MachineGames, похоже, вот-вот найдут собственную формулу идеального однопользовательского шутера. Три года назад шведы удивили ценителей олдскульных FPS очень неплохим Wolfenstein: The New Order, после чего немного расслабились, выпустив откровенно проходное дополнение The Old Blood и вот теперь готовы вернуться к полноценному продолжению приключений Жуткого Билли.

Wolfenstein II: The New Colossus Жанр FPS

Платформы PC/PlayStation 4/Xbox One

Разработчики MachineGames

Издатель Bethesda Softworks

Сайт wolfenstein.bethesda.net

Собственно, Wolfenstein II: The New Colossus начинается именно там, где закончилась оригинальная игра – смертельно раненного Бласковица спасают друзья, доставляют на борт Молота Евы и, после пятимесячной комы, блондинчик снова готов крошить нацистов. Одна беда, запрыгнув в древний кибер-костюм Даат Ихуд Би Джей смог лишь отсрочить свою смерть, на полное исцеление надеяться не приходится. Что делать? Крошить фрицев пока не кончатся патроны или не помрешь, смотря что произойдет раньше. Тем более, что фрау Энгель, наша старая знакомая из концлагеря, приложила массу усилий для того, чтобы дать Бласковицу повод для мести.

С точки зрения игровых механик The New Colossus от The New Order мало чем отличается – здесь такой же ганплей, есть возможность стрелять с двух рук, если вы готовы пожертвовать меткостью ради огневой мощи, или же устранять немцев по-одному, полагаясь на пистолет с глушителем и тихие убийства в ближнем бою. Стелс все-еще условный – трупы прятать нельзя, а при их обнаружении вражеские солдаты не поднимают тревогу, но все так же неплохо работает.

Арсенал у Бласковица не то чтобы обширный, но для расправы над фрицами хватает – метательный топорик, пистолет, гранатомет, штурмовая винтовка, автомат, дробовик, гранаты и лазерган, который с одинаковой эффективностью плавит как бронированных нацистов, так и металлические панели стен, открывая новые проходы. Помимо вышеупомянутого, Жуткий Билли частенько подбирает на уровнях целых три вундервафли – огнемет, лазерную турель и миниган, а ближе к концу Би Джею станет доступен еще и местный аналог BFG. Эти тяжелые и мощные пушки лучший выбор для неторопливого но крайне зрелищного и болезненного возмездия. У каждого базового оружия есть три возможных апгрейда, причем детали для улучшения теперь универсальные – нашли ремкомплект и используйте его на свое усмотрение.

Систему навыков, отлично себя зарекомендовавшую в The New Order, решили не менять и здесь она все так же прекрасна в своей простоте – выполняете условие, к примеру, убить заданное количество нацистов в рукопашной или выстрелами в голову, и получаете приятный перк.

Одним словом, с перестрелками все хорошо, за исключением буквально пары моментов – враги не отличаются даже зачатками интеллекта и в результате их без проблем можно заманивать в узкие коридоры, где и укладывать аккуратными штабелями, а еще Би Джей значительную часть игры бегает лишь с половиной здоровья, дают о себе знать травмы, полученные во время боя с генералом Черепом. Подбирая аптечки можно и выйти за рамки этих 50%, но “лишнее” здоровье будет неумолимо таять, пока не опустится до нужного значения. Это не было бы большой проблемой, если бы игра не забывала адекватно информировать игрока о вражеских попаданиях. В пылу сражения понять, что по Бласко сейчас кто-то стреляет порой бывает непросто, а вычислить направление откуда стреляют и вовсе задача из разряда невыполнимых.

Впрочем, как бы странно это не звучало, основная прелесть The New Colossus не в перестрелках. У MachineGames на этот раз получилась совершенно безумная игра, эмоциональный окрас которой меняется чаще, чем направление движения вагончиков на американских горках. Драйвовые перестрелки под шикарнейший саундтрек сопровождаются довольно мрачными монологами готовящегося к смерти Бласковица, а сразу после совершенно идиотских, но оттого не менее смешных шуток идут тревожные сцены неприкрытой жестокости и расизма в самом отвратительном его проявлении.

Wolfenstein II часто застает игрока врасплох – тут вы рассекаете в инвалидной коляске по подводной лодке, расстреливая фрицев с конвейерной ленты, как уток в тире, а уже спустя пару минут наблюдаете, как маленький Бласковиц прячется от отца в шкафу, вынужденный смотреть на то, как он унижает мать. Не успели настроиться на серьезный лад, пробираясь через руины уничтоженного атомными бомбами Нью-Йорка, как Блазко оправляется сперва в Розуэлл, где Ку Клукс Клан на параде братается с нацистами, а потом и на Венеру, принимать участие в кастинге у самого Гитлера.

Доходит до того, что смотреть катсцены порой интересней, чем зачищать от фрицев коридоры секретной военной базы или улицы очередного разрушенного американского города. Неординарная для шутера ситуация, виноваты в которой не в последнюю очередь члены сопротивления. Персонажи у MachineGames получились несколько карикатурными, но чертовски привлекательными и наблюдать за тем, как развиваются отношения старых и новых повстанцев одно удовольствие.

Wolfenstein II: The New Colossus исключительно однопользовательская игра и откровенно линейная игра, не особо располагающая к повторному прохождению (сюжетная развилка здесь та же, что и в первой части и тоже в начале), но хотя бы раз пройти ее нужно обязательно это очень яркий, динамичный, веселый и в то же время серьезный, качественный шутер. Да, это безумная клюква, но сделана она на совесть, в лучших традициях жанра. Браво, MachineGames, не останавливайтесь.

4.5 Редакция ITC.UA | 4.5 Читатели ITC.UA Плюсы: Сюжет, по-хорошему дурацкий юмор, ураганные перестрелки Минусы: ИИ противников, вражеские попадания по Бласковицу трудно заметить вовремя Вывод: Знаете какая часть Wolfenstein лучшая? Эта Оценить: Загружаем оценки...

