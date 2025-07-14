Новости Игры 14.07.2025 comment views icon

The Witcher 3 получила мод, который открывает весь дворец Боклера с тайной комнатой

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

The Witcher 3 получила мод, который открывает весь дворец Боклера с тайной комнатой

Энтузиасты создали мод для The Witcher 3, открывающий полный доступ к дворцу Боклера — с троном, библиотекой и тайной комнатой.

Пользователь OlivierR4545555566465 сделал мод, который позволяет полноценно исследовать дворец столицы Туссента из дополнения «Кровь и вино» в любой момент игры. Теперь игроки могут свободно блуждать внутри дворца со всеми помещениями, которые в оригинальной версии были либо недоступны, либо использовались лишь в кат-сценах.

Конкретно мод открывает роскошный входной холл, главную башню с тремя уровнями, Рыцарский зал, библиотеку Боклера с крышей, тронный зал, комнату с сокровищами и комнату герцогини. Отдельно моддер добавил скрытую комнату, которую нужно найти самостоятельно. Все интерьеры спроектированы согласно описаниям из книг о «Ведьмаке», а не просто по мотивам игрового оригинала. Этот мод рассчитан именно на тех, кто читает книжную серию и хочет увидеть эти локации вживую в игре.

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Кроме этого, в The Witcher 3 в последнее время появилось немало интересных фанатских модов. Например, моддеры вернули в игру систему навыков из первой The Witcher — с более чем 200 новыми способностями. Еще в файлах игры нашли расширенный квест с Вивьен. А также говорят, что The Witcher 3 может получить новое большое DLC, масштабом не менее «Кровь и вино».

CD Projekt Red тоже не отстает: к концу 2025 года готовится официальный апдейт, который добавит поддержку кроссплатформенных модов для The Witcher 3: Wild Hunt на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Моды будут распространяться через сервис mod.io.

Источник: DSOGaming

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