Тест-драйв Audi A4: краеугольный камень для Европы и Украины





Для понимания: в Европе семейство Audi A4 является самым популярным в модельном ряду компании вообще – если хотите, это краеугольный камень и одна из основ успеха марки. А что в Украине? Знакомимся с обновленной версией Audi A4 на примере мощного дизельного седана с полным приводом, попутно рассуждая о целесообразности такого автомобили в нашей стране. Итак…

Позиционирование Audi A4

В данном обзоре представлен седан, но вообще семейство Audi A4 очень многогранное: гамме модели также можно отыскать универсал Avant, кросс-версию Allroad, спортивные модификации S4 и RS4, созданные на основе А4. Интересно, что широкая гамма версий была доступна изначально с момента запуска первого поколения модели Audi A4 (B5) в 1994 году: уже тогда предлагались кузова «седан» и «универсал», также существовала спорт-версия. Второе поколение Audi A4 (B6) было презентовано в 2000-м: модельная линейка пополнилась даже кабриолетом. Затем последовала очередная смена Audi A4 (B7): или глубокий рестайлинг, или новое поколение – каждый пусть решает сам для себя. Гарантированно полностью новое поколение (B8) вышло в 2008 году. А в 2015-м дебютировал автомобиль текущей генерации (В9). В статье представлен седан Audi A4 после рестайлинга 2019 года: при сохранении прежних пропорций и структуры кузова, реально изменились практически все внешние детали – бампер, фары, двери, пр.

Премиальный седан среднего класса Audi A4 выпускается уже четверть века, приняв эстафету у популярной в прошлом модели Audi 80 (B1-B4). Вообще помимо кузова «седан», также Audi A4 встречается с кузовом «универсал» или в виде «кросс»-версии. А еще на основе Audi A4 строятся родственные модели S4/RS4 и автомобили семейства A5 Coupe/A5 Sportback. В данном обзоре речь пойдет о седане с 2-литровым турбодизелем и полным приводом – Audi A4 40 TDI quattro.

Как едет Audi A4?

В характере тестового автомобиля солирует турбодизель. Он будто доказывает, что последние годы и десятилетия моторостроения прошли не зря: 2-литровый 4-цилиндровый двигатель тянет настолько уверенно, что вспоминаются 2,5-3-литровые турбодизели V6 начала 2000-х годов. В этом моторе нет мгновенного и резкого старта с места, нет насыщенного ревущего звука при разгоне – но есть огромный запас крутящего момента в широчайшем диапазоне. Турбодизель берет с отметки «0 км/ч» и готов в одном, сплошном, неразрывном порыве унести автомобиль за горизонт – то бишь, уложить стрелку спидометра «ровно на три часа». Причем мотор практически лишен задержек на нажатие педали акселератора, да и «автомат» S tronic (который на самом деле преселективный робот) переключается максимально быстро, четко, мягко. Кстати, традиционная тяга подобных коробок к высшим передачам (во имя экономии топлива), здесь практически незаметна: потому, что снова решает крутящий момент двигателя! Он может «подхватить» на любой скорости, дай только не ронять стрелку тахометра ниже 1,5 тысячи оборотов. В итоге S-режим «автомата» действительно используется только при спортивном стиле езды – когда хочется «прохватить» по любимым дорожкам.

А вот руль, кажется, в «спорт»-режиме всегда: слегка тяжеловат. Кто-то скажет, что это важно для стабильности при быстрой езде по прямой – да, не спорю: седан Audi A4 несется вперед с уверенностью тепловоза. Но более тяжелую настройку руля можно было оставить лишь под «dynamic»-режим системы Audi drive select, а во всех остальных режимах сделать руль легче. При этом если поехать «во все деньги», то проявляется небольшой снос передней оси при вхождение в резкий поворот. Наконец, еще одно замечание касается пинков от задней подвески на отдельно-стоящих буграх и наплывах дороги.

Хотя в остальном – настройка ходовой части Audi A4 близка к идеалу. Если не отвлекаться на эти пару-тройку замечаний, а говорить в целом, то подвеска и рулевое управление дарят чувство полного единения с автомобилем: однозначные реакции, вмиг понятное управления, небольшие крены. Скорее крутизну поворота узнаешь по восприятию телом боковых усилий, нежели по «заваленному» кузову автомобиля. Череда разновеликих неровностей проявляется… да никак не проявляется: пролетел с легким шлепком шин и поехал дальше. И на волнах раскачки нет. Понимаете: все замечания, которые я написал выше – это замечания второго порядка, их нужно буквально выискивать по крупицам. А во время ежедневной езды и при обычном стиле управления вы будете наслаждаться гармоничным характером Audi А4.

Классический современный высококлассный седан – что в своем облике, что в поведении на дороге. Мотор заслуживает отдельной похвалы: шикарная тяга! Его отдачи в 190 л.с. достаточно для разгона 0-100 км/ч в пределах 7,5 секунд (мой замер) – и это при невысоком расходе топлива, с учетом «автомата» и полного привода: вот они, высокие технологии в действии! Хотя во время езды про это как-то не задумываешься, Audi A4 воспринимается естественным. Он не напрягает – от слова «вообще». Ценное качество в наше время.

Вот и салон такой: классические формы и пропорции, привычные решения. Рай для традиционалистов. Желаете привычный руль? Без проблем, обязательно в хорошей коже и многочисленными кнопками с четким кликом. Хотите отдельный блок «климата»? Пожалуйста, даже с подсказами, которые всплывают при касании каждой клавиши – выглядит великолепно. Передние сиденья с электроприводом? Так можем добавить еще массаж спины! А если вы забудете свой телефон в блоке беспроводной зарядки, то автомобиль вам об этом вежливо напомнит при открытии водительской двери. Да, многие из перечисленных позиций – это опции. Но если вы можете заплатить, то подобная проработка в мелочах, помноженная на классический облик и сдобренная традиционно-высоким качеством Audi, подарит вам непередаваемое удовольствие от использования классной вещи.

Сзади просторно и удобно. Также «качественно» по отделке. И также много внимания к мелочам. К примеру, для задних пассажиров предусмотрена своя зона «климата» – не просто дефлекторы обдува, а возможность регулировки температуры поступающего воздуха. Конечно, имеется подлокотник с потайным боксом и парочкой подстаканников. А еще нашлось место для встроенных противосолнечных шторок: пригодится при перевозке детей сзади. Или может это намек на бизнес-седан, когда сзади сидит потенциальный партнер по бизнесу? Если так, тогда он готов принять рядом с собой лишь одного пассажира, но вот третьему тут не место – потому, что центральный тоннель массивен. Зато багажник хороший: правильная прямоугольная форма, есть парочка ниш-карманов для вещей, нашелся и откидывающийся крючок для пакетов. Назвать багажник «идеальным для седана» не позволяет лишь отсутствие электропривода закрывания крышки да недостаток обивки на верхней полке, под задним стеклом. Не критично, но от «премиума» подобное уже ждешь.

Салон порадует традиционалистов – классическим дизайном и физическими кнопками-переключателями. А также порадует абсолютно всех – высочайшим качеством отделки. Передние сиденья обеспечивают удобную посадку и широкие диапазоны регулировки. Сзади просторно и много мелочей, которые создают уют для пассажиров. Багажнику недостает электропривода закрывания крышки, но в целом все неплохо – он большой и продуманный.

Есть ли инновации в Audi A4?

Скорее, автомобиль может быть примером здорового консерватизма в стиле Audi A4 – что, прочем, не отменяет использования современных технологий. Основой седана Audi A4 является платформа MLB/MLB Evo: продольное расположение двигателя и независимые многорычажные подвески для передних/задних колес. Кузов выполнен из различных сортов стали (включая высокопрочные), но нашлось место и алюминию – к примеру, в опорах передних амортизаторов. Со сменой поколений автомобиля его кузов сохранил прошлую жесткость, однако стал легче на 15 кг, а в целом автомобиль полегчал на 30-120 кг относительно аналогичной версии прошлого поколения. Под капотом тестового седана Audi A4 установлен 2-литровый турбодизель серии ЕА 288, который работает в паре с преселективной роботизированной коробкой переключения передач S tronic (кстати, с одинаковыми по размеру пакетами фрикционов для четных/нечетных передач) и фирменным полным приводом quattro.

Во время обновления автомобиля в 2019 году существенно изменился не только внешний дизайн, но и внутреннее наполнение: прежде всего, вместо прошлого 8,3-дюймового дисплея появился новый 10,1-дюймовый (поколение MIB 3) – и теперь он сенсорный. Последнее позволило убрать блок MMI: на центральной консоли появилась дополнительная ниша под мелочевку. Меню дисплея выполнено в стиле уже известных моделей Audi A7 и Audi Q8: прямоугольные иконки и сдвижная верхняя шторка, различные разделы меню подсвечены своим цветом. Если говорить в целом, то наиболее близкая концепция организации салона встречается в Audi Q3: ведь помимо сенсорного центрального дисплея, также установлен и привычный блок «климата» (старшие модели получают еще один сенсорный дисплей, который расположен ниже основного). Плюс широкий набор систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, функция экстренного торможения, контроль рядности движения, мониторинг слепых зон зеркал заднего вида, круговой обзор. Все системы срабатывают вовремя, картинка обзора четкая, замечаний нет.

Стальной кузов с алюминиевыми вставками, независимые подвески «в круг», продольное расположение мотора, передний или полный привод – современная «классика» в исполнении Audi A4. Все автомобили, продающиеся в Украине, оснащены «автоматом» S tronic, версий с МКПП у нас нет. Сенсорный 10,1-дюймовый дисплей – стандартная комплектация Audi A4 после рестайлинга: меню привычно, функционал широк. Плюс нашлось место для еще одного цветного дисплея: в тестовом автомобиле вместе традиционных приборов был установлен Audi virtual cockpit plus (опция). Нюанс – здесь нет традиционного указателя уровня топлива, его можно найти лишь в детальных настройках приборной панели. Хотя в остальном функциональность и оформление «виртуальных приборов» хороши. Кроме того, тестовый автомобиль был оснащен системой проекцией данных на лобовое стекло (опция): выглядит красиво, выдает много полезной информации. Но также есть нюанс – край выреза под проекционный дисплей постоянно бликует.

Цена Audi A4 и его конкуренты

Модель Audi A4 в Украине предлагается как традиционный седан (универсала пока нет, но обещают что скоро будет). Несколько особняком в семействе А4 стоят версии allroad (приподнятый кросс-универсал) и S4 (спорт-модель с 354-сильным мотором и «автоматом» Tiptronic S). Для Audi A4 есть выбор между тремя моторами, причем все 2-литровые и 4-цилиндровые: бензиновые версия 40 TFSI (190 л.с.) или 45 TFSI (248 л.с.), плюс дизельная версия 40 TDI на 190 «лошадей». Бензиновый 190-сильный мотор предложен с передним приводом, более мощный 248-сильный вариант и 190-сильный дизель получают полный привод quattro. Также можно выбрать одну из трех линий оформления: basis, advanced, S line. Итого получаем девять вариантов, плюс возможность заказать опции поштучно.

Исполнение basis уже может предложить широкий перечень оснащения: система Audi drive select, светодиодные фары и фонари, климат-контроль, 10,1-дюймовый сенсорный дисплей MMI radio plus, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, передние и боковые подушки безопасности, пр. Цена Audi A4 40 TFSI basis – примерно от 970 тыс. грн. или $36 тыс., Audi A4 45 TFSI quattro basis – от 1,08 млн грн. или почти $40 тыс., Audi A4 40 TDI quattro basis – от 1,05 млн грн. или около $39 тыс.

Варианты advanced и S line добавляют свои акценты в оформлении: в первом случае – больше элегантности (хром на бампере и решетке радиатора, свои 17-е диски); во втором случае – больше спортивности (оригинальные бамперы, 18-е диски). Относительно рассмотренного выше варианта basis, доплата за advanced равна 20-40 тыс. грн. (в зависимости от мотора и точного перечня оснащения), доплата за S line – около 50-100 тыс. грн. Плюс учтите, что многочисленные опции могут увеличить финальную цену автомобиля в 1,5-2 раза.

Тестовый автомобиль был оснащен большим количеством дополнительных опций – начиная от матричных светодиодных фар, продолжая круговым обзором и системами помощи водителю, завершая массажом спины – что повлияло на его итоговую цену. А что могут предложить конкуренты? Они дешевле или дороже? И вообще – кто в конкурентах?

Седан Audi A4 входит в состав культовой немецкой автомобильной тройки – а значит, в прямых конкурентах числятся BMW 3-серии и Mercedes-Benz C-класса. Последний вроде и всем неплох, но как-то не удивил. Или может это я не вкатился? Хотя только этими тремя моделями сегмент премиальных седанов среднего класса не заканчивается: любители оригинальности могут обратить внимание на Alfa Romeo Giulia, Jaguar XE, Infiniti Q50, Lexus IS – каждый автомобиль со своим характером. К примеру, возьмем Alfa Romeo: пожалуй, сегодня это самый спортивный и динамичный седан класса, но в минусах расход топлива, жесткость подвески, простой салон. Седан от Infiniti напротив – запомнился многогранным и гармоничным характером, у него есть ощущение качества; но нет выбора моторов и типа привода, недостает современных решений (лучше мультимедиа, проекция на лобовое стекло, массаж спины).

Кроме традиционных премиум-моделей, также в список конкурентов добавлю высококлассные модели от обычных марок: к примеру, Peugeot 508 (пусть даже лифтбек) и Volkswagen Passat (ждем уже обновленную версию). Эта парочка хорошо едет, предлагает много современных технологий, здесь качественный салон. При цене ТОП-версий около 1 млн грн., эти автомобили могут стать альтернативой начальным Audi A4 – и тогда встанет вечный вопрос «нужно ли доплачивать за премиум»? Постараемся найти ответ в следующем гиде покупателя.

В числе конкурентов – известные модели D-класса, которые могут предложить мощные моторы, хороший класс езды, налет премиальности. Сила Audi A4 на фоне соперников – в просторном салоне, ощущении качества, наличии версий с полным приводом, пр. Однако учтите, что если заказать много опций и автомобиль подорожает до 1,5-2 млн грн., то на горизонте появятся «заряженные» модели с изначально хорошим оснащение (вроде Audi S4) или различные премиум-кроссоверы, которые более универсальны для условий Украины.

Реальный расход топлива Audi A4, гарантия и стоимость ТО

Средний расход топлива в городе составил 8-8,5 л на 100 км пути. Если ехать максимально бережливо и/или без пробок – то без проблем «привозишь» порядка 6-6,5 л на 100 км, если поехать максимально динамично – то расход составит 9-10 л на 100 км пути. На скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет около 4,5 л на 100 км, на скорости 110-120 км/ч расход топлива возрастает до 5,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега. За доплату доступна расширенная гарантия – четыре года или до 120 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание требуется проводить каждые 15 тыс. км или раз в год. Стоимость стандартного ТО составляет около 4,5 тыс. грн. (зависит от конкретного дилера и объема работ).

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на начало мая, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность Audi A4

В ходе краш-тестов Euro NCAP автомобиль получил максимальную «5-звездочную оценку», однако есть ряд замечаний. Так, при фронтальных ударах грудь водителя и переднего пассажира имеют коричневый окрас (средняя защита), аналогичная ситуация и с защитой грудной клетки водителя при боковом ударе. Но другие показатели достойные: голова, шея, ноги, при фронтальном или боковом ударе – все сплошь имеет «зеленый» (хорошая защита) или «желтый» (нормальная защита) окрас. Плюс хорошая защита детей и довольно высокие оценки за вспомогательную электронику для помощи водителю.

В итоге

Тестовый седан Audi A4 оказался просто-таки шикарен: динамичный, тихий, продуманный, качественный. Естественный. Он не требовал напрягаться из-за своего излишне спортивного или излишне комфортного характера – он просто идеально делал свое дело по доставке человека в нужно место. Тем удивительнее, но я не нахожу места для Audi A4 в своей жизни. Да, признаю – я человек, который тотально «за кроссовер». Ведь есть причины: дело не только в клиренсе, но также в удобстве посадке или большей универсальности кузова. В тоже время – современные модели Audi Q3 и Audi Q5 едут почти также вышколено и классно, как Audi A4. Разменяв минимальную каплю ездовых повадок, я получаю огромный прирост практичности на каждый день. Причем за примерно схожие деньги и с аналогичным высоким качеством салона.

Конечно, существуют корпоративные клиенты, которым важен солидный облик традиционного седана, а также известность премиального бренда. Существует доля частных покупателей, которые вовсе не принимают кроссовер, но ищут седан-классику. Если они выберут Audi A4, то за них я буду только рад – достойный и высококлассный автомобиль! Но сейчас мне кажется, что вышло вот так: самое популярное семейство компании в Европы, у нас оказывается нишевой моделью. В этом нет вины отличного Audi А4, просто такова украинская реальность.

Плюсы:

+ Шикарный мотор: отменная тяга и небольшой расход

+ Хороший баланс комфорт/управляемость – и не утомляет, и ехать приятно

+ Высочайшее качество отделки салона, образец для многих

Минусы:

— Глобально – нет; концептуально – кроссовер Q3 или Q5 более универсален для Украины

— Замечания по мелочам: тяжеловат руль, блики в лобовом стекле, нет электропривода крышки багажника… Да мелочи, но почему они есть в Audi?

Технические характеристики Audi A4 40 TDI quattro

Кузов – седан, 4 двери, 5 мест

Габариты – 4,762 х 1,847 х 1,428 м

Колесная база – 2,82 м

Клиренс – 135 мм

Багажник – 460 л (5 мест)

Грузоподъемность – 510 кг

Минимальная снаряженная масса – 1650 кг

Мотор – турбодизель, R4, 2,0л

Мощность – 190 л.с. при 3800-4200 об/мин.

Крутящий момент – 400 Нм при 1750-3000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 115 л.с. на 1 т; 242 Нм на 1 т

Привод – постоянный полный привод quattro

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» S tronic (роботизированная преселективная АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 7,4 с

Максимальная скорость – 230 км/ч

Расход топлива (смешанный цикл) – 4,9-5,3 л на 100 км

Страна производства – Германия

Шины тестового автомобиля – Pirelli Cinturato P7 245/40R18

Минимальная цена автомобиля – от 970 тыс. грн. или около 33 тыс. евро. ($36 тыс.)

Цена тестового автомобиля – около 1,88 млн. грн. или почти 64 тыс. евро. ($69,5 тыс.)