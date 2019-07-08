Тест-драйв Peugeot 508: крышей ниже – классом выше





Новый Peugeot 508 – лучшее, что могло случиться с компанией в 2018-2019 гг.: яркий автомобиль, который претендует на лавры флагмана, шоу-стоппера, лидера Peugeot – и полностью отвечает каждому из этих титулов. Во время презентации я до конца не понял характер Peugeot 508, но неделя с автомобилем и тысяча километров на разных дорогах расставили все на свои места: belle voiture! Почему? Все ответы ниже.

Позиционирование

Автомобиль Peugeot 508 – модель D-класса, которая выпускается уже во втором поколении: мировой дебют в 2018 году и старт продаж в Украине в начале 2019 года. Интересно, что первое поколение Peugeot 508 заменяло собой сразу две модели (407 и 607), попутно возвращая индекс «500» из прошлого: вспомним Peugeot 504 и 505. А еще интересно, что первый Peugeot 508 был классическим седаном или универсалом SW, однако новый 508 получил кузов «фастбек» (именно так его называют представители компании, стараясь избежать слова «лифтбек»): доступ в багажник открывает большая подъемная задняя дверь со стеклом, также есть доступ в салон. Традиционный универсал SW уже презентован в мире, но в Украине пока не представлен.

Первое поколение Peugeot 508 дебютировал в 2010 году, в 2014-м автомобиль обновился – его можно опознать по передней части: такой 508-й встречался в статьях ранее. Актуальная модель Peugeot 508 – автомобиль уже второго поколения. Пока к нам привезли только «центровые» версии: кузов «фастбек», моторы мощностью 130-180 л.с., бензин или дизель. Но очень хочется увидеть в Украине полноценный 508 GT (225 л.с.) и универсал 508 SW, фото которых здесь привожу для примера. В статье представлен автомобиль Peugeot 508 GT—Line с 2-литровым 180-сильным дизелем, плюс кратко отмечу версию Allure.

Как едет?

Помню презентацию Peugeot 508: у представителей марки горят глаза, а я не понимаю почему – выслушав техническую часть и прокатившись на автомобиле, мои выводы были скорее осторожно-позитивными, но обошлось без революций в голове и без любви в сердце. Что изменилось за несколько месяцев? Цвет – теперь это «белый перламутр». Версия – теперь это GT-Line. Шины – теперь это «лето» Michelin Pilot Sport 4. Условия езды – теперь я смог изрядно «накатать» и по городу, и по трассе. Пробег – на одометре более 10 тыс. км, автомобиль прошел обкатку. Сработало что-то одно или все вместе, но восприятие автомобиля стало намного лучше: у Peugeot 508 настолько интересный и глубокий характер, что я даже осмелюсь поставить его в один ряд с Alfa Romeo Giulia по увлеченности водителя в процесс управления. Ого, выдал авансы, правда? Но обо всем по порядку.

Турбодизель развивает внушительные 180 л.с., сдобренный 400 Нм тяги – хорошие цифры для низкого и относительно легкого 508-го. Каждый разгон, каждое ускорение наполнены динамикой и силой. Мы не едем – мы летим. С силой ветра, который готов вот-вот перейти в ураган, но пока остается на коротком поводке акселератора и вашей правой ноги. Ощущению непрерывности разгона способствует и новый «автомат» ЕАТ8 с его мягкими и совершенно незаметными переключениями. Важно, что коробка не только хорошо «щелкает» передачи вверх, но и логично их сбрасывает вниз при необходимости разгона: плавное ускорение – держим передачу и тянем мотором, активный разгон – можно сбросить одну-две передачу и поднять обороты. К слову, лучший рабочий диапазон двигателя находится как раз в средней зоне 1,5-4 тыс. об/мин.: ниже мотор тянет слабо, выше толку его крутить и вовсе нет, двигатель едва не задыхается. Но «автомат» настроен так тонко, что практически всегда умудряется держать мотор в нужной зоне оборотов. Отмечу великолепную стабильность на высокой скорости: при 120-130 км/ч 508-й летит вперед, словно локомотив, явно показывая «я могу больше» – и по запасу мощности мотора, и по уверенному «держаку» на прямой, и по невосприимчивости бокового ветра.

Peugeot 508 выглядит хищно – и едет похоже! Да, есть заминка на старте (привет, «турбояма») но набрав первые 1,5-1,8 тыс. об/мин и 20 км/ч, затем Peugeot 508 быстр и динамичен всегда, на любых скоростях, которые позволены в Украине. Мягкий, уверенный разгон под плотный поток дизельной тяги: ускорения на ходу – особый кайф! Новый 8-ступенчатый «автомат» находит общий язык с мотором с полуслова. Результат: 0-100 км/ч за 9,3-9,4 секунды при обычном старте и даже 9 секунд ровно (быстрее паспорта!) в «спорт»-режиме и старте с двух педалей. Масса ярких деталей: фары-клыки, боковые окна без рамок, логотип GT—Line, отделка «под карбон» на стойках, оригинальные задние фонари.

Но главное удовольствие от Peugeot 508 – даже не разгон, а управление автомобилем. Маленький руль обеспечивает небольшие движения руками, что придает ощущения остроты: малейшее касание – и автомобиль уже пишет дугу. Причем делает это без упорства «носом», с минимальными кренами: настолько просто и естественно, будто вы управляете 508-м при помощи силы мысли. Кажется, вот вираж, повернул руль и автомобиль совершенно обычно поехал вправо или влево. Но добавил скорости – а Peugeot 508 все также непоколебим, быстр в реакциях, понятен в ощущениях. А если ввалить правый поворот сильнее обычного, а затем переложится влево? «Да за милую душу, давай еще!» Новый Peugeot 508 выполняет каждую команду безоговорочно и по-немецки четко, при этом демонстрируя французко-итальянскую игривость и увлекательность в повадках. С ним не скучно.

Характер Peugeot 508 можно подогреть или остудить, выбрав один из нескольких ездовых режимов – «эко», «нормальный», «спорт». Здесь все стандартно и понятно. В «эко» переключения передач происходят максимально рано, даже слишком рано – на 1,5-1,8 тыс об/мин.: мотор просто не успевает выйти в зону максимально отдачи, зато экономит топливо. Напротив, в «спорте» АКПП держит передачу пониже, а обороты мотора выходят повыше. Но интереснее «играться» с комплексными настройками системы i-Cocpit Amplify – «Boost» или «Relax». Каждый пункт предлагает свою «атмосферу»: настройка двигателя и ходовой части, подвеска в салоне, даже активация массажа в сиденьях. Несложно догадаться, что Boost превращает «обычную поездку» в «зажигательный драйв»: дисплеи красные, моторы орет (а может то динамики аудиосистемы?), руль тугой в нулевом положении, что помогает быстро находить «прямые колеса» после виража. Каждое нажатие акселератора – как касание оголенного нерва: быстрее, резче, сильнее!

Великолепные ходовые качества: новый Peugeot 508 – пожалуй, один из самых «драйверских» и увлекательных автомобилей в классе. Возможности и тонкая настройка автомобиля могут служить образцом практически для всех конкурентов: чувствительный руль, стабильность на дуге и в S-образных связках, нейтральная поворачиваемость, четкость и собранность – здесь есть все. Характер Peugeot 508 можно изменить с помощью переключателя Drive Mode или i—Cocpit Amplify (это особенность GT—Line, версия Allure обходится одним переключателем Drive Mode). Признаюсь, разных настроек и режимов, кажется аж слишком много для столь выверенного шасси: достаточно нормального режима на каждый день и Boost-режима для «драйверского уик-энда».

Какова расплата за столь вышколенный характер? Расплата ожидаема – комфорт подвески. Я бы не сказал, что Peugeot 508 откровенно жесткий, нет. Даже на крупных ямах и на 18-х колесах он умудряется сгладить сильные удары от неровностей, передавая в салон лишь вертикальные «тычки». Зато при скоростной езде и проезде «ходом» волн-наплывов, ходовая часть держится молодцом и не дает раскачки кузова. Плюс подвеска работает тихо: кроме привычных шлепков шин, больше вы не услышите ни одного удара или дребезга даже на самых коварных ямах. И это на тестовом автомобиле с пробегом 11,5 тыс. км, который наверняка «гоняли и в хвост и в гриву». Но все-таки, общий фон от работы подвески можно описать одним словом: «жестковат».

А еще – «тесноват». Это уже про запас места сзади: хватает для ног, но немного для головы. Понижение уровня крыши подарило красивый силуэт (что важно всегда), отменную аэродинамику (что важно на трассе), понижение центра масс (что важно в повороте) – и уменьшение места над головами задних пассажиров. Плюс хотелось бы лучшей звукоизоляции: на шершавом асфальте даже на «городских» скоростях слышны колеса, при езде с высокой скоростью есть аэродинамический шум. Уровень звука не выходит за рамки допустимого в сегменте. Но ведь сам Peugeot 508 выходит: прежде всего, своим великолепным «дорогим» дизайном и отменным классом езды – автомобиль стремится выше, подсознательно ждешь лучшей звукоизоляции. Плюс замечания по мелочам: ремни безопасности не регулируются по высоте, а красивая двухстворчатая крышка центрального бокса порой не открывается полностью, если водитель облокотится на боковину сиденья, стараясь заглянуть в этот самый бокс. Плюс глянцевый пластик, которым щедро «залита» центральная консоль, традиционно быстро загрязняется отпечатками, да и смартфон неудобно доставать из «подполья» (зато там предусмотрена беспроводная зарядка). Но все это я написал лишь для того, чтобы еще раз вспомнить поговорку: «и на солнце бывают пятна».

Отделка похвально качественная для такого класса и цены: немного серебристых акцентов, мягкий пластик с фактурой «под карбон», настоящий алюминий на динамиках, отличная кожа с красивой строчкой. Спереди места вдосталь, сиденья спортивной формы предлагают низкую и глубокую посадку – сливаешься с автомобилем в одной целое, чувствуешь 508-й как продолжения себя. Но сзади места лишь «нормально»: достаточно для ног, впритык для головы, хочется больше угол наклона спинки. Хотя при длине 4,75 м и колесной базе в 2,79 м об откровенной тесноте все-таки говорить не приходится. Багажник хорош не столько объемом (487 л), сколько удобством доступа к нему: огромная крышка, электропривод, сенсорное открывание – в итоге каждый их этих литров будет использован по назначению. Электропривод крышки багажника и сенсорное открывание по взмаху ногой – стандартное оснащение GT—Line (белый автомобиль) и опция для Allure (серый автомобиль).

Остудив голову и подводя промежуточные итоги о ездовом характере автомобиля: в целом Peugeot 508 – можно назвать «автомобилем уровня GT» (конечно, с учетом его класса и цены). Внимание: не «GT-R» и «GTI», а именно «GT» – то есть «большой туризм» в его дословном проявлении. Сесть в машину и «отмахать» 500-800 км за день без усталости, отправится в тур по интересным украинским или европейским городкам, лететь стрелой по трассе, наслаждаясь каждым обгоном и ускорением. Новый Peugeot 508 создан для удовольствия, отпуска, путешествий – и классных воспоминаний. В тоже время, он может возить вас на работу каждый день с минимальным расходом, заряжать смартфон и самостоятельно парковаться, а его багажник вместит детскую коляску. Но каждый раз, когда вы будете ехать по обычным ежедневным делам, то будете вспоминать о прошлых приключениях – и мечтать о новых.

Есть ли инновации?

Хотите знать технические особенности Peugeot 508? Тогда загляните в статью о Peugeot 5008: платформа ЕМР2, 4-цилиндровый 2-литровый 180-сильный турбодизель, 8-ступенчатый «автомат» новой серии ЕАТ8, передний привод и подвеска МакФерсон спереди. Хотя парочка отличий по технике есть: так, на модели Peugeot 508 используется мотор семейства HDi (т.е. без впрыска мочевины), а задняя подвеска выполнена полностью независимой. Благодаря новой платформе и уменьшению размеров, новый Peugeot 508 оказался на 70 кг легче предшественника. Причем использование высокопрочных сталей, новые методы сварки и дополнительная склейка деталей (24 м клеевых швов) дали повышение жесткости кузова, что важно для управляемости и безопасности. Салон автомобиля выполнен согласно концепции Peugeot i-Cockpit, два дисплея (перед глазами водителя вместо приборов и центральный сенсорный) и два ряда клавиш на центральной консоли, есть «надстройка» i-Cockpit Amplify для изменения общей «атмосферы» автомобиля (подсветка салона, ездовые повадки, массаж сидений): все это было описано ранее на примере Peugeot 3008.

Основа – платформа ЕМР2, под капотом – 2-литровый турбодизель и современный 8-ст. «автомат» ЕАТ8, подвески – полностью независимые. Фары выполнены на светодиодах, плюс они адаптивные. Но вот что интересно – так это адаптивные задние фонари: последние меняют свою яркость в зависимости от погодных условий.

Вот что нового приносит Peugeot 508 – так это 10-дюймовый сенсорный дисплей формата «8:3» по центру передней панели. Главное изменение: благодаря увеличенной ширине теперь на дисплее предусмотрены две боковые зоны, на которых всегда выводится индикация температуры 2-зонного «климата». В итоге, когда вам нужно изменить настройки климата, то достаточно одного касания дисплея – и открывается нужное меню. Плюс на боковинах предусмотрены несколько других виртуальных кнопок, отвечающих за застройки.

Еще одна новинка, с которой удалось познакомиться на примере тестового Peugeot 508 – система полностью автоматической парковки. Если ранее электроника умела лишь вращать руль (движение «вправо-влево»), а переключать передачи и нажимать акселератор приходилось вам, то теперь система также управляет и мотором (т.е. движение «вперед-назад»). Нужно лишь выбрать тип парковки и место – далее автомобиль все сделает сам. Кроме постановки на парковку, также есть режим выезда из парко-места.

Концепция Peugeot i—Cockpit уже известна, равно как и цветной 12,3-дюймовый дисплей в комбинации приборов (несколько вариантов подачи информации) или система i—Cockpit Amplify (выбор «атмосферы» Relax или Boost). Главная новинка Peugeot 508 – широкоформатный 10-дюймовый дисплей: функционал и организация меню знакомы, но расширенные боковые части позволили разместить дополнительные секции управления «климатом» и настройками. Также появилась система полностью автоматической парковки: Но, откровенно говоря, она ставит автомобиль настолько тесно «в притирочку», что аж боязно – водитель даже со средним опытом сделает все маневры и быстрее, и с меньшими рисками. Хотя для новичков пригодится.

Цены и конкуренты

Модель Peugeot 508 представлена в Украине с тремя турбо-моторами на выбор (один бензин 1,6 л на 150 л.с. и два дизеля 1,5 л на 130 л.с. или 2,0 л на 180 л.с.), всегда оснащается «автоматом» (6-ст. или 8-ст.), в трех комплектациях – итого пять вариантов.

Открывает гамму Peugeot 508 комплектация Active: система стабилизации, круиз-контроль, шесть подушек безопасности, 2-зонный «климат», задний парктроник, подогрев сидений, салон i-Cockpit (12,3-дюймовый дисплей в комбинации приборов и 8-дюймовый сенсорный дисплей в салоне), поддержка Apple CarPlay и Android Auto, 16-дюймовые легкосплавные колеса, запуск двигателя кнопкой. Цена Peugeot 508 Active: с бензиновым турбо-мотором 1,6 л THP (150 л.с.) и 6-ст. АКПП ЕАТ6 – от 729 тыс. грн. или $28 тыс., с турбодизелем 1,5 л BlueHDi и 8-ст. АКПП ЕАТ8 – от 763 тыс. грн. или около $29,5 тыс.

Следующим шагом является комплектация Allure, где добавлено: камера заднего вида, бесключевой доступ, центральный задний подлокотник, комбинированный салон «кожа/ткань», 10-дюймовый сенсорный дисплей в салоне, полностью светодиодные фары Full LED, 17-дюймовые колесные диски, пр. Цена Peugeot 508 Allure: с турбодизелем 1,5 л BlueHDi и 8-ст. АКПП ЕАТ8 – от 825 тыс. грн. или около $32 тыс., с турбодизелем 2,0 л BlueHDi и 8-ст. АКПП ЕАТ8 – от 874 тыс. грн. или $34 тыс.

На вершине модельной гаммы – версия GT—Line, которая дополнительно предлагает: датчики света и дождя, распознавание дорожных знаков, активную систему мониторинга «слепых зон» зеркал заднего вида, электропривод и сенсорное открывание двери багажника, электропривод настроек передних сидений, 8-зонный массаж передних сидений, систему изменения настроек Peugeot i-Cockpit Amplify, отделку салона из премиум-кожи Nappa Mistral, беспроводную зарядку смартфона, 18-дюймовые колесные диски. Автомобиль Peugeot 508 GT—Line доступен только с турбодизелем 2,0 л и 8-ст. АКПП ЕАТ8 – по цене от 964,5 тыс. грн. или $37 тыс. Тестовый 508-й с учетом опций стоил около 1 млн. грн. или $39 тыс.

Тестовый белый автомобиль в данной статье – это максимальная версия GT—Line. Во время презентации я ездил на сером Peugeot 508 Allure с аналогичным 2-литровым турбодизелем. Разницы в ходовых качества практически нет, но во внешности и отделке салона – есть: отличается решетка радиатора, логотип на задней стойке, строчка и кожа сидений. Даже версии Active и Allure оснащены хорошо: статус обязывает!

Кто в конкурентах? Номинально – популярные модели D-класса, вроде Toyota Camry и VW Passat. Но данные автомобили часто выбирают корпоративные покупатели, плюс ориентация на покупателей-традиционалистов и бензиновые моторы (есть Camry Hybrid, но пока только в дорогой ТОП-версии, дизельные Passat «приезжают» эпизодически). На самом деле ключевой соперник Peugeot 508 – это Mazda6: яркий «драйверский» автомобиль, который покупают частные клиенты «для себя любимого/любимой». На стороне Mazda6 – простор в салоне и наличие кузова «универсал» Mazda6 SW. Но все остальные козыри на стороне Peugeot 508: «свежий» облик, больше современного оснащения, мощные и экономичные моторы, более стильный и практичный кузов (в сравнении с обычным седаном). А еще Peugeot 508 может выступать альтернативой таким автомобилям, как VW Arteon и Audi A5 Sportback: да они мощнее и больше, плюс они могут быть с полным приводом. Зато Peugeot 508 дешевле, при этом он дает впечатление новизны и ряде пунктов оснащения (массажные сиденья, ночное виденье) может даже обойти конкурентов.

Новинка Peugeot 508 явно целится в покупателей-«частников», который хотят получить яркий и оригинальный автомобиль. Поэтому номинально соперничая с Toyota Camry и VW Passat, в реальности «француз» должен отбирать больше всего покупателей у Mazda6, отчасти – можно замахнуться на базовые версии VW Arteon и даже Audi A5 Aportback.

Стоимость содержания

В городе автомобиль расходует около 8,5-9 л на 100 км пути. Если ехать плавно-спокойно и/или дороги будут без пробок – получите минимальный расход 7 л на 100 км, если все время ехать в максимально динамичном темпе и/или будут сильные пробки – готовьтесь к расходу 11-12 л на 100 км пути. На трассе при езде со скоростью 80-90 км/ч автомобиль потребляет 4,2-4,5 л на 100 км, с повышением скорости до 110-120 км/ч расход топлива возрастает несильно – до 4,7-5,2 л на 100 км пути. На скорости 80-90 км/ч автомобиль обычно едет на «6-й» передаче, при 100 км/ч обычно «7-я», когда скорость переваливает за 100 км/ч – «автомат» включает «8-ю». В итоге всегда в вышеописанных случаях мотор работает в схожем диапазоне оборотов: 1,8-2 тыс. об/мин – еще экономично в расходе топлива и уже на границе, где начинается максимальная тяга для обгонов.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега. Дополнительно можно купить сервисные контракты, которые по своей сути аналогичны гарантии – максимум плюс три года или 100 тыс. км: в таком случае общий срок гарантии автомобиля может достигать пяти лет или 100 тыс. км пробега. Стандартное сервисное техническое обслуживание следует выполнять каждые 10 тыс. км или раз в год. Минимальное ТО (масло и фильтр, диагностика) обойдется в 3,5 тыс. грн., расширенное ТО потребует около 5,6 тыс. грн.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на июль, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Автомобиль проходил стандартные тесты EuroNCAP и получил максимальную оценку «5 звезд». Однако есть замечание: повышенные нагрузки на грудь водителя при фронтальных ударах – что с частичным, что с полным перекрытием. В остальном довольно высокий оценки за безопасность взрослых, детей, пассажиров (в целом ни один пункт не опускается ниже 70% от максимального уровня защиты) и сплошь зеленые («хорошая защита») или желтые («достаточная защита») обозначения при любых типах ударов.

В итоге

Новинка Peugeot 508 делает то, что сделал кроссовер Peugeot 3008 два года назад: врывается в сознание, уничтожает правила и шаблоны, а затем засевает зерно желания, которое возрастает твердой мыслью – «я хочу такой автомобиль». Смелый стиль, умноженный на салон-«космолет», сдобренный изысканной управляемостью, приправленный самыми современными технологиями – и все это за адекватные деньги: вот что такое новый Peugeot 508. Долгое объяснение? Тогда скажу одной фразой: Peugeot 508 – великолепный автомобиль, который целиком и полностью заслужил статус одного из ярчайших откровений 2019 года.

Плюсы:

+ Оригинальный дизайн снаружи в внутри, «свежий» облик в своем классе

+ Хорошая управляемость, достаточная динамика – пусть не спорткар, но реально «GT-Line»

+ Много оснащения (выше конкурентов) при адекватном прайсе (на уровне конкурентов)

Минусы:

— Пожалуй, один из самых тесных и жестких автомобилей в классе; да и тише можно быть…

Технические характеристики Peugeot 508 2.0 HDi GT—Line

Кузов – фастбек (лифтбек), 5 мест

Габариты – 4,75 х 1,86 х 1,4 м

Колесная база – 2,79 м

Клиренс – 140 мм

Багажник – от 487 л (5 мест) до 1 537 л (2 места)

Грузоподъемность – 592 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 535 кг

Мотор – турбодизель, R4, 2,0 л

Мощность – 180 л.с. при 3750 об/мин

Крутящий момент – 400 Нм при 2000 об/мин

Удельная мощность и момент – 117 л.с. на 1 т; 261 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – АКПП 8-ст. серии ЕАТ8 (классическая гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 9,4 с

Максимальная скорость – 231 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 9,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,4 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Michelin Pilot Sport 4 235/45R18

Минимальная цена автомобиля – от 729 тыс. грн. или около $28 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1 млн. грн. или около $39 тыс.