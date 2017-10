Если вы уже немного устали от фривольных шуточек и фан-сервиса на тему Star Trek в сериале The Orville, самое время обратить внимание на настоящий «Звездный путь» – Star Trek: Discovery. Тем более что вышло уже пять эпизодов, которые позволяют сделать некоторые предварительные выводы о новом шоу.

Star Trek: Discovery / «Звёздный путь: Дискавери» Жанр фантастика

Создатель Алекс Куртцман

В ролях Соникуа Мартин-Грин (Майкл Бёрнэм), Джеймс Фрейн (Сарек), Мишель Йео (капитан Филиппа Джорджиу), Джейсон Айзекс (капитан Лорка), Даг Джонс (Сару), Энтони Рапп (Пол Стаметс), Мэри Вайзмен (кадет Тилли) и др.

Канал CBS All Access, Netflix

Год выпуска 2017

Серий 15

Сайт cbs.com, IMDb

Semper Exploro – «Всегда исследовать», девиз Звездного флота, вынесенный на флаг этой организации. Миссии кораблей Звездного флота исключительно исследовательские, спасательные и дипломатические. Вмешательство во внутренние дела других планет запрещено, обнаруживать свое присутствие перед докосмическими цивилизациями запрещено, применение оружия – только в целях самообороны. «Смело идти туда, куда не ступала нога человека!», «Мы пришли с миром!» – кредо капитанов кораблей Федерации. Star Trek: Discovery показывает нам другой Звездный флот – флот военного времени, который вынужден выполнять боевые задачи, забыв о своей основной миссии.

События Star Trek: Discovery происходят в 2255 году, за десять лет до Star Trek: The Original Series и через сто лет после Star Trek: Enterprise. То есть, в это же самое время где-то на другом конце Галактики на USS Farragut NCC-1647 служит молодой лейтенант Джеймс Тиберий Кирк, а на USS Enterprise NCC-1701 под командованием капитана Пайка работает научный офицер и первый помощник Спок. Это важно, так как эти персонажи — основа канона «Звездного пути», и введение в Star Trek: Discovery главной героини, тесно связанной с одним из них – очень рискованный шаг.

Итак, знакомьтесь. Майкл Бёрнэм – приемная дочь вулканца Сарека и его жены-землянки Аманды Грейсон. Сводная сестра Спока, о которой тот предпочитает не упоминать. Землянка, воспитанная вулканцами. Ксенобиолог, один из самых умных офицеров Космофлота. Первый помощник на звездолете USS Shenzhou NCC-1227 под командованием капитана Филиппы Джорджиу. Человек, который начал войну с Клингонской империей.

Майкл — симпатичная, волевая, умная и очень логичная девушка. Она боготворит капитана Джорджиу, уважает своего приемного отца, любит приемную мать и часто вспоминает своих погибших от рук клингонов биологических родителей. Руководствуясь вулканской логикой, к которой она приучена с детства, Майкл принимает абсолютно логичное, но в корне неверное решение, которое рушит всю ее жизнь. На начало третьего эпизода и встречи с капитаном Лоркой, Майкл — сломленная, обуреваемая чувством вины преступница. Изгой, которого все ненавидят и боятся. Очень необычный для «Звездного пути», сложный персонаж, олицетворяющий одновременно и новый, и старый Star Trek. Женщины не впервые становятся главными героям Star Trek, вспомним хотя бы капитана USS Voyager NCC-74656 Кэтрин Джейнвэй, но еще никогда ключевым героем серии не был заключенный.

Очень сложно вписать новую историю в канон Star Trek, не задев ни одну из существующих 725 серий шоу. Чтобы обойти эти ограничения, в новых фильмах Star Trek сценаристы создали целую альтернативную вселенную, в которой отец Кирка погиб, а планета Вулкан была уничтожена. Создатели Star Trek: Discovery постарались обойтись без концепции мультивселенной, хотя в Star Trek возможно все, так что не будем загадывать.

Вообще, несмотря на то что Discovery очень во многом отличается от классического Star Trek, авторы с большим уважением относятся к канону. В сериале масса отсылок к The Original Series и другим частям «Звездного пути». Например, в кабинете капитана Лорки можно увидеть скелет горна и препарированного триббла — этот явный анахронизм одновременно и отсылка к культовым сериям TOS, и намек на загадочную натуру Лорки, который явно что-то скрывает. Кроме того, команды Shenzhou и Discovery пользуются классическими бластерами Type 2 и разговаривают по коммуникаторам с откидной решетчатой крышкой, таким же как в TOS. Это очень мило.

Опять-таки, команды кораблей Star Trek: Discovery подчеркнуто интернациональные и межрасовые. Если в TOS Нишель Никольс была единственным чернокожим старшим офицером, то в Discovery мы видим абсолютную толерантность к цвету кожи, расе и сексуальной ориентации. И хотя The Orville чуть-чуть опередил Discovery с введением гомосексуальной пары, есть такая пара и на борту NCC-1031. Увеличилось и число новых рас, принятых в Звездный флот, причем представитель одной из них, келпианин Сару – один из центральных персонажей шоу, талантливо воплощенный в жизнь актером Дагом Джонсом (он же сыграл водного монстра в получившем в этом году «Золотого льва» The Shape of Water Гильермо Дель Торо).

Star Trek: Discovery, пожалуй, самый темный из сериалов «Звездного пути». Его персонажи живут по законам военного времени, забывая, что в первую очередь они ученые и исследователи. Капитан Лорка, командующий вроде бы научным судном, стремится попасть на линию фронта. Он манипулирует командой и командованием, чтобы добиться собственных целей. Такие персонажи в классическом Star Trek, как правило, становились противниками капитана Кирка и Спока. Лорка мог бы стать той переломной точкой, в которой вместо Объединенной Федерации Планет возникла Земная Империя, то есть тот самый Mirror Universe, хорошо знакомый фанатам Star Trek.

Понимая, что столь необычные ситуации и персонажи будут вызывать некоторое неприятие со стороны поклонников классического Star Trek, создатели сериала запустили еще одно шоу, которое выходит в эфир сразу же после очередной серии Star Trek: Discovery – After Trek. На него приглашаются актеры, сценаристы и продюсеры сериала, которые в течение 40 минут обсуждают просмотренную серию, мотивы героев, идеи, которые авторы вкладывали в ту или иную сцену. Это необычно, но помогает лучше понять мотивацию как персонажей, так и создателей сериала.

Вот с чем у Star Trek: Discovery все однозначно хорошо – так это с компьютерной графикой. Особенно это заметно по пилотной серии. Корабли, мостик, полеты в космосе, машины и механизмы, новая форма – все другое, но все в стиле Star Trek. Единственное, что осталось непонятным лично для меня – зачем было опять изменять клингонов, причем так кардинально? Это уже второй редизайн расы за историю «Звездного пути» и, как по мне, не самый удачный. Версия The Next Generation и Deep Space Nine выглядит привычней и логичней. Авторы явно хотели подчеркнуть чужеродность клингонов, но получилось как в знаменитой серии Trials and Tribble-ations из Deep Space Nine, когда Ворф отказывается комментировать внешний вид клингонов времен The Original Series, намекая, что они предпочитают не обсуждать эту тему с чужеземцами.

Star Trek: Discovery доступен на Netflix по мере выхода серий на CBS All Access, причем сразу же с русской озвучкой и с субтитрами, в том числе и на клингонском языке. В первом сезоне шоу запланировано 15 серий, при этом, в отличие от классических сериалов Star Trek, авторы не придерживаются принципа «один эпизод – одна история»: весь сезон представляет собой единую сюжетную арку.

И хотя Discovery немножко вяло разгоняется и поначалу вызывает у фанатов The Original Series неприятие, уже к пятому эпизоду вы проникнетесь духом сериала и привыкнете к его героям. Да, этот новый Star Trek совсем иной, но тем более интересно посмотреть на знакомую вселенную под другим углом. В течение пяти серий мы уже встретили нескольких культовых персонажей TOS: отца Спока Сарека и космического авантюриста Гарри Мадда. Кто знает, какие еще сюрпризы готовят нам сценаристы шоу. В конце концов, скелет горна и триббл в кабинете капитана Лорки могли быть совсем неспроста. Это именно то, за что мы любим Star Trek – никогда не знаешь, куда история повернет в следующей серии. И это просто отлично.