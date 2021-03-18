PlayStation 5: каких игр ждать в 2021

PlayStation 5: каких игр ждать в 2021

В конце прошлого года, сразу после официального запуска консоли PlayStation 5, мы опубликовали материал о том, какие игры для нее уже доступны и какие обещаются в скором времени. Тогда, естественно, планы на будущее были довольно приблизительные, с тех пор были и новые анонсы по отдельным играм, и целое мероприятие Play Station в конце февраля с презентацией линейки грядущих проектов – State of Play. Итак, чего же стоит ждать на новой платформе в этом году? Апрель Oddworld: Soulstorm (6 апреля)

Платформер, про который мы писали еще в первом материале; с тех пор игра обзавелась датой релиза и получила подтверждение релиза не только на PS4 и PS5, но и на ПК. Oddworld: Soulstorm является продолжением вышедшей в 2014 году Oddworld: New ‘n’ Tasty! и «переосмыслением» Oddworld: Abe’s Exoddus 1998 года. Для владельцев PlayStation 5 игра будет доступна бесплатно по подписке PlayStation Plus в течение апреля. Terminator: Resistance — Enhanced (30 апреля)

Обновленная и улучшенная версия шутера от первого лица Terminator: Resistance, увидевшего свет в конце 2019 года, выйдет эксклюзивно для PlayStation 5. При откровенно невысоком бюджете, игра на самом деле получилась очень хорошей и была тепло принята игроками (средний рейтинг в Steam – 92%), некоторые из которых даже отмечали, что Terminator: Resistance — лучший проект во вселенной, чем все фильмы после оригинальной дилогии. В PS5-версии обещается поддержка 4K-разрешения, стабильные 60 fps, более детальные текстуры и модели, улучшенное освещение и система частиц, а также повышенная в 4 раза скорость загрузки по сравнению с версией для PS4. Также будет представлен режим Infiltrator, в котором игроки смогут посмотреть на конфликт людей и машин с другой стороны. Returnal (30 апреля)

Шутер-хоррор от третьего лица с геймплейными элементами roguelike, о котором мы также уже писали ранее, но тогда про него известно было откровенно мало. С игрой более детально познакомили в ходе февральского State of Play, где были показаны игровые механики. Судя по геймплейному видео, нас ждут быстрые и яркие сражения с боссами и регулярные циклы смерти/возрождения, после которых окружающий мир будет меняться, так что заучить расположение монстров не получится. Май Resident Evil Village (7 мая)

Новая часть легендарного хоррора выйдет на всех основных платформах, включая PS4 и PS5, уже в начале мая. Это уже десятая игра в основной серии (если, кроме номерных частей, считать также Resident Evil – Code: Veronica и Resident Evil Zero) и сюжетный сиквел Resident Evil 7: Biohazard. В Village будет использоваться такой же вид от первого лица, как и в седьмой части, играть мы опять будем за Итана Уинтерса, протагониста RE7, который спустя несколько лет после событий предыдущей игры попадает в загадочную заснеженную деревню в Трансильвании. Deathloop (21 мая)

Новая игра от Arkane Studios (Arx Fatalis, Dishonored, Prey (2017)), которую издает Bethesda Softworks. Deathloop – временный эксклюзив для PlayStation 5, на ПК игра выйдет годом позже. Шутер обыгрывает идею «дня сурка», когда главный герой постоянно проживает один и тот же день, пытаясь за один «сеанс» устранить восемь целей. Геймплейно перед нами смесь экшена и стелса с элементами паркура, которую мы уже видели в предыдущих проектах этого разработчика. Июнь Final Fantasy VII Remake Intergrade (10 июня)

Анонсированный на февральском State of Play «ремастер ремейка» легендарной jRPG, с которой началось знакомство с жанром у многих западных игроков. Выходящий эксклюзивно для PlayStation 5, Intergrade предложит улучшенную графику: более качественное освещение, текстуры повышенного разрешения, более детальную проработку локаций, возможность выбора между двумя уже традиционными для PS5-игр режимами «Производительность» (стабильные 60 fps) и «Качество» (4K-разрешение и максимальные графические настройки). Также разработчик добавит «Фоторежим» для расширенной настройки создания скриншотов и новый эпизод с Юффи в качестве играбельного персонажа. Ratchet & Clank: Rift Apart (11 июня)

На следующий после седьмой «финалки» день ожидается релиз еще одного эксклюзива для PlayStation 5 – новой части в классической серии платформеров Ratchet & Clank. Rift Apart является прямым продолжением Into the Nexus, вышедшем в 2013 году на PlayStation 3, в плане геймплея игра будет во многом похожа на предыдущие части, но с новой уникальной возможностью – перемещением сквозь «разрывы» между мирами, а также дополнительным играбельным персонажем. Обещана поддержка рейтрейсинга, режима «производительность» со стабильными 60 fps и т.д. Кстати, до конца марта в рамках акции Play at Home можно абсолютно бесплатно «забрать» в PlayStation Store оригинальную PS4-версию Ratchet & Clank (2016), причем она останется на вашем аккаунте навсегда. Июль Little Devil Inside

Необычная и стильно выглядящая action/adventure от Neostream Interactive. Действие происходит в открытом мире, «вдохновленном» викторианской эпохой XIX века, игра содержит элементы survival и предлагает как однопользовательский, так и кооперативный режимы прохождения. Little Devil Inside ожидается в июле для PS4, PS5 и ПК, с последующим релизом и на других платформах. Август Kena: Bridge of Spirits (24 августа)

Объявленная еще на прошлогодней июньской презентации PlayStation 5, эта action/adventure получила дату релиза в ходе State of Play — Kena: Bridge of Spirits ожидается в конце августа на PS4, PS5 и ПК. По трейлерам складывается впечатление чего-то вроде «Зельды» с женским персонажем и современной графикой – к слову, разработчик игры, компания Ember Lab, несколько лет назад выпустила короткометражное видео Terrible Fate по мотивам The Legend of Zelda: Majora’s Mask, после чего, собственно, и приняла решение о разработке «Кены». Октябрь Stray

Одна из самых необычных инди-игр, показанных Sony во время презентации PlayStation 5, в начале года получила примерную дату релиза: сейчас Stray ожидается в октябре, игра должна выйти на PS4, PS5 и ПК. Напомним, Stray – это симулятор бродячего кота в киберпанковском будущем, действие которого происходит в городе, «населенном» роботами. К сожалению, каких-то новых подробностей об игре со времен ее анонса так и не появилось. Ghostwire: Tokyo

Еще одна игра из нашего прошлогоднего списка грядущих хитов, которая с тех пор успела обзавестись датой релиза — сейчас она планируется к выходу в октябре на PS5 и ПК, с последующим релизом на Xbox Series X/S в конце 2022 года. Напомним, Ghostwire: Tokyo — паранормальный экшн-триллер от японской студии Tango Gameworks, основанной создателем цикла Resident Evil, Синдзи Миками. В этой игре главный герой, обладающий сверхспособностями, сражается с духами, заполонившими обезлюдевший Токио – яркая картинка и эффектные схватки прилагаются. На классический вопрос «Can you pet the dog?» сам Синдзи Миками в свое время ответил утвердительно. 2021 God of War: Ragnarok

Ожидаемый многими сиквел ребута классической серии God of War по-прежнему запланирован на 2021 год без более определенной даты. К сожалению, никакой новой информации со времен нашего предыдущего материала не появилось – кроме разве что слухов и предположений, что это произойдет скорее к концу года и после выхода следующей игры в этом списке. Horizon Forbidden West

Сиквел популярной action/RPG Horizon Zero Dawn, долгое время бывшей эксклюзивом PlayStation 4 и лишь в прошлом году добравшейся до ПК. Новая игра продолжает историю охотницы Элой, которая отправится на западное побережье (тот самый Forbidden West) в поисках новых приключений. К сожалению, с момента анонса игры на сентябрьском ивенте Play Station каких-то новых подробностей не было. Sifu

В ходе State of Play была анонсирована новая игра от французского разработчика Sloclap. Как и у их предыдущего проекта, многопользовательского экшена Absolver, игровой процесс Sifu построен вокруг ближнего боя: на сей раз мы будем играть за мастера кун-фу, плюс, судя по описанию, в геймплее будут элементы roguelike («после каждой смерти главный герой будет возрождаться чуть старше и опытнее»). Релиз игры ожидается в течение 2021 г., выйдет она для PlayStation 4 и PlayStation 5. Solar Ash

Еще одна игра, первый анонс которой состоялся еще во время презентации PlayStation 5 в июне прошлого года, и про которую было более подробно рассказано на февральском State of Play. Solar Ash – 3D-платформер от разработчиков Hyper Light Drifter, компании Heart Machine. Действие игры происходит… внутри черной дыры, пожирающей все окружающее ее пространство, а главный герой пытается спасти свой родной мир. Судя по трейлеру, нас ждет скоростной геймплей с элементами паркура и быстрыми схватками плюс яркая, необычная графика. Точной даты релиза пока нет, Solar Ash заявлен для PS4, PS5 и ПК. Что дальше? Пока что это все основные игры, выход которых запланирован на текущий год. Кроме того, в более отдаленном будущем мы ждем такие громкие проекты, как очень интересная action/RPG от Square Enix — Forspoken (рабочее название Project Athia, временный, на 2 года, эксклюзив PS5, релиз в январе 2022 г.), не нуждающийся в дополнительных представлениях автосим Gran Turismo 7 (эксклюзив PS5, ожидаемая дата релиза – 2022 г.), action/RPG в открытом мире Гарри Поттера Hogwarts Legacy (2022 г.) яркая и необычная, судя по трейлеру, sci-fi adventure Pragmata от Capcom (по одним данным, релиз в 2022 г., по другим – 2023 г.) и, разумеется, Final Fantasy XVI, у которой пока нет даже ориентировочной даты выхода (также эксклюзив PS5).