеете полное представление о том, что будет происходить в игре. Карта острова поделена на регионы, во главе каждого из которых стоит промежуточный босс, с которым хорошо бы разобраться прежде, чем идти учить Эль Президенте всем прелестям демократии. Процесс зачистки отработан до автоматизма — проводим разведку местности, причем вышек на этот раз практически нет, захватываем блок-посты и базы, спасаем пленных партизан, взрываем установки ПВО, ищем ящики с ценными материалами или особым оружием, выполняем цепочки заданий и приближаемся к устранению местного царька, и все ради того, чтобы уговорить членов локальной ячейки сопротивления режиму присоединиться к общему движению Либертад, финальная атака и… переходим в следующий регион, где все повторяется заново.

При этом процесс исследования игрового мира и зачистки вражеских баз лично мне показался несколько удобней, чем раньше. Ограничение на количество переносимого оружия убрали, так что теперь главный герой может носить с собой хоть весь арсенал, переключаясь между стволами по мере необходимости, а вот для того, чтобы сменить модули на оружии, придется найти ближайший верстак, благо разбросаны они по карте довольно щедро, да и бежать к ним не придется, на помощь приходит система быстрого перемещения. Ее же можно использовать и для того, чтобы быстрее добираться в еще не открытые регионы — вместо телепортации выбираем высадку с воздуха возле ближайшего убежища повстанцев и планируем на вингсьюте дальше, преодолевая пару километров за считанные секунды. Если же никакого убежища поблизости нет, можно попросту реквизировать чей-то транспорт либо призвать с базы свой, в багажнике которого и боезапас пополнить можно. При желании вместо автомобильных дорог можно использовать партизанские тропы, которые расположены зачастую параллельно основным магистралям, правда, авто там не проедет, а вот лошадь или квадроцикл — вполне. Хотя я старался их по возможности избегать, ведь управление транспортом в игре уже привычно хромает, так что ездить по ухабистым и извилистым тропкам — удовольствие на любителя. Да и какой в этом смысл, если спрятав оружие, можно относительно свободно перемещаться где угодно, за исключением военных объектов: солдаты режима не обращают внимания на главного героя до тех пор, пока тот не ведет себя подозрительно, не размахивает стволом и держится от них на почтительном расстоянии.

Помимо сюжетных квестов, игра предлагает развлечься десятком других способов: здесь и петушиные бои, выполненные в стиле Street Fighter, и побочные задания, поиск сокровищ, домино, постройка и развитие повстанческих баз, партизанские операции в виде текстовых квестов, охота и рыбалка, гонки и другие необязательные активности. Причем ключевое слово здесь — необязательные. Хотите идти исключительно по сюжетной линии? Пожалуйста, игра не будет вас ограничивать. Более того, учитывая присутствующий автолевелинг противников, специально прокачивать персонажа на побочных заданиях нет никакого смысла, ведь противники будут просто повышать уровень одновременно с вашим героем. Да, без полной зачистки карты вы лишитесь доступа к уникальному оружию, но только оно здесь не панацея. Несмотря на то что я пытался захватывать все блокпосты и выполнять все задания, на которые наталкивался, моим любимым оружием стала одна из стартовых винтовок с глушителем и бронебойными патронами. Да, высокоуровневые противники порой требовали двух-трех выстрелов в голову, но когда это было проблемой.

А вот местные уникальные стволы Резольвер и ранцы Супремо, которые наделали шума после анонса игры, на деле оказались не такими уж и полезными. По большому счету, лучшим выбором из ранцев можно назвать стартовую самонаводящуюся ракетницу Экстерминадор и ее аналог Фантазму, стреляющую отравляющими зарядами, которые заставляют врагов атаковать друг друга; в некоторых ситуациях можно использовать и Вольту, чей ЕМИ разряд вырубает технику, которую впоследствии можно и нужно реквизировать. Оружие из категории Резольвер я и вовсе практически не использовал. С одной стороны, эти вундервафли достаточно веселые для того, чтобы разнести с их помощью парочку военных баз, но столкновение лоб в лоб в Far Cry 6 — вообще затея не самая благодарная: забежав на вражескую территорию с пушкой наперевес, вы только поднимите тревогу и в итоге будете вынуждены разбираться не только с подтянувшимся на шум высокоуровневым спецназом Эль Президенте, но и со всякими танками-вертолетами. Раз-другой это здорово и весело, но потом приедается, поскольку модель поведения у противников всегда одна и та же, и все эти перестрелки лишь отнимают время. Еще и лупят враги чертовски метко и больно.

То же самое можно сказать и про Амигос — питомцев, которых, по идее, можно использовать, чтобы навести шороху во вражеском стане, но по факту неоспоримую пользу приносила только такса Чоризо, с колесиками-протезами вместо задних лапок. Перемещается собака с лютым скрипом, на который сбегаются враги, что открывает дополнительные возможности для скрытного прохождения, как бы парадоксально это ни звучало. Все остальные звери, несмотря на всю их смертоносность, в лучшем случае выступают в качестве отвлекающего фактора, и тут уже не особо важно, кого именно ты используешь — умеющего воскресать крокодила в жилетке или бесшумную, но крайне гламурную кошку, умеющую подбирать песо с поверженных врагов.

Другими словами, с точки зрения игрового процесса перед нами все тот же Far Cry, только комфортней. А вот с сюжетом дела обстоят неоднозначно. И вроде бы все хорошо, и главный герой больше не очередной избранный американец, пришедший решить все проблемы в забитой стране третьего мира, и главный злодей — на первый взгляд, больше не неуравновешенный психопат, и завязка поинтересней, чем раньше, но реализация подкачала.

Дани Рохас — местный сирота, который сумел пережить суровые реалии яранского приюта и устроиться в армию, откуда его (или ее, пол персонажа можно выбирать) вскоре вышвырнули за несубординацию. Дани не очень-то заинтересован в участии в очередной революции, поскольку не слишком верит в то, что что-то изменится. Одна революция на острове уже была, партизаны победили, но только лишь для того, чтобы “мудрый народ™” на первых же демократических выборах избрал президентом сына повергнутого диктатора, и все началось заново. Поэтому Дани хочет одного — эмигрировать поскорее в Америку и открыть там свою автомастерскую, а вы тут сами как-нибудь разбирайтесь со своими проблемами. Антон Кастилья, в свою очередь, готовит преемника и строит на острове классическую военную диктатуру, отравляет табачные плантации химикатами, использует рабский труд и проводит опыты на людях — но, сюрприз, для того, чтобы наладить производство лекарства от рака. И вот тут у нас вроде бы вырисовывается интересная моральная дилемма, но увы. Дани без каких-либо колебаний решает пересмотреть свои взгляды на жизнь и остается сносить диктатора. Кастилья, хладнокровный, но, в принципе, очень умный и расчетливый злодей, превращается в маньяка, переливающего себе кровь несчастного заключенного перед обращением к народу. Второстепенные персонажи, видать, чтобы игрок не забывал, что действие происходит в латинской америке, говорят на нелепой смеси испанского и английского и пытаются ввернуть “герилья” в каждое предложение, порой дважды. “Секретные партизанские тропы” чуть ли не целиком выкрашены в синий цвет Сопротивления, путь к повстанческим базам отмечен огромными синими стрелками, и рядом солдаты допрашивают повстанца с баллончиком краски в руке, пытаясь выяснить, где же скрываются партизаны. Ну а мотивация Сопротивления сводится к “у герилья нет цели, только путь”: повстанцы буквально не думают о том, что будут делать после того, как захватят власть в стране, о чем прямо и заявляют. При этом серьезные и местами крайне жестокие миссии перемежаются с откровенным балаганом, из-за чего игра оставляет крайне неоднозначные впечатления. Группа жестоких подростков захватила вражеский аванпост и с улыбками делает селфи на фоне подвешенного за ноги трупа адмирала — что ж, самое время для партии в домино или охоты на зомби-петухов. Как говорится, на вкус и цвет, однако я бы предпочел, чтобы вся игра была выдержана в том мрачном тоне, который задают здешние катсцены между миссиями, но увы.

Far Cry 6 оставляет двойственные впечатления, история изначально имеет довольно мрачную окраску и построена вокруг непростых моральных дилемм, однако игровой процесс сводит весь потенциал сюжета к нулю, предлагая игроку развеселую голливудскую песочницу с погонями, взрывами и массой шуток, некоторые из которых даже оказываются удачными. Если вам понравилась любая из предыдущих частей, то с большой долей вероятности понравится и эта, но все-таки, может, уже пора разработчикам внести в игровую формулу какие-то изменения помимо косметических? Ведь уже в который раз одно и то же.