Sony назвала запуск PS5 крупнейшим в истории Playstation

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Конкретных цифр Sony не сообщила, но пообещала предоставить ритейлерам больше консолей до конца 2020 года.

Sony кратким сообщением в твиттере подвела итоги запуска PS5, заявив, что новое поколение консолей показало лучший старт по продажам в истории Playstation (ну кто бы сомневался!).

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year — please stay in touch with your local retailers. — PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020

Мы хотим поблагодарить геймеров во всем мире за то, что они сделали запуск PS5 крупнейшим в истории. Спрос на PS5 — беспрецедентен, поэтому мы хотели подтвердить, что до конца года розничным продавцам получат новые партии PS5. Пожалуйста, поддерживайте связь с местными розничными продавцами.

Продажи PS5 стартовали в США, Японии и других странах 12 ноября, а по всему миру — 19 ноября. В Украине предзаказы PS5 закончились очень быстро, а старт продаж, как известно, не обошелся без проблем — ритейлеры приступили к поставкам не 19 ноября, как планировалось, а с опозданием в несколько дней. И, судя по сообщениям в соцсетях, пока не все предзаказавшие получили свои консоли.

Sony решила на старте продавать PS5 только в интернет-магазинах (когда консоль поступит в розницу, неизвестно). В украинских торговых сетях консолей PS5 пока нет и когда появятся, неизвестно.

Ранее Microsoft точно так же отчиталась о запуске своих консолей Xbox Series X|S, назвав запуск нового поколения крупнейшим в истории, а спрос рекордным — компания рассчитывает полностью решить проблему дефицита новых консолей только к концу первого квартала 2021 года.