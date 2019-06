Рецензия на мультфильм The Secret Life of Pets 2 / «Секреты домашних животных 2»

Как и оригинальный The Secret Life of Pets, вторая часть приключений терьера Макса и его друзей в Нью-Йорке и окрестностях интереснее смотрится в трейлерной нарезке, чем в виде полнометражного фильма. Тем не менее, это неплохой мультик, на который стоит сходить вместе с детьми, ведь основные посылы The Secret Life of Pets 2 направлены именно на родителей.

The Secret Life of Pets 2 / «Секреты домашних животных 2» Жанр мультфильм

Режиссер Крис Рено

Роли озвучивали Пэттон Освальт (Макс), Эрик Стоунстрит (Дюк), Лэйк Белл (Хлоя), Дэна Карви (Попс), Хэннибал Бёресс (Бадди), Кевин Харт (Снежок) и др.

Студии Universal Pictures, Illumination

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Удивительно все же, как студия Illumination, появившаяся на свет лишь 12 лет назад, умудряется на равных конкурировать с великой и могучей Disney, которая вскоре будет отмечать свое столетие. При вдвое меньших бюджетах мультфильмы Illumination зарабатывают наравне с диснеевскими, мало того, при столь скромных вложениях картины студии умудрились запрыгнуть на третье (Minions), пятое (Despicable Me 3) и восьмое (Despicable Me 2) места в списке самых кассовых анимационных фильмов. Может быть, секрет в простом и незамысловатом юморе, понятном даже самым маленьким детям, может — в специфической и тоже в некотором роде упрощенной картинке (скажем спасибо французской студии Mac Guff, нарисовавшей большинство мультфильмов Illumination)… сложно сказать. При этом совершенно очевидно, что The Secret Life of Pets 2 тоже понравится публике, хотя, будем честны, в этом мультфильме нет ничего такого, что бы мы уже не видели в других анимационных лентах.

Герои первой части The Secret Life of Pets, Макс, Дюк и Кейти, жили долго и счастливо, до тех пор, пока Кейти не вышла замуж и не завела ребенка. Макс, вначале опасавшийся появления нового человека в семье, теперь без ума от сорванца. И в попытках защитить ребенка от реальных и мнимых опасностей пес несколько перегибает палку, зарабатывая на этой почве нервное расстройство.

Да, основная тема, которую поднимают авторы The Secret Life of Pets 2 – это родительская гиперопека, настоящий бич современного общества и, возможно, проблема №1 в современной системе воспитания. Дело в том, что уровень опеки, который демонстрируют родители по отношению к детям, растет от поколения к поколению, причем растет даже не линейно, а в геометрической прогрессии. Улица, которая в 50-80-х годах прошлого века считалась в целом безопасной для детей, сейчас стала источником повышенной и зачастую мнимой опасности. «Опасны» стали игровые площадки, парки, собственные квартиры, столовые приборы, игрушки, мебель, все на свете. Сами того не замечая, родители ограждают ребенка от всего мира, что в дальнейшем крайне негативно повлияет на его взрослую жизнь. Львиная доля проблем, с которыми разбираются сегодня детские и взрослые психологи, связаны именно с гиперопекой.

The Secret Life of Pets 2 не призывает вас оставить ребенка посреди оживленной магистрали или бросить его в озеро в попытках научить плавать, но предлагает дать детям чуть больше свободы, позволить совершать ошибки. Царапать колени, набивать синяки, падать с деревьев. Перестаньте трястись над маленьким человеком, дайте ему хоть немного свободы самостоятельно исследовать мир.

Второй посыл The Secret Life of Pets 2 направлен одновременно на взрослых и на детей. Дело в том, что главным злодеем в фильме является директор цирка Сергей, издевающийся над животными. И пока Макс в деревне разбирается с собственными проблемами и страхами, его друзья в городе пытаются спасти от злого хозяина милейшего белого тигра, раз за разом подчеркивая мысль о том, что животные в цирке – это зло. Это очень созвучно проходящим сейчас во многих странах мира кампаниям по запрету цирков с животными. Надеюсь, и у нас, в том числе благодаря таким мультфильмам, подобное зло будет искоренено.

Забавно, что и в английской, и в украинской версиях мультфильма директор цирка Сергей – типичный россиянин с характерным акцентом и ужимками, а вот в русской версии он превратился в карикатурного француза Сержа.

Но и это еще не все, в мультфильме есть и третий посыл, связанный с Максом, кроликом Снежком и ши-цу Дейзи. Здесь все просто – мило подкалывая диснеевских «Мстителей», авторы The Secret Life of Pets 2 показывают зрителям, что совсем не важно, надет на тебе супергеройский плащ или нет, героем может быть даже самый незначительный персонаж, даже тот, кто вроде бы пришел за чужой помощью, а потом выполнил всю самую сложную работу сам.

На самом деле в The Secret Life of Pets 2 есть и еще один важный эпизод, связанный с трансформацией Гиджет из собаки в кошку, очень смешной и милый, но содержащий в себе достаточно неожиданный подтекст, который, вероятно, не понравится блюстителям патриархальной морали. Оставим вам возможность самостоятельно расшифровать это послание авторов.

В остальном же The Secret Life of Pets 2 – совершенно типичный мультфильм Illumination. С достаточно простыми и далеко не всегда удачными шутками, с традиционным для студии Mac Guff стилем и качеством рисовки, которое понравится далеко не всем. Мультфильм получился совсем не затянутым, здесь нет особых провисаний сюжета, но, с другой стороны, нет и каких-то ярких запоминающихся эпизодов. Украинская озвучка, особенно бассета Бадди и его подопечных, традиционно хороша.

В целом, мы можем порекомендовать The Secret Life of Pets 2 к просмотру. И пока ваши дети будут хохотать над проделками Гиджет и Снежка, подумайте над тем, что авторы хотят сказать именно вам, родителям.