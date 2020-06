Рецензия на фантастический сериал Snowpiercer / «Сквозь снег»

Поезд из тысячи и одного вагона, без остановок мчащийся по бесконечной железнодорожной колее вокруг замерзающей Земли. Звучит знакомо? Правильно, сериал Snowpiercer от канала TNT – это в равной мере переосмысление одноименного фильма 2013 г., снятого корейским режиссером Пон Чжун Хо, и французского комикса Le Transperceneige (1982), легшего в его основу.

Snowpiercer / «Сквозь снег» Жанр фантастика, драма

Создатели Джош Фридмен, Грэм Мэнсон

В ролях Давид Диггз (Андре Лейтон), Дженнифер Коннелли (Мелани Кэвилл), Мики Самнер (Бесс Тилл), Аннализа Бассо (Элджей Андерсон), Элисон Райт (Лайла Андерсон), Кейти Макгиннесс (Джози Макконнелл), Сьюзан Пак (Джинджу), Лена Холл (Сайори), Шейла Ванд (Зара), Сэм Отто (Джон Озвейлер) и др.

Канал TNT, Netflix

Год выпуска 2020

Серий 10

Сайты IMDb

Snowpiercer (2013) – во многом уникальный фильм. Эта совместная чешско-корейская картина, основанная на французском графическом романе – англоязычный дебют ныне всемирно известного Пон Чжун Хо, режиссера Okja и Parasite. Кроме оригинального сеттинга и неплохой режиссуры, фильм может похвастаться воистину звездным составом. Пон Чжун Хо удалось привлечь к участию в съемках таких актеров как Крис «Капитан Америка» Эванс, Октавия Спенсер («Оскар», «Золотой глобус», BAFTA), Тильда Суинтон («Оскар», две премии BAFTA), Джон Хёрт («Золотой глобус», четыре (!) BAFTA), Эд Харрис (два «Золотых глобуса», четыре номинации на «Оскар»), Юэн Бремнер (Trainspotting) и популярного корейского актера Сон Кан Хо. Очень впечатляющий состав. Несмотря на некоторую прямолинейность, Snowpiercer стал прорывом для Пон Чжун Хо и получил культовый статус в определенных кругах.

Разговоры о создании сериала на основе фильма и комикса начались еще в 2015 г., когда Tomorrow Studios получила права на телеадаптацию. Режиссер фильма Пон Чжун Хо стал эксклюзивным продюсером шоу, он же, вместе с Кэлли Мастерсон, отвечал за сценарий сериала. А вот между шоураннерами Джошем Фридманом и Грэмом Мэнсоном возник творческий конфликт, который привел к пересъемке пилота и задержке выхода ТВ-версии Snowpiercer. Сериал с самого начала задуман как ребут и, несмотря на то что он содержит ряд сцен, практически дословно цитирующих оригинальный фильм, по настроению и нюансам ТВ-версия совсем иная.

Но вначале об экспозиции. Пытаясь остановить климатическую катастрофу, ученые решают немного охладить нашу планету, но фатально ошибаются и на Земле наступает новый ледниковый период. Единственные, кому удалось выжить в процессе стремительного охлаждения планеты – пассажиры гигантского поезда, построенного мультимиллиардером Вилфордом. Для того, чтобы системы поезда продолжали работать, он должен безостановочно нестись по магистрали, опоясывающей Землю. За бортом минус 150 и любое повреждение обшивки смертельно для пассажиров. С момента отправления поезда прошло уже семь лет, за это время он совершил пятнадцать оборотов вокруг Земли. Внутри сформировалось строго иерархическое общество, состоящее из пассажиров трех классов и безбилетников, успевших попасть в поезд в самый последний момент. Безбилетники, или хвостовцы, пытаются прорваться в центральные вагоны, получить чуть больше пищи и привилегий, а высшие классы и команда поезда стараются не допустить этого.

Если в оригинальном фильме акцент был сделан в первую очередь на имущественном и правовом неравенстве пассажиров и, как следствие, социальном напряжении, вылившемся в революцию, приведшую замкнутый мир поезда-ковчега к катастрофе, то в сериале нам показывают взгляд на проблему с обеих сторон баррикад. Со стороны тех, кто знает и понимает процессы, происходящие в поезде, видит надвигающуюся беду и пытается сделать все возможное для выживания остатков человечества, и взгляд со стороны тех, кто видит лишь часть проблемы, не понимает происходящего, не хочет понимать и думает лишь о том, чтобы восстановить справедливость. В итоге, зная, что стоит на кону, зрители больше сочувствуют не угнетенным и притесняемым, а тем, кто вроде бы должен считаться плохим, тем, кто принимает непопулярные решения, стараясь сохранить баланс в этой очень хрупкой экосистеме.

И тут надо отдать должное создателям сериала, пригласившим на главную роль в Snowpiercer Дженнифер Коннелли. Звезде Once Upon a Time in America и Requiem for a Dream досталась очень непростая роль, точнее, сразу две роли. Дженнифер Коннелли играет роль Мелани Кэвилл, голоса поезда, главы департамента Гостеприимства и связующего звена между пассажирами и нелюдимым мистером Вилфордом. Вот только Мелани на людях – элегантно одетая, улыбающаяся, подчеркнуто вежливая и властная, и Мелани наедине сама с собой и несколькими посвященными в ее тайну людьми – это два совершенно разных человека. Она в буквальном смысле слова несет на своих плечах груз ответственности, она одна из немногих, кто понимает, чем грозит поезду любая нестабильность и что ждет его пассажиров впереди, и она не должна ни жестом, ни словом не выдать это тем, кто верит, что все находится под контролем. Непростая роль, и Коннелли просто великолепно справляется с ней, одной улыбкой передавая больше нюансов, чем можно было бы вложить в длинный пространный монолог. Потрясающая работа.

К сожалению, о других актерах, задействованных в сериале, этого не скажешь. Да, все они неплохие профессионалы, но на фоне игры Коннелли просто теряются. Особенно это заметно в сценах с участием главного мужского персонажа, бывшего детектива полиции, а теперь одного из лидеров хвостовцев, Андре Лейтона. Лейтон совсем неубедителен и абсолютно не тянет на героя. Вообще, в Snowpiercer наблюдается катастрофический недостаток сильных мужских персонажей, их здесь просто нет.

Еще одна проблема сериала – детализация. Из-за того, что многие аспекты жизни в поезде показаны здесь намного подробнее, чем в оригинальном фильме, возникает множество вопросов к функционированию поезда и его систем. Почему поезд не может снижать скорость? Что это за вечные двигатели, подзарядка которых требует постоянного движения? Как работает узкоколейная железная дорога, проложенная вдоль всего поезда, особенно в местах сцепок вагонов? Как огромная масса вагона-аквариума влияет на его оси и рельсы? Как были связаны вагон-пасека (да, есть здесь и такое) и вагоны-оранжереи? И, в конце концов, почему нельзя было построить подземный ковчег-убежище, зачем нужен поезд, который в любой момент может сойти с рельс? В достаточно коротком фильме вы просто не успевали задуматься над этими вопросами, в сериале же, который, по сути, рассказывает о попытке построения меритократии в рамках замкнутого общества, эти вопросы будут возникать постоянно.

Несмотря на то что у меня есть ряд претензий к актерской игре, логике происходящего и некоторым техническим аспектам жизни в поезде-ковчеге, лично мне интересно, чем закончится конфликт и сможет ли героиня Дженнифер Коннелли удержать этот маленький мирок от коллапса. Snowpiercer — неидеальная, но в целом неплохая фантастика на тему постапокалипсиса и кораблей-поколений, которая почему-то напомнила мне роман-антиутопию «Дом в тысячу этажей» (1929) чешского писателя Яна Вайсса. Кажется, авторы напрямую ссылаются на эту книгу в заставке сериала.

На текущий момент на TNT и Netflix вышло пять из десяти серий первого сезона Snowpiercer. Уже известно, что сериал продлили на второй сезон.