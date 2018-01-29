ПК месяца (январь 2018)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

Согласно утечке с австрийской онлайн-площадки, уже в середине февраля Intel расширит ассортимент настольных чипов Coffee Lake. В продаже появятся обновленные процессоры линеек Celeron и Pentium, а также будут дополнены серии Core i3/Core i5. Здесь обошлось без каких-то неожиданностей. Celeron остаются самыми доступными двухъядерными процессорами производителя. Pentium также будут 2-ядерными, но с поддержкой Hyper-Threading. Из фактических отличий от предшественников Skylake – слегка увеличенные тактовые частоты и работа на материнских платах с чипсетами серии Intel 300. Если новые процессоры начального класса реально начнут продаваться еще в феврале, то какой-то период времени в пару к ним придется покупать материнские платы на базе топового Intel Z370. Надеемся, что Intel все же удастся исключить подобную абсурдную ситуацию. Для базовых Coffee Lake как воздух нужны доступные платы на базе Intel H310/B360, но производители не обещают подобных моделей как минимум до марта.

Пока новые процессоры еще официально не представлены, базовую игровую конфигурацию на Intel по-прежнему придется собирать, используя, либо связку из самых недорогих Pentium (Skylake) и плат на Intel H110/B250, либо комбинируя новый Core i3-8100 с доступными платами на Intel Z370. С последними очевидный напряг. Несмотря на то, что платы появились на рынке давно, в наших широтах самые недорогие модели предлагаются от $140–150. Это откровенно дорого и избыточно для базового Core i3, но учитывая высокую популярность самого доступного 4-ядерника Intel, многим приходится идти на такие финансовые жертвы.

В случае если сумма в $260–270 за связку «процессор+плата» выглядит неподъемной или кажется неоправданной, остается либо ждать появления более доступных чипов Coffee Lake и плат на Intel H310/B360, либо смотреть в сторону уже имеющихся недорогих решений. На рынке снова в достатке Pentium G4560. Он опять стоит чуть дешевле Pentium G4600, предлагая возможность сэкономить $5–7. Но, такие суммы даже для базовой системы не играют существенной роли. Здесь уже на ваше усмотрение – либо Pentium G4560 (3,5 ГГц) за $70–75, либо Pentium G4600 (3,6 ГГц) за $80.

Судя по тому, что в рейтинге популярности процессоров на hotline.ua за последний месяц на первое место взлетел Celeron G3930 стоимостью $40, нет никаких сомнений в том, что криптовалютная эпопея не только не завершилась, но и получила второе дыхание.

14 февраля компания AMD начинает продажи десктопных процессоров семейства Raven Ridge для платформы Socket AM4. Напомним, что речь о гибридных чипах с относительно мощной интегрированной графикой. На старте линейка APU будет включать две модели – Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G. Младший чип может оказаться вполне привлекательным решением для базовой игровой системы. Рекомендованная цена Ryzen 3 2200G составляет $99, что на $10 ниже, чем у Ryzen 3 1200. При этом новый APU предлагает 4 вычислительных блока с архитектурой Zen и графическое ядро Radeon RX Vega 8, включающее 512 потоковых процессоров. Ядра х86 имеют частотную формулу 3,4/3,6 ГГц, вместо 3,1/3,3 ГГц у Ryzen 3 1200. Даже учитывая лишь разницу частот, можно говорить о том, что в ряде задач Ryzen 3 2200G будет производительнее Ryzen 3 1200. Эту теорию подтверждает и сам производитель, представивший во время анонса новинок диаграммы с результатами тестов в многопоточных задачах. Однако чипы отличаются не только базовыми частотами и наличием GPU. Ryzen 3 2200G имеет 4 МБ кеш-памяти третьего уровня, тогда как у Ryzen 3 1200 кеш L3 вдвое большего объема – 8 МБ. Интересно будет оценить влияние емкости L3 на игровую производительность в конкретном случае. Мы это сделаем как только новые процессоры будут доступны.

В любом случае Ryzen 3 2200G представляется очень перспективным для стартовой категории. Конечно, для игровой системы возможностями встроенного видеоядра Radeon RX Vega 8 не обойдешься, но если оно в 2–3 раза производительнее «встройки» Intel, то это, как минимум, возможность при ограниченном бюджете переждать ситуацию, которая сейчас сложилась на рынке дискретных видеокарт.

Чипы Raven Ridge будут работать со всеми материнскими платами с разъемом Socket AM4, понадобится лишь обновить прошивку. Как и у всех процессоров Ryzen, у новых APU будут разблокированы множители, потому при желании можно будет поэкспериментировать с разгоном. Более того, разгонять можно будет и графическое ядро. Из приятных особенностей можно отметить стартовую поддержку DDR4-2933, что дает повод рассчитывать на улучшенную работу со скоростными модулями памяти.

Если не планируете дожидаться появления Raven Ridge, то вариант с Ryzen 3 1200 тоже выглядит неплохо. Правда с некоторым сожалением можно отметить, что недавнее снижение цен не коснулось этой модели. В прайсе компании она по-прежнему стоит $109, а в рознице этот чип можно купить за $115.

Возвращаясь к вопросу выбору подходящей видеокарты, можем констатировать, что графическое безумие продолжается. Наши чаяния о том, что в базовых конфигурациях приходится откатываться до GeForce GTX 1050 2 ГБ за которые просили $140–150, были совершенно напрасны. На фоне того, что всего месяц спустя покупка такой же видеокарты обойдется уже в $170–180. Не дешевле стоят и самые простые модификации Radeon RX 560 2 ГБ, а за 4-гигабайтные версии просят порядка $200. Некогда наши бюджетные фавориты – GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ – уже стоят $250–300. Вряд ли найдется много желающих настолько увеличивать бюджет для сборки системы начального класса. GeForce GTX 1060 3 ГБ за $400+ даже гипотетически не светят для базового игрового ПК в ближайшей перспективе.

Нужно сказать, что за последний месяц подтянулись и цены на самые доступные дискретные видеокарты. В частности стоимость GeForce GT 1030 2 ГБ повысилась со стандартных $80–85 до $100–105. В то же время Radeon RX 550 2 ГБ практически исчезли из продажи, а по графикам истории цен видно повышение со $100 до $140 в связке со взрывным ростом популярности устройств этой линейки. Нет, они не используются для майнинга (хотя уже и в этом нельзя быть до конца уверенным). С резким подорожанием старших моделей в ход пошли и видеокарты к которым многие раньше относились с легким пренебрежением.

Оперативная память за прошедший месяц также повысилась в цене. Покупку простенького комплекта DDR4-2400 объемом 8 ГБ за $100 можно считать большой удачей. Зачастую на это потребуется уже $105–110.

Оптимальный игровой ПК

В это сложно поверить, но да, спустя четыре месяца после официального старта продаж процессоров Intel Coffee Lake, все еще проблематично купить самые доступные 6-ядерные чипы Core i5-8400. Мы даже не будем говорить о том, что ценник этого CPU существенно выше рекомендованного ($182). Розничную версию с трудом можно отыскать за $270, а OEM-вариант в прозрачном блистере и с годичной гарантией обойдется в $240. Впрочем, даже в этом случае он все еще остается подходящим вариантом для своей категории.

Очень удачный для оптимальной игровой системы чип Ryzen 5 1600 попал под масштабную программу снижения цен, подешевев с $219 до $189. Благие намерения производителя в локальной рознице особого эффекта пока не возымели. Оптимистично сделаем скидку на то, что официальный прайс-лист AMD был обновлен лишь 15-го января, потому волна уценки к нам еще не докатилась. А она была бы очень кстати, особенно на фоне непрекращающегося увеличения стоимости других компонентов.

Понемногу просачиваются сведения и о грядущем обновлении процессоров Ryzen. Мы уже наверняка знаем, что это будут первые чипы AMD, выпускаемые по нормам 12-нанометрового техпроцесса. Кто бы мог подумать еще год-два назад, что компании удастся опередить в этом плане своего основного конкурента. Конечно, вопрос с нанометрами очень объемный и многогранный. Пусть и формально, но у AMD все же раньше, чем у Intel появятся массовые продукты с технологическими нормами менее 14 нм. Напомним, что кристаллы для процессоров AMD выпускает компания GlobalFoundries.

Радикальных архитектурных изменений разработчик не обещает. Улучшенный техпроцесс позволит увеличить тактовые частоты, а технология Precision Boost 2 оптимизирует механизм динамического ускорения. Наверняка улучшится и стабильность работы со скоростными модулями оперативной памяти. Суммарный прирост производительности вряд ли превысит 5–10%. Подробностей о грядущей линейке пока не так много. Можно отметить разве что недавнее появление в базе SiSoft Sandra упоминаний о Ryzen 5 2600. Согласно утечке, частотная формула будущей модели примет вид 3,4/3,8 ГГц, вместо 3,2/3,6 ГГц, характерных для Ryzen 5 1600. Пожалуй, основной интригой остается влияние смены техпроцесса на частотный потенциал. Штатные частоты могут и незначительного отличаться, но кто знает, какие горизонты для разгона открывает 12-нанометровый техпроцесс. Ожидается, что обновленная линейка процессоров будет представлена в апреле.

На фоне текущей ситуации с видеокартами, все наши попытки экономить, рационально подбирая остальные компоненты, выглядят не очень убедительно. Да, да, графические адаптеры снова подорожали. Сильно. GeForce GTX 1060 6 ГБ уже практически не найти дешевле $500. Да и в этом случае нужно еще постараться купить видеокарту, их физически почти нет в продаже. Любопытно, но сейчас едва ли не больше предложений Radeon RX 580 4ГБ/8ГБ, но и цена соответствующая – $550–650. Побиты ценовые антирекорды, которые мы наблюдали в июне. Копатели воздуха не оставили игрокам никаких шансов собрать боеспособную систему за разумные деньги.

Разработчики графических чипов создают видимость беспокойства о судьбах и кошельках любителей поиграть, попутно подсчитывая дополнительную прибыль от возросшего спроса на видеокарты и наблюдая за повышением стоимости собственных акций. AMD и NVIDIA наверняка не хотят утрачивать доверие игроков. Это очень многочисленная аудитория, приносящая хорошие стабильные доходы, а потому максимально привлекательная в долгосрочной перспективе. Но их интересы сейчас не учтены.

Из-за баснословных цен кто-то отложит апгрейд, кто-то передумает покупать мощную видеокарту или выберет устройство на одну-две ступени ниже. Наверняка будут и такие, кто вовсе откажется от идеи сборки игрового ПК, предпочтя игровую консоль. Разработчикам GPU стоило бы подумать над какими-то более действенными мерами, потому как призывы к розничным сетям не отпускать более одной видеокарты в одни руки, выглядят слишком наивно.

Прогрессивный игровой ПК

Изначально планируемые для прогрессивной конфигурации Core i7-8700 (3,2/4,6 ГГц) также фактически до сих пор не появились в продаже. Единичные предложения купить такой чип за ~$420 кажутся издевкой ушлых предпринимателей. В этом случае единственным логичным вариантом для ПК на платформе Intel остается Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц) – модель с изначально более высокими тактовыми частотами и разблокированным множителем. В нынешнем году принципиальных десктопных новинок от Intel не ожидаем, потому можно выбирать наиболее подходящий чип из доступного ассортимента и не беспокоится о скорых грядущих обновлениях. Производитель обещает во второй половине года первые 10-нанометровые процессоры, но речь лишь о моделях для мобильных систем.

С появлением Coffee Lake сожалеть об этом не приходится. Надеемся, что Intel удастся исключить дефицит на некоторые популярные позиции. Хотя, конечно, у компании сейчас много забот и без расширения модельного ряда. С последствиями чипокалипсиса разбираться придется еще долго, хотя, конечно это затронуло не только Intel. Кстати, финансовые показатели последней очень даже хороши, а после оглашения итогов года стоимость акций повысилась рекордных значение за последние 15 лет.

Из любопытных десктопных анонсов на недавней CES 2018 отметим презентацию компании NZXT, которая неожиданно представила материнскую плату NZXT N7 на базе чипсета Intel Z370. Конечно, речь не идет о собственном производстве, OEM-подрядчиком здесь выступила небезызвестная ECS. В соответствии со личным представлением о прекрасном, NZXT разработала собственный концепт, сдобрив плату защитными и теплорассиевающими кожухами с различным цветовым оформлением. Внешне выглядит эффектно. Получив первые отзывы еще до официального старта продаж, разработчики решили снизить цену NZXT N7 с изначально заявленных $299 до $249, попутно увеличив срок гарантии с 3 до 4 лет. Неплохое начало. Хотя, с платами на Intel Z370 и без того полный порядок, а вот более доступных моделей мы уже откровенно заждались.

Недавнее снижение цен на процессоры AMD затронуло и 8-ядерные чипы Ryzen 7. Максимально был уценен флагман линейки – Ryzen 7 1800X, подешевевший с $499 до $349. Модель Ryzen 7 1700X теперь будет предлагаться за $309 вместо $399, а рекомендуемый нами стартовый чип Ryzen 7 1700 теперь стоит $299, а не $329. Но пока это лишь цифры в прайс-листе компании, которые не отражают розничной действительности. Более того, как можно видеть на графике стоимости Ryzen 7 1700, процессор даже немного подорожал за последнее время. 20-я позиция в рейтинге популярности говорит о том, что покупатели для своих сборок чаще предпочитают использовать 6-ядерные модели, как более универсальные и доступные. Однако для прогрессивной игровой конфигурации все же лучше обзавестись полновесным CPU с максимально доступным количеством ядер. Со временем пользы от дополнительных ядер будет больше даже в играх, не говоря о многопоточных приложениях.

Компания AMD наверняка начнет обновление линейки Ryzen с топовых моделей. Именно для этих CPU будет подготовлен и новый чипсет – AMD X470. Сведений о данном PCH пока минимум. Производитель лишь заявляет об оптимизации для процессоров Ryzen 2-го поколения (Pinnacle Ridge) и сниженном энергопотреблении. О других чипсетах серии AMD 400 вовсе нет никаких упоминаний.

В сегменте видеокарт высокого класса все не просто плохо, а вовсе отвратительно. GeForce GTX 1080/1070 Тi подорожали до $800–900 и практически недоступны для покупки, даже если вы готовы заплатить почти двойную цену. Radeon RX Vega если и появляются, то это $1200+.

Располагая суммой в $1300, обзавестись оригинальной GeForce GTX 1080 Ti будет не так просто. Количество предложений исчезающе мало. Некоторые ушлые торговцы установили ценники на уровне $1500 и ждут зимней «поклевки».

Дальнейшее развитие ситуации не берутся прогнозировать даже производители видеокарт. Конечно, компаниям отрадно увеличивать объемы поставок своих продуктов, но здесь тоже есть подводные камни. Если ранее основную прибыль от взлетевших цен получали «транспортировочные» участники всей цепочки, то теперь и производителям пришлось поднять отпускную стоимость видеокарт. Дорожают чипы памяти и другие элементы. Компаниям уже нужно изначально закладывать в цену возрастающую стоимость сервисного обслуживания. Да, майнерским погорельцам зачастую отказывают в гарантии, но последствия копки в режиме 24/7 с максимальным разгоном не всегда можно выявить по визуальным признакам, потому финансовая нагрузка в любом случае возрастает.

Несмотря на высокий спрос, производители видеокарт не торопятся радикально увеличивать объемы производства. Ситуация на рынке криптовалют очень непредсказуема. Сегодня спрос может быть огромен, а завтра новые видеокарты уже будет не продать, потому как на рынок хлынут потоки устройств от фермеров, выходящих из игры. Полный цикл производства и доставки требует времени, потому есть риск оказаться не у дел с большим складом продукции аккурат перед анонсом дискретной графики следующего поколения. Никто не хочет попадать в подобную ситуацию, потому мы видим пустующие прилавки и ценники, вызывающие лишь желание, как минимум, отложить покупку мощной игровой системы. А здесь еще и эти акционные PS4 за ~$300 с набором из трех топовых игр и трехмесячной подпиской PS Plus. Соблазн и настоящее испытание для истинных ПК-бояр.