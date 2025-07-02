Первый тизер хоррор-игры Dead Take — две «крупнейшие» звезды в мире видеоигр и вайбы Тайлера Дердена

Авторы хитовой Palworld вместе с очень известными актерами видеоигр создают пароноидальный хоррор с «тенью» Dead Take. Актеры наиболее известны по Baldur’s Gate 3 и Final Fantasy 7.

Нил Ньюбон (Астарион) и Бен Старр (Клайв Росфилд) объединились для работы над Dead Take — игрой о жутком особняке, некогда принадлежавшем киностудии. Но самое интересное они станут чем-то вроде Тайлера Дерднера из «Бойцовского клуба». Фактически актеры сыграют две разные версии одного персонажа по имени Вилли, что добавит в игру шизофренической и параноидальной атмосферы.

По сюжету, игрок приходит в странный особняк после вечеринки, чтобы найти пропавшего друга Винни. Дом выглядит заброшенным, но в его стенах остались следы чего-то куда более темного — игрок ныряет в ужас через отрывки видео, оставленные сообщения и записи на флешках. Именно на этих видео появляются Ньюбон и Старр — в ролях Чейза Лоури и Винни Монро. В обоих случаях это один и тот же персонаж — Вилли — но с разных сторон и в разных проявлениях. Игрок должен восстановить хронологию, собрать полные записи и постепенно понять, что за чертовщина происходит в особняке. Кажется такая особенность будет перекликаться с форматом геймплея в Alan Wake.

Как говорит основатель Surgent Studios Абубакар Салим, он писал роли специально под этих актеров. Уже в первом тизере видно, что их игра — не просто озвучка: оба физически появляются в кадре и ведут себя жутко. Сам тизер-трейлер намекает на психологическую нестабильность героя и неадекватную атмосферу дома. Разработчики заявляют, что Dead Take — это еще и критика индустрии развлечений. Игрок находит заброшенную съемочную площадку, следы работы с актерами и материалы, намекающие на злоупотребление властью. Как пишут авторы, «игроки откроют для себя сторону индустрии, о которой говорят только шепотом».

Dead Take подается как игра-головоломка на одного игрока в стиле квест-комнаты. Вместе с тем некоторые подсказки поданы в виде символических сообщений. На данный момент даты релиза нет, но игру уже можно добавить в список желаемого у Steam. Выход запланирован сначала для ПК. Разработкой игры занимается Surgent Studios, а издателем выступает PocketPair — студия, известная Palworld.

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Источник: Kotaku