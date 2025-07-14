Новости Игры 14.07.2025 comment views icon

Steam бесплатно раздает четыре стратегии общей стоимостью более $150

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Steam бесплатно раздает четыре стратегии общей стоимостью более $150

Steam устроил действительно щедрую раздачу — бесплатно дарят четыре тактические и стратегические игры. Среди них есть хит с рейтингом 96% и тайтл, который обычно стоит $80.

Самая заметная из них — Battlestar Galactica Deadlock — тактическая стратегия от Black Lab Games и Slitherine, которая обычно стоит ₴740. Игру выпустили в 2017 году, но впервые с тех пор она стала бесплатной. Тайтл рассказывает о том, как возглавляемый игроком флот Колоний в войне против Сайлонов погружается в атмосферу конфликта из одноименного сериала. Для этого предстоит управлять кораблями в трехмерных пошаговых боях, принимать тактические решения и проходить сюжетную кампанию. Игра имеет более 2400 отзывов, среди которых 86% положительные.

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Вторая крупная игра в списке — Fantasy General II — пошаговая стратегия 2019 года от Gravity и Slitherine. Игрок попадает в фэнтезийный мир Каледонии, где возглавляет армию варваров в борьбе против Империи. Для прохождения надо развивать уникальных юнитов, использовать магию и тактику, чтобы одержать победу в кампании. И все это под «соусом» мифических существ, героических битв и политических интриг. Обычно игра продается за ₴1 475, а сейчас можно забрать бесплатно и оставить навсегда. В Steam у нее почти 1000 отзывов и рейтинг одобрения 81%.

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Третий пункт в раздаче — Field of Glory II: Medieval — еще одна тактическая стратегия от Slitherine и Byzantine Games, которая переносит нас в эпоху Средневековья (1040-1270 гг.). Игроку предстоит управлять армиями, вести сражения, учитывать рельеф и силы врага, чтобы одерживать победу в конфликтах между рыцарскими орденами, монгольскими ордами и европейскими королевствами. Релиз был в 2021-м, цена — ₴600, рейтинг на Steam: 85% при почти 400 отзывах.

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И четвёртая игра — Caribbean Crashers от Bloxhill — стратегия с мизерным ценником, которая и без раздачи почти бесплатная (₴26). Это довольно простенькая пиратская стратегия, где нужно управлять собственным кораблем, стрелять пушками по вражеским судам и вести тактические бои на море. Несмотря на то, что эспрессо стоит дороже — игра имеет самый высокий рейтинг в этом наборе: 96% положительных.

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Все эти игры раздают полностью, без временных ограничений на использование: забрал в библиотеку — остаются навсегда. Это не демки и не пробные версии. Срок действия акции ограничен, но точную дату закрытия раздачи Steam не указал. Если интересуют тактики, стратегии или просто хочется что-то новое в библиотеку — лучше загребать, пока есть.

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