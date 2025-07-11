Epic Games Store запустил бесплатную раздачу 2-х игр — с известным психоделическим платформером 2023 года

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Epic Games Store обновил еженедельную раздачу — на этот раз пользователям предлагают аркадный шутер с ракетками и сиквел музыкального приключения о подсознании. И они обе кооперативные.

Традиционно раздача продлится в течение недели — забрать обе игры можно до 17 июля 18:00 по киевскому времени. Речь идет сразу о двух проектах: Figment 2: Creed Valley и Sky Racket.

Figment 2: Creed Valley — это продолжение сюрреалистического приключения в мире человеческого сознания, которое обычно продают за ₴460. На Metacritic у игры 76 баллов, что для инди-головоломки с музыкальными механиками — вполне неплохо.

Игрок снова берет на себя роль Дасти, который вместе с компаньонкой Пайпер борется с новыми кошмарами, атакующими Разум. Игра сочетает исследования, головоломки, динамические бои и музыкальные батлы — боссы реагируют на ритм музыки, а среда подстраивается под темп. Все это дополнено кооперативом, где можно играть вдвоем. В общем игроков ждет стилизация, сюжет с символами и геймплей с музыкальными вставками.

Sky Racket — это гибрид шутера и аркады с ломанием блоков, который имеет 72 балла на Metacritic. Игра временно бесплатная, хотя обычно стоит ₴209.

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В Sky Racket все просто: герои летают, уклоняются от снарядов, а потом отбивают их обратно ракетками. Сами они атаковать не могут, так что придется хорошо ловить ритм боя. В игре есть пять миров, абсурдные враги (например, летающие бананы), пиксельная графика и кооператив на двоих. обычно максимально легкая, с юмором и яркими визуалами в стиле ретро.

Эта раздача заменяет предыдущие две — Figment и Backpack Hero. А уже с 17 июля в Epic начнётся новая волна, и на этот раз — с хитом: Sid Meier’s Civilization 4: Platinum Edition, которая включает базовую игру и почти все DLC.