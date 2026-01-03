Рецензия на сериал "Очень странные дела 5"/ Stranger Things, season 5

Шоу братьев Дафферов стало редким примером массового хита, который не просто удержал внимание зрителей, но и сформировал собственный лор, поколение персонажей и узнаваемую атмосферу, где хоррор, фантастика, подростковая драма существовали в идеальном балансе. Пятый сезон сериала «Очень странные дела» сразу позиционировался как финальный, обещал отвечать на все вопросы, закрывать арки героев и поставить жирную точку в истории Выворота, Хокинса и людей, которые прошли через этот ад. Ожидания были огромные и именно они стали одним из ключевых факторов восприятия этого финала.

Плюсы: логичное и эмоционально завершенное закрытие большинства персонажных арок; последовательный и честный финал без дешевых сюжетных трюков; сохранение ключевых тем сериала; сильная эмоциональная составляющая финального эпизода; хорошие актерские работы Минусы: спорное завершение арки Векны; ощущение завышенных ожиданий, которые сериал заведомо не оправдывает; не все сюжетные решения выглядят настолько же убедительно, как хотелось; графика иногда конкретно дает в штангу; ощущение сюжетной брони для основных персонажей все же сильное 8 /10 Оценка

ITC.ua

Это тот случай, когда сериал перестает быть просто популярным шоу Netflix и окончательно закрепляется в статусе культурного явления, с которым выросло целое поколение зрителей. За почти десять лет история Хокинса превратилась из ностальгического приключения о детях на велосипедах в масштабную сагу о взрослении, потерях, страхе и принятии.

«Странные дела»/ Stranger Things

Жанр фантастика, драма, приключения, ужасы

Шоураннеры Братья Дафферы

В ролях Милли Бобби Браун, Дэвид Гарбор, Вайнона Райдер, Финн Вулфгард, Сэди Синк, Ноа Шнапп, Гейтен Матераццо, Калеб Маклафлин, Наталья Дайер, Чарли Гитон, Джо Кири, Майя Хоук, и др.

Премьера 26 ноября 2025 года, Netflix

Первые серии финального сезона сериала «Очень странные дела» сразу дают понять, что братья Дафферы не собираются резко менять формулу. Здесь знакомая атмосфера, темп, юмор и баланс между ужасами и подростковой драмой. При этом ставки повышены, а ощущение близкого финала висит в воздухе почти в каждой сцене.

Сериал грамотно напоминает, что его полюбили за теплые взаимоотношения между героями, за искреннюю веру в дружбу, за простые, но важные моральные ориентиры. Именно этот человеческий фундамент всегда был более сильной стороной проекта, чем любые монстры с Изнанки.

Однако чем дальше сезон движется вперед, ко второму тому, тем заметнее становятся сценарные проблемы. Идея разделения сезона на тома сыграла с историей злую шутку, ведь середина выглядит растянутой и местами лишенной драматургического веса. Арки персонажей фактически зависают в воздухе, не получая развития, которое напрашивалось логикой предыдущих сезонов. В то же время некоторые сцены противоречат уже установленным правилам мира, а отдельные эмоциональные моменты теряют вес из-за банальной нелогичности. Это особенно заметно во взаимодействиях между героями, которые будто знают меньше, чем должны знать, учитывая предыдущие события.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Вместе с этим «Очень странные дела 5» продолжает работать там, где у него всегда получалось лучше всего. Линии дружбы, поддержки и принятия снова становятся центром повествования. Сериал наконец возвращается к химии между Стивом и Дастином, расширяет лор Изнанки и дает один из самых чувствительных и лучше всего поставленных эпизодов сезона — сцену признания Уилла. Она написана, сыграна и снята максимально деликатно, без давления и излишней демонстративности, и именно такие моменты напоминают, за что «Очень странные дела» полюбили миллионы зрителей по всему миру. Несмотря на споры вокруг этого эпизода, он работает на уровне искренних эмоций и важен для персонажа, который долгое время оставался на периферии основного конфликта.

Актерский состав работает на максимальных оборотах. Здесь сложно выделять кого-то одного, каждый понимает вес момента и играет так, будто прощается не только с персонажем, но и с частью собственной жизни. Это чувствуется в мелочах, взглядах, паузах, интонациях. Именно эта искренность во многом вытягивает сезон в слабых сценарных моментах.

Стоит все же отметить 14-летнюю Нелл Фишер. Несмотря на возраст, юная актриса выдала одну из лучших работ этого сезона. Ее игра очень взвешенная, зрелая, и местами она выдавала такой надрыв, что любой взрослый актер позавидует ее скиллам. Браво.

С технической стороны сезон выглядит неровно. Музыка, операторская работа, костюмы и декорации все еще на высоком уровне и создает узнаваемую атмосферу сериала. Но спецэффекты, особенно в середине сезона, иногда выглядят поспешно и сыро, поэтому видим проблемы с хромакеем, мыльный задний план и не естественное освещение актеров в кадре. По сравнению с визуальными пиками четвертого сезона разница иногда слишком очевидна. В то же время финальная битва компенсирует многие из этих недостатков, ведь она масштабная, яркая и действительно ощущается как кульминация большой истории.

Финальный эпизод вызывает сильную, почти физическую эмоциональную реакцию, и не всегда приятную. Первая половина может вызывать раздражение и ощущение неправильности выбранного направления. Но чем ближе к финальным кадрам, тем четче вырисовывается замысел авторов. Это не конец в классическом понимании, не громкий фейерверк событий и не шок ради шока. Это теплое, любящее прощание с историей, которая всегда была больше о людях, чем о монстрах.

Но вместе с тем финалом и вправду останется недовольным большое количество зрителей. И в этом нет ничего удивительного. Авторы на протяжении всего сезона осторожно, но настойчиво намекали на что-то по-настоящему экстраординарное, хотя никогда не делали этого прямым текстом. В итоге основное отчаяние многих фанатов связано не столько с самим финалом, сколько с собственными, часто завышенными ожиданиями. «Очень странные дела» всегда были сериалом об эмоциях, связях между людьми и простых, но важных вещах, а не о радикальных сюжетных переворотах ради эффекта.

Каждый ключевой персонаж получает логическое закрытие собственной арки. Это не всегда идеальные или сказочные финалы, но именно те, на которые герои заслужили с точки зрения пройденного пути. Самое главное из всего то, что в финальной части сценарно все работает гораздо точнее и аккуратнее, чем в некоторых предыдущих эпизодах сезона. Здесь братья Дафферы не пытаются обмануть зрителя, не играют в дешевые трюки и не ломают собственную логику мира ради эффектного момента.

Впрочем, один действительно большой минус игнорировать невозможно и он связан с Векной. На протяжении почти двух полных сезонов этого персонажа выстраивали как главного генерала зла, условного местного Дарта Вейдера: холодного, умного, стратегически мыслящего, опасного и почти неуязвимого. Его присутствие всегда ощущалось как реальная угроза, а не просто очередной монстр недели из старой формулы телевидения типа «Сверхъестественного», где герои побеждали тварь буквально за 30 минут эпизода из 40. Именно поэтому то, что с ним делают в финальном эпизоде, может вызвать серьезное разочарование.

Без спойлеров можно сказать лишь то, что значительная часть зрителей будет недовольна тем, как завершается арка Векни. И это недовольство вполне объяснимо. Решение авторов выглядит спорным, особенно учитывая то, как тщательно персонажа выстраивали ранее. В этом месте сериал действительно теряет часть драматургической силы, которую накапливал годами.