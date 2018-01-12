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NZXT выпустила свою первую материнскую плату N7 Z370, выделяющуюся необычным дизайном
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NZXT выпустила свою первую материнскую плату N7 Z370, выделяющуюся необычным дизайном

NZXT выпустила свою первую материнскую плату N7 Z370, выделяющуюся необычным дизайном

Компания NZXT выпустила свою первую материнскую плату N7 Z370. Она создана на базе чипсета Intel Z370 и предназначена для построения производительных компьютеров.

Новинка выполнена в форм-факторе ATX и отличается от прочих устройств наличием металлического кожуха белого или чёрного цвета. Материнская плата NZXT N7 Z370 позволяет устанавливать процессоры Intel Core i7, Core i5 и Core i3 8-го поколения, память Intel Optane, две видеокарты с интерфейсом PCI Express 3.0 x16 в конфигурациях NVIDIA SLI и AMD CrossFireX. Также поддерживается возможность установки оперативной памяти DDR4 с профилями Intel XMP 2.0 и частотой до 3866 МГц объёмом до 64 ГБ. Для создания дисковой подсистемы доступно четыре порта SATA3 (скорость передачи данных до 6 Гбит/с) и два разъёма M.2. Интегрированный звуковой кодек позволяет подключать 7.1-канальные акустические системы.

За стабильность энергоснабжения основных компонентов системы отвечает 15-фазная система питания. Для организации эффективного охлаждения служат сразу девять 4-контактных разъёмов для подключения вентиляторов. Любители украшения систем оценят наличие разъёма для подключения светодиодных RGB-лент. Управлять работой вентиляторов, системы подсветки, а также производительностью системы можно при помощи приложения NZXT CAM.

Материнская плата NZXT N7 Z370 поступит в продажу в конце января по цене $299,99 или €324,90, в зависимости от региона продаж.

Источник: techpowerup

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