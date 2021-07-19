Тест-драйв SEAT Tarraco FR 2021: ТОП-5 вопросов и ответов





Кроссовер SEAT Tarraco 2021 модельного года принес немало перемен: мощный 200-сильный турбодизель, комплектация FR со спортивными акцентами, новое оснащение в салоне. Поможет ли все это в борьбе с конкурентами? И кто они – эти самые конкуренты? Разбираемся с новинкой от SEAT Tarraco FR в формате «ТОП-5 вопросов и ответов».

Так, чтобы не запутаться: это обновление, фейслифт, рестайл?

Кроссовер SEAT Tarraco отметил мировой дебют в 2018-м и приехал к нам под конец 2019 году: на данную тему был подготовлен первый репортаж. В начале 2020 года выходил детальный обзор и сравнение двух версий автомобиля. И за прошедшие пару лет модель не претерпела кардинальных изменений: т.е. это не рестайлинг и не фейслифт (как в случае SEAT Ateca 2021). Однако внешность все-таки заметно преобразилась. Ведь перед нами версия FR, которая в иерархии компании SEAT всегда занимала позицию «подогретой»: массивные бамперы и дополнительные спойлеры, окрашенные накладки на дверях с темными вставками-молдингами, боковые зеркала с матово-серым покрытием, ажурные 19-дюймовые колесные диски, двойной выхлоп сзади…

Упс, стоп: правильно будет сказать «насадки с имитацией выхлопных труб». Реальные выхлопные патрубки выведены под бампером и смотрят вниз, что связано с новыми эко-требованиями. Ладно, простим этот мелкий прокол, который сегодня встречается на все большем количестве автомобилей. Ведь в остальном облик SEAT Tarraco FR явно удался!

Немаленький кроссовер SEAT Tarraco в исполнении FR выглядит легко и динамично! Обратите внимание на детали: практически весь декор выполнен в черном или сером цвете, новинка получила оригинальные 19-дюймовые колесные диски. Красная полоса фонарей теперь светится полностью.

Снаружи понятно. А есть перемены внутри?

Салон автомобиля встречает новым рулевым колесом с классным дизайном и расширенной функциональностью: к примеру, появился подогрев (отсутствие которого я в прошлом записывал в минус). Еще одна заметная перемена – система мультимедиа с большим 9,2-дюймовым дисплеем (ранее был максимум 8-дюймовый). Данная система потеряла физические органы управления, зато приобрела новое меню со стартовой страницей, которую можно настраивать, будто закладки в «смарт»-телевизорах. Словом, автомобиль дарит вот такие мелкие перемены-улучшения, которые я лишь приветствуют. Но есть изменение, которое огорчает – это сенсорный блок «климата». Обычно климат-контроль переводят на сенсорное управления для того, чтобы спрятать настройки внутри центрального основного дисплея и выиграть место в недрах передней панели. Здесь этого сделано не было: блок «климата» остался на прежнем месте. В тоже время, уже потеряны простота управления «вслепую»: нет реальных круглых шайб, нет физических кнопок…

Благо, есть простор и третья зона «климата» для задних пассажиров. Что ж, с семейными запросами у автомобиля SEAT Tarraco всегда все было хорошо. Если простор спереди воспринимается как должное, то футбольное поле в ногах задних пассажиров позволяет провести там финал «Евро» (пусть даже по мини-футболу). И на «трибунах» удобно: диван второго ряда можно сдвигать вперед/назад, у него регулируется угол наклона спинки, имеется раздельный подогрев, в наличии пара крепления ISOFIX и столики для вещей – ваши дети будут рады! Причем детей может быть много: ведь SEAT Tarraco потенциально предлагает 7-местный салон, что является редкостью в классе. Но тестовый автомобиль был представлен в привычной 5-местной версии, зато с огромным 760-литровым багажником. Причем это не просто «трюм», а толково организованный объем: ниши-полочки, крючок для пакетов, электропривод крышки, даже бытовая розетка нашлась.

Внутри просторно и удобно. Однако интерьеру недостает смелости и яркости, которыми порадовал экстерьер: где красные вышивки «FR», где контрастная отделка передней панели? Комбинация опциональной темной кожи и серебристого окраса планок выглядит уж слишком строго. А ведь для SEAT Tarraco доступны более интересные варианты комбинированной обивки сидений – и без доплаты! Кстати: подогрев руля и передних сидений, регулировка заднего дивана, ЖК-панель приборов SEAT Digital Cockpit –без доплаты для всех версий SEAT Tarraco, а ТОП-версия FR может порадовать еще отдельным «климатом» и подогревом сзади: вот такой он, «семейный спорт». Однако новая мультимедиа с 9,2-дюймовый дисплеем и аудиосистема Beats Audio (узнается по сабвуферу в бездонном багажнике) являются опциями даже для версии SEAT Tarraco FR.

Как едет кроссовер SEAT Tarraco FR? И правда «спорт»-версия?

Скорее «слегка подогретая». Прежде всего – по мотору. Так, при обычной езде в городе или трассе, кроссовер SEAT Tarraco FR едет на «2-литра турбодизель», но явно не на «200 сил». В прошлом уже отмечал, что 150-сильные и 190-сильные версии автомобиля близки между собой по характеру. И добавление 10 лошадей не может кардинально изменить картину: мотор нужно «просить» показать его истинную силу. Точнее, даже не мотор, а DSG-«автомат» серии DQ381. Эта коробка имеет тягу к высшим передачам (вся настройка на экономию топлива), потому рано переключается вверх, что приводит к низким оборотам двигателя: при обычных разгонах на тахометре максимум 2-2,5 тыс. оборотов, а при установившейся скорости – так и вовсе 1,5 тысячи. Решением являет «спорт»-режим (коробки или общий), что позволяет сбросить 1-2 передачи и поддерживать двигатель в диапазоне 2,5-3-4 тысяч оборотов. Совсем другое дело! Отличная тяга и никаких запаздываний на нажатие педали акселератора, быстрые ускорения и запас для обгона на трассе. Мотор любит средние и высокие обороты, отрабатывая свою заявленную мощность сполна! При этом даже максимально динамичные старты с использованием функции Launch Control даются мягко – автомобиль не бьет ударами в затылок и не пугает ударами в трансмиссии. А обычный старт и вовсе похож на «отчаливание» неторопливого прогулочного катера. Пока вы того не захотите, ни один человек не сможет догадаться о том, какая мощность и динамика упрятана внутри кроссовера SEAT Tarraco FR.

Теперь несколько слов о ходовых качествах. Ранее отмечал, что кроссовер SEAT Tarraco в любой версии ехал очень достойно, тщательно выдерживая баланс между управляемостью и комфортом. Но кажется, что в FR-версии этот баланс сместили в сторону спортивности – и, по итогу, немного промазали с комфортом. Вот едешь на хорошем ходу по трассе, а автомобиль лишь плавно качается на волнах. Вот пролетел серию ямок и заплаток, а в памяти осталась лишь энергоемкая и четка работа подвески, которая уберегла тело от невзгод. Вот, кажется, уже поверил в универсальность характера и пригодность для разбитых украинских дорог. И тут неожиданная глубокая яма или торчащий выступ ощутимым «пинком под дых» напоминают, что это не просто кроссовер, а FR-версия. Вроде и все логично. Однако мы ведь говорим не про «заряженный» или «подогретый хэтчбек», а изначально про семейный кроссовер. Благо, другие комплектации никто не отменял. Поэтому если есть хоть малейшие сомнения в вопросах комфорта, то не «покупайтесь» на красивый облик FR, а лучше смотрите в сторону версии Xcellence, которая запомнилась более универсальным характером подвески. Обратная сторона FR – кажется, автомобиль стал еще более четким в рулевом управлении. Ведь FR-версия получился не просто оригинальные, но и более широкие диски, также стала шире резина: стандартно на Tarraco идут шины с шириной 215-235 мм, но FR-версия получает 255-ю резину. При этом руль совершает лишь чуть больше двух оборотов от упора до упора, что в итоге дает ощущение очень острого и чувствительного рулевого управления. Несмотря на свои габариты, кроссовер SEAT Tarraco «рулится» так, будто он на полметра короче – и FR версия это дополнительно подчеркивает. Поэтому кроссовер SEAT Tarraco FR – это вариант для тех, кто осознано делает выбор в сторону «жестче» и «спортивнее».

Под капотом установлен 2-литровый 200-сильный турбодизель с кодом DTUA – этакий наследник 190-сильного мотора. И если вы думаете, что это «чипонута» версия 150-сильного мотора, то «нет»: конструктивно отличается очень многое, даже степень сжатия (15,5:1 против 16:1), использована система очистки выхлопных газов Twin Dosing (описывал на примере Volkswagen Caddy). Ходовая часть FR-версии доработана комплексно: помимо привычного «пожестче», также использованы оригинальные колесные диски с измененным вылетом и более широкие шины. Плюс 200-сильные версии Tarraco (все, не только FR) получают увеличенные передние тормозные диски диаметром 340 миллиметров. Мои замеры 0-100 км/ч дают лучший замер 7,6-7,7 секунды (в «спорт»-режиме и с Launch Control, при старте в обычном ездовом режиме и с одной педали получается 8,8 секунды): один из самых динамичных автомобиле в классе, быстрее в абсолюте оказывается только бензиновый Volkswagen Tiguan! Но он не может похвастать такой экономичностью: стабильно в городе 9-9,5 литров на 100 км, минимум был 6,5 л на 100 км, максимум 11-12 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход топлива составляет 5,7-6 л на 100 км, на скорости 110-120 км/ч расход около 7 л на 100 км пути.

А сколько стоит SEAT Tarraco? И что другого можно взять за его цену?

Сейчас кроссовер SEAT Tarraco доступен в Украине только с 2-литровым 200-сильным турбодизелем TDI (раньше в гамме были 150-сильные варианты TSI и TDI), зато всегда с полным приводом и 7-ступенчатым DSG-«автоматом». Клиент может выбирать из трех вариантов комплектаций, плюс заказать дополнительные опции поштучно или пакетом.

Гамму SEAT Tarraco открывает версия Style: полностью светодиодные фары и фонари, многофункциональный руль с кожаной отделкой, сиденья «Комфорт» с тканевой обивкой, регулируемый задний диван, цифровая панель приборов SEAT Digital Cockpit, система мультимедиа с 8,25-дюймовыйм дисплеем, 17-дюймовые колесные диски, датчики света и дождя, подогрев руля и передних сидений, система выбора ездовых режимов SEAT Drive Profile, шесть подушек безопасности, контроль давления в шинах, система распознавания усталости водителя, пр. Цена SEAT Tarraco Style – от 1,06 млн грн. или почти $39 тыс.

На уровень выше расположена комплектация Xcellence, которая занимает статус ТОП-версии с акцентом на комфорт. Относительно вышеописанного варианта Style, здесь добавлено следующее: комбинированная обивка «ткань/алькантара», накладки на пороги с подсветкой, тонированные стекла, система фонового LED-освещения в салоне, 19-дюймовые колесные диски, поддержка технологии SEAT Full Link (Android Auto и Apple CarPlay), подогрев сидений второго ряда, камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, пр. Цена SEAT Tarraco Xcellence – от 1,14 млн грн. или почти $42 тыс.

Вторая ТОП-версия – это как раз SEAT Tarraco FR. В данном случае оснащение примерно сравнимо с Xcellence, но детали подобраны с акцентом на спортивность: оригинальный обвес и колесные диски, «спорт»-сиденья, алюминиевые накладки на педали, и многое другое. Цена SEAT Tarraco FR – от 1,16 млн грн. или $42,5 тыс.

Тестовый автомобиль SEAT Tarraco FR был дополнительно оснащен 9,2-дюймовым дисплеем, штатной навигационной системой, круговым обзором на четыре камеры, беспроводной зарядкой смартфона, подогревом лобового стекла, пр. – все это составляющие пакета URBAN. Такие пакеты из наиболее популярных опций предусмотрены для всех вариантов SEAT Tarraco и предлагаются со скидкой 30-36%: к примеру, в случае тестового автомобиля SEAT Tarraco FR пакет обходится в 47 тыс. грн. вместо 74 тыс. грн. (если бы эти опции заказывать поштучно). Плюс данный пакет не исключает возможности до-заказа любого другого оснащения: так, тестовый автомобиль получил панорамную крышу, кожаную отделку сидений (кстати, электропривод и память настроек – «база» для FR), адаптивный «круиз» и много другое. Итоговая цена тестового автомобиля составила около 1,3 млн грн. или около $48 тыс. Что предложат конкуренты?

Прежде всего, в конкурентах масса японских кроссоверов, среди которых бал правят Toyota и Mazda. Плюс немало интересных европейцев: обновленный Volkswagen Tiguan (еще мощнее и еще дороже), обновленный Peugeot 5008 (яркий по дизайну и дешевле по цене, но только с передним приводом и 180-сильным мотором), близнец-соперник SKODA Kodiaq (шире выбор версий и дешевле по цене, но не умеет ехать так динамично). А еще не забывайте о новых корейцах: прямым соперником выступает Hyundai Santa Fe (классный салон и оснащение, но дороже SEAT), однако также нельзя сбрасывать со счетов Hyundai Tucson (для тех покупателей, кто ориентируется на меньший бюджет). А для тех, кто ориентируется на больший, есть Mazda CX-9 и Toyota Highlander Hybrid. Оба автомобиля намного больше по размерам, просторнее внутри, предлагают 7-местные салоны, а их ценники стартуют с 1,2-1,3 млн грн. за «базу». И справится с этими 5-метровыми «японцами» ох как непросто…

По меркам класса, SEAT Tarraco недешевый: его ценник только стартует там, где другие уже заканчиваются. И пусть даже три раза «да!» (мощный дизель, полный привод, отличная комплектация), но конкурентов можно купить за 700-800-900 тыс. грн. – а SEAT Tarraco нельзя. При этом если замахнутся на 1,2-1,3 млн грн., то на горизонте уже маячат автомобили на класс выше.

И что в итоге? Почему мы нечасто видим SEAT Tarraco?

Не устану повторять, что у бренда SEAT в целом есть одна глобальная проблема на рынке Украины: узнаваемость и популярность в широких кругах потенциальных покупателей. Ситуацию может преломить масштабная рекламная кампания, приуроченная к запуску какой-то важной новинки (к примеру, новый SEAT Leon) и поддержанная активным развитием дилерской сети. Плюс отдельно у SEAT Tarraco есть проблема с «красивой» стартовой ценой: в данном случае получилось минимум 1,05-1,1 млн грн. и без меньшего даже не подходи.

Но в остальном проблем у SEAT Tarraco нет. Это отличный кроссовер с известной VW-техникой, приятной управляемостью, многогранным ездовым характером, нескучным дизайном, просторным салоном, многочисленными современными опциями. Уверен, что такой набор качеств может привлечь массу потенциальных покупателей. Если бы не два замечания, описанные выше… Однако тем, кто присматривает кроссовер в таком бюджете, можно смело рекомендовать SEAT Tarraco в «шорт-лист» на покупку. Он того заслуживает.

Технические характеристики SEAT Tarraco FR

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,73 х 1,84 х 1,66 м

Колесная база – 2,79 м

Клиренс – 201 мм

Багажник – 760 л (5 мест)

Грузоподъемность – 600 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 780 кг

Мотор – турбодизель; R4 2,0 л

Мощность – 200 л.с. при 3 600-4 100 об/мин.

Крутящий момент – 400 Нм при 1 750-3 500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 112 л.с. на 1 т; 225 Нм на 1 т

Привод – полный привод 4Drive

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» (роботизированная преселективная АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 7,8 с

Максимальная скорость – 210 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,3 л на 100 км

Страна производства – Германия

Шины тестового автомобиля – Pirelli Scorpion 255/45 R19

Минимальная цена автомобиля – от 1,06 млн грн. или около $39 тыс.