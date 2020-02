Рецензия на фантастический сериал Star Trek: Picard / «Звёздный путь: Пикар»

Капитан Жан-Люк Пикар — пожалуй, самый знаменитый, после капитана Кирка и мистера Спока, персонаж вселенной Star Trek. Неудивительно, что именно он заслужил свой собственный именной сериал, восьмой сериал с подзаголовком «Звездный путь» в названии. Каков же Star Trek: Picard? Стоит ли смотреть его фанатам классического «Звездного пути»? Легко ли будет втянуться неофитам?

Итак, если вы пропустили предыдущие 33 года. Капитан, а позже адмирал Жан-Люк Пикар, командир корабля USS Enterprise (NCC-1701-D) и USS Enterprise (NCC-1701-E), главный герой сериала Star Trek: The Next Generation (1987–1994) и полнометражных фильмов Star Trek Generations (1994), Star Trek: First Contact (1996), Star Trek: Insurrection (1998) и Star Trek: Nemesis (2002). Прославленный командир, прирожденный дипломат, осторожный политик. Жан-Люк Пикар способствовал установлению первых контактов с 27 инопланетными расами, в том числе с ференги и борг. Он был первый, кто встретился с сущностью Кью. Пикар был ассимилирован борг, а позже освобожден от влияния коллективного разума. Жан-Люк Пикар – герой Star Trek, дольше других продержавшийся на экранах – 7 сезонов (178 серий) Star Trek: The Next Generation плюс 4 полнометражных фильма. История капитана Пикара – это история, на которой выросло текущее поколение режиссеров и сценаристов, работающих над фантастическими фильмами и сериалами.

И хотя в карьере 79-летнего сэра Патрика Стюарта было много интересных театральных, телевизионных и киноролей, его помнят именно как капитана Пикара, что хоть слегка и раздражает актера, но и заставляет гордиться проделанной работой. И хотя после оглушительного провала Star Trek: Nemesis, получившего разгромные рейтинги и не отбившего собственный бюджет, Стюарт сказал, что никогда больше не вернется в Star Trek, Алекс Куртцман, после успеха Star Trek: Discovery подписавший с CBS Television Studios пятилетний контракт на развитие и расширение вселенной Star Trek, уговорил актера принять участие в новом проекте, который будет посвящен последнему путешествию капитана Пикара. Патрик Стюарт не только согласился, но и стал одним из продюсеров сериала, но при условии, что он будет серьёзным по тону и отличным от того, что делали в рамках вселенной Star Trek ранее. Теперь вы знаете, кого винить в том, что Star Trek: Picard не похож на классические сериалы «Звездный путь».

После травматических для Пикара событий Star Trek: Nemesis, когда его старый друг лейтенант-коммандер Дейта пожертвовал жизнью для спасения капитана, прошло 20 лет. Пикар, после конфликта с руководством Звездного флота вышедший в отставку в звании адмирала, живет в фамильном поместье на юге Франции. Выращивает виноград, делает вино, вспоминает прошлое и общается только с двумя ромуланами, которые помогают ему по хозяйству. Однажды в его поместье появляется раненная девушка, которая знает, что должна найти Пикара, но не понимает, откуда она это знает. После некоторого расследования Пикар выясняет, что это «дочь» Дейты, созданная на основе его нейронной сети. Девушка погибает на глазах капитана, и Пикар отправляется на поиски ее сестры и ответа на загадку, каким-то образом связанную с Дейтой, уничтожением Ромула, восстанием синтетиков и… брошенным, отключенным от коллектива кубом борг.

Star Trek: Picard действительно отличается от остальных частей «Звездного пути». Вариант будущего, показанного в нем, даже темнее, чем то будущее (по хронологии сериалов – прошлое), что мы видели в Star Trek: Discovery. Кажется, что идеалы старого Звездного флота, исследователей, миротворцев и ученых, давно забыты. Здесь Звездный флот фактически бросил другую цивилизацию умирать, запретил любые исследования синтетического разума и вообще ведет себя крайне подозрительно. Это не тот Звездный флот, идеалам которого служили Арчер, Кирк, Пикар, Сиско и Джейнвэй. В этом «Звездном пути» и Федерацию, и Пикара презирают за трусость и нерешительность.

С одной стороны, такое резкое расхождение с настроением классического Star Trek может оттолкнуть старых поклонников сериала, которые хотели бы видеть светлый вариант будущего, придуманный Джином Родденберри в самые темные часы Холодной войны. Мир, в котором все работают на общее благо, все честны, целеустремленны и поступают исключительно правильно. Что ж, те идеалы, характерные для фантастики даже не 60-х, а 50-х гг., уже устарели, Star Trek давно нужна встряска и некоторое переосмысление.

Конечно, Star Trek: Picard снят в первую очередь для тех, кто знаком со вселенной «Звездного пути». Здесь хватает отсылок как к The Next Generation, что вполне объяснимо, так и к Voyager, и даже к The Original Series. В сериале появляются члены экипажа не только USS Enterprise (NCC-1701-D) и USS Enterprise (NCC-1701-E), но и USS Voyager (NCC-74656) – коммандер Уильям Т. Райкер (кстати, Джонатан Фрейкс выступил режиссером нескольких серий Picard), советник Диана Трой, лейтенант-коммандер Дейта, Седьмая-из-девяти. Мало того, настоящие поклонники узнают и некоторые локации, например, Скалы Васкес, известные в народе как Скала Кирка, на фоне которых капитан Джеймс Тиберий Кирк сражался когда-то с ужасным горном в серии Arena первого сезона Star Trek: The Original Series (эта драка известна так же как Худшая драка в истории кинематографа). Кроме того, авторы сериала используют переработанную форму, коммутаторы и фазеры времен The Next Generation. Стилизация под старый сериал, выполненная с учетом современного понимания дизайна и интерфейсов, выглядит неплохо, как и визуальные эффекты в целом.

Впрочем, смотреть Star Trek: Picard можно и без знания предыдущих частей Star Trek. Все критичные для понимания сюжета моменты объясняются, хотя новые зрители не будут, например, испытывать определённые эмоции в отношении тех же синтетиков, ромулан и борг, в момент их первого появления на экране. Впрочем, возможно, это и к лучшему. Похоже, Star Trek: Picard, основная тема которого — отношение между искусственным и естественным разумами, пытается рассказать нам что-то новое о вселенной «Звездного пути» и проблемах, которые не были раскрыты в предыдущих сериалах. Кстати, временами кажется, что Star Trek: Picard перекликается с игрой Detroit: Become Human, ведь в центре внимания здесь тоже предосудительное отношение людей и ромулан к андроидам.

В рецензии на сериал-антологию Star Trek: Short Treks мы говорили о том, что последняя серия второго сезона Short Treks является своеобразным прологом к Star Trek: Picard, и это действительно так. Но смотреть ее совершенно не обязательно, в третьей серии Picard нам подробно покажут, что именно происходило на Марсе.

Основное, что стоит поставить в упрек Star Trek: Picard – это очень невысокий темп повествования. Целых четыре серии капитан Пикар только собирает экипаж и лишь в пятой он действительно начинает свою путешествие. Да, в этом сериале о космосе пока что очень мало самого космоса. Зато достаточно тайн, заговоров, агентов тайной полиции, шпионов и спящих агентов. Это скорее не космическая фантастика, а триллер с элементами теории заговора. Необычно для Star Trek.

Как и в Discovery, в Star Trek: Picard на протяжении всего сезона нам рассказывают одну историю. Формат одна серия – одна история, характерный для классического «Звездного пути», сегодня не популярен, так сейчас снимают только полицейские процедурные сериалы. Это еще один фактор, которые может оттолкнуть от шоу поклонников классического Star Trek.

Возможно, я и предвзят, но современное развитие вселенной Star Trek меня радует. Да, Picard не похож ни на один из предыдущих сериалов, но он какой-то невероятно теплый и ламповый. Есть ощущение, что несмотря на всю тьму, которую нагоняют авторы, Жан-Люк Пикар, всегда бывший образцом офицера Звездного флота, в конце концов прогонит все наносное и вернет Star Trek в правильное русло.

Серии Star Trek: Picard выходят на CBS All Access раз в неделю. На текущий момент вышло пять из запланированных десяти эпизодов первого сезона, а канал уже продлил сериал на второй год.