"Рыцарь Семи Королевств": приключения, честь и дружба за 90 лет до "Игры престолов"

«Игра престолов» превратила темное фэнтези в мейнстрим, а еще научила массового зрителя и читателя ожидать смерти любимого персонажа в любой момент. Однако Джордж Р. Р. Мартин доказывает, что его творение может быть другим. Сборник новелл «Рыцарь Семи Королевств» не просто приквел к уже легендарной «Песни льда и пламени», а новая возможность вернуться в любимую вселенную, но теперь посмотреть на нее под другим углом, а именно через призму обычного рыцаря. Тем более, что 18 января на HBO выходит сериальная экранизация первой новеллы, поэтому фанаты смогут не только читать книгу, но и сразу «смотреть» ее. Каким получился телепроект мы позже расскажем в отдельной рецензии, а сегодня я расскажу о самой книге, а именно стоит ли она внимания.

«Рыцарь Семи Королевств» / A Knight of the Seven Kingdoms

Автор: Джордж Р. Р. Мартин

Переводчица: Наталья Тисовская

Издательство: Издательство «Стоун Паблишинг» («КМ-Букс»)

Речь: украинский

Количество страниц: 320

Обложка: Твердая

Год издания: 2025

Размер: 165х240 мм

Сайт: stonepublishing.com.ua

«Рыцарь Семи Королевств» состоит из трех новелл «Рыцарь-бурлак», «Присяжный меч» и «Тайный рыцарь». Все они рассказывают о приключениях высокого неотесанного рыцаря Дунка (сэра Дункана Довганя) и его загадочного оруженосца Болтуна. События в книге происходят за девяносто лет до начала «Игры престолов», когда Таргариены еще правят безраздельно, но драконов уже нет. Кажется, именно эта эпоха оказывается идеальной для камерного, человечного повествования, каким является эта книга, и здесь ставки необязательно должны быть вселенскими, чтобы держать читателя в напряжении.

Каждая из трех новелл является отдельным приключением, но вместе они составляют четкий нарратив взросления главных героев. «Рыцарь-бурлак» закладывает основу общей истории, показывая, кто такие Дунк и Болтун и как они встретились. Новелла «Присяжный меч» самая медленная из трех, но в то же время самая глубокая. Джордж Мартин не добавил сюда грандиозных битв или заговоров, а создал лишь локальный конфликт между двумя обедневшими лордами за воду во время засухи. Казалось бы, такая мелочь не может вызвать интереса, но писатель умело превращает это в интересное приключение. Наверное, большую тему, что прошлое влияет на нас сильнее, чем мы этого хотим или планируем.

Наконец, новелла «Тайный рыцарь» возвращает в сюжет масштабную политическую интригу, но уже через призму взросления героев. Свадебный турнир в Беломорье оказывается прикрытием для подготовки заговора, а Дунк с Болтуном оказываются в эпицентре этих событий.

Главного героя Дунка можно назвать анти-Джейми Ланнистером. Он не блестящий фехтовальщик с аристократическим шармом, а великан с улицы, который не умеет читать и часто действует раньше, чем думает. Его наивность граничит с глупостью, но именно из-за нее он такой живой и симпатичный.

На одном турнире он заступается за молодую симпатичную кукольницу и выступает против жестокого принца Эйрона Таргариена. В этом случае имеем не героический поступок ради славы, а импульсивную реакцию молодого парня, который не может пройти мимо несправедливости. Такой поступок почти стоит герою жизни, ну, а дальше уже будут спойлеры, поэтому лучше прочитайте книгу и узнайте все самостоятельно.

Его оруженосец Болтун точно является идеальным дополнением к Дунку. А еще у него есть своя большая тайна, которую я не буду здесь раскрывать. Скажу лишь, что она повлияет на дальнейшую судьбу самого Дункана Довганя, самого парня и на большое количество дальнейших событий.

Также Болтуна можно назвать мозгом их необычной команды. Он сообразительный, образованный и часто оказывается умнее своего наставника, но при этом остается ребенком, которому нужен рыцарь Дунк как моральный компас и защитник. А серд Дункан Довгань несмотря на всю свою неотесанность, оказывается замечательным учителем жизни, потому что знает, что такое настоящая потребность и как выживают простые люди.

Дружба простого рыцаря-рыцаря и его необычного оруженосца является, наверное, самой сильной стороной книги. Или одной из них точно. Они раздражают друг друга и часто спорят, но всегда подставляют плечо, когда это нужно.

Но все ли здесь идеально? Конечно, нет и главная проблема книги «Рыцарь Семи Королевств» кроется в ее незавершенности. В ней только три новеллы и они дописаны, однако история Дунка и Болтуна продолжается, ведь Джордж Мартин обещал еще несколько частей, но мы знаем как долго он пишет и какие невыполнимые, для него, обещания дает. Поэтому, наверное, продолжение приключений этих замечательных персонажей мы уже вряд ли увидим. Ведь в первую очередь, я надеюсь, автор возможно закончит последнюю книгу основной серии. Поэтому ему не до сэра Дункана Довганя.

Недостатком книги является предсказуемость некоторых поворотов. Если вы читали книги Мартина раньше, то легко угадаете определенное развитие событий во всех трех новеллах. То есть писатель использует здесь все свои любимые приемы и делает это без особых вариаций. Это, конечно, не критично, однако предсказуемость все же присутствует.

Также стоит отметить, что мир сборника «Рыцарь Семи Королевств» значительно менее жестокий, чем в «Песни льда и пламени». Кто-то точно воспримет это как плюс (наконец можно читать Мартина без паранойи, что любимого персонажа сейчас убьют), но кто-то однозначно как минус (где та фирменная боль и страдания?). Здесь нет массовых резней, изнасилований и психологических пыток. Да, смерти случаются, но они имеют смысл и не выглядят жестокими и написанными ради самих себя. Для меня это скорее преимущество книги, потому что доказывает, что Джордж Мартин умеет писать хорошие истории без постоянного нагнетания эмоций. Но фанаты фирменной жестокости писателя все же могут быть разочарованы.

Стоит отметить, что «Рыцарь Семи Королевств» все же лучше читать после ознакомления с основной серией, потому что многие вещи, места имен и событий будут не знакомы новичкам.

Мне понравилось, что в книге «Рыцарь Семи Королевств» писатель позволяет себе быть оптимистом, но при этом он не теряет своего также фирменного реализма. Дунк и Болтун не спасают мир, не побеждают армию мертвецов и не претендуют на Железный трон. Они просто путешествуют по Вестеросу, пытаясь жить по собственным принципам, хотя в их жизни именно принципы являются роскошью. Лично мне было этого достаточно для хорошей истории, поэтому надеюсь, что будет достаточно и вам. Ведь Джордж Мартин доказывает, что ему не нужны масштабные войны и политические интриги, чтобы увлечь читателя, а достаточно двух интересных персонажей и их искренней дружбы.

Также важно, что после прочтения книги остается приятное ощущение, что ты провел время в хорошей компании. «Рыцарь Семи Королевств» не выдающаяся книга, которая перевернет представление о фэнтези, но она просто рассказывает замечательную историю о друзьях, что путешествуют вместе и попадают в разные приключения.

Само же издание от Stone Publishing (до этого были «КМ-Букс») просто адекватное. И хотя на книге есть герб, известное имя и название, намекающие о фэнтези, все же хотелось бы больше жанровости на обложке. Мне понравился перевод Натальи Тисовской. Кажется, она мастерски сохраняет баланс между архаичностью языка и читабельностью, не перегружая текст искусственными состаренными словами, но и не упрощая текст до уровня современной разговорной речи. В книге также имеем приятную желтоватую бумагу и удобный для чтения шрифт. Иллюстрации, как и ляссе, не завезли, но есть карты мира.