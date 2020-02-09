Рецензия на фильм «Особенные» / Hors normes

В прокат периодически выходят европейские картины, которые своей серьезностью заранее проигрывают конкуренцию голливудским блокбастерам, не собирая полные залы, даже если в главной роли появляется Венсан Кассель. Такой удел, скорее всего, ждет и фильм «Особенные» (Hors normes), который может пройти мимо внимания зрителей. А жаль, он определенно стоит просмотра.

«Особенные» / Hors normes Жанр драма

Режиссеры Оливье Накаш, Эрик Толедано

В ролях Венсан Кассель (Бруно), Реда Катеб (Малик), Элен Венсан (Элен), Брайан Мьялундама (Дилан), Катрин Муше (доктор Руссен), Марко Локателли (Валентин) и др.

Компании Quad Productions, Ten Films, TF1 Films Production

Год выпуска 2019 (в Украине 2020)

Сайт IMDb

«Особенные» – фильм известных французских режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано. Именно они девять лет назад выпустили картину «1+1» (Intouchables), вдохновленную реальными событиями. Это была история о неожиданной дружбе между состоятельным бизнесменом, оказавшемся парализованным в результате несчастного случая, и его личным помощником с криминальным прошлым. Остроумный и при этом душевный подход к подаче сюжета сделал трагикомедию известной на весь мир. Фильм был настолько хорошо принят, что в США через несколько лет вышел его ремейк (который, увы, не смог повторить атмосферу оригинала).

Стоит сказать, что для создания «Особенных» режиссеры тоже выбрали реальную основу, на сей раз отказавшись от очевидных комедийных элементов. Оливье Накаш и Эрик Толедано какое-то время наблюдали за негосударственными организациями, которые заботятся о людях с аутизмом. Режиссеры сняли небольшой документальный фильм о двух активистах, посвятивших себя важному делу. Короткометражки оказалось недостаточно, и кинематографисты превратили увиденное ими в полнометражную художественную ленту.

В центре сюжета Бруно (Венсан Кассель) – основатель организации, занимающейся опекой над детьми с расстройствами аутистического спектра. Он посвящает этому все свое время, пытаясь помочь тем, кому нужен особенный подход. В похожей организации работает его друг Малик (Реда Катеб), привлекающий к работе проблемных подростков: они становятся опекунами, помогающими аутистам адаптироваться к окружающей среде. Из-за обилия забот каждый день проходит для Бруно и Малика довольно непросто. Тем не менее, они хорошо справляются, пока перед ними не возникает несправедливое препятствие – проверка министерства. К Бруно приходит инспекция, которая может закрыть его учреждение, в котором нет профессиональных работников.

Вопреки ожиданиям, фильм не оставляет после себя тяжелый отпечаток драмы. У него просто нет такой задачи. Благодаря деликатному сценарию и удачному выступлению ведущих актеров, картина постепенно знакомит с героем Венсана Касселя, поочередно показывая тех, к кому он привязан. Его персонаж очень бодрый и в то же время безразличный к личной жизни, что, впрочем, не вызывает у него особой горечи.

Создатели не используют приемы, вызывающие смех, но они явно наслаждаются определенной иронией – герой Касселя еврей, а его лучший друг мусульманин (все именно так, как было в документальном фильме). Оба поглощены общим делом, от которого зависит жизнь многих людей, и это полностью вытесняет различия мировоззрения, которые могли бы препятствовать их общению.

В отличие от фильма «1+1», картина «Особенные» не зациклена на дружбе главных героев. В ней больше внимания уделяют людям с аутизмом и ситуациям, в которых они оказываются. Экранного времени не хватает, чтобы раскрыть эту тему в полной мере, поэтому режиссеры выводят в центр двух персонажей с разной социальной адаптацией. Понять мир их глазами помогает оператор Антуан Санье, работающий с ручной камерой.

Режиссеры всячески пытаются отойти от ненужных наставлений о терпении, просто показывая, как проходят будни внутри организации. Там случается немало форс-мажорных ситуаций, поэтому темп фильма не замедляется. У зрителей, как и главных героев, нет времени отстраниться.

Фильм «Особенные» начинается несколько тревожно, что может напугать своей серьезностью. На самом деле картина не манипулирует драматизмом, лишь погружает в определенную ситуацию. По мере развития сюжета в ней появляется более легкий тон, соответствующий характерам персонажей Венсана Касселя и Реда Катеба. Артисты прекрасно взаимодействуют с коллегами по съемочной площадке, среди которых есть непрофессиональные актеры с аутизмом. Благодаря этому в картине нет наигранных моментов, хоть она и несет в себе определенный социальный посыл.