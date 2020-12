PlayStation 5: во что играть и каких релизов ждать

Игровая консоль PlayStation 5 оказалась одной из самых ожидаемых новинок этого года, ажиотаж на старте ее продаж просто зашкаливал. В Sony уже успели заявить по поводу крупнейшего в истории запуска, и хотя компания не опубликовала конкретные цифры, ей вполне можно поверить на слово. Большую часть консолей раскупили по предзаказу, поэтому чтобы несколько скрасить ожидание, мы решили подготовить материал по ее эксклюзивам, а также чего ждать от самой консоли.

Что уже доступно

Разумеется, главный вопрос – во что можно будет поиграть на PlayStation 5 сразу после ее покупки. На старте Sony предлагает 4 эксклюзива и два десятка мультиплатформенных тайтлов, плюс владельцы PS4 смогут запускать игры этой консоли на новинке в рамках обратной совместимости – Sony обещает работоспособность большей части игр PS4. Также заметим, что подписчики PlayStation Plus смогут воспользоваться специальным предложением для владельцев консоли PS5 и получить доступ к коллекции игр PlayStation Plus Collection. Это подборка из 20 игр PS4, как от самой Sony, так и сторонних издателей (God of War, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter: World, Persona 5 и др.).