Разработчики The Alters «спалились», что используют ИИ — в игре нашли ответы чат-бота

11 bit Studios пришлось признать, что они использовали ИИ во время разработки The Alters. Создателям не повезло скрыть их «секрет».

Все началось с того, что игроки заметили фрагмент фонового текста в командном центре, который явно содержал фрагмент ответа чат-бота. Там говорилось: «Конечно, вот просмотренная версия, сосредоточенная исключительно на научных и астрономических данных:», а дальше — обычный текст. Игрокам сразу поняли, что кто-то вставил ответ языковой модели и забыл его убрать, а потому ради любопытства начали искать другие доказательства.

Сообщество дошло до неанглоязычных версий местами абсурдной игры про клонов, где обнаружила другие подтверждения. В бразильских субтитрах текст начинался фразой: «Вот перевод на португальский язык:». В корейском переводе было то же самое, что позже подтвердил разработчик корейской версии Хандон Рю. По его мнению, студия добавляла элементы локализации в последний момент, когда дорабатывала дополнительные сцены после основной работы

Как результат, 11 bit Studios пришлось официально признать проблему, которую уже никак не скроешь. Они обвинили одного из дизайнеров, который якобы использовал генеративный ИИ для фоновой текстуры. Этот текст должен был быть временным, но его случайно оставили в финальной версии. Студия подчеркнула: это был единичный случай, который исправят в обновлении человеческим переводом. По их словам, эти фрагменты составляют лишь 0,3% всего текста игры (10 000 слов из 3,4 млн).

Однако признание факта использования ИИ не спасло создателей от жесткой реакции игроков. Больше всего возмущений вызвал тот факт, что на странице Steam игра не обозначена как содержащая GenAI, несмотря на требования Valve. Сгенерированных текстов в игре сравнительно немного, но факт их присутствия без предупреждения вызывает возмущение у части сообщества.

Несмотря на инцидент, The Alters очень положительно оценили в Steam. Тем не менее инцидент поставил игру в один ряд с другими проектами, попавшими под критику из-за недобросовестного или скрытого использования ИИ. Например, Activision недавно раскритиковали за генеративную косметику в Call of Duty. Кроме того, Frontier Developments пришлось удалить портреты GenAI в Jurassic World Evolution 3 после волны недовольства.

We’ve seen a wide range of accusations regarding the use of AI-generated content in The Alters, and we feel it’s important to clarify our approach and give you more context. AI-generated assets were used strictly as temporary WIPs during the development process and in a very… pic.twitter.com/Me9oyABOrZ

— The Alters | OUT NOW 🐑 (@altersgame) June 30, 2025