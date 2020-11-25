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Sony назвала запуск PS5 крупнейшим в истории Playstation

Sony назвала запуск PS5 крупнейшим в истории Playstation

Sony назвала запуск PS5 крупнейшим в истории Playstation


Конкретных цифр Sony не сообщила, но пообещала предоставить ритейлерам больше консолей до конца 2020 года.

Sony кратким сообщением в твиттере подвела итоги запуска PS5, заявив, что новое поколение консолей показало лучший старт по продажам в истории Playstation (ну кто бы сомневался!).

Мы хотим поблагодарить геймеров во всем мире за то, что они сделали запуск PS5 крупнейшим в истории. Спрос на PS5 — беспрецедентен, поэтому мы хотели подтвердить, что до конца года розничным продавцам получат новые партии PS5. Пожалуйста, поддерживайте связь с местными розничными продавцами.

Продажи PS5 стартовали в США, Японии и других странах 12 ноября, а по всему миру — 19 ноября. В Украине предзаказы PS5 закончились очень быстро, а старт продаж, как известно, не обошелся без проблем — ритейлеры приступили к поставкам не 19 ноября, как планировалось, а с опозданием в несколько дней. И, судя по сообщениям в соцсетях, пока не все предзаказавшие получили свои консоли.

Sony решила на старте продавать PS5 только в интернет-магазинах (когда консоль поступит в розницу, неизвестно). В украинских торговых сетях консолей PS5 пока нет и когда появятся, неизвестно.

Ранее Microsoft точно так же отчиталась о запуске своих консолей Xbox Series X|S, назвав запуск нового поколения крупнейшим в истории, а спрос рекордным — компания рассчитывает полностью решить проблему дефицита новых консолей только к концу первого квартала 2021 года.

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