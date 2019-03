Рецензия на сериал After Life / «Жизнь после смерти»

After Life – новый комедийный сериал британца Рики Джервейса, вышедший на Netflix. Комик традиционно для себя выступил продюсером, режиссером и сценаристом шоу, и, конечно же, сыграл в нем главную роль. After Life – это попытка Рики Джервейса ответить на главный вопрос жизни, смерти и всего остального.

After Life / «Жизнь после смерти» Жанр черная комедия

Создатель Рики Джервейс

В ролях Рики Джервейс (Тони), Том Базден (Мэт), Тони Уэй (Ленни), Мэндип Диллон (Сэнди), Эшли Дженсен (Эмма), Дэвид Брэдли (отец Тони), Кэрри Годлиман (Лиза) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 6

Сайты IMDb

Если вы не знаете, кто такой Рики Джервейс (семь BAFTA, четыре British Comedy Awards, две премии Emmy Award и три — Golden Globe), то у меня есть для вас лишь одно название – The Office. Оригинальный британский сериал выходил всего два сезона (12 серий плюс два Christmas specials), зато шоу транслировалось в 80 странах мира и было адаптировано в США, Канаде, Франции, Германии, Бразилии, Чили, Израиле и Швеции. Американская версия The Office продержалась 201 серию на протяжении 9 сезонов. Впрочем, не «Офисом» единым, Рики Джервейс — успешный стенд-ап комик, актер, актер озвучания, режиссер, продюсер, писатель, музыкант и общественный деятель. Одним словом, многогранная личность. After Life — во многом типичный сериал Джервейса, в котором под слоем классического британского юмора скрывается попытка поговорить на очень серьезные темы.

Тони, журналист бесплатной газеты заштатного британского городка, тяжело переживает смерть жены. Обожавший дурные шутки и наслаждавшийся своей ординарной жизнью мужчина становится мрачным, постоянно думает о самоубийстве, перестает следить за собой и за домом. Но внезапно он понимает, что его нежелание жить в чем-то сродни суперсиле. Он может позволить себе буквально все, что угодно. Он может сбросить маску добродушия и начать говорить людям правду, насколько бы неприятной она ни была. Тони становится злым, едким и очень непростым в общении. Да, все что он говорит – это правда, но в приличном обществе так не принято.

After Life – черная комедия, так что Рики Джервейс в роли Тони может позволить себе очень остро шутить на достаточно болезненные темы. Например, высмеивать излишнюю толерантность современного западного общества. Шутить на тему стариков, наркоманов и проституток. Обсуждать смерть современной прессы и бесполезность психоаналитиков. Недалекость, ханжество и притворство большей части населения. Черная комедия – это тоже своего рода суперсила, позволяющая авторам делать почти все, что им вздумается. Впрочем, нашлось в After Life место и традиционным для Джервейса темам – тривиальность человеческого поведения, неумение вести себя в обществе, разочарованию в жизни.

В After Life просто шикарные персонажи второго плана. Начиная от нахального почтальона Пэта и женщины на кладбище Энн (актрисе Пенелопе Уилтон, исполнившей эту роль, явно уготована роль Терезы Мэй в фильме о Brexit, если таковой снимут), заканчивая дружелюбной прости… секс-работницей Дафной и бестолковым психоаналитиком Тони. А лучшая роль сериала достается Дэвиду Брэдли (Аргус Филч в Harry Potter и лорд Уолдер «Кровавая свадьба» Фрей в Game of Thrones), сыгравшего впавшего в деменцию отца Тони. Да, а еще собака, как же можно забыть про собаку.

На протяжении пяти серий Тони скучает по жене, думает о самоубийстве и ведет себя как последняя сволочь. И это действительно смешно. К сожалению, авторы решили, что заканчивать сериал о самоубийце, ненавидящем весь окружающий мир, на такой нотке нельзя и решили помочь Тони найти в этой жизни хоть что-то, ради чего еще стоит жить. Увы, последняя серия полностью выпадает из сериала. Она слишком банальная, слишком слащавая, слишком правильная. Если вы можете остановиться, не досматривая сериал, то в случае с After Life мы рекомендуем посмотреть только пять серий из шести. Поверьте, так лучше.

Подобное окончание сериала вроде бы не подразумевает продолжения, да и в целом Рики Джервейс, в британских традициях, редко снимает больше двух коротких сезонов своих шоу. Будет ли второй сезон у After Life, пока неизвестно. Если да, то совсем непонятно, как после такой шестой серии авторы планируют вернуться к настроению первых пяти, которое собственно и составляет львиную долю шарма сериала.

After Life — хороший, смешной и актуальный британский сериал, который, к сожалению, испорчен слишком банальным финалом.