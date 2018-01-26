Intel отчиталась о рекордных доходах, хотя прибыль упала из-за налоговой реформы в США

Компания Intel опубликовала отчёт финансовых результатах по итогам работы в четвёртом квартале 2017 года и за весь 2017 год.

Отмечается, что 2017 годы и четвёртый квартал года были рекордными для Intel. Успеху способствовал отличный рост результатов подразделения, предлагающего продукты для центров обработки данных. Оно принесло 47% от суммы совокупного дохода в четвёртом квартале, что является максимальным результатом за всю историю компании. Кроме того, подразделения Data Center Group (DCG), Internet of Things Group (IOTG) и Programmable Solutions Group (PSG) продемонстрировали рекордную квартальную выручку. А подразделение Intel Client Computing Group (CCG) может похвастаться рекордным объёмом реализации процессоров Intel Core i7 и выпуском новых продуктов, включая чипы Intel Core восьмого поколения и процессоры с графическим решением Radeon RX Vega M.

В целом, в четвёртом квартале 2017 года компания Intel получила совокупный доход в сумме $17,1 млрд против $16,4 млрд в аналогичном периоде предыдущего года. Прирост составил 4%. Валовая маржа также возросла на 1,4 процентных пункта до 63,1%. Операционная прибыль в четвёртом квартале 2017 года составила $5.4 млрд, что на 19% превышает показатель четвёртого квартала 2016 года. Вместе с тем, результаты четвёртого квартала включают дополнительные расходы по выплате налога на прибыль в сумме $5,4 млрд, которые стали следствием проведения реформы корпоративного налогообложения в США, принятой в декабре. Это единоразовая выплата ранее не облагавшегося налогами иностранного дохода. Потому по итогам четвёртого квартала Intel получила чистый убыток в сумме $0,7 млрд, хотя годом ранее была зафиксирована чистая прибыль в размере $3,6 млрд. Соответственно, убыток на каждую акцию составил $0,15 против $0,73 прибыли в четвёртом квартале 2016 года.

Совокупный доход Intel по итогам всего 2017 года составил $62,8 млрд, что на 6% превышает показатель предыдущего года. Валовая маржа возросла на 1,4 процентных пункта и составила 62,3%. Операционная прибыль увеличилась на существенные 39% – до $17,9 млрд. Налоговая реформа повлияла и на финансовый результат всего 2017 года. Компания получила чистую прибыль $9,6 млрд и прибыль на каждую акцию в сумме $1,99, хотя в 2016 году эти показатели составили $10,3 млрд и $2,12, соответственно.

Также отмечается, что совет директоров принял решение повысить сумму выплачиваемых по итогам года дивидендов на 10% – до $1,20 на каждую акцию.

Источник: techpowerup