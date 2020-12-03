PlayStation 5: во что играть и каких релизов ждать

PlayStation 5: во что играть и каких релизов ждать

Игровая консоль PlayStation 5 оказалась одной из самых ожидаемых новинок этого года, ажиотаж на старте ее продаж просто зашкаливал. В Sony уже успели заявить по поводу крупнейшего в истории запуска, и хотя компания не опубликовала конкретные цифры, ей вполне можно поверить на слово. Большую часть консолей раскупили по предзаказу, поэтому чтобы несколько скрасить ожидание, мы решили подготовить материал по ее эксклюзивам, а также чего ждать от самой консоли. Что уже доступно Разумеется, главный вопрос – во что можно будет поиграть на PlayStation 5 сразу после ее покупки. На старте Sony предлагает 4 эксклюзива и два десятка мультиплатформенных тайтлов, плюс владельцы PS4 смогут запускать игры этой консоли на новинке в рамках обратной совместимости – Sony обещает работоспособность большей части игр PS4. Также заметим, что подписчики PlayStation Plus смогут воспользоваться специальным предложением для владельцев консоли PS5 и получить доступ к коллекции игр PlayStation Plus Collection. Это подборка из 20 игр PS4, как от самой Sony, так и сторонних издателей (God of War, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter: World, Persona 5 и др.). Astro’s Playroom

Игра разработана внутренней японской студией Sony Interactive Entertainment и является сиквелом Astro Bot Rescue Mission. Она предустановлена на всех консолях PlayStation 5 и выступает, по сути, своеобразной технодемо нового контроллера DualSense. Но помимо этого, Astro’s Playroom оказывается отличным 3D-платформером с увлекательным геймплеем и яркой детской графикой. И да, наглядной демонстрацией того, на что способны триггеры с «отдачей» у нового геймпада. Demon’s Souls

Ремейк легендарной action/RPG для PlayStation 3, породившей целую волну подражаний, которые сейчас уже даже можно выделить в отдельный поджанр «Souls-like» — хардкорных слэшеров, где игрок может умереть от любого «чиха», а залогом успеха является изучение поведения противников и идеальное использование боевых навыков. Ремейк может похвастаться великолепной графикой с поддержкой новейших технологий консоли PlayStation 5, атмосферными уровнями, почти мгновенной загрузкой и, естественно, все той же высокой сложностью, за которую эту серию и любят поклонники. Sackboy: A Big Adventure

Еще один платформер, на этот раз из вселенной LittleBigPlanet, также появившейся еще во времена PlayStation 3. В отличие от предыдущих частей, которые принято называть 2.5D играми, Sackboy: A Big Adventure в большей степени использует 3D-перспективу и различные ракурсы камеры. Это хороший вариант для семейных «посиделок» за консолью, тем более что игра предлагает локальный кооператив для четырех игроков. Sackboy: A Big Adventure также доступна для PS4. Версия для PlayStation 5 отличается всеми преимуществами, которые предоставляет консоль нового поколения, это и технология виртуального окружающего звука Tempest 3D AudioTech на совместимых наушниках, и ускоренная загрузка, и поддержка нового геймпада DualSense. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales рассказывает о приключениях нового Спайди, на этот раз из Гарлема. Игра — своего рода спин-офф Marvel’s Spider-Man 2018 года и предлагает в целом тот же геймплей, с некоторыми отличиями, в частности, в механиках главного героя. У нас уже был обзор версии для PlayStation 4. На новой консоли игра отличается гораздо большей скоростью загрузки, более высокой производительностью (стабильные 60 fps в режиме Performance, [email protected] fps в режиме Graphical Fidelity), большей дальностью прорисовки уровня, более высокой детализацией персонажей и поддержкой новой звуковой технологии Tempest 3D для совместимых наушников, а также функцией тактильной обратной связи нового контроллера DualSense. Также стоит отметить, что после покупки версии игры для PS4 можно будет бесплатно обновить ее до версии для PS5. Что стоит ждать На данный момент известно о примерно полутора десятках эксклюзивов PlayStation, как постоянных, так и временных, которые нас ждут в обозримом будущем. Destruction AllStars Дата релиза: февраль 2021

Изначально предполагалось, что игра будет доступна на запуске консоли, однако буквально за месяц до выхода Sony объявила о переносе проекта на начало следующего года. Destruction AllStars – это безбашенные «авто без правил», выполненные в формате экстремального телешоу. Уникальной особенностью является возможность продолжить игру «на своих двоих» в случае уничтожения средства передвижения – вплоть до захвата вражеского авто, причем в таком режиме у каждого персонажа есть свои уникальные способности, облегчающие выживание на арене. Кроме этого, после выхода игра сразу же будет доступна по подписке PlayStation Plus. Ratchet & Clank: Rift Apart Дата релиза: не объявлена; ожидается в первой половине 2021 г.

Культовая серия платформеров получит новую игру, как и все предыдущие основные части, эксклюзивно на консоли PlayStation. Rift Apart является прямым продолжением Into the Nexus, вышедшим в 2013 году на PlayStation 3, в плане геймплея игра будет во многом похожа на предыдущие части с мультяшными героями. В новой игре герои столкнутся с новыми опасностями — например, с разрывами между мирами, через которые можно свободно перемещаться по различным планетам. Обещана поддержка рейтрейсинга, режима «производительность» со стабильными [email protected] fps и т.д. Final Fantasy XVI Дата релиза: не объявлена; ожидается в 2021 г.

Очередная номерная часть легендарной «финалки». Игра разрабатывается внутренней студией Square Enix, ответственной за создание MMO Final Fantasy XIV. По трейлеру производит впечатление более мрачной, чем FFXV, с еще большим уклоном в экшн в боевке, временами напоминающей слэшеры в духе Devil May Cry. Детальной информации о проекте еще нет, разработчик обещает поделиться ей уже в следующем году. God of War Ragnarok Дата релиза: 2021 год

Про анонсированную в сентябре новую часть God of War на данный момент практически ничего не известно: тизер-трейлер показывает лишь год релиза и недвусмысленно намекает, что сиквел игры 2018 года, перезапустившей всю серию, также будет посвящен скандинавской мифологии. Gran Turismo 7 Дата релиза: не объявлена; ожидается в 2021 г.

Игра, которая не нуждается в особых представлениях. Легендарная серия автосимуляторов, берущая свое начало еще с первой PlayStation, за почти четвертьвековую историю разошедшаяся общим тиражом под сотню миллионов копий – в прошлом именно Gran Turismo нередко оказывалась тем решающим фактором, который заставлял игроков покупать очередную консоль от Sony. Думается, если бы Gran Turismo 7 стала доступна на запуске PS5, проблем с покупкой консоли было бы еще больше. Судя по предварительным данным, игроков ждет однопользовательская кампания, чемпионаты, школа вождения, магазин подержанных авто и другие классические «фишки» серии. Обещана поддержка отдачи у триггеров DualSense, окружающего звука Tempest 3D AudioTech, эффекты рейтрейсинга и стабильные 60 fps. Horizon Forbidden West Дата релиза: не объявлена; ожидается в 2021 г.

Сиквел очень популярной action/RPG Horizon Zero Dawn, долгое время бывшей эксклюзивом PlayStation 4 и лишь в этом году добравшейся до ПК, где также получила очень теплый прием. Новая игра продолжает историю охотницы Элой, которая отправится на западное побережье (тот самый Forbidden West) в поисках новых приключений. Игра также будет доступна на PlayStation 4, PS5-версия уже традиционно будет отличаться от нее поддержкой обратной связи триггеров DualSense, виртуальным трехмерным звуком Tempest 3D AudioTech, ускоренной загрузкой, улучшенной производительностью и качеством изображения. Returnal Дата релиза: не объявлена; ожидается в 2021 г.

Шутер-хоррор от третьего лица с геймплейными элементами roguelike от финского разработчика Housemarque. Игрок управляет пилотом космического корабля, которая попала в инопланетный мир и оказалась в ловушке временной петли. После каждой смерти она воскресает, но окружающий мир при этом постоянно меняется. Других сведений, кроме весьма атмосферного трейлера с июньской презентации игры, пока нет. Остается ждать, когда разработчики решат поделиться с нами свежей информацией. Кроме вышеперечисленных игр, которые, по крайней мере, на данный момент, являются «чистыми» эксклюзивами PlayStation, есть целый ряд проектов, для которых заявлена временная эксклюзивность с последующим релизом и на других платформах. Oddworld: Soulstorm Дата релиза: по словам разработчиков, «2020 или 2021»

Еще один классический, широко известный и любимый многими с детства цикл платформеров получит новую часть – сначала на PS4 и PS5, затем и на других платформах. Игра называется продолжением вышедшей в 2014 году Oddworld: New ‘n’ Tasty! и «переосмыслением» Oddworld: Abe’s Exoddus 1998 года. Геймплейно Soulstorm — все тот же сайд-скроллер (2.5D) платформер, в котором наш старый знакомый Эйб снова будет спасать своих товарищей из рабства. Stray Дата релиза: 2021 г.

Одна из самых необычных игр, представленных Sony в ходе июньской презентации PlayStation 5 и игр для нее. Stray – симулятор… бродячего кота в киберпанковском будущем, который, по словам разработчика, «пытается выбраться из заброшенного города и вернуться домой, попутно разгадывая древние тайны», что бы это ни значило. Кроме PlayStation 5, игра также выйдет на PS4, а спустя некоторое время – и на ПК. GhostWire: Tokyo Дата релиза: 2021 г.

Паранормальный экшн-триллер от японской студии Tango Gameworks (авторы серии «ужастиков» The Evil Within), издателем которого выступает Bethesda Softworks. Главный герой, обладающий сверхспособностями, сражается с духами, заполонившими Токио, из которого таинственным образом исчезли все жители – в общем, завязка вполне в духе типичных японских хорроров, трейлер демонстрирует яркую картинку и эффектные схватки, так что ждать эту игру определенно стоит. GhostWire: Tokyo заявлена как временный эксклюзив PlayStation 5 с последующим релизом на ПК. Project Athia (рабочее название) Дата релиза: не объявлена

Еще одна игра от Square Enix, в трейлере которой некоторые игроки поначалу склонны были видеть шестнадцатую «финалку» (все спекуляции на эту тему, естественно, развеялись с официальным анонсом FFXVI). Кроме трейлера-анонса, информации о проекте пока нет (известен только разработчик – новая внутренняя студия SE, Luminous Productions). Project Athia заявлен как временный эксклюзив PlayStation 5 с последующим релизом на ПК. Кроме постоянных и временных эксклюзивов, на новой консоли PlayStation будет, разумеется, и масса мультиплатформы, среди которых можно упомянуть как уже вышедшие Assassin’s Creed Valhalla и Call of Duty: Black Ops Cold War, так и грядущие Cyberpunk 2077 (10 декабря 2020), Hitman 3 (20 января 2021), Far Cry 6 (18 февраля 2021), Deathloop (21 мая 2021), Hogwarts Legacy (2021), Resident Evil Village (2021). В общей же сложности для PlayStation 5 заявлено уже более полутора сотен игр – так что поиграть на этой консоли явно будет во что. Что надо знать о PlayStation 5 Линейка Sony PlayStation 5 Игровые приставки на Моделей в линейке: 2 13 499 − 41 311 грн Диапазон цен: Консоль доступна в двух конфигурациях: базовая версия с дисководом Ultra HD Blu-ray и без него (Digital Edition). Официальная стоимость в Украине составляет 16799 грн и 13499 грн, соответственно, что сопоставимо с европейскими ценами по нынешнему курсу (€499 и €399). Дисковод может использоваться не только для запуска игр с физических носителей, но и для просмотра видео на дисках UHD Blu-ray и DVD. Владельцы PlayStation 5 Digital Edition должны приобретать цифровые версии игр в магазине PlayStation Store или получать к ним доступ по подписке PlayStation Plus. Производительность и прочие технические характеристики консолей идентичны (не считая небольшого отличия в дизайне корпуса).