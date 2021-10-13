AMD выпустила Radeon RX 6600 — мейнстрим видеокарту для 1080p-гейминга за $329

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13 октября AMD, как и ожидалось, официально анонсировала среднебюджетную видеокарту Radeon RX 6600 на 7-нм GPU Navi 23, подтвердив характеристики из недавней утечки. Новинка сразу поступила в продажу в большинстве стран мира, а профильные зарубежные сайты выпустили детальные обзоры с результатами тестов.

Radeon RX 6600 — шестая и новая самая младшая модель в актуальном семействе Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения.

Она расположится на ступеньку ниже Radeon RX 6600 XT, которая тоже предназначена для 1080p-гейминга. Основа Radeon RX 6600 — урезанный вариант 7-нм GPU Navi 23 XL с 28 активными вычислительных блоками, что соответствует 1792 потоковым процессорам. RX 6600 оснащается 8-гигабайтным буфером GDDR6 и 128-битной шиной с пропускной способностью в 224 ГБ/с.

Базовая частота GPU — 2359 МГц, повышенная — 2589 МГц. Потребляя 132 Вт, карта требует подключения 8-контактного кабеля PCI-E. Для вывода изображения предусмотрено два разъема DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.1.

Подразумевается, что Radeon RX 6600 составит конкуренцию RTX 3060 — в играх новинка «красных» не уступает (в некоторых даже превосходит) «зеленого» визави, но только без трассировки лучей. RX 6600 на 10-15% медленнее RX 6600 XT в зависимости от игры, но на 23% превосходит RTX 2060 с использованием технологии Smart Access Memory в поддерживаемых тайтлах.

Официальные тесты производительности Radeon RX 6600

Независимые обзоры подтверждают, что RX 6600 в среднем на 15% медленнее по сравнению с XT-версией в играх как при разрешении 1080p, так и при 1440p.

Сравнительные результаты тестов производительности RX 6600 в играх при разрешении 1080p и 1440p. Источник: TechSpot

Как и RX 6600 XT, новейшая RX 6600 предлагается только в версиях от партнеров (выпуск эталонной версии не предусмотрен).

Рекомендованная цена RX 6600 — 329 долларов в США (без учета налогов), что на 50 долларов дешевле RX 6600 XT, но в текущей ситуации она ничего не значит. По данным агрегатора цен Hotline, видеокарты RX 6600 XT пока не появились в продаже ни у одного из украинских ритейлеров. К слову, за RX 6600 XT на старте просили от 20 до 33 тыс. грн.