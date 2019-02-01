Тест-драйв Alfa Romeo Stelvio: такая «Альфа» нам нужна?

Кроссовер Alfa Romeo Stelvio обещает объединить страсть Alfa Romeo Giulia с практичностью на каждый день. Но порой обещания остаются обещаниями – и вместо «два в одном» реально получаем «ни рыба, ни мясо». Что же в итоге предложит Alfa Romeo Stelvio? Этот автомобиль станет откровением? Или провалом? Разберемся вместе.

Позиционирование

Компания Alfa Romeo долго к этому шла, но дошла: Stelvio – это первый кроссовер марки. Конечно, в прошлом можно вспомнить концепт-кар Alfa Romeo Kamal или «промежуточное звено» Alfa Romeo 156 Crosswagon. Или даже вспомнить внедорожник Alfa Romeo 1900M Matta. Но если говорить об автомобиле, который был изначально создан как премиальный кроссовер среднего класса, то вот он – Alfa Romeo Stelvio.

Кроссовер Alfa Romeo Stelvio дебютировал в конце 2016 года, продажи стартовали в 2017-м. Причем изначально Alfa Romeo Stelvio явился в самой «заряженной» версии Quadrifoglio: с турбо-мотором V6 на 510 л.с., спортивным салоном, огромными тормозами и дисками. На протяжении 2017-го появились более доступные версии с 4-цилиндровыми бензиновыми (2,0 л) и дизельными (2,2 л) турбо-моторами. Прямых предшественников нет, в косвенных – концепт Alfa Romeo Kamal и Alfa Romeo 156 Crosswagon.

В статье представлен Alfa Romeo Stelvio Q4 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 280 л.с. Кратко будет представлена аналогичная версия, но в другой комплектации.

Как едет?

Шикарно едет! Неожиданно, но кроссовер Alfa Romeo Stelvio таки сумел объединить веселый драйв и хороший комфорт. Двигатель тянет даже на относительно низких оборотах (около 2-2,5 тыс.), начинает по-настоящему раскрывать свою мощность на 3-4-х тыс., легко и непринужденно разгоняя автомобиль. А дальше – мотор без проблем «выкручивается» до 5-6 тыс., полностью отрабатывая заявленные 280 «лошадей». Каждое нажатие педали газа – это команда, которая проходит на уровне электронов из мозга водителя к мозгу управления мотором: нажал – получил, нет задержек, понятная и линейная реакция. А еще мотор классно звучит: благородный рык проступает в салон после 3-3,5 тыс. оборотов, наполняясь силой и чистотой при дальнейшей раскрутке коленвала. Кстати, именно благодаря этому рыку отчетливо понимаешь, что в остальном-то автомобиль довольно тихий: здесь немного шума от колес и рассекаемого воздуха.

Рулевое управления – еще один повод для радости. Фантастически чистый и острый (2,2 оборота от упора до упора) руль. Малейшее движение рукой – это перестроение по рядам. Отклонение чуть сильнее – это поворот. Хочешь довернуть в вираже? «Давай, я ж только за! А вот еще здесь на снегу и легонько дрифтонуть можно!» Признаться, настолько «общительные» и «живые» кроссоверы – это редкость. И тем более ценный этот продукт и этот характер.

Кроссовер Alfa Romeo Stelvio только внешне выглядит серым и угрюмым. На самом деле – это лучший друг и напарник для человека, который «драйвер», а не «водитель». Веселый, позитивный, всегда живой характер – это заслуга и тянущего турбо-мотора, и быстрого в переключениях «автомата», и острого руля. Фирменный селектор Alfa DNA с тремя фиксированными положениями явно меняет характер автомобиля: «n» (normal) – просто приятно-динамичный автомобиль на каждый день, «d» (dynamic) – более тяжелый руль и почти всегда более 3 тыс. об/мин на тахометре, «a» (all weather) – растянутые «резиновые» реакции на нажатие педали акселератора и переключения до 2 тыс. об/мин. Причем это тот случай, когда каждый из режимов явно отличается от других и может пригодится в жизни. Просто так: Q4 и снег – это «фан».

Наконец, комфорт! Как бы странно это не звучало для Alfa Romeo, но если мы говорим об украинских дорогах – то комфортная подвеска видится благом. И здесь она есть: автомобиль хорошо глотает мелочь и крупные ямы, энергоемкости хватает на любые «лежачие полицейские» и волны-бугры дороги. Мягкость в движении – заслуга не только ходовой части, но и толстых шин. Которые, наконец-то, не боишься порвать на разбитых дорогах. Равно как не боишься оборвать бампер или притереться порогом: кроссовер! Откровенно говоря, иногда мягкости кажется аж слишком много. К примеру, вот поворот или перестроение. У вас есть острый руль и мягкая подвеска – в итоге быстрое движение рулем, даже на небольшой угол, приводит к заметным кренам кузова. А если тормозить на входе в поворот и нагружать переднее внешнее колесо, то автомобиль кивает и уж слишком заметно перераспределяет вес.

Так стоп… Здесь уже начинаются разговоры, которые более характерны для Alfa Romeo Giulia: минимум кренов, больше стабильности в повороте. Но вот в чем дело: если кроссовер Alfa Romeo Stelvio кажется слишком мягким и валким на фоне Alfa Romeo Giulia – то просто купите Alfa Romeo Giulia! Ведь она и создана для того, чтобы «носится на все деньги». К примеру, в прошлом я писал, что у Alfa Romeo Giulia мало тяги снизу. Вдруг, но в кроссовере Alfa Romeo Stelvio тяга снизу есть – хотя вроде аналогичный мотор и трансмиссия. Быть может проблема в обкатке и окружающей среде? Я брал Alfa Romeo Giulia жарким летом, пробег был пару сотен километров. Для того, чтобы убрать разные «может» я еще раз взял Alfa Romeo Giulia для короткого клиентского тест-драйва – теперь условия равны: морозный воздух во благо турбо-моторов, на одометре пара тысяч километров. И… Седан Alfa Romeo Giulia явно «раскатался»: на 2,5-3 тыс. оборотов теперь тяга лучше, но лично мне по-прежнему кажется, что Alfa Romeo Stelvio еще более «живой» и динамичный на средних оборотах. Напротив: на высоких оборотах Alfa Romeo Giulia феноменально оживает и наполняется страстью, а вот кроссовер Alfa Romeo Stelvio не может дать такого же накала. Поэтому еще раз: если вы хотите острого перца, отсутствия кренов, жизни на высоких оборотах – выбирайте Giulia; если вы хотите классного динамичного характера на каждый день – то выбирайте Stelvio. Поверьте: его возможностей хватит для 90% покупателей.

К слову, при обсуждении салона также нельзя обойтись без упоминания Giulia, которая запомнилась темно-мрачным интерьером и очень низкой посадкой. Тестовый кроссовер Alfa Romeo Stelvio был украшен светлым деревом внутри, что кардинально изменило восприятие салона.

Шлифованное дерево приятно на ощупь, вокруг мягкий пластик, плюс немного серебристого декора. Вроде «просто салон», но здесь приятно находится, здесь царит уют и своя душевная атмосфера. Более высокий кузов типа «кроссовер» сделал более удобную посадку: открыл дверь и сразу сел, а не «приземлился вниз». Перед водителем – приборы с индивидуальными «колодцами» и фирменные стрелки «вниз на шесть». Сиденья хороши боковой поддержкой и длиной подушки.

Жаль, но задняя часть салона уже не может похвастать удобством и проработкой. Сзади достаточно места по ширине и для головы (все-таки кроссовер). Однако тесновато в коленях – невзирая на большую колесную базу, продольное расположение мотора привело к смещению салона назад. Не сказать, чтобы место совсем мало, ведь перед нами полноценный кроссовер сегмента «D-SUV Premium» – но среди актуальных конкурентов уже принято предлагать больше места в ногах. Может, как-то скомпенсировать дополнительными удобствами? Не-а. Для задних пассажиров предусмотрены лишь пара дефлекторов вентиляции, подлокотник, два подстаканника. Бонус – кнопки центрального замка. Хотя в заднюю часть салона очень просится регулировка сидений: как минимум – по углу установки спинки, а лучше – еще и с возможностью перемещения вперед/назад. Да и с учетом обязательного кожаного салона (см. блок о цене и комплектации ниже), для заднего дивана необходим подогрев. Представители Alfa Romeo намекают, что вскоре появится кроссовер более высокого класса и там все это будет. Но хотелось бы видеть уже сейчас и в модели Stelvio.

Тем удивительнее, что багажник отмеряли щедро. Огромная горизонтальная площадка под загрузку, кармашек для мелких вещей, ручки для складывания сидений, розетка на 12В – почему столько внимания не уделили задней части салона? А ведь еще есть крышка с электроприводом и двойная шторка: часть на задних стойках, часть на крышке багажника – в итоге получаем удобное открывание и большой погрузочный проем.

Сейчас это самый удобный, «семейный», просторный автомобиль в модельном ряду Alfa Romeo. Но это далеко не самый удобный и просторный кроссовер, если говорить о данном классе вообще: мало места для коленей, не хватает регулировок и подогрева заднего ряда. Хотя запас по ширине и высоте для задних пассажиров вполне нормальный, да и двери открываются широко. А багажник и вовсе отличный: вместительный, с большим проемом, продуман в мелочах.

Есть ли инновации?

Для тех, кто читал статью о седане Alfa Romeo Giulia, техника кроссовера Alfa Romeo Stelvio не станет откровением. Платформа с полностью независимыми подвесками, полный привод, продольная установка мотора. В качестве силового агрегата в данном случае используется 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбо-мотор мощностью 280 л.с., который работает в паре с 8-ст. гидромеханической АКПП ZF, плюс фирменный полный привод Q4.

Но за кратким и сухим перечислением конструктивных нюансов Alfa Romeo Stelvio скрыта масса уникальных нюансов. Так, полный привод Q4 изначально не полный: система отдает приоритет тяги на заднюю ось, автомобиль фактически является заднеприводным. При пробуксовке задних колес происходит автоматическое подключение передних (деление крутящего момента между осями в пропорции 50/50): максимально быстро и незаметно – проверено! А еще логика работы полного привода меняется, исходи из настроек системы Alfa DNA: в режиме «A» (all weather) муфта управления полным приводом срабатывает заранее, превентивно – полный привод включен практически всегда. В итоге на хорошей дороге автомобиль радует «чистым» и легким рулем, а также заднеприводными повадками, но при езде по зимней дороге – уверенно стартует со всех четырех колес и не прочь скользить по снегу. Кузов построен с широким использованием алюминия: подвеска и двери, колесные арки, капот и багажник – все для облегчения конструкции. Еще пример: седан Giulia имеет пару косых растяжек под капотом, которые связывали чашки амортизаторов с передним подкапотным щитом. В случае кроссовера Alfa Romeo Stelvio с увеличенным подкапотным пространством также используется дополнительная поперечная распорка. Словом – видно, что создатели не просто нарисовали новый кузов, но и также поработали над его жесткостью.

Кроссовер Alfa Romeo Stelvio получил вроде как просто по-современному привычную конструкцию: несущий кузов и 5-местный салон, независимая подвеска «по кругу», 2-литровый 280-сильный турбо-мотор, 8-ст. АКПП с рычагом-джойстиком, система изменения ездовых настроек, полный привод. Но здесь есть парочка «изюминок» для техно-маньяков: к примеру, широкое использование алюминия или распорки под капотом.

А далее… Я бы и хотел рассказать про различные электронные системы, функции, помощники. Но вся правда в том, что в тестовом автомобиле их было немного. Из приятного – система контроля рядности движения LDW, которая настойчивым «врум-врум-врум» справа или слева сигнализировала о выходе автомобиля из своей полосы. Признаться, я встречал и более «зоркие» камеры: кроссовер Alfa Romeo Stelvio порой не замечал разметку по вечерам или когда становилось пасмурно. Также в тестовом автомобиле присутствовала функция предупреждения и экстренного торможения (АЕВ). Перед глазами водителя – традиционные круглые приборы и цветной дисплей, который предлагал лишь четыре варианта экрана с информацией. Центральная консоль – с небольшим 6,5-дюймовым цветным дисплеем (не сенсорным): аудиосистема и навигация, подключение телефона, информация «климата», картинка с камеры заднего вида, настройки, пр.

Автомобиль не балует передовыми технологиям: нет активного круиза, проекционного дисплея, авто-парковщика, кругового обзора, картинка с камеры заднего вида зажата. Да и пара дисплеев в салоне кажутся простыми. Но ровно до тех пор, пока не начинаешь ими пользоваться: полученной информации вполне достаточно, меню организовано логично, понятное управление с помощью джойстика. Плюс радует неожиданно-хорошая проработка мелочей: к примеру, всплывающие меню «климата» или выбора радиостанций. Словом: для реальной жизни – функционала хватает (разве что Apple CarPlay добавить) и все удобно. Да и вообще: Alfa Romeo Stelvio создан не для игр с дисплеями, а для движения!

Цены и конкуренты

Кроссовер Alfa Romeo Stelvio в Украине всегда представлен с 2-литровым турбо-мотором (200 л.с. или 280 л.с.), 8-ступенчатой АКПП, полным приводом Q4, в комплектации Super. Последняя может отличатся на несколько пунктов в оснащении, но общий набор остается неизменным: биксеноновые фары, 18-дюймовые колесные диски, кожаная отделка салона, система стабилизации, двойной выхлоп, круиз-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, система помощи при спуске со склона, фирменная мультимедийная система с цветным дисплеем, электропривод крышки багажника, 2-зонный «климат», пр. Отличия могут быть в отделке салона: светлые или темные вставки, разная форма и кожа сидений, встречаются варианты с отделкой «ткань/кожа». Также отличается оснащение электронными системами: можно найти автомобиль с 6,5-дюймовым дисплеем (как тестовый) или с увеличенным 8,8-дюймовым дисплеем (пример ниже). В итоге цена Alfa Romeo Stelvio начинается с 1,53 млн. грн. ($54,5 тыс.), встречаются версии ценой 1,57 млн. грн. ($56 тыс.), а тестовый автомобиль стоит около 1,7 млн. грн. или почти $61 тыс.

Автомобиль в салоне – это Alfa Romeo Stelvio за 1,53 млн. грн.: нет тонировки, другая форма сидений, темные вставки в салоне. Но под капотом по-прежнему 280-сильный мотор, привод полный, «автомат» – на восемь передач. А из бонусов – увеличенный центральный дисплей. Версия мощностью 200 л.с. может оказаться дороже 280-сильной из-за нюансов оснащения и наоборот. Но в целом диапазон цен понятен: 1,5-1,7 млн. грн. или $55-60 тыс.

В таком диапазоне находится немало опасных конкурентов. Два самых ярких примера – Audi Q5 и BMW X3. Первый берет практичности, второй предлагает спортивность, оба отлично известны на рынке – и престижно, и небольшая потеря в цене. Конечно, за 1,5 млн. грн. у «немцев» можно выбрать лишь средние комплектации с моторами около 200 л.с., но обделены все равно не будете. Хотите чего-то более оригинального? Есть комфортный и просторный Volvo XC60 или стильный и динамичный Jaguar F-Pace: за 1,5-1,6 млн. грн. можно подобрать автомобили с мощностью около 200 л.с. и разумно-достаточной комплектацией. Интересны «японцы»? Тогда известный Lexus NX или новейший Infiniti QX50 – в любом из вышеназванных случаев получите мотор 200-250 л.с. и хорошую комплектацию.

А ведь еще есть «нишевые» модели, вроде Mercedes GLC Coupe или BMW X4. А ведь еще есть приятно-динамичные кроссоверы Mazda – пусть «одноклассник» Mazda СХ-5 не дотягивает по мощности, но ведь за 1,5 млн. грн. можно присмотреться даже к Mazda СХ-9 с мощным турбо-мотором. А ведь еще есть и другие мощные кроссоверы «народных марок» – к примеру, Volkswagen Tiguan с мотором около 200 л.с. и массой современных систем.

Я думаю, что идею вы уже поняли: при цене в 1,5-1,7 млн. грн. конкурентов у Alfa Romeo Stelvio масса – именитые премиум-модели, большие и мощные кроссоверы «народных» марок. Причем зачастую они дают возможность выбора более доступной версии, пусть в ущерб мощности и/или комплектации. Да еще и цену теряют не так сильно. В итоге: чтобы купить Alfa Romeo Stelvio – нужно хотеть купить Alfa Romeo Stelvio. Именно в таком формате: мощный кроссовер, где ставка сделана не на комплектацию (она лишь нормально-достаточная), а на оригинальность и хорошие ездовые повадки.

Стоимость содержания

Средний расход топлива в городе составлял 12-13 л на 100 км пути. При отсутствии пробок и плавной езде мне удавалось получить цифры около 11 л на 100 км, сильные пробки или динамичная езда поднимают расход до отметки около 14,5-15 л на 100 км пути. Подобные цифры могут показаться высокими, но это лишь чуть больше, чем расход 2,4-2,5-литровых 170-200-сильных кроссоверов – которые не умеют так ехать, как Alfa Romeo Stelvio. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потреблял около 6,5 л топлива на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастал до отметки 7,5-8 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль – три года или 100 тыс. км пробега. Периодичность технического обслуживания составляет 15 тыс. км или раз в год. Минимальное ТО обходится в 7,2-7,6 тыс. грн., расширенное ТО (60 тыс. км и 90 тыс. км) обойдется в 13-13,7 тыс. грн.

Безопасность

Автомобиль прошел стандартную программу испытаний Euro NCAP и получил максимальную оценку «5 звезд». Причем кроссовер похвально безопасен: почти во всех испытаниях все зоны нагрузки получили зеленый цвет (максимальная защита), отмечено лишь две «желтые зоны» (достаточная защита). В целом очень хорошая защита взрослых людей и детей в салоне автомобиля.

В итоге

Каждая моя статья про «итальянцев» не обходилась без замечаний, сия участь не минула и Stelvio: есть вопросы к цене и задней части салона. Но это тот случай, когда минусы можно писать пачками, однако вы все равно будете вспоминать этот автомобиль и улыбаться – потому, что кроссовер Alfa Romeo Stelvio умеет дарить радость.

Он может ехать комфортно-неспешно, оберегая ваши почки и кости он невзгод наших дорог, не рискуя шинами и бамперами на очередных ямах-бордюрах. А может ехать быстро, динамично, зажигательно – с классным звуком, «бодрым» мотором, острым рулем. Каждая поездка на этом автомобиле наполнена позитивными флюидами, которые за пять минут нарисуют на вашем лице улыбку. И отвечая на вопрос заголовка: да, такой кроссовер Alfa Romeo нам нужен. Поэтому подводя итоги одной фразой, я скажу так: даже невзирая на ряд замечаний, первое автомобильное открытие 2019 года уже есть – и имя ему Alfa Romeo Stelvio.

Плюсы:

+ Отлично едет «по динамике»: разгон, мотор, звук, «автомат», руль

+ Отлично едет «по комфорту»: неожиданно мягкая подвеска, неплохая звукоизоляция

+ Кроссовер Alfa Romeo Stelvio – выбор оригинала: редкий, но узнаваемый автомобиль

Минусы:

— Цена: минимум 1,5 млн. грн. – а это уже территория Audi, BMW, Infiniti, Jaguar, Lexus, Volvo…

— Салон сзади: тесно по коленям, нет подогрева, нет регулировки сиденья

Технические характеристики Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo Benzina АКПП AWD

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,69 х 1,9 х 1,67 м

Колесная база – 2,82 м

Клиренс – 207 мм

Багажник – от 525 л (5 мест) до 1 600 л (2 места)

Грузоподъемность – 500 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 735 кг

Мотор – бензин, турбо, R4, 2,0 л

Мощность – 280 л.с. при 5 250 об/мин

Крутящий момент – 400 Нм при 2 250 об/мин

Удельная мощность и момент – 161 л.с. на 1 т; 231 Нм на 1 т

Привод – полный привод Q4

Трансмиссия – 8-ст. МКПП

Динамика 0-100 км/ч – 5,7 с

Максимальная скорость – 230 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8,9 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,9 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Sava Eskimo SUV 2 235/60R18

Минимальная цена автомобиля – от 1,53 млн. грн. или $54,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,7 млн. грн. или $60,7 тыс.

Автомобиль предоставлен – ИТАЛМОТОРС УКРАИНА