Рецензия на фильм «Счастливый день смерти 2» / Happy Death Day 2U

«Счастливый день смерти 2» вместо ожидаемого и слишком предсказуемого хоррора оказался научной фантастикой с элементами комедии. В нем есть петля времени, заложенная в основу первой части, человек с ножом в пугающей маске и отсылки к классике приключенческого кино – фильму «Назад в будущее 2».

«Счастливый день смерти 2» / Happy Death Day 2U Жанр ужасы, фантастика

Режиссер Кристофер Бо Лэндон

В ролях Джессика Рот (Тереза «Три»), Израэль Бруссар (Картер), Руби Модин (Лори), Фи Ву (Райан), Сурадж Шарма (Самар) и др.

Студии Universal Pictures, Blumhouse Productions, Digital Riot Media

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Первый фильм «Счастливый день смерти» вышел в 2017 году, напомнив о том, что жанр слэшер в полнометражном кино все еще существует. Это был более-менее годный ужастик, в котором главная героиня раз за разом проживала день своей смерти, пытаясь вычислить, кто из ее университетского окружения надевает маску младенца и безжалостно убивает ее. С небольшим бюджетом 4,8 млн долларов фильм заработал в мировом прокате 125 млн, что подтолкнуло Universal Pictures к съемкам второй части.

Для первого и второго фильма над сценарием, а также режиссурой работал Кристофер Бо Лэндон. «Счастливый день смерти» дал зрителю ответы абсолютно на все вопросы, но Лэндону удалось придумать продолжение с новым витком событий.

Режиссер решил не менять формат истории, вновь проводя героиню через цикличный кошмар, зато привнес в фильм новый жанр – научную фантастику. По задумке Лэндона, «Счастливый день смерти» следовал по принципу сценария фильма «День сурка». А «Счастливый день смерти 2» пошел по стопам картины «Назад в будущее 2». Об этом говорят даже персонажи фильма, анализируя происходящее. Хотя, возможно, нам интереснее было бы догадаться об этом без очевидной помощи.

Кстати, из уст главной героини практически в самом начале «Счастливого дня смерти 2» мы слышим краткий пересказ первой части. Довольно удобно для тех, кто не видел завязку ужастика, или забыл, в чем там вообще было дело.

Сюжет фильма «Счастливый день смерти 2» показывает новое утро из жизни главной героини Три – именно она разгадала, кто был убийцей, и наконец смогла оказаться в следующем дне. За весь период своих мучений Три изменилась в лучшую сторону и успела привязаться к парню по имени Картер. Идиллию нарушил сосед Картера, который уверен, что он ощутил дежавю, прожив похожий день. Вместе они выясняют, что у возвращения в прошлое есть причина, которая кроется в научных экспериментах. Из-за них Три снова попадает в день своей смерти, но в нем меняются некоторые обстоятельства. Деваться некуда, чтобы найти выход, ей придется умирать заново.

На экране многочисленный смертельный удар на себя берет артистка Джессика Рот, ранее появившаяся в «Ла-Ла Ленде». Она и другие актеры (весь основной состав первого фильма) отыгрывают в формате развлекательных лент, легко переключаясь с комичных ситуаций на панику.

«Счастливый день смерти 2» – массовый кинопродукт, не претендующий на интеллектуальное осмысление. И для своего жанра он вполне хорош. Несмотря на то что события повторяются, будущее героев остается непредсказуемым. К тому же, пройдя этап ужастика, фильм превращается в научно-фантастическую комедию, с углублением в альтернативные реальности. Они не всегда логичны, но это мало кого волнует.

Благодаря этому в сценарии есть практически экзистенциальные вопросы, которые главная героиня пытается решить, определяя ценности в своей жизни. Раскрыты они довольно неплохо (как для второй части слэшера), местами даже очень сентиментально.

Ну и чего стоило ожидать от фильма, мировой прокат которого приурочен ко Дню святого Валентина, — в нем есть любовная линия. Смерть смертью, а любовь у персонажей по расписанию. По этой причине «Счастливый день смерти 2» может стать альтернативой февральским мелодрамам и романтическим комедиям – когда становится слишком приторно, на экране появляется фигура с ножом в маске.