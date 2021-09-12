Tales of Arise: запутанная история





Странная штука, за 26 лет своего существования сериал Tales посетил, кажется, все возможные игровые платформы, а вот такой всенародной любви за пределами Страны восходящего солнца, которой пользуются те же Final Fantasy и Dragon Quest, ему снискать не удалось, совокупные продажи игр линейки в прошлом году составили чуть меньше 24 миллионов копий. Впрочем, после выхода Tales of Arise все может измениться.

Tales of Arise ЖанрAction RPG

ПлатформыWindows, PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One, Xbox Series X/S

РазработчикиBandai Namco Studios

Издатель Bandai Namco Entertainment

Сайт, Steam

В основе сюжета Tales of Arise лежит борьба угнетенных жителей планеты Дана с захватчиками с соседней Рены. Три столетия назад более развитые ренианцы вторглись на Дану и практически моментально ее завоевали, пришельцы поработили местное население и вживили в данианцев камни для сбора астральной энергии. Сама же планета была разделена на пять регионов, за каждый из которых отвечает свой лорд. На эту временную должность назначаются наиболее достойные из ренианцев на период борьбы за звание верховного правителя — кто сумеет накопить больше астральной энергии в специальном ядре, тот и получает титул, после чего на Дану прибывает новая партия претендентов.

Владеющие астральными приемами (или попросту магией) и передовыми технологиями ренийцы кажутся данианцам непобедимыми, и большинство лишенных каких-либо прав и даже фамилий рабов и думать забыло про попытки освободиться, небольшие же очаги сопротивления, имеющиеся в каждой провинции, действуют автономно и, откровенно говоря, малоэффективно. Вернее, так было до тех пор, пока не помнящий своего прошлого и не чувствующий боли раб, чье лицо скрыто железной маской, не повстречал беглую ренианку Шион, которая задумала уничтожить всех пятерых лордов. Шион — девушка непростая, проклятье магических шипов, вызывающих нестерпимую боль у любого, кто рискнет к ней прикоснуться, превратило ее в одиночку, зато, по счастливой случайности, в груди Шион расположено такое же астральное ядро, как и те, которыми владеют лорды, более того, оно заряжено и позволяет призывать пылающий меч, которым, правда, мало кто может воспользоваться, потому что, ну он как бы… пылающий. Но Алфен (свое имя герою еще предстоит узнать) боли не чувствует, а значит, оказывается идеальным кандидатом на владение мечом Шион, а то что рука обгорает — нестрашно, по еще одной счастливой случайности Шион — не только отличный снайпер, но и владеет исцеляющей магией, так что всегда может подлатать бедолагу после боя.

При этом никакой химии изначально между персонажами не возникает. Шион, как истинная ренианка, не считает данианцев полноценными людьми, и Алфен для нее — не более чем средство для достижения цели. Железная маска, в свою очередь, крайне заинтересован в том, чтобы Шион преуспела в устранении лордов, поскольку это дает шанс на освобождение Даны. Вокруг себя парочка постепенно собирает разношерстную компанию персонажей: задиристый подросток Ло, работавший на захватчиков, последняя, скорее всего, волшебница Даны Ринвелл, представитель высшего ренианского общества Дохалим и его телохранительница данианка Кисара. Собственно, кулачный боец, волшебница, мастер бодзюцу и танк, почему-то сражающийся исключительно с помощью ростового щита. Каждый по-своему травмирован, каждый преследует собственные цели и поначалу не шибко-то и доверяет остальным, просто так совпало, что какое-то время им предстоит двигаться в одном направлении. Пройдя через череду приключений герои, разумеется, сдружатся и даже пересмотрят свои взгляды на жизнь, причем наблюдать за динамикой их отношений на самом деле не менее, а порой и более интересно, чем мутузить лордов и разбирать монстров-зуглов на ингредиенты. Хотя у Tales of с боевыми механиками всегда все было в порядке, и Tales of Arise исключением не стала.

Каждый персонаж обладает собственным набором навыков и, соответственно, уникальной боевой механикой, игрок же потенциально может брать под контроль любого героя, хотя я, например, делал это не слишком часто и в основном из спортивного интереса, поскольку способности некоторых героев крайне ситуативны и попросту не так интересны, как у остальных, да и “ульту” любого члена группы можно вызвать нажатием одной кнопки, что несколько нивелирует необходимость переключения.

Сами бои происходят в режиме реального времени, а полагаться в них приходится больше на уклонения и контратаки, стучать по клавишам удара и активации приемов без остановки не выйдет: на это расходуется шкала приемов, которая тратится гораздо быстрее, чем восстанавливается. За ее уровнем приходится регулярно следить и, в случае необходимости, переключаться на компаньонов, чтобы заполнить паузы в сериях ударов или разобраться с уникальными особенностями врага. Шион сбивает летающие цели, Ло пробивает вражеские щиты, Ринвелл прерывает сотворение заклинаний и при этом ворует их себе, Кисара парирует мощные удары, а Дохалим обездвиживает скоростных врагов. Добавим сюда комбо, мощные удары при активации сверхсилы и совместные добивания ослабленного врага. Все это максимально динамично, зрелищно и эффектно.

Еще одна интересная особенность игры — возможность регулировать степень погружения в бой. Выбрать можно как полностью ручное управление в бою, так и полуавтоматическое (тут странный момент, обычно в играх серии ИИ в полуавтоматическом режиме помогает правильно спозиционировать персонажа или подвести его к врагу во время удара, а вот в Tales of Arise Алфен у меня с завидной регулярностью лупил мимо цели). Существует и полностью автоматический режим, в котором боем полностью заведует ИИ, но практическая польза от него невелика — гринда в Tales of Arise относительно немного, а случайных энкаунтеров нет, всех врагов изначально видно на карте. Помимо выбора режима управления, существует и возможность гибкой настройки стратегии поведения персонажей. Фактически игрок может не только выбирать из девяти заранее подготовленных стратегий, но и самостоятельно прописывать детали тактик для каждой конкретной ситуации — допустим, можно поручить использовать снимающие эффекты приемы, если член группы оказался под физическим эффектом, но только в том случае, если очков исцеления (местной маны) больше 25%, в противном случае нужно, например, применить лечебный флакон, но при условии, что их в запасе хотя бы 10.

Набираясь опыта, регулярно используя боевые приемы, совершая различные действия в мире, выполняя побочные задания и попросту продвигаясь вперед по сюжету, герои открывают новые приемы и целые ветки талантов, которых тут в избытке, так что любителям перебирать билды, добиваясь максимального КПД группы, будет где разойтись.

Есть где разгуляться и в самой игре, Дана — это нечто среднее между коридорными локациями и открытым миром, каждый биом в котором не похож на другой. Под влиянием выкачивающих астральную энергию ядер регионы планеты преобразились. Один превратился в иссушенную пустыню, над другим никогда не светит солнце, третий радует глаз пасторальными пейзжами и так далее. С одной стороны, набор локаций довольно стандартен для jRPG — пустыня, снега, зеленые равнины, городок с окрестностями, грозный злодейский замок, но с другой, игра настолько элегантно объясняет особенности каждого биома, что ты даже не задумываешься, что перед тобой по сути шаблон. Во второй половине игры, у которой даже отдельное интро имеется, место действия и вовсе изменится, но давайте обойдемся без деталей, во избежание спойлеров. Скажу только, что некоторым сюжетным поворотам здесь позавидовал бы и М. Найт Шьямалан, да и вообще, сюжет — это одна из самых сильных сторон игры. У Bandai Namco Studios получился своеобразный фентезийный роад-муви, в котором нашлось место и для драматических событий, и для романтики, и для традиционного анимешного пафоса. Последнего, впрочем, не слишком много и, на удивление, он даже в какой-то мере оправдан, если учитывать особенности сеттинга.

Вряд ли кто-то скажет, что Arise это кардинальное переосмысление серии Tales of, да к этому разработчики и не стремились, игра скорее немного освежает старую формулу, чтобы стать отличной точкой входа для новичков — бои стали плавнее и динамичней, с большим уклоном в action, картинка значительно похорошела благодаря долгожданному переходу на Unreal Engine 4 (хотя на второстепенных персонажей иногда больно смотреть, будем откровенны), уровень сложности далек от запредельного и в то же время достаточно высок, чтобы игрок регулярно занимался зарабатыванием денег на покупку лекарств, сюжет традиционно хорош, а к персонажам очень быстро привязываешься. Да и вообще, это попросту замечательное приключение, которое революцией для серии, может быть, и не станет, но новый стандартом — наверняка.