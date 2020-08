Рецензия на документальный сериал High Score / «Высший балл»

Документальный сериал High Score, вышедший несколько дней назад на Netflix, рассказывает о золотом веке видеоигр – 70-90-х гг. XX столетия, времени, когда зарождались современные игровые жанры и стартовали легендарные серии, существующие и сегодня. И хотя об этом периоде написано и снято уже немало, авторы сериала смогли найти несколько интересных историй, чтобы дополнить картину. Ну и, в конце концов, всегда приятно вновь встретиться с легендарными геймдизайнерами, пусть и постаревшими, но такими близкими старшему поколению игроков.

High Score / «Высший балл» Жанр документальный сериал

Создатель Франц Кострел

В фильме учавствуют Томохиро Нишикадо, Ребекка Хейнеман, Нолан Бушнелл, Тору Иватани, Говард Скотт Уоршоу, Гейл Тилден, Джон Кирби, Роберта и Кен Уильямсы, Ричард Гэрриот, Хирокадзу Ясухара, Трип Хокинс, Акира Нишитани, Джон Тобиас, Джон Ромеро и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 6

Сайты IMDb

Даже удивительно, что сериал High Score снял не Брайн Волк-Вайс и называется он не The Games That Made Us. Ведь история создания классических видеоигр просто идеально ложится в один ряд со снятыми Волк-Вайсом сериалами The Toys That Made Us и The Movies That Made Us, об игрушках и фильмах 70-90-хх гг. прошлого века. Но нет, режиссер упустил свой шанс, а подобный же по структуре и идее сериал о видеоиграх снял Франц Кострел и медиакомпания Great Big Story. Основой для него послужила серия короткометражек 8 Bit Legacy: The Curious History of Video Games, номинированная на Emmy. Некоторые истории в High Score напрямую повторяют сюжеты из 8 Bit Legacy, впрочем, это касается только малоизвестных или хорошо забытых фактов о видеоиграх. Основная же часть более традиционная и в целом хорошо известна геймерам старшего поколения, т.к. рассказы о создании классических игровых хитов уже не раз публиковались как в профильных изданиях, так и в виде отдельных книг.

Так авторы сериала попросили Роберту и Кена Уильямс в очередной раз рассказать о работе над Mystery House, а Джона Ромеро о создании Wolfenstein 3D и DOOM. Томохиро Нишикадо рассказал о Space Invaders, а Тору Иватани о своем Pac-Man. Ричард «Лорд Бритиш» Гэрриот говорил само-собой об RPG, Akalabeth: World of Doom и Ultima, а Трип Хокинс о спортивных симуляторах, Madden NFL и сотрудничестве с Джоном Мэдденом (да, это, оказывается, живой человек). И т.д. Тем не менее, хотя большинство этих историй хорошо известны, услышать их еще раз из уст любимых геймдизайнеров очень приятно. Все они конечно же сильно постарели, прошло ведь 30-40 лет со времен, о которых идет речь, а адвокат Nintendo Джон Кирби, давший имя легендарному персонажу Кирби, умер через некоторое время после окончания съемок.

Список игр, попавших в шесть эпизодов High Score более чем традиционный: Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong, Colossal Cave Adventure, Mystery House, Ultima, Final Fantasy, Mario Bros., Mystery House, Final Fantasy, Sonic the Hedgehog, John Madden Football, Street Fighter II, Mortal Kombat, Star Fox, Doom, Pong и Spacewar! Прямо классическая классика. Да, многие из ваших любимых игр вероятно не попали в этот список (ГДЕ ВЕСЬ СИД МЕЙЕР, ВСЕ RTS И MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR, В КОНЦЕ КОНЦОВ!!!111) и наверняка это не на шутку расстраивает вас. Но невозможно объять необъятное, будем надеяться, что сериал продлят на второй сезон и его создатели продолжат изучать мир видеоигр.

Впрочем, некоторые истории, рассказанные в High Score, действительно малоизвестные и интересные. Например, о том, как маркетинговый директор Nintendo of America Гейл Тилден принимала участие в адаптации для американского рынка журнала Nintendo Power, первый номер которого разошелся невероятным тиражом в 3,2 млн. экземпляров. Или история игры Night Trap, вместе с Mortal Kombat взорвавшей американский политикум, приведший к слушаниям в конгрессе США в 1993 г. и созданию применяющегося сегодня возрастного рейтинга ESRB. Еще одна интересная история касается создания самой худшей игры всех времен и народов – E.T. the Extra-Terrestrial, похоронившей американскую игровую индустрию в 1983 г. Сейчас автор E.T. the Extra-Terrestrial рассказывает о случившемся с иронией и юмором, ведь теперь это уже История. Интересно было послушать и об одной из первых LGBT-игр GayBlade, потерянной ее разработчиком.

Кроме того, авторы сериала рассказывают о чемпионатах по видеоиграм 80-90-х гг., тех состязаниях, которые проложили дорогу современному киберспорту. О первом всеамериканском чемпионате по Space Invaders 1980 г., о Nintendo World Championships 1990 г., о легендарном чемпионате MTV Sega: Rock the Rock 1994 г., о японском чемпионате 1993 г. по Street Fighter II Turbo. Интересно, что о том самом первом турнире по Space Invaders рассказывает его победительница Ребекка Хейнеман (в 1980 г. еще Билл Хейнеман), которая в 1983 г. вместе с Брайаном Фарго, Джеймом Пэйтелем и Троем Уорреллом стала одной из создателей легендарной Interplay и приложила руку к таким играм как The Bard’s Tale, Neuromancer, Wasteland, Out of This World и т.д. Еще одна интересная история из High Score – это рассказ о Nintendo Game Play Counselors, службе поддержки Nintendo, которая в телефонном режиме помогала игрокам проходить сложные моменты в играх.

Бесспорно, смотреть High Score стоит на английском, тем более, что на Netflix для этого сериала нет русской звуковой дорожки. Мало того, в качестве рассказчика здесь выступает Чарльз Мартине, актер озвучивания с 1995 г. являющийся бессменным голосом Марио. Это действительно дорогого стоит.

Пожалуй единственной большой претензией в адрес High Score, кроме общеизвестности многих историй, станет некоторая наигранность части сцен. Так авторы заставили Роберту Уильямса заново рисовать свои знаменитые гигантские блок-схемы игр, Ричард Гэрриот в одной из серий играет с тремя другими копиями самого себя в D&D, а Джон Ромеро, естественно, бегает по двору своего дома с бензопилой. Это конечно смешно, но немного глупо. А вот анимационные заставки к некоторым историям и вступительный ролик с отсылками к десятку видеоигр, получились действительно очень классными.

Если вы любите видеоигры, а особенно классику конца прошлого столетия, вы просто обязаны посмотреть этот сериал. Непередаваемое ощущение ностальгии и возвращения детства гарантировано.