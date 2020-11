Sony назвала запуск PS5 крупнейшим в истории Playstation

Конкретных цифр Sony не сообщила, но пообещала предоставить ритейлерам больше консолей до конца 2020 года.

Sony кратким сообщением в твиттере подвела итоги запуска PS5, заявив, что новое поколение консолей показало лучший старт по продажам в истории Playstation (ну кто бы сомневался!).

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year — please stay in touch with your local retailers.

— PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020