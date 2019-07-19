Прошлогодние флагманы: какие смартфоны подешевели, но не потеряли актуальность

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Выбирая новый смартфон, покупатели в основном смотрят на актуальные модели, часто упуская из вида флагманы прошлого года. В то же время эти аппараты продолжают получать обновления прошивки, так как все крупные производители придерживаются 24-месячного цикла обновлений, во время которого они обязаны выпускать новые версии ПО и пакеты безопасности. А самое главное, что эти смартфоны не исчезают из продажи, а лишь сбрасывают цену. Поэтому давайте посмотрим, за сколько сегодня можно взять прошлогодний флагман с характеристиками, которые позволят комфортно пользоваться им ещё как минимум пару лет.

Huawei P20 и P20 Pro

В прошлом году Huawei показала довольно сильную линейку флагманских смартфонов, из которой официально в Украине были доступны модели Huawei P20 и P20 Pro. Они обе получили дизайн с небольшим вырезом и традиционный сканер отпечатков пальцев на лицевой панели. А благодаря градиентным вариантам расцветки корпуса их дизайн и сейчас выглядит вполне современно.

Huawei P20 оснащается 5,8-дюймовым IPS-дисплеем и сейчас доступен в продаже в версии с 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, которую нельзя расширить с помощью карт. Такой объём «оперативки» не оставляет большого задела на будущее, но это отчасти компенсируется производительным процессором Kirin 970 и графикой Mali-G72 MP12. А двойная камера с 12-мегапиксельным цветным и 20-мегапиксельным монохромным сенсором и сейчас позволяет делать вполне качественные снимки.

Huawei P20 Pro немного крупнее младшей версии, у него 6,1-дюймовый OLED дисплей, но платформа в смартфоне такая же: процессор Kirin 970 и графика Mali-G72 MP12. Но оперативной памяти у Pro-версии больше — 6 ГБ, а встроенной может быть 64, 128 или 256 ГБ. В прошлом году Huawei P20 Pro был одним из лучших камерафонов и сегодня его система из трёх камер выглядит вполне современно. Она включает крупный основной сенсор 1/1.78″ с разрешением 40-мегапикселей, телефото и дополнительный монохромный модуль. Так что Huawei P20 Pro по качеству съёмки всё ещё может дать фору некоторым современным флагманам.

Отличаются смартфоны не только размерами и камерами, но и ёмкостью аккумулятора, у Pro-версии он больше — 4000 мАч, в то время как у P20 — 3400 мАч.

Официальная стоимость Huawei P20 по данным Hotline.ua стартует с 13 тыс грн, в то время как за базовый Huawei P20 Pro производитель сейчас просит около 16 тыс грн. В целом же украинские интернет-магазины предлагают P20 от 9 тыс грн, а P20 Pro от чуть больше 13 тыс грн.

Samsung Galaxy S9 и S9+

Прошлогодние флагманы Samsung предлагают пользователю дизайн с экраном без вырезов, относительно тонкие рамки корпуса и хороший набор характеристик. В основе смартфонов лежит процессор Exynos 9810, максимальная частота которого достигает 2,8 ГГц, а дополняет его производительное графическое ядро Mali G-72.

Galaxy S9 оснащается 5,8-дюймовым Super AMOLED дисплеем в то время как в старшей версии Galaxy S9+ экран чуть крупнее — 6,2 дюйма. При этом несмотря на одинаковую платформу, объём памяти в аппаратах отличается. Galaxy S9 предлагает покупателям 4 ГБ «оперативки», а S9+ — 6 ГБ. Встроенной при этом может быть 64, 128 или 256 ГБ, к тому же её можно расширить за счёт карт памяти microSD.

Ещё одно отличие между моделями заключается в количестве камер. В Galaxy S9 используется один 12-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией и дифарагмой, которая меняется со значение f/1.5 на f/2.4. В Galaxy S9+ используется такая же камера, но дополняет её телефото объектив с 12-мегапиксельной матрицей, оптической стабилизацией и диафрагмой f/2.4.

Также в смартфонах установлены аккумуляторы разной ёмкости, в Galaxy S9 на 3000 мАч, а в S9+ на 3500 мАч. Оба смартфона поддерживают быструю и беспроводную зарядку.

Официальная стоимость Galaxy S9 в Украине по данным Hotline.ua стартует с 19 тыс грн за версию 4/64 ГБ, а в среднем интернет-магазины предлагают аппарат от 13 тыс грн. Официальная стоимость Galaxy S9+ начинается с 21 тыс грн, а цены онлайн с 13,5 тыс грн.

Samsung Galaxy Note9

Прошлогодний флагман Samsung для тех, кто любит большие экраны и хочет иметь возможность рисовать или делать рукописные заметки с помощью электронного пера. Аппарат оснащается 6,4-дюймовым дисплеем без вырезов и в целом имеет классический моноблочный дизайн.

Платформа здесь такая же как у S9 и S9+: 10-нанометровый процессор Exynos 9810 и графика Mali-G72 MP18. Объём оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ, а встроенной 128, 256 и даже 512 ГБ с возможностью расширения.

Модули камер в Note9 такие же, как в S9+ и включают широкоугольную 12-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией и диафрагмой, которая может переключаться с f/1.5 на f/2.4, а также 12-мегапиксельную телефото с сенсором оптической стабилизацией и постоянной диафрагмой f/2.4.

Ёмкость встроенной в Galaxy Note9 батареи составляет 4000 мАч, аппарат поддерживает быструю и беспроводную зарядку.

Официальная стоимость Note9 остаётся довольно высокой, хотя заметно ниже стартовой цены, и составляет 26 тыс грн. В интернет-магазинах цены стартуют с 17,5 тыс грн.

Apple iPhone X

Юбилейный «десятый» iPhone вышел в конце 2017 года, но практически весь прошлый год оставался актуальным флагманом Apple, так что он вполне вписывается в нашу подборку. Да и спустя всё это время дизайн модели остаётся актуальным в линейке производителя, ведь более новые iPhone Xs и Xs Max выглядят точно так же.

iPhone X предлагает покупателям 5,8-дюймовый дисплей с вырезом, а также корпус из стекла и стали. Для разблокировки экрана в аппарате установлена инфракрасная камера TrueDepth, которая сканирует лицо пользователя.

Платформа iPhone X и на сегодняшний день остаётся производительной и включает процессор A11 Bionic (4+2 ядра), работающий на частоте 2,39 ГГц, а также 3 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ встроенной памяти.

Обе основные камеры в iPhone X 12-мегапиксельные и оснащаются оптической стабилизацией, но модуль с широкоугольным объективом имеет диафрагму f/1.8, а с телефото — f/2.4.

Ёмкость аккумулятора в iPhone X составляет 2716 мАч, аппарат поддерживает быструю и беспроводную зарядку.

На сегодняшний день официальная стоимость iPhone X хотя и подешевела по сравнению со стартом продаж, но всё ещё остаётся довольно высокой и составляет 28 тыс грн за версию с 64 ГБ памяти. А предложения ряда интернет-магазинов начинаются с 22,5 тыс грн.

Apple iPhone 8 и 8 Plus

Ещё два «младших» флагмана Apple, которые вышли в конце 2017 года, но и в прошлом году, и сейчас всё ещё не теряют актуальности. Правда, по современным меркам дизайн аппаратов выглядит архаичным, у них крупные рамки при не самых больших на сегодняшний день экранах. Впрочем, для тех, кому хочется иметь аппарат на iOS с хорошим набором характеристик, это одни из самых доступных вариантов.

Обе модели выглядят похоже, но отличаются размерами и некоторыми характеристиками. iPhone 8 оснащается 4,7-дюймомвым IPS дисплеем с разрешением 1334×750 точек, в то время как 8 Plus получил 5,5-дюймовый IPS экран с разрешением 1920х1080 точек.

Процессор в аппаратах тот же, что и в iPhone X — А11 Bionic, но используется разный объём оперативной памяти, у iPhone 8 — 2 ГБ, 8 Plus — 3 ГБ. Встроенной может быть 64 или 256 ГБ без возможности расширения.

Количество основных камер в смартфонах так же разное: у iPhone 8 один 12-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией, а в 8 Plus его дополняет 12-мегапиксельная телефото камера с диафрагмой f/2.8.

Ёмкость встроенного в iPhone 8 аккумулятора составляет 1821 мАч, а у 8 Plus — 2675 мАч. Оба аппарата поддерживают быструю и беспроводную зарядку.

Официальная стоимость iPhone 8 в Украине сейчас стартует с 20 тыс грн, а 8 Plus — с 24 тыс грн, это за версии на 64 ГБ. Ряд интернет-магазинов предлагают смартфоны от 16 тыс грн и 19 тыс грн, соответственно.

Xiaomi Mi 8

Прошлогодний флагман Xiaomi всё ещё предлагает покупателям достойный набор характеристик. В плане же дизайна смартфон является типичной моделью 2018 года с «монобровью» и стеклянным корпусом.

Аппарат оснащается 6,21-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 2248×1080 точек, всё ещё достаточно производительным процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной памяти без поддержки карт microSD.

Xiaomi Mi 8 оснащается двумя основными камерами с 12-мегапиксельными сенсорами: Sony IMX363 с диафрагмой f/1.8 и четырехосевой стабилизацией изображения, а также Samsung S5K3M3 с диафрагмой f/2.4.

Аппарат оснащается аккумулятором на 3400 мАч и поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 4+.

Официальная стоимость Xiaomi Mi8 в версии 6/64 ГБ сегодня начинается с 10 тыс грн. Кроме этого, глобальную версию аппарата можно найти в интернет-магазинах от 9 тыс грн.

Xiaomi Mi Mix 3

Ещё один флагман прошлого года от Xiaomi, но в отличие от Mi 8, он как раз отлично вписывается в нынешнее стремление Android-производителей отказаться от вырезов в экране, но сохранить тонкие рамки. А всё благодаря конструкции слайдера, которая позволяет спрятать фронтальные камеры за 6,39 дюймовым AMOLED дисплеем, который занимает практически всю фронтальную панель смартфона.

Платформа здесь на уровне Mi 8 и включает всё тот же прошлогодний топовый чип Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной, а также с 128 ГБ встроенной памяти без расширения.

Две основные 12-мегапиксельные камеры тоже переехали из Mi 8, а фронтальные представлены 24-мегаписельным и 2-мегапиксельным сенсорами.

Ёмкость встроенного в Xiaomi Mi Mix 3 аккумулятора составляет 3200 мАч, есть поддержка беспроводной и быстрой проводной зарядки QuickCharge 4.0.

Официальная стоимость аппарата в версии 6/128 ГБ составляет 13,5 тыс грн. При этом онлайн цена стартует с 11 тыс грн.

OnePlus 6T

Прошлогодний «убийца» флагманов от OnePlus получил 6,41-дюймовый AMOLED экран с каплевидным вырезом, довольно тонкие рамки вокруг него, а также сканер отпечатков пальцев прямо в стекле дисплея. Так что по меркам моделей этого года он выглядит вполне современно.

Аппаратная платформа в смартфоне тоже не подкачала: процессор Snapdragon 845, графика Adreno 630, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища, которое, к сожалению, нельзя расширить.

Основных камер в OnePlus 6T две, производитель использовал 16-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией (Sony IMX519, 1/2,6″) и 20-мегапиксельный вспомогательный (Sony IMX376K, 1/2,8″).

Ёмкость встроенного в смартфон аккумулятора составляет 3700 мАч и он поддерживает быструю зарядку, правда, собственный стандарт OnePlus Dash Charge.

Официальная стоимость OnePlus 6T в версии 8/128 ГБ в Украине сейчас составляет 14 тыс грн, при этом в ряде интернет-магазинов она за эту версию не сильно дешевле и начинается с 13,5 тыс.

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Все представленные в данной подборке смартфоны на Android получат обновление до 10 версии системы, а модели iPhone получат апдейт до iOS 13.