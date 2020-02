Рецензия на сериал Star Trek: Short Treks / «Звездный Путь: Короткометражки»

2020 – уникальный год для поклонников вселенной Star Trek. Впервые за всю 54-летнюю историю франшизы в течение одного года будут выходить сразу три больших сериала Star Trek и один, скажем так, небольшой. Причем именно этот скромный сериал, антология фантастических короткометражек Star Trek: Short Treks, связывает воедино три больших шоу, дополняя и расширяя их, превращая в нечто вроде Marvel Cinematic Universe «Звездного пути». Star Trek: Short Treks очень легко пропустить, поэтому мы решили написать о нем отдельно.

Star Trek: Short Treks / «Звездный Путь: Короткометражки» Жанр фантастика

Создатели Брайан Фуллер, Алекс Куртцман

В ролях Даг Джонс (Сару), Мэри Вайзман (Сильвия Тилли), Энсон Маунт (Кристофер Пайк), Итан Пек (Спок), Рэйн Уилсон (Гарри Мадд) и др.

Канал CBS All Access

Год выпуска 2018–

Серий 10

Сайты IMDb

Но сначала давайте вспомним, о каких трех больших сериалах Star Trek 2020 года идет речь. Во-первых, это, конечно же, третий сезон Star Trek: Discovery, который появится, предположительно, в конце весны. Майкл Бёрнем завела свой корабль и своих друзей в опасное будущее и теперь, вероятно, должна найти дорогу назад. Второй сериал – это Star Trek: Picard, показ которого начался 23 января на канале CBS All Access. Это продолжение истории вышедшего в отставку, мучимого событиями прошлого, но не потерявшего задора капитана Жана-Люка Пикара, легендарного командира USS Enterprise-D и USS Enterprise-E эпохи Star Trek: The Next Generation и полнометражных фильмов по этому сериалу. На текущий момент вышло уже 4 из 10 запланированных серий. Ну и, наконец, новый анимационный сериал Star Trek: Lower Decks, который выйдет на том же CBS All Access, скорее всего, уже осенью 2020 г. Это первый анимационный сериал Star Trek со времен Star Trek: The Animated Series (1973-74). Он расскажет о рядовых членах команды, тех самых lower decks crew member, одного из важнейших звездолетов Федерации (Enterprise?).

Как ко всем этим сериалам относится Star Trek: Short Treks? Формально короткометражки являются частью Star Trek: Discovery. Большинство серий короткого первого сезона, выходившего в октябре 2018 – январе 2019 гг., посвящены персонажам, которых мы видели в Discovery, по сути, они являются мостиком между первым и вторым сезоном основного сериала. Так, в первой серии первого сезона, Runaway, мы узнаем, как энсин Сильвия Тилли познакомилась с одним из ключевых персонажей второго сезона Discovery, принцессой, а позже королевой Ме Хани Ика Хали Ка По. В третьей серии, The Brightest Star, мы увидим, как коммандер Сару попал на Звездный флот. В четвертой, The Escape Artist, в очередной раз встретимся с культовым для Star Trek персонажем, мошенником Гарри Маддом. Только третья серия первого сезона, на первый взгляд, никак, кроме места действия (это все тот же USS Discovery), не связана со Star Trek – это самостоятельная история в духе Love, Death & Robots или ранних рассказов Роберта Шекли.

Со вторым сезоном Star Trek: Short Treks, показ которого завершился 9 января 2020 г., накануне премьеры Star Trek: Picard, все немного сложнее. Например, первая серия, Q&A – это 15 минут чистого фан-сервиса и возможный пролог для сериала о капитане Пайке, который вроде бы активно обсуждают, т.к. это крайне важный для «Звездного пути» персонаж и он очень понравился зрителям во втором сезоне Star Trek: Discovery. Вторая серия, The Trouble with Edward, расскажет о том, откуда взялись культовые для этой вселенной существа, размножающиеся со скоростью пожара милейшие и смертельно опасные трибблы. Третья серия, Ask Not, — еще один этюд-набросок сериала о капитане Пайке. Четвертая и пятая серии, Ephraim and Dot и The Girl Who Made the Stars, вообще анимационные и показывают нам, как будет выглядеть грядущий Star Trek: Lower Decks. Плюс серия Ephraim and Dot – это своеобразный тур по достопримечательностям Star Trek: The Original Series в компании той самой тихоходки из Discovery. Ну а последняя, шестая серия второго сезона Short Treks – это, по сути, пролог к Star Trek: Picard, позволяющий понять события, которые заставят старого капитана вернуться в космос.

Как уже говорилось выше, формально Star Trek: Short Treks относится к Star Trek: Discovery, на том же Netflix первый сезон Short Treks находится в разделе «Трейлеры и другое» сериала Discovery. Вероятно, вскоре там появятся и эпизоды второго сезона. Но на самом деле сериал неплохо смотрелся бы и отдельно, в качестве антологии фантастических короткометражек наподобие Love, Death & Robots. Да, привязка к героям, событиям и локациям Star Trek здесь достаточно сильная, но многие серии смотрелись бы вполне органично и без подобной привязки.

Впрочем, кого я обманываю, Star Trek: Short Treks предназначены в первую очередь для старых поклонников вселенной Star Trek. Тех, кто сможет оценить появление Первой в серии Q&A. Ведь этот персонаж мелькнул только в The Cage, пилотном эпизоде The Original Series, который потом стал частью сдвоенной серии The Menagerie, истории внутри истории. Первую, именно так, без имени, в той серии играла Меджел Барретт, жена Джина Родденберри, создателя Star Trek. В основном сериале она же играла уже не первого помощника капитана, а сестру Кристин Чапел, одного из основных членов команды USS Enterprise NCC-1701. Старпом-женщина — это слишком круто для 1966 г., решили телебоссы. Star Trek: Short Treks создан для тех, кто сможет увидеть, насколько точно, но с использованием новых материалов и дизайнерских решений, воссозданы телепортационная, турболифты, коридоры и мостик NCC-1701. Тех, кто вспомнит все эпизоды The Original Series, промелькнувшие во время стремительного полета тихоходки сквозь космос. Кто оценит появление трибблов и Гарри Мадда. И т.д. Short Treks – это самый настоящий подарок фанатам «Звездного пути».

Впрочем, даже если вы не можете назвать себя треккером и начали знакомство со вселенной только со Star Trek: Discovery, все равно посмотрите Short Treks. Во-первых, они короткие и много времени это не займет, во-вторых, они важны для понимания событий сразу трех сериалов. Плюс именно они замыкают вселенную «Звездного пути» в единое целое, прокладывая мостик от самого последнего сериала, Star Trek: Picard, к самому первому, The Original Series, снятому… 54 (!) года назад. И это действительно очень круто.

Мы же очень надеемся, что Алекс Куртцман, ответственный сейчас за развитие Star Trek, не бросит это хорошее начинание, и в 2020 г. мы увидим новый, третий сезон Star Trek: Short Treks.