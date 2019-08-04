Рецензия на фильм «Паразиты» / Gisaengchung

В этом году за главный приз Каннского кинофестиваля боролись фильмы Квентина Тарантино, Джима Джармуша, Терренса Малика и Педро Альмодовара. Несмотря на их внушительную репутацию, Золотую пальмовую ветвь получил южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо и его картина «Паразиты». Это довольно разножанровая лента, которая могла бы стать современной театральной пьесой о бедных и богатых людях.

«Паразиты» / Gisaengchung Жанр драма, комедия, триллер

Режиссер Пон Чжун Хо

В ролях Сон Кан Хо (Ким Ки Тэк), Сон Гюн Ли (Пак Донг И), Чо Е Джон (Пак Ен Ке), У Щик Чхве (Ки У), Со Дам Пак (Ки Джон), Пак Со Чжун (Мин Хек) и др.

Компании CJ E&M Film Financing & Investment Entertainment & Comics, CJ Entertainment, TMS Comics

Год выпуска 2019

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Пон Чжун Хо в кинематографе уже около двадцати лет. Его детективный фильм «Воспоминания об убийстве» и драму «Мать» узнают даже за пределами Кореи. Благодаря этому материалу, который обращал на себя внимание мрачными и одновременно глубокими историями, режиссеру в дальнейшем удалось привлечь к съемкам известных западных актеров. Так, в постапокалиптическом триллере «Сквозь снег» снялись Тильда Суинтон и Крис Эванс. Через несколько лет Тильда вновь изъявила желание работать с Пон Чжун Хо – она появилась в фантастическом фильме «Окча», релиз которого состоялся на Netflix. Что примечательно, Джейк Джилленхол тоже хотел поработать с режиссером, поэтому согласился даже на второстепенную роль.

Но в «Паразитах» вы не найдете ничего, что могло бы напомнить об «Окча». Там нет ни одного голливудского актера, нет поддержки стримингового сервиса и нет компьютерной графики. В новом фильме Пон Чжун Хо вернулся к родным корейским реалиям. Тем не менее, картину поняли и приняли в Каннах. И в этом нет ничего удивительного, учитывая то, как азиатский кинематограф уверенно распространяется по всему миру и находит большое принятие (к слову, победителем Каннского кинофестиваля в прошлом году стал фильм «Магазинные воришки» от японского режиссера Хирокадзу Корээда).

Несомненно, оценить все тонкости «Паразитов» получится, если вам уже знакомы фильмы из Южной Кореи. Есть в корейской культуре общения то, что отсутствует, скажем, в Европе. Однако понять суть картины можно и без подготовки, ведь речь идет о человеческой сущности, которая, как известно, везде одинакова.

Фильм «Паразиты» показывает семью из четырех человек. Это отец по имени Ким Ки Тэк, его жена и двое взрослых детей. Они живут в подвальном помещении и находятся в поиске временного заработка. Отсутствием перспектив они подтверждают сложную экономическую ситуацию в Корее, где в результате нехватки рабочих мест уровень безработицы усугубляется с каждым годом все больше и больше. Однако есть и те, кто чувствует уверенность в завтрашнем дне – это обеспеченная семья господина Пака, владеющая огромным домом. Однажды два разных мира богатых и бедных пересекаются, когда сын Ким Ки Тэка получает возможность устроиться репетитором для дочери Пака. Он подделывает документы об образовании и успешно проходит собеседование. Получив доступ к дому, парень быстро приспосабливается и понимает, что там вполне могли бы пристроиться и его близкие. Для этого он придумывает сценарий обмана, который должен сработать на слабостях богачей.

При такой незамысловатой завязке лента «Паразиты» оказывается фильмом, концовку которого предсказать просто невозможно. Если говорить о жанровых рамках, то их, как ни странно, здесь нет. Пон Чжун Хо снял социальную трагикомедию, настроение которой меняется вместе с сюжетными поворотами. Интрига трудоустройства семьи Ким Ки Тэка показана с непринужденным юмором, который кроется в детальных действиях персонажей. Когда же они, как им кажется, достигают успеха, атмосфера приобретает очертания триллера.

Режиссер Пон Чжун Хо жонглирует весельем, напряжением и трагедией. Он будто дает время определиться со своим отношением к главным героям, и когда все становится достаточно однозначным, меняет правила игры. Пон Чжун Хо в своей особенной манере рассуждает о классовом неравенстве и о психологии восприятия тех, кто обладает не самым завидным экономическим статусом. У него получается оживить давно избитую тему, да еще и сделать это так, что фильм долгое время будет крутиться в голове.

Особое внимание Пон Чжун Хо уделяет пространству, в котором находятся его герои. С помощью оператора Кун По Хона (работал над фильмом «Пылающий») он дает возможность прочувствовать тесноту подвального жилища бедной семьи. А затем играет с контрастом большого дома, где оператор берет крупные планы, которые были просто невозможны в маленькой квартире, находящемся под землей.

В какой-то момент просторный дом, похожий на произведение архитектурного искусства, начинает напоминать театральную сцену для драматических действий. Этому способствуют открытые площадки и окна в пол, которые намеренно не скрывают то, что происходит за монументальными стенами. И чем больше пространства попадает в поле зрения, тем, как оказывается, меньше мы о нем знаем.

Любопытное двойственное ощущение от фильма возникает не только из-за сюжета или локации. Это также результат прекрасной работы актерского состава (самый известный из артистов Сон Кан Хо – он уже не первый раз работает с режиссером Пон Чжун Хо). В фильме нет ни одного персонажа, чья роль была бы не до конца раскрыта. Каждый из них несет свой социальный подтекст, и особенно запоминается сын Ким Ки Тэка, который несколько раз незатейливо бросает фразу «это так метафорично». Все именно так.

Увидеть в кино победителя Каннского кинофестиваля стоит тем, кто открыт не только к голливудским фильмам. Нужно учесть, что «Паразиты» — это лента, которая вызовет совершенно разные чувства у зрителей в зале. И это очень хорошо. Картина нестандартно поднимает проблему классового неравенства и приводит к неожиданному финалу, который хочется переосмыслить после просмотра.