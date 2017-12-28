ПК месяца (декабрь 2017)
Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.
Для удобства, представленные в таблице позиции, являются активными ссылками на конкретные компоненты, категории или страницы с результатами поиска устройств c заданными критериями, которые размещены в каталоге hotline.ua.
Базовый игровой ПК
|Процессор
|Intel Pentium G4600 (3,6 ГГц, 3 МБ L3)
|$85
|AMD Ryzen 3 1200 (3,1/3,4 ГГц, 8 МБ L3)
|$115
|Материнская плата
|Intel H110/B150 (LGA1151)
|$65
|AMD B350/A320 (AM4)
|$75
|Память
|8 ГБ DDR4-2400
|$100
|Видеокарта
|GeForce GTX 1050 2 ГБ, GDDR5
|$145
|Накопитель
|HDD 1 ТБ, 7200 об/мин
|$50
|Корпус и БП
|Middle Tower ATX, 450 Вт
|$75
|Cумма для ПК на платформе Intel
|$520
|Сумма для ПК на платформе AMD
|$560
Мы никак не могли отпустить уходящий год без очередного «ПК месяца». В преддверии надвигающихся праздников полезно иногда расставить акценты и бегло оценить происходящее в сегменте игрового железа.
Перемены в составе базовой игровой системы зависят от вашей готовности потратить больше на покупку ключевых компонентов. Речь прежде всего о выборе основы для ПК на базе Intel. Здесь у нас по прежнему два варианта. Можно либо использовать связку Pentium G4600 ($85) с материнской платой на базе Intel H110/B250 за $60–70. Либо же смотреть в сторону 4-ядерного Core i3-8100 за $120 и самой доступной материнской платы на Intel Z370 за $120–130. Признаться, оба варианта нам не очень нравятся. Первый, конечно же, интересен ценой, что очень важно для системы такого класса. Однако в этом случае изначально при покупке новой системы мы загоняем себя в рамки платформы предыдущего поколения. Особенно неприятно то, что никаких функциональных ограничений в этом случае нет, речь лишь о невозможности использовать чипы семейства Coffee Lake на платах с чипсетами Intel x1xxx/x2xxx.
Периодически появляются сообщения о том, что энтузиастам удалось запустить Coffee Lake на платах с чипсетами предыдущего поколения, однако во всех случаях не обходится без нюансов в виде неработающей слота PCI Express x16, проблем с интегрированной графикой или контроллером памяти. Говорить о массовом характере подобных экспериментов, требующих модификации BIOS, пока не приходится.
Идеальной была бы возможность работы Core i3 семейства Coffee Lake на платах предыдущего поколения. Если для 6-ядерных чипов Core i5/i7 возможны нюансы с требованием по увеличенной мощности, то 4-ядерные модели ведь принципиально не отличаются от предшественников с таким же количеством вычислительных блоков (Core i5-7xxx), которые без проблем работают на самых доступных платах c Intel H110. Увы и ах.
Вариант со связкой «Core i3-8100+Intel Z370» вполне жизнеспособен если вы готовы потратить на покупку материнской платы больше, чем хотелось бы для подобной комбинации. Конечно, возможность заполучить недорогой 4-ядерный процессор очень привлекает, как немного греет душу и перспектива возможного апгрейда на 6-ядерный чип по необходимости/возможности. Но в этом случае придется раскошелиться на недешевую материнскую плату. Чипсеты начального уровня и доступные модели на их основе для Coffee Lake появятся в продаже лишь через несколько месяцев. Вряд ли это произойдет раньше марта-апреля следующего года. Откладывать ли по этой причине сборку новой системы или купить уже сейчас плату на Intel Z370 – решать вам. Судя по тому, что Core i3-8100 входит в TOP5 наиболее популярных процессоров на hotline.ua, терпения хватает не всем.
С базовой платформой на AMD предельная ясность. Ryzen 3 1200 в комплекте с простой материнской платой на AMD B350 здесь смотрятся уместно, прогнозируемо и вполне органично. Опускаться до уровня Athlon X4 950 стоит лишь в каких-то исключительных случаях. Хотя по цене этот вариант выглядит очень заманчиво, но для игровой системы производительность процессора играет все большую роль, а возможностей стартового чипа AMD для Socket AM4 будет хватать не всегда даже сейчас, не говоря об отдаленной перспективе.
C графикой для базовой игровой платформы опять все сложно. Рекомендуемые ранее для этой категории GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ стремительно подорожали. За последний месяц цена таких моделей увеличилась с немалых, но терпимых $170–175 до $210–230. По этой причине мы временно опять откатились на полшага назад, предлагая в качестве базового адаптера GeForce GTX 1050 2 ГБ. За $140–150 можно подобрать подходящий вариант. Отличие в производительности GTX 1050 Ti и GTX 1050 нелинейно. Зачастую это 10–15%, хотя в некоторых исключениях, когда игре очень нужно более 2 ГБ локальной памяти видеокарты, прирост может составлять до 30%. При этом текущая разница в цене «титановой» и обычной версий сейчас порядка 40–50%.
Признаться, мы уже не планировали возвращаться к видеокартам с 2 ГБ памяти. Конечно, это не ужас-ужас и если использовать настройки качества графики при которых используется не более этого объема, то GTX 1050 обеспечивает в режиме Full HD приличное, как для своего класса, количество кадров/c. То есть страдать точно не придется, разве что самую малость в очень уж охочих к видеопамяти проектов, как то Wolfenstein II: The New Colossus.
GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ в целом органичнее смотрелась в составе базовой игровой системы, но резкое увеличение цены наверняка будут готовы принять не все. Особенно с учетом того, что совсем недавно за $240–250 можно уже было обзавестись GeForce GTX 1060 3 ГБ. Но и эти модели ныне заметно подвинулись в цене, вариантов дешевле $300 уже не найти.
Если уж мы затрагиваем GeForce GTX 1050 2 ГБ, то логично посмотреть и на конкурентные решения от AMD – Radeon RX 560. Однако ценники в $160 за версии с 2 ГБ памяти и $170–180 за 4-гигабайтовые модификации напрочь отбивают такое желание. Еще месяц назад эти адаптеры стоили на $40 дешевле.
AMD без дополнительной огласки обновила спецификации для Radeon RX 560, отметив, что ныне графический процессор данной модели может включать не только 1024 вычислителя и 64 текстурных модуля, но и иметь более скромную функциональную формулу 896/56. Казалось, что от такой комбинации мы уже ушли со времен Radeon RX 460, но, похоже, работающие с определенными ограничениями чипы тоже нужно пускать в ход и это не повод для нового обозначения. С точки зрения разработчика, конечно. Потенциальные владельцы таких устройств имеют на этот счет совсем иное мнение. Попытка «подлога» была замечена, а шумиха вокруг облегченных версий Radeon RX 560 поднялась довольно быстро. Оправдываясь, AMD пообещали поспособствовать понятной маркировке конечных устройств, по которой можно будет легко определить с какой версией GPU предлагается конкретная модель Radeon RX 560. Ну, хотя бы так.
Неторопливо, но с неприятным постоянством увеличивается и стоимость оперативной памяти. Особенно болезненны такие поползновения для базовой игровой системы, когда бюджет жестко ограничен. Покупка 8 ГБ DDR4 обойдется уже примерно в $100. Напомним, что если для платформы Intel вы используете Pentium с доступной материнской платой, то граничным будет режим DDR4-2400. Плата на Intel Z370 фактически снимает ограничения для скоростных комплектов, работающих с Coffee Lake, а для Ryzen 3 1200 лучше изначально ориентироваться на DDR4-2666, а в идеале – на DDR4-3200. Но, в последнем случае стоит внимательнее выбирать комплект, желательно из списка протестированных на конкретной модели платы.
Оптимальный игровой ПК
|Процессор
|Intel Core i5-8400 (2,8/4,0 ГГц, 6×256 КБ L2, 9 МБ L3)
|$260
|AMD Ryzen 5 1600 (3,2/3,6 ГГц, 6×512 КБ L2, 16 МБ L3)
|$225
|Материнская плата
|Intel Z370 (LGA1151)
|$150
|AMD B350 (AM4)
|$90
|Память
|16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4-2666/3000
|$200
|Видеокарта
|NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ, GDDR5
|$400
|Накопитель
|HDD 2 ТБ, 7200 об/мин
|$70
|SSD 240/256 ГБ, SATA3
|$90
|Корпус и БП
|Middle Tower ATX, 550 Вт
|$110
|Сумма для ПК на платформе Intel
|$1280
|Сумма для ПК на платформе AMD
|$1185
Очень достойные оптимальной конфигурации 6-ядерные процессоры Core i5-8400 наконец-то просачиваются в продажу. Подобные задержки с выходом на рынок заслуживают всяческого порицания, но процессоры то хорошие. Розничные версии Core i5-8400 все еще сложно найти. В то же время в продаже появились Tray-варианты, причем по очень привлекательным ценам. Зачастую мы рекомендуем покупать «коробочные» версии чипов, которые предлагаются в нарядной упаковке и имеют 3-летнюю гарантию производителя. Однако здесь сделаем исключение, очень уж существенна разница в цене. Возможность купить ОЕМ-версию Core i5-8400 с годичной гарантией за $220 вместо $270 за розничный вариант, очень даже уместна. Конечно, понадобится обзавестись еще и системой охлаждения, но здесь подойдет любой относительно простой кулер для LGA1151 за $20, который точно будет эффективнее и тише поставляемого в комплекте с BOX-версией CPU.
Ryzen 5 1600 уютно себя чувствует в составе оптимальной игровой конфигурации. Однако, после снижения цен на 6-ядерные модели Core i5, разработчикам можно будет начинать волноваться. То ли еще будет с появлением доступных материнских плат для Coffee Lake. Впрочем, AMD тоже не сидят сложа руки. Компания в первой половине будущего года должна представить обновленную платформу Socket AM4 с чипсетами AMD 4xx и процессорами Ryzen c увеличенными тактовыми частотами. С большой вероятностью при производстве новых CPU компания GlobalFoundries будет использовать улучшенный 12-нанометровый техпроцесс, который должен позволить не только нарастить частоты, но и уменьшить энергопотребление чипов. В плане архитектурных усовершенствований многого от Pinnacle Ridge ожидать не стоит. Надеемся, что производителю наряду с повышением частот удастся улучшить совместимость со скоростными комплектами памяти.
Наверняка совместимость с нынешними платами под Socket AM4 будет сохранена, однако платы с новыми чипсетами будут иметь более широкую функциональность. Из очевидных опций, требующих улучшений – поддержка чипсетных линий шины PCI Express 3.0.
Еще месяц назад казалось, что истерия вокруг игровых видеокарт пошла на убыль. Стоимость адаптеров медленно, но верно дрейфовала в сторону домайнинговых рубежей. Но нет. Пресловутый «биток» взлетел до 20К, вслед за ним подтянулись другие криптовалюты и все вернулось на круги своя. Рекомендуемые для оптимальной игровой конфигурации GeForce GTX 1060 6 ГБ значительно подорожали. В среднем такие модели предлагаются от $400. Примерно во столько же обойдется покупка Radeon RX 580 4 ГБ, а версии с 8 ГБ памяти стоят еще на $50 дороже. В случае с оптимальной конфигурацией отступать уже некуда, потому за основу берем все ту же GeForce GTX 1060 6 ГБ. Для Full HD видеокарта обеспечит приличное количество кадров/c в режимах с высоким качеством графики.
Чтобы удовлетворить запросы бесконечного количества игровых кафе в Китае, компания NVIDIA готова предложить облегченный вариант GeForce GTX 1060 c 5 ГБ памяти на борту, которая будет подключена к GPU шиной с разрядностью 160 бит, а не 192 бита, как у версий 3/6 ГБ. Такая модификация очевидно будет доступна лишь на бездонном азиатском рынке и вряд ли попадет в розничную продажу в наших широтах. Впрочем, желающие наверняка смогут добыть облегченные GTX 1060 на китайских онлайн-площадках.
Прогрессивный игровой ПК
|Процессор
|Intel Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц, 6×256 КБ L2, 12 МБ L3)
|$435
|AMD Ryzen 7 1700 (3,0/3,7 ГГц, 8×512 КБ L2, 16 МБ L3)
|$315
|Материнская плата
|Intel Z370 (LGA1151)
|$175
|AMD B350/X370 (Socket AM4)
|$140
|Память
|16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4-3200
|$220
|Видеокарта
|NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ, GDDR5
|$640
|Накопитель
|SSD 480-512 ГБ, SATA3
|$160
|HDD 3 ТБ, 5400-7200 об/мин
|$85
|Корпус и БП
|Middle Tower ATX, 650 Вт
|$180
|Cумма для ПК на платформе Intel
|$1895
|Сумма для ПК на базе AMD
|$1740
Из-за продолжающегося дефицита на Core i7-8700 (3,2/4,6 ГГц) и откровенной спекуляция на тех штучных экземплярах процессоров, которые попадают в розничную продажу, мы решили оснастить прогрессивную конфигурацию топовым чипом Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц). Модель с разблокированным множителем есть в свободной продаже, а чуть более высокий ценник оправдывают повышенные рабочие частоты и возможность самостоятельно поэкспериментировать с разгоном. Напомним, что версии процессоров с индексом «К» поставляются без штатной системы охлаждения, потому нужно нужно заложить в бюджет средства на покупку кулера.
В прогрессивной конфигурации на AMD процессорная позиция остается за Ryzen 7 1700 (3,0/3,7 ГГц). 8-ядерный чип с поддержкой SMT позволяет полностью использовать потенциал процессоров с архитектурой Zen. В базовом варианте рабочие тактовые частоты модели довольно скромные, но разблокированный множитель позволяет по своему усмотрению подтянуть эти значения. При этом немного ускориться можно попробовать даже с комплектным кулером, который неплох как для штатного варианта.
С появлением информации о готовящемся выходе Pinnacle Ridge, наверняка у кого-то возникло желание дождаться второй итерации Ryzen. Да, действительно есть над чем подумать, особенно если вы ориентируетесь на топовую линейку недешевых процессоров. Наверняка именно с Ryzen 7 начнется обновление парка чипов AMD для Socket AM4.
Под конец года из продажи попросту пропали видеокарты семейств Radeon RX Vega 56 и Radeon RX Vega 64. Несложно догадаться, кого не отпугнула даже относительно высокая цена этих моделей в украинской рознице. В целом, можно говорить о том, что для игровых систем топовая графика AMD опять недоступна. Выбирать придется из решений NVIDIA, но и в этом случае нужно быть готовым к заметно увеличившимся ценам. GeForce GTX 1080 в лучшем случае удастся найти за эквивалент $700–750, да и то, придется хорошенько покопаться в соответствующем разделе.
GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ можно попробовать выудить за $650. В нынешней ситуации это вполне рабочий вариант для прогрессивной конфигурации, если учесть, что в плане производительности такие модели в среднем уступают GTX 1080 не более 5–10%, причем это отставание можно компенсировать дополнительным разгоном.
Видеокарты GeForce GTX 1070 постепенно покидают прилавки. Наивно рассчитывать на щедрые финальные распродажи устройств данной линейки. Можно попытаться найти вариант за $~600, но при наличии более скоростных GTX 1070 Ti доплата за «титановую» версию выглядит оправданной.
Очень уместные в мощных игровых ПК топовые модели GeForce GTX 1080 Ti также повысились в цене. Самые простые варианты стоят уже порядка $1000, а оригинальные версии с улучшенными СО и заводским разгоном предлагаются за $1100–1200. Да, да, в комментариях можно указать, сколько игровых консолей можно купить за эти деньги [сарказм]. Нам тоже очень не по душе такие ценовые рекорды, но это последствия не отпускающей майнинговой лихорадки.
2017 год оказался очень интересным в плане десктопного железа. AMD представила долгожданные процессоры Ryzen и неожиданные Ryzen Threadripper, вернув здоровую конкуренцию во всех сегментах. Intel также предложила Coffee Lake, нарастив количество вычислительных блоков в чипах ключевых линеек и запустила платформу LGA2066 с широким ассортиментом мощных CPU.
Удачные процессорные начинания AMD старалась подкрепить успехами на графическом фронте. Появление Radeon RX Vega 56/64 стало нерядовым событием, но полноценно вернуться в топ-класс игровых видеокарт производителю помешали технические сложности с изготовлением GPU, на подложке которого располагается и многослойная память HBM2.
Наступающий год обещает быть не менее насыщенным и интригующим по части новинок для настольных систем. От Intel ожидаем расширения ассортимента Coffee Lake и появления доступных материнских плат для чипов Core 8-го поколения, а также таинственных Cascade Lake-X под занавес 2018-го. AMD порадует обновленными Ryzen семейства Pinnacle Ridge, а также гибридами Raven Ridge с архитектурой Zen и графикой Vega. Наверняка обновятся и Threadripper, причем разработчики при желании смогут поддержать предложенный темп увеличения количества вычислительных ядер. Ждем приятных новостей и в сегменте дискретной графики. NVIDIA предложит одомашненные версии видеокарт c архитектурой Volta/Ampere, а AMD наверняка поработает над улучшением топовых Vega и обновит адаптеры начального/среднего уровней. В общем, будет интересно. Держим руку на пульсе и постараемся помочь вам в наступающем году не пропустить ничего важного и достойного внимания.