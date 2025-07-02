Фаны против Железяки! Создатели Borderlands 4 добавили функцию, которую игроки просили более 10 лет

Разработчики Borderlands 4 официально заявили, что положили конец надоедливому персонажу — игроки теперь смогут игнорировать Железяку.

Железяка (Claptrap) — один из самых известных персонажей серии. Робота-компаньона помнят фанаты еще с первой серии его характерным голосом и навязчивой манерой общения. У Borderlands: The Pre-Sequel за него вообще можно было поиграть. Но несмотря на симпатии части фанбазы, он раздражал остальных — из-за своего юмора, повторяемости и гиперактивной подачи.

И вот спустя десять лет фанаты смогли добиться того, чтобы Железяка наконец-то замолчала. Разработчики Borderlands 4 подтвердили опцию, которая позволяет изменять громкость голоса робота от стандартного уровня до полного выключения. Как показал стример и партнер 2K Chadly, в меню звука появился отдельный ползунок «Claptrap Volume». Позже нарративный режиссер Сэм Винклер подтвердил, что это не шутка, хотя на самом деле очень сильно хотел затроллить игроков.

«Я предлагал, чтобы можно было установить его громкость от 0% до 200%, но, кажется, руководство сказало «нет»», — написавший режиссер нарратива Borderlands 4 Сэм Уинклер.

Это не единственная деталь, которая стала известна в последние недели. В новом трейлере Borderlands 4 показали регион Пустоши — арено-подобную территорию с песком, руинами и вертикальными уровнями. В этой среде, судя по кадрам, будет много ближнего боя, перестрелок и борьбы с бандами. Также ожидается, что именно в Пустошах будет один из боссов игры — Инцептус.

Креативный директор Грэм Тимминс подтвердил еще одну фичу — фоторежим. Его не будет в игре на старте, но добавят после релиза. По словам Тимминса, студия сосредоточилась на базовом качестве игрового процесса, а визуальные опции решили отложить.

Borderlands 4 — это новый кооперативный лутер-шутер с четырьмя новыми искателями убежищ, кучей вариаций оружия, боссами, вертикальными уровнями и поддержкой Switch 2. Но наиболее впечатляет цена за полное издание со всеми бонусами — более ₴5500. Хотя простая цифровая версия дешевле, несмотря на противоречивое заявление одного из создателей. Релиз запланирован на 12 сентября, игра выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X/S и новой консоли Nintendo.

Источник: IGN