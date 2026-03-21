Рецензия на фильм "Ритуал: Смертельная игра" / Are You There?

19 марта в прокате стартовал мистический фильм ужасов «Ритуал: Смертельная игра». На этот раз неутомимые выдумщики-киноделы решили напугать нас вредной свечой. Что в итоге получилось из этой нехитрой затеи — читайте в нашем обзоре.

Плюсы: визуальные подсказки в течение фильма относительно кульминации; попытки поразить в концовке; Минусы: фильм ужасов, который не пугает, а вызывает скуку; сплошная вторичность во всем, начиная с замысла; ограниченность бюджета бросается в глаза, особенно в сценах, требующих цифровых эффектов; 3.5 /10 Оценка

ITC.ua





«Ритуал: Смертельная игра» / Are You There?

Жанр мистический фильм ужасов, психологический триллер

Режиссёр Ким Нунан

В ролях Лора Солле, Ева Мейерсон, Мэдисон Гейгер, Мбенг Кловис, Чейз Бриджес, Алиса Хильденбранд, Эшлин Гортон, Изабель Вестерн

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Студентка-парапсихологиня, блогерша и поклонница потустороннего мира Роза Гонсалес получает посылку из хосписа с вещами своей умершей бабушки. В сундуке девушка обнаруживает ритуальную свечу с магическим подсвечником, с помощью которых можно общаться с духами мертвецов. Как и в культовой игре «Кто я?», задавать следует только такие вопросы, на которые можно дать ответ «да» или «нет».

Конечно же, Роза не отказывает себе в удовольствии зажечь фитиль на восковой находке и попытаться начать диалог с родственницей. Вот только беспечная героиня и не подозревала, что эти игры со сверхъестественным рискуют привести к трагическим последствиям.





Если бы «Ритуал: Смертельная игра» каким-то чудом не попал в украинский прокат, и вы, и совершенно точно автор этих строк вряд ли когда-нибудь узнали о существовании этого низкобюджетного фильма от неизвестных киноделов с малоизвестными актерами в кадре. Для режиссера Кима Нунана это лишь вторая полнометражная лента в карьере — предыдущей был ужастик Nyctophobia (2024), который на IMDb на сегодня имеет мощные 2,6 балла согласно оценкам 189 зрителей. Они не пожалели своего времени на просмотр не пойми какого кино.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Вообще такого рода фильмы не то чтобы нуждаются в целых рецензиях — достаточно будет заметки в каком-нибудь Х. Ибо и разбирать тут толком нечего.

На Rotten Tomatoes, например, присутствуют лишь два обзора, ссылка на один из которых ведет к ошибке 404. Что интересно, единственный комментарий ко второму, негативному, принадлежит местной исполнительнице главной роли Лори Солле. Она ответила критику что-то вроде «мне жаль, что вам кино не понравилось, но я благодарна, что вы нашли время написать такой развернутый обзор».

Начнем с того, что сама идея фильма — общение со зловещими духами, которое ничем хорошим не заканчивается, избита настолько, что тех призраков наверняка уже можно вызвать с помощью расчески, спиннера, банки пива; тут на что у кого хватит бюджета.

Когда же заворачиваешь столь слабый замысел в сплошь скучное повествование, где ничего интересного не происходит от слова совсем, то ничто не спасет.

Не идет на пользу и локационное однообразие, особенно когда второстепенные персонажи стремительно исчезают и Роза остается один на один со своей бедой. Пусть сюжетно такой ход вполне обоснован (плюс есть определенные визуальные подсказки относительно кульминации, и это даже неплохо), но наблюдать за тем, как какая-то рандомная девушка, к тому же не такая простая, как кажется на первый взгляд, противостоит вредной свече в темной комнате — откровенно такое себе удовольствие.

Небольшое оживление происходит, когда горе-блогерша пытается показать диалог с восковым изделием в прямом эфире, особенно радуют комментарии в духе «звоните Скалли и Малдеру». Но это спорадический всплеск случайной иронии. Поддай Нунан иронического контекста побольше, и это могло стать спасательным кругом для фильма. Но этого, увы, не происходит.

Зато создатели явно полагались на финальный твист, в лучших традициях жанра подающийся как настоящее откровение (да еще и как социальный комментарий, чтобы добавить смысловой глубины и уж точно казаться молодцами). Но, будем честны, и этот трюк изрядно поизносился — спросите хотя бы у Джеймса Вана. То есть вся эта пыль в глаза нынче скорее не работает, чем наоборот, особенно когда ресурсы сильно ограничены.

«Пародия на доску уитжа» — вот такая реплика звучит в одной из сцен, и наверняка она как нельзя лучше охарактеризует всю ленту, которая натурально ни Богу свечка, ни черту кочерга.