Тест-драйв BMW 320i: культурный атлет





Встречайте BMW 3-серии: один из «столпов» глобального автомобильного мира! Что, правда, накладывает свой отпечаток на восприятие данной модели. С одной стороны – огромная инженерная школа известнейшего «премиум»-бренда. С другой – за такое позиционирование ведь и спрос выше! Сумеет ли BMW 320i оправдать ожидания? Сейчас разберемся.

Позиционирование BMW 3-серии

Давно известно: BMW 3-серии – это компактный премиальный автомобиль, который ставит акцент на мощные моторы и хорошую управляемость. Глобально идеология модели не менялась еще с первого поколения «трешки» (кузов Е21), которое вышло в 1975 году. И история уже доказала, что формула успеха была составлена верно: с момента запуска BMW 3-серии в мире реализовано более 15 миллионов автомобилей этого семейства. И вот сегодня мы встречаем уже седьмое поколение модели – с обозначением G20 для кузова типа «седан» или G21 для кузова «универсал».

Успеху BMW 3-серии скоро «стукнет» 50 лет! Старт в 1975 году, семь поколений модели, неизменная популярность в автомобильном мире, основа для старта 4-серии. Знакомимся с новым поколением BMW 3-серии на примере седана BMW 320i: оптимальная популярная версия с точки зрения продаж. Также вкратце будет представлена ТОП-модель BMW М340i xDrive с кузовом «универсал».

Как едет автомобиль BMW 320i?

Традиционный заднеприводный «премиум»-седан среднего класса – что-то в этом есть. К примеру, в этом есть легкий руль с кристальной чистотой лесного ручья, бьющего из источника драйверского удовольствия. Потому, что управление BMW 3-серии дарит радость. Автомобиль легкий и подвижный в своих маневрах, он быстро отзывает на поворот руля, а крутизну виража можно не только видеть глазами, но и чувствовать руками. Уровень взаимопонимания с BMW 3-серии очень высок, причем приходишь к этому уровню быстро. При стандартных ездовых настройках в крутом повороте автомобиль рановато начинает попискивать шинами, зато демонстрирует покладистый характер и прогнозируемый снос – невзирая на задний привод, он лишен опасного коварства. Но не лишен игривости: если отключить систему стабилизации да «поддать дровишек» с помощью педали акселератора, то в мягкий дрифт можно уйти уже со старта – мощности на такие шалости хватает и у 320-й версии. Вот вам любимые «пончики»!

Спортивный характер = жесткая подвеска? Да не особо. Конечно, если вы ищете комфорт, то он явно не является определяющим в характере BMW 3-серии. Так, при движении по неровной дороге с большим количеством заплат у кузова есть постоянные вертикальные возмущения, он будто все время подрагивает. Однако при проезде одиноких выбоин или горбиков, когда уже психологически готовишься к тряске, все оборачивается неожиданно нормальным комфортом. Плюс автомобиль не раскачивается на волне и мягко, почти незаметно, проезжает дорожную мелочь. Очень высокий уровень в настройке амортизаторов и шин, а также их взаимосвязи между собой! Кстати, психологически на восприятие комфорта работает и звукоизоляция: тишина при движении на трассе, минимум шумов в работе подвески. А еще при резких виражах невелики крены. Похоже, это комплексная заслуга конструкции автомобиля (низкий кузов и широкая колея), а не банально зажатой подвески. Общий итог по характеру управления BMW 3-серии таков, что автомобиль остается покладистым и понятным «на каждый день», однако также он готов к быстрой резкой езде и может пошалить – но только с разрешения водителя.

Мощности 184 л.с. и момента в 300 Нм как раз достаточно. Не много, не мало, а именно достаточно. Ведь вопрос не только в абсолютных цифрах, но и в том, как это все реализовать. Двигатель BMW 320i будто живет в двух режимах. При обычной езде и «Comfort»-настройках, мотор работает в диапазоне 2-2,5 тысяч оборотов (а на трассе при установившееся скорости бывает и 1,5 тысячи), лишь изредка требуя «раскрутки» до 2,5-3 тысяч, где заметно прибавляется тяга. Современный 8-ступенчатый «автомат» мягко меняет передачи, их просто не замечаешь. Типичный ежедневный бизнес-седан для поездок по личным делам и на встречи с партнерами. Но стоит выбрать «Sport»-режим, как автомобиль заметно меняется: АКПП держит ниже передачу – а мотор набирает максимум оборотов. И вот на 4,5-5-6 тысячах он показывает всю свою силу, сопровождая мощность неплохим саунд-треком: не просто чувствуешь, но и слышишь ускорения! Если добавить к этому отточенную управляемость, чуть потяжелевший руль, да игривые индикаторы перегрузки/мощности/наддува на центральном дисплее, то автомобиль BMW 320i окончательно меняет облик: был «бизнес-седан» – а стал «спорт-седан»! Мне встречались разные автомобили из этих разных таборов. Но уже давно не встречался автомобиль, который так органично их соединял, как это делает актуальное поколение BMW 3-серии.

Атлетическая внешность седана BMW 320i находит свое продолжение в многогранном ездовом характере. Автомобиль будто доказывает, что современный «премиум» со спортивным уклоном – это не про «жестко дубасить», а про баланс ездовых качеств: управляемость, драйв, комфорт. Замер разгона BMW 320i дает разлет 7,2-7,9 секунды в зависимости от выбранного ездового режима и метода старта. Но обратите внимание на разгон до 60-70 км/ч: быстрее других сравнимых седанов, у которых под капотом +50 лошадей – вот результат заднего привода и отсутствия пробуксовок.

Если к ходовым качествам автомобиля замечаний нет, то к салону замечания есть. Прежде всего, общее чувство простора: водителю и переднему пассажиру реально места достаточно, но визуально передние стойки кажутся придвинутыми слишком близко, из-за чего невольно возникает ощущение тесноты. А на втором ряду сидений дает о себе знать традиционная компоновка с задним приводом: огромный центральный тоннель под кардан-вал буквально разрезает салон, явно намекая на реальные четыре (а не номинальные пять) мест для людей. Есть замечаний и к отделке: искусственная кожа уж слишком грубая и «искусственная». При этом заказной руль – с излишне толстым ободом, но зато с приятной мягкой кожей – на этом фоне явно контрастирует с общей отделкой. А дверные карты с серебристыми ручками и вовсе напоминают Opel или SKODA начала 2000-х годов. Да-да-да, конечно тестовый автомобиль был представлен в комплектации «чуть выше базы». Можно заказать лучшую отделку, можно выбрать многочисленные опции. Но если говорить о массовых продажах «пакетных версий», то вот примерно такими они будут…

К чести BMW 3-серии, эргономика отлична вне зависимости от цены и обивки. Посадка низкая и удобная, опциональные «спорт»-сиденья дают отменную боковую поддержку. Обзорность вперед ожидаемо хороша, да и сзади все неплохо видно: это приятно, поскольку от небольших зеркал ожидал худшего обзора. Отдельный плюс – компактный блок «климата» и комбинация кнопок возле рычага «автомата». Тот случай, когда действительно все собрано под рукой, управление настройками простое и логичное (как это принято сейчас называть, «интуитивно-понятное»). Если не учитывать центральный тоннель, то сзади места хватит для нормальной посадки двух людей, есть запас простора для ног и над головой. Жаль лишь, недостает дефлекторов вентиляции и «климата»: из дополнительных удобств в наличии лишь подлокотник с парой подстаканников. Но это снова вопрос комплектации, о чем расскажу ниже. Наконец, багажник: у него достаточный объем и правильная прямоугольная форма, но лишь парочка ниш для мелких вещей и аккумулятор в подполье (традиция BMW) вместо «запаски».

Впечатления от салона смешанные. С одной стороны – здесь места «впритык» и местами ждешь лучших отделочных материалов. С другой стороны – с эргономикой полный порядок: начиная с посадки и обзорности, заканчивая логикой расположения органов управления. Багажник, что называется, «в рамках класса».

Есть ли инновации в BMW 3-серии?

Тестовый седан скорее являет собой пример «привычной классики от BMW» для данного сегмента: несущий кузов, задний или полный привод, независимые подвески спереди и сзади, продольная установка мотора. Однако все-таки эта «классика» не устаревшая, а современная. Так, в основе автомобиля лежит платформа CLAR, которая позволила увеличить жесткость на 25-50% (в зависимости от зоны кузова) при одновременном облегчении конструкции (минус 55 кг в зависимости от версии) благодаря широкому использованию алюминия и высокопрочных сталей. В ходовой части использована передняя подвеска типа МакФерсон с дополнительными рычагами, плюс независимая 5-рычажная подвеска сзади. Тормоза дисковые «в круг», причем на старших версиях используются вентилируемые диски не только спереди, но и сзади. Но главной особенностью, пожалуй, можно назвать новые амортизаторы с прогрессивными характеристиками работы: уровень демпфирования зависит от перемещения штока. Такие амортизаторы позволяют точнее настроить подвеску, добиваясь лучшего комфорта в мелочах при сохранении спортивной поступи в целом. Причем особенно радует, что данные амортизаторы являются стандартным оснащением даже для стартовых версий BMW 3-серии.

Тестовый автомобиль BMW 320i был оснащен мотором серии B48: 2-литровая рядная «четверка» с технологией BMW TwinPower Turbo (турбина типа twin-scroll), изменением фаз газораспределения Double VANOS, бездроссельным впуском Valvetronic, непосредственным впрыском топлива. Плюс 8-ступенчатый «автомат» классического типа: гидротрансформатор и набор планетарных передач. Неплохая «база», правда? Что многими авто-производителями подается, как достижения, в «премиум»-автомобилях уже воспринимается позициями в must-have. Ведь именно именно эти конструктивные особенности дают автомобилю возможность ехать так «породисто» и дорого.

Что касается оснащения, то тестовый автомобиль BMW 320i не мог похвастать огромным перечнем каких-либо уникальных позиций. К примеру, фары – обычные светодиодные, не матричные и не лазерные. Приборы – это пара стрелочных индикаторов с 5,7-дюймовым дисплеем между ними. Центральный сенсорный дисплей – сенсорный 8,8-дюймовый с контролером iDrive. Климат – однозонный. Просто? Но это «священная простота»: панель приборов контрастна и приятна для зрения, дисплей бортового компьютера выдает нужную информацию и не перегружает лишним, у «климата» есть свои кнопки управления, меню системы мультимедиа отлично прорисовано и толково переведено, а изображение с камеры заднего вида (пусть и небольшая картинка) выглядит отлично. Тестовый автомобиль BMW 320i показывает, что «высокий класс» возможен в каждой детали вне зависимости от версии автомобиля. Тем паче, что для BMW 3-серии опционально доступно «все-все-все» и даже больше: активный «круиз», проекционный дисплей, наблюдение за «слепыми зонами», аудио Harman Kardon, лазерные фары, 3-зонный «климат», ЖК-приборы. Но об этом ниже…

Нынешняя «тройка» G20 – это как эволюция предшественницы: аналогичные ценности, но чуть больше и чуть легче, с вниманием к развесовке и аэродинамике, в новыми решениями в компоновке салона. Под капотом тестового автомобиля – бензиновый турбо-мотор В48, который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и задним приводом. Оснащение в стиле «база+», однако каждый пункт досконально проработан: это приятно. Хотя опционально можно заказать много уникальных опций – только плати! Но сколько платить?

Цена BMW 3-серии и потенциальные конкуренты

Общий прайс-лист на автомобиль BMW 3-серии насчитывает 18 позиций! И это еще без учета комплектаций, а только различные сочетание типов кузова, моторов, трансмиссий. Все детально описать просто невозможно (а то получится еще одна статья сравнимого размера), поэтом за основу возьмем седан с задним приводом – как тестовый автомобиль BMW 320i. Изначально будут указаны все минимальные цены «от», а ниже будут прописаны нюансы.

Старт дает седан BMW 318i (2,0 литра, 156 л.с.), который изначально предлагает следующее оснащение: LED-фары, центральный сенсорный 8,8-дюймовый дисплей, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, система стабилизации, климат-контроль, тканевая обивка Hevelius, аудиосистема на шесть динамиков, фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, пр. Цена BMW 318i – от 906 тыс. грн. или $33 тыс.

На уровень выше расположена версия BMW 320i: примерно схожее оснащение, но мощнее мотор (2,0 литра, 184 л.с.) и можно выбрать версию с полным приводом xDrive. Причем вариант с полным приводом получает уже не 16-дюймовые, а 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Цена BMW 320i – от 1,01 млн грн. или $37 тыс.

На следующей ступеньке расположен седан BMW 330i, который помимо увеличенной мощности (2,0 литра, 258 л.с.), также отличается и техникой: к примеру, добавлены задние вентилируемые дисковые тормоза. Цена BMW 330i – от 1,17 млн грн. или $43 тыс. Кроме того, среди «330-х» имеется и оригинальна версия iPerformance: подзаряжаемый гибрид на 292 л.с. с ценником от 1,47 млн грн. или $54 тыс.

Наконец, второй уникальный экземпляр – это ТОП-модель BMW M340i xDrive. Мощный 3-литровый 6-цилиндровый мотор (максимум 387 л.с.), полный привод, плюс оригинальное оснащение: 18-дюймовые М-диски, тормоза/подвеска/дифференциал M Sport, обивка Alcantara или Sensatec, М-руль, пр. Цена BMW M340i xDrive – от 1,51 млн грн. или $55,5 тыс.

Теперь пару слов о дизельных версиях BMW 3-серии. Все заявленные в Украине модификации созданы на основе 2-литрового мотора, но в разной степени форсировки (122/150/190 л.с.) и предлагают базовую комплектацию, как у модели BMW 318i. Важно отличие в том, что дизельные автомобили по умолчанию получают 6-ст. «механику» (в то время, как почти все бензиновые версии идут с 8-ст. «автоматом»): в случае дизельного автомобиля «автомат» следует заказывать как опцию, либо в паре с полным приводом xDrive. Цены следующие: BMW 316d (122 л.с.) – от 946 тыс. грн. или $35 тыс., BMW 318d (150 л.с.) – от 1,02 млн грн. или $37,5 тыс., BMW 320d (190 л.с.) – от 1,1 млн грн. или $40 тыс.

Также предложены пакетные версии BMW 3-серии: Sport Line (для BMW 318i, BMW 320i, BMW 320i xDrive) и M Performance (для M340i xDrive). В случае Sport Line дополнительное оснащение включает в себя: цвет «металлик», 17-дюймовые диски, отделку искусственной кожей Sensatec, спортивные передние сиденья, спортивный руль, систему помощи при парковке, круиз-контроль, пр. Оснащение версии M Performance еще шире: кожа Vernasca, двухцветные 18-дюймовые колесные диски, лазерные фары, подогрев руля, электропривод настроек сидений, пакет Driver Assistant, аудио Harman Kardon, 3-зонный «климат», пр. Цены таковы: BMW 318i Sport Line – от 1,17 млн грн. или $43 тыс., BMW 320i Sport Line – от 1,2 млн грн. или $44 тыс., BMW M340i xDrive M Performance – от 2,1 млн. грн. или $77 тыс.

Доплата за кузов типа «универсал» составляет порядка 45-50 тыс. грн., доплата за полный привод xDrive для бензиновых версий составляет около 90 тыс. грн., доплата за полный привод xDrive и АКПП для дизельной версии BMW 320d xDrive составляет порядка 160 тыс. грн.

Помимо вышеописанных комплектаций, конечно, можно заказывать опции поштучно и создать автомобиль под свои индивидуальные запросы. К примеру, вот такой универсал М340 с 6-цилиндровым мотором, полным приводом, огромными тормозами, красивой кожей в салоне, 3-зонным «климатом», лазерными фарами, панорамной крышей. Выше могут быть только M3 и Alpina, которые еще мощнее и еще дороже. А ведь и так за подобный универсал просят немало: 2,3-2,4 млн грн – в два раза (!) дороже тестового седана BMW 320i.

При рассмотрении конкурентов, прежде всего, вспомним традиционную немецкую тройку: BMW 3-серии, Mercedes-Benz C-Класса, Audi A4. Прямо сейчас проходит смена поколений Mercedes C-Класса и сложно что-то говорить о новом автомобиле, не познакомившись с ним лично. Пока лишь ясно, что С-Класс оказывается дороже «трешки». А вот автомобиль Audi A4 изучен хорошо: радует комфортом и тягой дизеля, в его арсенале имеется толковый полный привод quattro и кросс-версия Allroad. Возможно, кому-то облик и салона модели Audi A4 покажутся слишком традиционными, но этом скорее «сдержанная элегантность» нежели «следы старения». В качестве альтернативы от европейцев можно рассмотреть Jaguar XE (стильный и оригинальный, но дорогой) либо Alfa Romeo Giulia (дешевле, но недостает универсальности в характере). Еще одной альтернативой из мира «премиум» выступает седан Infiniti Q50: уже немолодой снаружи и внутри, зато с известной техникой и привлекательным прайсом. Плюс еще существует совсем уж радикальный конкурент – в виде электромобиля Tesla Model 3.

Если взять автомобиль «не-премиум», но достойные для сравнения, то упомяну Mazda6, Peugeot 508, Volkswagen Arteon. Здесь важно отметить, что за цену начальной версии BMW 3-серии можно купить средние или даже ТОП-овые версии Mazda, Peugeot, Volkswagen. Что, конечно, играет им на руку: лучше отделка салона, больше оснащения, мощнее моторы. Но, с одной стороны, у BMW 3-серии есть факт силы бренда: это BMW! А с другой стороны, если вы готовы платить, то BMW 3-серии может предложить то, чего нет у соперников: 6-цилиндровй мотор, адаптивная подвеска, гибрид. Наверняка здесь редко бывает переход клиента «от BMW к Mazda/Peugeot/Volkswagen», чаще получается переход «от Mazda/Peugeot/Volkswagen – к BMW в пакетной версии». Но все же это плюс-минус конкуренты.

Среди «премиум»-конкурентов обязательно отмечу Audi A4, среди «народных» марок – Mazda6. А еще жду новый Mercedes—Benz C-Класса и обновленный Volkswagen Arteon для обзоров. Да плюс Tesla Model 3: неожиданно, но по ездовому характеру напоминает «тройку». Однако в любом случае позиции BMW 3-серии сильны: самый свежий и «продвинутый», отлично едущий, престижный и узнаваемый представитель своего класса.

Расход топлива BMW 320 и содержание автомобиля

Средний городской расход топлива составил 9-9,5 л на 100 км пути. При этом на пустых дорогах и при плавном стиле езды можно было получить 7-7,5 л на 100 км, но при большом количестве заторов и/или динамичном стиле езды расход возрастал до 11,5 л на «сотню». На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 4,5-4,8 л на 100 км, с ростом скорости до 110-120 км/ч расход топлива возрастает до 5,5-6 л на 100 км пути.

Общая гарантия составляет два года без ограничения пробега. Сервисное обслуживание требуется проводить примерно каждые 15 тыс. км или 18 месяцев: точный регламент устанавливается для каждого автомобиля индивидуально с учетом его эксплуатации и контрольных систем двигателя. Базовое ТО обойдется примерно в 4,2 тыс. грн., средняя стоимость ТО составляет 5-6 тыс. грн., расширенный сервис (традиционные масло и фильтр, плюс свечи зажигания, тормозная жидкость, пр.) потребует порядка 15 тыс. грн.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на июль, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность BMW 3-серии

Цикл краш-тестов Euro NCAP для автомобиля завершился максимальной «5-звездочной» оценкой. Причем тот случай, когда безопасность действительно на самом высоком уровне: оценка 97% за защиту взрослых людей, сплошь «зеленые» или «желтые» отметки безопасности при фронтальном или боком ударе, высокие оценки за срабатывание различных вспомогательных систем и за безопасность детей. Поэтому вполне заслуженный высший балл.

В итоге

Для тех покупателей, кто ищет «просто седан D-класса» очень сложно объяснить, зачем им нужен седан BMW 3-серии. Потому, что при цене в $40-45 тыс. «не-премиум» марки предлагают автомобили или с более мощными моторами, или с лучшей отделкой салона, или с большим перечнем оснащения. Или со всем вместе. Если вы хотите получить аналогичный уровень отделки, мощности, оснащения в BMW 3-серии, то придется изрядно заплатить.

Но те люди, кто пришел именно за драйверскими ценностями BMW 3-серии, точно не будут разочарованы. Даже наоборот – они будут очарованы. Все ожидания в вопросах ходовых качеств реализуются уже на примере BMW 320i. Что уж тогда говорить о версиях BMW 330i, BMW 330е, BMW M340? Поэтому вот вам итоги в целом: новое поколение BMW 3-серии – это отличный автомобиль, который каждой секундой движения и каждым новым километром дороги доказывает свой высокий статус образцового спортивного премиального седана.

Плюсы:

+ Отличное поведение на дороге, динамичный характер, нормальный комфорт

+ Широкий выбор версий, типа кузова, моторов и трансмиссий

+ Престижная марка, известная модель, ликвидность

Минусы:

— Изначальная цена, стоимость опций, последующее содержание

— Хочется большего простора салона и его лучшей отделки даже в стартовых комплектациях

Технические характеристики BMW 320i

Кузов – седан, 4 двери, 5 мест

Габариты – 4,71 х 1,83 х 1,44 м

Колесная база – 2,85 м

Клиренс – 136 мм

Багажник – 480 л (5 места)

Грузоподъемность – 580 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 535 кг

Мотор – бензин, турбо, R4 2,0л

Мощность – 184 л.с. при 5 000-6 500 об/мин.

Крутящий момент – 300 Нм при 1 350-4 000 об/мин

Удельная мощность и момент – 120 л.с. на 1 т; 195 Нм на 1 т

Привод – задний привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 7,1 с

Максимальная скорость – 235 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,5 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,6 л на 100 км

Страна производства – Германия

Шины тестового автомобиля – Michelin Pilot Sport 4 225/45R18

Цена автомобиля в базовой версии BMW 318i – от 906 тыс. грн. или $33 тыс.

Цена тестового автомобиля BMW 320i – около 1,25 млн грн. или почти $46 тыс.