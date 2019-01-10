AMD представила семинанометровые процессоры Ryzen 3000-й серии и флагманскую видеокарту Radeon VII с GPU Vega II за $700

Вчера вечером AMD провела еще одно мероприятие в рамках выставки CES 2019, где явила миру новые семинанометровые процессоры Ryzen 3000-й серии (Zen 2) и новую видеокарту с семинанометровым GPU Vega II. Последняя называется Radeon VII, что немного странно, но, возможно, это отсылка к кодовому названию графического ядра. Вероятно, с выходом следующего поколения Navi «красные» изменят подход к обозначению своих видеокарт.

Начнем с видеокарты. В основе лежит 7-нм графический процессор Vega II, дополненный 16 ГБ многослойной памяти HBM2 с пропускной способностью 1 Тбайт/с. Если говорить о спецификациях, то AMD пока их не раскрыла. Известно, что графический ускоритель оперирует 60 вычислительными блоками CU с 3840 потоковыми процессорами, работающими на частоте около 1,8 ГГц.

Компания говорит о сырой производительности 13,8 TFLOPS и 25-процентном среднем приросте производительности по сравнению Vega 64 при том же уровне энергопотребления. То есть, несмотря на семинанометровый техпроцесс, TDP видеокарты будет немаленьким. Собственно, референсная версия карты требует подключения двух восьмиконтактных разъемов питания и оснащена массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами.

Если верить AMD, в играх новинка демонстрирует на 25-42% более высокую производительность, нежели вышедшая полтора года назад Radeon RX Vega 64. Во время презентации для наглядной демонстрации возможностей Radeon VII представители запускали еще не вышедшую игру Devil May Cry 5 в 4K с максимальными настройками графики. Во время теста счетчик FPS показывал от 70 до 120 к/с.

В продажу AMD Radeon VII поступит уже 7 февраля с рекомендованной ценой $699. То есть, AMD Radeon VII будет соперничать с актуальной флагманской видеокартой «зеленых» NVIDIA RTX 2080, которая предлагается за те же $700 (нереференсная версия). Остается добавить, что к AMD Radeon VII будут прилагаться цифровые копии игр Resident Evil 2, Devil May Cry 5, и Tom Clancy’s The Division. Нам остается только дождаться независимых тестов и посмотреть, насколько грозным соперником AMD Radeon VII окажется для NVIDIA RTX 2080.

Переходя к процессорам, сразу отметим, что этот анонс носит сугубо номинальный характер. Выход чипов Ryzen 3000-й серии (Zen 2) намечен на середину текущего года. То есть, полноценный анонс со всеми подробностями, перечнем моделей и ценами состоится на выставке Computex 2019, которая пройдет с 28 мая по 1 июня в Тайбэе.

В рамках презентации AMD показала инженерные образцы чипов. Они основаны на микроархитектуре Zen 2 и используют многокристальную компоновку Chiplet, о которой AMD рассказывала в прошлом году. Напомним, такое же многомодульное исполнение применяется в серверных процессорах AMD EPYC 2-го поколения.

Как видно на фото, процессор включает два кристалла, соседствующих на общей подложке. В данном случае это 7-нм вычислительный модуль, содержащий 8 ядер на архитектуре Zen 2, и 14-нм кристалл, содержащий набор необходимых контроллеров и интерфейсов, то есть, по сути, набор логики. Для соединения кристаллов между собой используется интерфейс Infinity Fabric. Новые CPU Ryzen первыми на рынке получат поддержку интерфейса PCIe 4.0, но об этом мы узнали еще в ноябре. Отдельно стоит отметить, что процессоры Ryzen третьего поколения будут совместимы с существующими платформами AM4. То есть, для обновления вовсе не обязательно будет покупать новую системную плату.

Для наглядной демонстрации возможностей использовался гоночная игра Forza Horizon. С ней тестовая система с неизвестным новым CPU Ryzen и видеокартой Radeon VII справилась без проблем, выдав свыше 110 к/с в 4K с максимальными настройками графики. В синтетическом же тесте Cinebench R15 ранний образец нового CPU Ryzen показал результат на уровне Core i9-9900K со штатными частотами при меньшем уровне энергопотребления (133 Вт против 180 Вт). Сообщается, что ранний образец процессора AMD Zen 2 во время теста работал на частоте 4,6 ГГц. Вероятно, частота потребительской версии будет выше.

Источник: TechPowerUp