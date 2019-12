Рецензия на фильм The Irishman / «Ирландец»

The Irishman — не только самый высокобюджетный на сегодня кинопроект Netflix, но и самый дорогой и самый длинный фильм в карьере Мартина Скорсезе. Своеобразный Magnum Opus этого выдающегося американского режиссера и, вероятно, один из основных претендентов сразу на несколько Academy Awards 2019. На текущий момент у картины невероятные 94 балла на Metacritic и впечатляющие 8,5/10 на IMDb. Впрочем, боюсь, я не готов присоединиться к хору восторженных критиков, новый фильм Скорсезе есть за что поругать.

The Irishman/ «Ирландец» Жанр криминальная драма

Режиссер Мартин Скорсезе

В ролях Роберт Де Ниро (Фрэнк «Ирландец» Ширан), Аль Пачино (Джеймс «Джимми» Хоффа), Джо Пеши (Рассел Буфалино), Рэй Романо (Билл Буфалино), Бобби Каннавале (Феликс «Тощая бритва» Дитуллио), Анна Пэкуин (Пегги Ширан), Стивен Грэм (Энтони «Тони Про» Провенцано),Уэлкер Уайт (Джозефина «Джо» Хоффа), Джек Хьюстон (Роберт Ф. Кеннеди), Доменик Ломбардоцци («Жирный Тони» Салерно) и др.

Студии TriBeCa Productions, Netflix

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

The Irishman – экранизация полудокументального романа Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома», основанного на беседах автора с Фрэнком «Ирландцем» Шираном, профсоюзным деятелем и профессиональным убийцей мафии, который в этих интервью, данных незадолго до смерти, признался в совершении многочисленных убийств по приказу криминальной семьи Буфалино. Кроме прочего, Ширан признался и в убийстве своего давнего друга и босса, популярного профсоюзного лидера Джимми Хоффа, чье исчезновение в августе 1975 г. считается одной из самых известных криминальных загадок в истории США, сравнимой с убийством президента Джона Ф. Кеннеди. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что Джимми Хоффа был давним и непримиримым врагом семейства Кеннеди и, в частности, младшего брата президента, Роберта Кеннеди, попортившего ему немало крови. Мало того, Хоффа был среди подозреваемых в причастности к убийству JFK. Несмотря на признание Ширан, до сих пор достоверно неизвестно, так ли все было на самом деле, и многие авторы оспаривают правдивость показаний «Ирландца».

События The Irishman, построенного в виде исповеди престарелого гангстера, охватывают период с 1955 по 2003 г. Эпическое полотно, которое можно условно разбить на пролог, рассказывающий о знакомстве Ширана с Расселом Буфалино и начале его работы на мафию, центральную часть, повествующую о дружбе Ширана с Хоффа и убийстве профсоюзного деятеля, и пронзительный эпилог, показывающий некогда всесильных гангстеров немощными стариками, оглядывающимися на свою жизнь и понимающими, что они потратили ее впустую, потеряв самое главное в своем стремлении следовать на самом деле бессмысленным правилам криминального мира.

The Irishman для Скорсезе – это тоже попытка оглянуться назад, на свою жизнь и свои работы 80-90-х гг. прошлого века. Ведь Мартин Скорсезе, наряду с Фрэнсисом Фордом Копполой и Серджо Леоне – это те самые люди, которые создали гангстерское кино, романтизировали мафию и сделали эту стезю в чем-то привлекательной для представителей нескольких поколений. В The Irishman Скорсезе спорит с самим собой тридцатилетней давности, апеллируя к собственным фильмам Goodfellas и Casino, пытаясь показать, что на самом деле скрывается за гламурным фасадом жизни мафиози, к чему в итоге приводит эта дорога. Нечто подобное он уже проделывал в The Departed, в The Irishman мысль о безысходности криминальной жизни подчеркнута в еще большей мере.

Естественно, для того, чтобы снять фильм, который спорит с самыми известными криминальными драмами XX столетия, Скорсезе понадобились и актеры, которые напрямую ассоциируются с этими фильмами. И если с теми же Робертом Де Ниро и Джоном Пеши режиссер уже работал в Goodfellas и Casino, то для Аль Пачино это первая совместная картина со Скорсезе.

Бесспорно, актеры такой величины украсят любой фильм, и никто в здравом уме не будет сомневаться в их таланте, все-таки четыре «Оскара» на троих что-то да значат, но, как мне кажется, желание Скорсезе снять одних и тех же исполнителей и в образе молодых людей, и в роли немощных стариков, положившись на технологии виртуального омоложения и грим – это большая ошибка. Все-таки Роберту Де Ниро, Джону Пеши и Аль Пачино уже глубоко за семьдесят (76, 76 и 79 лет, соответственно), им просто физически тяжело играть молодых людей. У них уже ограниченный, стариковский диапазон мимики, ограниченный тембр голосов, в конце концов, они двигаются как старики, и во многих сценах это хорошо видно.

Скажем, герою Де Ниро в начальных сценах фильма только 35 лет, а в одном из воспоминаний и вовсе 24, актеру явно тяжело даются эти эпизоды. Или же у героя Аль Пачино есть несколько сцен, в которых он орет на подчиненных… отчетливо видно, что актеру с большим трудом дается такой выброс эмоций. The Irishman — как раз тот случай, который наглядно демонстрирует, что никакие деньги, никакие технологии не могут бороться со старостью. Виртуальное омоложение в некоторых сценах делает все только хуже, превращая лица актеров в мертвые маски.

Еще одна проблема The Irishman – это все-таки хронометраж и темп. И хотя Скорсезе в штыки воспринял идею некоторых зрителей превратить фильм в минисериал, разбив его на четыре виртуальные серии, она не лишена логики. Выдержать три часа очень неторопливого, тяжелого, наполненного массой несущественных на первый взгляд деталей фильма действительно непросто.

Ну и напоследок о самой истории, которой посвящен фильм. Да, для США исчезновение Джимми Хоффа – одна из великих криминальных загадок XX века, на протяжении почти 45 лет будоражащая общественность. О Хоффе и его возможном убийстве написано десятки книг, снято несколько фильмов… но даже в США о нем стали забывать, что сам Скорсезе иронично подчёркивает в финале картины. Что же сказать об отечественных зрителях, для которых имя Джимми Хоффа вообще ни о чем не говорит.

Бесспорно, Мартин Скорсезе снял грандиозное кино, на один только анализ религиозных аллюзий в The Irishman можно извести литр чернил, точно так же как на проведение параллелей с предыдущими работами режиссера и некоторых его коллег. И да, скорее всего, фильм соберет в феврале 2020 г. неплохой урожай наград, но… лично я останусь поклонником других работ Скорсезе – Gangs of New York, The Aviator, The Departed и, конечно же, классического Taxi Driver 1976 г. с молодым Робертом Де Ниро.