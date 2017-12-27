NVIDIA готовит новый вариант видеокарты GeForce GTX 1060 с 5 ГБ памяти и 160-разрядной шиной

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Как сообщает китайский портал EXPreview, компания NVIDIA собирается выпустить новую версию видеокарты GeForce GTX 1060, которая получит непривычные 5 ГБ видеопамяти, соединённой с ядром посредством 160-разрядной шины. Этим самым ядром станет GPU GP106-350-K3-A1 c 1280 ядрами CUDA, а анонс самой видеокарты ожидается в следующем месяце.

Фото GP106-350-K3-A1

Напомним, что сейчас в ассортименте калифорнийского чипмейкера есть три разновидности GTX 1060: версия с 3 ГБ видеопамяти и 1152 ядрами CUDA, версия с 6 ГБ и 1280 ядрами CUDA и самый последний вариант с 6 ГБ более быстрой памяти (9 Гбит/с). Новая GeForce GTX 1060 5GB по уровню быстродействия должна расположиться между GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1060 3GB. Дополнительный объем видеопамяти в определенных сценариях обеспечит быстродействие на уровне GeForce GTX 1060 3GB.

Зачем NVIDIA понадобилась четвертая GeForce GTX 1060? Все просто. С ее помощью производитель нацеливается охватить сегмент интернет-кафе, предоставив им недорогой вариант для обеспечения игрового опыта в разрешении 1080p с кадровой частотой 60 к/с.

По данным источника, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB будет выпущена только для рынка Китая и не будет доступна в розничной продаже. То есть, при желании купить новинку, если она все же выйдет, можно будет только на китайских онлайн-площадках вроде Taobao или Alibaba.

Источник: Expreview