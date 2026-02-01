tradfi
Рецензия на фильм "Одиночка" / Shelter

“Самотник”

С 29 января каждый желающий может испытать на себе суровый взгляд Джейсона Стейтема в очередном боевике с неутомимым англичанином «Одиночка». Ну что тут говорить, вы и сами прекрасно понимаете, что это за кино. Впрочем, обо всех важных подробностях и деталях, как всегда, читайте в обзоре.

Плюсы:

типичный Стейтем;

Минусы:

типичный Стейтем;

6.5/10
Оценка
ITC.ua

«Одиночка» / Shelter 

Жанр боевик
Режиссёр Год Роман Во
В ролях Джейсон Стейтем, Билл Найи, Наоми Аки, Дэниел Мейс, Бодхи Рэй Бретнах
Премьера кинотеатры
Год выпуска 2026
Сайт IMDb

Мрачный отшельник Майкл Мейсон живет на таком же мрачном шотландском островке с маяком, который уже давно не работает. Единственным его компаньоном является симпатичный безымянный пес. Время от времени к Майклу на лодке наведывается доброжелатель с племянницей-подростком Джесси, которые привозят провиант, в том числе алкоголь. Много алкоголя. Поэтому за рюмкой крепкого напитка Мейсон предпочитает играть в шахматы с самим собой, рисовать и многозначительно вглядываться в океан. Все буквально кричит в этом персонаже о таинственном грузе прошлого, из-за которого он собственно и вынужден прятаться в этом Богом забытом месте.

Однажды во время очередного прибытия дяди и Джесси на остров они попадают в шторм. Мейсону удается спасти только девочку. Она нуждается в лечении, поэтому мужчине приходится отправиться на материк. В городе он попадает в объектив одной из камер, и МI6 начинает на него охоту — оказывается, у Майкла старые счеты с принципиальным руководителем спецслужбы.


В своей основе «Одиночка» — по-прежнему тот самый «фильм с Джейсоном Стейтемом», который вы неоднократно видели ранее. По-хорошему ленту надо было назвать «Защитник», но вот незадача, такой тайтл уже присутствует в фильмографии «последнего героя боевика».

На этот раз малоизвестный сценарист Уорд Парри и режиссер Рик Роман Во, о котором вскоре будет повод вспомнить еще раз благодаря грядущей «Гренландии 2: Миграция», решили разыграть сюжет в духе культового «Леона» (1994) Люка Бессона. Но это относится лишь к фасаду истории — что касается деталей, такое сравнение будет выглядеть грубым и не слишком уместным.

Вторичность замысла проявляется и в том, что Стейтему явно не впервые защищать школьниц — в том же «Защитнике» (2011) он спасал от русской мафии, триад и коррумпированных копов китайскую девочку, а в «Последнем рубеже» (2013) даже обзавелся дочкой в лице еще совсем мелкой Изабелы Видович.

Здесь же лысому поборнику добра и справедливости было уготовано взаимодействовать с 15-летней ирландской актрисой Бодхи Рэй Бретнах. В прошлом году она отметилась появлением в обласканном критиками «Гамнете» Хлои Чжао, к тому же лента получила «Золотой глобус» в категории Лучший драматический фильм и была номинирована на 8 «Оскаров». Если этот многообещающий проект вас заинтересовал, то старт его проката в Украине запланирован на 19 февраля.

Так вот, именно это довольно проникновенное взаимодействие и является лучшим элементом фильма, выводя его на более убедительный эмоциональный уровень, чем заведено в однообразной фильмографии главной звезды. Зато стейтемовского пафоса значительно поубавилось. Не в последнюю очередь в показанное веришь благодаря хорошо проделанной работе юной исполнительницы. Сам Джейсон признал ее талант, и кто мы такие, чтобы с ним спорить:

«Она знает, что делает. Она очень талантлива, я думаю, мы еще много раз ее увидим» — заявил мускулистый англичанин в одном из интервью.

Во всем остальном имеем «типичную стейтемовщину» — с лихими драками, автомобильными погонями, стрельбой, фирменными фразами, которые так и просятся войти в историю как очередной мем. Плюс припорошенная благородной сединой борода и зимний наряд, роднящий Майкла Мейсона с чешскими приключениями другого крутого парня с блестящей лысиной — Ксандера Кейджа.

А еще в кадре мелькает в очередной раз жутко злобный Билл Найи. 76-летнему обладателю двух статуэток Британской киноакадемии, «Золотого глобуса» и номинанту на «Оскар» играть толком нечего, но одного его присутствия достаточно, чтобы придать противостоящей Стейтему стороне хоть какой-то вес.

В финальном акте, в лучших традициях «Джона Уика» (причем в истории тоже нашлось место для убийства песика — уже только из-за этого за Стейтема болеешь неистово), разборки будут происходить в лучах неонового света ночного клуба. Извините, господа гуляки, но ваш праздник будет испорчен — одному напористому парню снова нужно наказать крайне оборзевших негодяев.

Вывод:

Типичный Стейтем с крепкой постановкой боевых сцен, но на этот раз еще и с довольно вменяемой сюжетной линией, способной вызвать какой-никакой отклик. Что делает "Одиночку" хоть в чем-то живее сплошь механистичных предшественников — "Пчеловода" и "Профи".

