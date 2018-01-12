NZXT выпустила свою первую материнскую плату N7 Z370, выделяющуюся необычным дизайном

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Компания NZXT выпустила свою первую материнскую плату N7 Z370. Она создана на базе чипсета Intel Z370 и предназначена для построения производительных компьютеров.

Новинка выполнена в форм-факторе ATX и отличается от прочих устройств наличием металлического кожуха белого или чёрного цвета. Материнская плата NZXT N7 Z370 позволяет устанавливать процессоры Intel Core i7, Core i5 и Core i3 8-го поколения, память Intel Optane, две видеокарты с интерфейсом PCI Express 3.0 x16 в конфигурациях NVIDIA SLI и AMD CrossFireX. Также поддерживается возможность установки оперативной памяти DDR4 с профилями Intel XMP 2.0 и частотой до 3866 МГц объёмом до 64 ГБ. Для создания дисковой подсистемы доступно четыре порта SATA3 (скорость передачи данных до 6 Гбит/с) и два разъёма M.2. Интегрированный звуковой кодек позволяет подключать 7.1-канальные акустические системы.

За стабильность энергоснабжения основных компонентов системы отвечает 15-фазная система питания. Для организации эффективного охлаждения служат сразу девять 4-контактных разъёмов для подключения вентиляторов. Любители украшения систем оценят наличие разъёма для подключения светодиодных RGB-лент. Управлять работой вентиляторов, системы подсветки, а также производительностью системы можно при помощи приложения NZXT CAM.

Материнская плата NZXT N7 Z370 поступит в продажу в конце января по цене $299,99 или €324,90, в зависимости от региона продаж.

Источник: techpowerup