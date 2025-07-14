Новости IT-бизнес 14.07.2025 comment views icon

Ажиотаж вокруг Witcher 4 сделал CD Projekt Red одной из самых дорогих компаний в Европе

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Ажиотаж вокруг Witcher 4 сделал CD Projekt Red одной из самых дорогих компаний в Европе

CD Projekt Red стала самой дорогой компанией в европейском Stoxx 600 — все из-за ажиотажа вокруг The Witcher 4, до релиза которой еще минимум два года.

Польская студия CD Projekt на бирже опередила даже гигантов из сферы искусственного интеллекта. На сегодня акции компании торгуются по соотношению цены к ожидаемой прибыли в 29-кратном размере — это самый высокий показатель среди компаний из индекса Stoxx 600. Студия обгоняет по рыночной капитализации даже Ubisoft и Take-Two, хотя те владеют такими франшизами, как Assassin’s Creed или GTA.

Причина очень проста: предстоящий релиз The Witcher 4, от которого инвесторы ожидают наибольшую прибыль за всю историю. Аналитики прогнозируют увеличение продаж более чем в три раза в 2027 году, если выход игры не перенесут.

Что интересно, подобное уже было перед релизом Cyberpunk 2077 пять лет назад: тогда акции CD Projekt Red взлетели, но после проблемного релиза упали. На этот раз ситуация немного осторожнее — аналитики считают акции компании переоцененными на 21% от рыночной цены, а некоторые уже советуют их продавать. Если польская студия решит не повторять ошибки Cyberpunk, то рисков по падению акций станет меньше.

Бесспорно для многих CDPR остается топ-студией в польском игровом секторе. Инвесторы ценят компанию не только за популярность франшизы, но и за регулярную поддержку старых игр: новый контент для Cyberpunk 2077 и обновление Ведьмака 3 до сих пор выходят. Кроме того, впереди сиквел Cyberpunk и ряд других проектов, в том числе неанонсированных.

Вместе с тем, в июне польская студия показала 17-минутную техническую демонстрацию с Цири и новыми графическими технологиями на базе Unreal Engine, которую аналитики оценили очень высоко. Именно эта демонстрация подлила масла в огонь инвесторского ажиотажа.

Среди других деталей, которые повысили интерес инвесторов к CD Projekt Red:

Соглавный исполнительный директор CD Projekt Михал Новаковский заявил, что компания стремится прозрачно информировать рынок и одновременно подогревать интерес к релизу. В целом тот факт, что акции компании высоко оценили инвесторы классический — для CDPR это история знакомая. Теперь главное, чтобы новая The Witcher не повторила судьбу релиза Cyberpunk 2077.

Источник: Bloomberg

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