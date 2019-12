Рецензия на документальный сериал The Movies That Made Us / «Фильмы, на которых мы выросли»

The Movies That Made Us – это спин-офф популярного документального сериала The Toys That Made Us, созданный тем же Брайном Волк-Вайсом и построенный по схожей схеме, но посвященный, как понятно из названия, культовым кинофильмам. И для первого сезона шоу авторы выбрали четыре беспроигрышных картины 80-х гг. прошлого века, хорошо знакомых каждому – Dirty Dancing (1987), Home Alone (1990), Ghostbusters (1984) и Die Hard (1988) г.

В отличие от сериала The Toys That Made Us, рассказывающего в том числе об игрушках, не особо известных у нас в стране, скажем, о тех же сериях He-Man, G.I. Joe или Professional Wrestling, кино – продукт более интернациональный, тем более что как раз конец 80-х – начало 90-х гг. прошлого века ознаменовалось появлением в Украине видеосалонов и первым знакомством бывших граждан СССР с западными фильмами. И, естественно, Dirty Dancing, Home Alone, Ghostbusters и Die Hard были в числе этих картин. Позже, уже в 90-ые и 2000-ые, эти ленты неоднократно транслировались по телевидению, так что большинство зрителей знает их практически наизусть.

Как уже говорилось выше, The Movies That Made Us построены по той же схеме, что и The Toys That Made Us, и состоят из интервью с актерами, продюсерами, сценаристами, каскадерами, композиторами, принимавшими участие в создании вошедших в первый сезон картин. К сожалению, авторам сериала не удалось привлечь к разговору о фильмах звезд первой величины, так что Маколей Калкин не рассказывает здесь о том, какое негативное влияние Home Alone оказал на его жизнь; Дженнифер Грей, для которой Dirty Dancing так и осталась единственной сколько-нибудь заметной картиной в карьере, не появляется в кадре; а в серии о Die Hard нет интервью с Брюсом Уиллисом. С другой стороны, это, может быть, и к лучшему, звезды задвинули бы на второй план остальных участников съемочного процесса, а их взгляд на события тех лет не менее, а местами, может быть, и более интересен, чем взгляд звезд, которые уже неоднократно рассказывали о своей работе в этих картинах.

Выбор Dirty Dancing, Home Alone, Ghostbusters и Die Hard для первого сезона The Movies That Made Us – самый простой способ достучаться до массового зрителя, который все еще любит эти картины. Хотя именно об этих фильмах уже рассказано и написано так много, что, кажется, Брайну Волк-Вайсу и его команде сложно добавить здесь что-либо новое. Впрочем, несмотря на некоторую заезженность тематики, авторам удалось удачно подать имеющиеся факты и рассказать о некоторых малоизвестных историях со съемочной площадки.

Из первого сезона The Movies That Made Us вы узнаете, почему в резюме Патрика Суэйзи стоял запрет на танцы; под какую музыку на самом деле снимались все танцевальные номера в Dirty Dancing; что пережили каскадеры на съемках Home Alone и как снималась сцена с потопом; как могли бы называться Ghostbusters, если бы не счастливая случайность, и как создавались спецэффекты к этому фильму; почему студия вынуждена была убрать лицо Брюса Уиллиса с афиш Die Hard и откуда настоящий страх на лице Алана Рикмана в сцене падения с небоскреба.

Если вы любите кино, неравнодушны к классическим картинам 80-х гг. прошлого века – этот сериал для вас. И как сказал Брайн Волк-Вайс, в отличие от The Toys That Made Us, шоу о кинофильмах можно снимать практически бесконечно, благо культовых картин за последние 125 лет было снято немало и о каждой из них есть что рассказать.

P.S. Что же до сериала The Toys That Made Us, то в ноябре вышел уже третий сезон шоу, в котором авторы рассказали о таких игрушках как Teenage Mutant Ninja Turtles, Power Rangers, My Little Pony и Professional Wrestling.