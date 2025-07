Ghost of Yōtei показала 22 минуты геймплея — пять типов оружия, допросы и лагеря в поле

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

На PlayStation State of Play разработчики из Sucker Punch показали более 22 минут новых кадров Ghost of Yōtei — духовного наследника Ghost of Tsushima.

На этот раз создатели показали, как в отличие от Ghost of Tsushima, новая главная героиня Ацу не имеет стоек для боя. Их заменили отдельные виды оружия — катана, одачи, копье, кусаригама и двойные мечи — между которыми можно быстро переключаться в зависимости от типа противника. Например, тяжелые враги эффективнее прорубаются длинными мечами. Вместе с тем в Ghost of Yōtei возвращаются классические луки и огнестрельное оружие, в частности винтовка. Скорее всего, ею Ацу будет пользоваться редко.

Ghost of Yōtei переработала традиционный подход к квестам, и теперь система исследования теперь базируется на допросах. Вместо иконок на карте Ацу получает зацепки, общаясь со спутниками и допрашивая врагов. Собранные данные показываются в виде веток, между которыми игрок выбирает направление расследования. Это приближает игру к RPG-структуре.

И одна из важных деталей: героиня будет использовать любые методы для достижения цели. Ацу не самурай и не ниндзя — она наемница, которая не придерживается кодекса в отличие от Дзина Сакая. В сюжете девушка мстит бандитам, которые убили ее отца. Это перекликается с историей Наое из Assassin’s Creed Shadows, которая также ищет мести.

Еще одна новая функция — возможность поставить временный лагерь. В нем можно будет слушать музыку, наслаждаться пейзажами и встречать случайных NPC, которые делятся полезной информацией. Это не только элемент атмосферы, но и часть системы исследования.

Для навигации по миру появится зрительная труба — через нее игрок сможет найти интересные места в окружении. Учитывая, что игра получит самую большую карту и свободу среди всех игр Sucker Punch — высматривать там будет много чего. Также в игре будет три кинематографических режима:

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Курасава: черно-белый фильтр с новой японской озвучкой и синхронизацией губ.

Миике: приближенная камера во время боя, больше крови.

Ватанабе: заменяет фоновую музыку на lofi-треки в стиле Nujabes, вдохновленные аниме «Самурай Чамплу».

На презентации также показали специальные консоли и геймпады PS5 в стиле Yōtei. Новые функции, такие как боевая система, визуальные режимы и механика исследования, указывают на то, что Ghost of Yōtei станет не просто сиквелом, а отдельным шагом в развитии жанра.

Выход игры запланирован на 2 октября для PS5, дата релиза на ПК пока не сообщается. В настоящее время продолжаются предзаказы, где цена на коллекционное издание впечатляет — $250 и даже без раннего доступа.

Источник: PlayStation.Blog