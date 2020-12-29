Тест-драйв MINI Countryman JCW: «макси» в кубе





«Огонь – он и в наших реалиях огонь!» – именно с этой фразы, произнесенной представителем MINI, начинался тест-драйв MINI Countryman JCW. В чем я, признаться, сомневался. Потому, что словосочетание «наши реалии» очень сильно влияет на восприятие автомобиля: дороги, клиренс, т.д. В итоге – чем окажется MINI Countryman JCW: зубодробильным разочарованием или настоящим откровением 2020 года?

Позиционирование MINI Countryman JCW

С одной стороны – компактный кроссовер, с другой стороны – самый крупный автомобиль MINI. Все это сказано о модели MINI Countryman, которая дебютировала в виде кроссовера еще в 2010 году. Уточнение про «кроссовер» не случайно, поскольку в 1960-х годах уже был автомобиль с именем Countryman: небольшой универсал, прямым наследником которого является модель Clubman. Впрочем, вернемся к кроссоверу. Тем паче, что сегодня именно он претендует на статус самого универсального автомобиля MINI: относительно просторный салон, передний или полный привод, клиренс и багажник побольше. Данный подход нашел отклик у покупателей, автомобиль стал очень популярен – и компания решилась на запуск второго поколения MINI Countryman: дебют в 2016-м, старт продаж в 2017-м. И обновление в 2020-м: небольшие изменения во внешности, приборная панель с 5-дюймовым ЖК-дисплеем, LED-фары во всех комплектациях, фонари в виде британского флага. Именно такой обновленный кроссовер и стал героем данной статьи. Причем не просто обновленный кроссовер MINI Countryman, но его самая «горячая» версия – John Cooper Works.

Кроссовер MINI Countryman разменял уже второе поколение, да и оно дождалось обновления – как раз в 2020 году. Знакомимся с автомобилем на примере модификации MINI John Cooper Works Countryman ALL4 – именно так правильно звучит название данной модели. Но как-то исторически привязалось имя MINI Countryman JCW – потому его и использую. Кроме тестового автомобиля MINI Countryman JCW, также отдельно будет представлена версия MINI Countryman Cooper SD.

Как едет MINI Countryman JCW?

Не жестко – и это главное! Наслышавшись историй о прошлых JCW, морально я готовился к «деревянной» подвеске и думал записаться к стоматологу на установку новых пломб. Однако первые километры за рулем кроссовера MINI Countryman JCW подарили радость. Которая, забегая вперед, не покидала меня до последнего дня тест-драйва автомобиля. Называйте подвеску как угодно – упругой, «сбитой», плотной – но только не называйте ее жесткой. Неожиданно, но кроссовер MINI Countryman JCW на 18-х колесах сносно относился к разновеликим неровностям и заплатам украинских дорог. Постоянно едешь, будто на сильно перекачанном баскетбольном мяче: мелкие подпрыгивания сопровождали каждую поездку – но зато автомобиль практически избежал откровенных ударов и грохота в ходовой части. При этом между передней и задней подвеской нет разницы, они работают слаженно и выстроены примерно на одном уровне по энергоемкости. Тут мне вспомнился один «японец-кросс», у которого задняя подвеска была явно пережата: вот пример как нужно делать.

Откровенно говоря, даже с такой подвеской полностью убрать крены не удалось. Но чувствуется, насколько они минимизированы. Для высокого пирожко-подобного кроссовера столь малые краны – это действительно достижение. А вот еще одно достижение: острое и четкое рулевое управление. Острый руль кроссовера MINI Countryman JCW заставляет постоянно быть начеку – он заставляет постоянно думать о дороге, поворотах, скорости. Любой вираж, даже самый пологий, воспринимаешь как кусочек гоночной трассы и высчитываешь отклонение руля по десятым долям градуса: так поездка превращается в увлекательную игру. Вот только порой жесткая подвеска и низкопрофильные шины заставляют автомобиль ерзать на дорогах с колеями, особенно при быстром разгоне или резком торможении: эх, «наши реалии»…

Но главное в MINI Countryman JCW – это мотор и звук. Каждый запуск двигателя сопровождался грозным и грубым рыком, будто морально подготавливая водителя к неисчерпаемой лавине мощности. Эта лавина приходит быстро: первое касание педали акселератора, первая отметка в 1,5-2 тыс. оборотов – и мотор начинает «везти». Ну а дальше – не заканчивает. Вообще, никогда. Этот двигатель можно «крутить» до 5-6 тыс. оборотов и не ощутить ни одного провала тяги: всегда много мощности, всегда много момента. Всегда много динамики и ускорения, от которого хорошенько вжимает в спину. А в «спорт»-режиме еще и много звука: автомобиль не просто рычит – кажется, что он даже дрожит в такт «заливающееся» выхлопной системе. Старт с места дается едва ли не ударным, с ощутимым пинком в спину: бах! Миг – и мы уже летим на дозволенных городских скоростях. Кажется, в таком режиме только гонять да радоваться. Но вдруг иногда начинает чудить «автомат», который в остальном работал практически идеально. Дело в том, что порой коробка сбрасываясь вниз при разгоне и заставляя мотор крутиться на высоких 5-5,5 тыс. оборотов – хотя там вполне можно было «вытянуть» и на 4-х тысячах. Давай еще больше спортивности, давай еще больше драйва! В-у-у-х, хватит, надо перевести дух и собраться с мыслями – все, стоп! Х-м-м, кстати, а ведь тормоза хорошие: встал как вкопанный, да и педаль умеренно твердая – можно давить от души, не опасаясь «пережать» и заблокировать колеса.

В этом материале много личного. И вот вам еще одно «личное» наблюдения от знакомого: он постоянно сравнивал дизайн MINI Countryman с… пирожком. Мол: высокий, пухлый, округлый. Даже версия JCW не может окончательно уйти от игривого образа MINI-ков. А ведь под капотом – 306 лошадей, помноженные на полный привод и 8-ст. АКПП: разгон 0-100 км/ч в пределах 5,2-5,3 секунды подтверждаю лично. Чтобы вы понимали: автомобиль был на зимних шинах и температура уже «плясала» около нуля – я не добрался до предельных возможностей MINI Countryman JCW, которые он может показать летом на прогретой дороге. Разгон, зацеп в повороте, интенсивность торможения: все может быть выше еще на полступени. Но даже тот диапазон эмоций и впечатлений, который подарил этот автомобиль, позволили сделать начало зимы «горячим»! Три ездовых режима явно отличаются по характеру: «нормальный» вполне достаточный, чтобы радоваться драйву и обгонять 90% соседей по потоку; «спорт»-режим можно было переименовать в «режим «ярости» – но, что удивительно, не пропадает чувство контроля над автомобилем; а вот «эко»-режим – это пример скромности и тишины. Как раз для перевозки семьи.

Ведь кроссовер MINI Countryman JCW вполне может возить всю семью. Да, чуть жестковат и вдруг, бывает, едет как-то необычайно быстро. Но в остальном – просто компактный кроссовер. Довольно просторно спереди, характерный MINI-стиль, узнаваемые тумблеры-переключатели. Есть откровенно удачные решения: к примеру, блок «климата» с отдельными ручками-шайбами, мягкая отделка не только по верху, но и по нижней части передней панели. Есть и промахи: к примеру, хотелось бы более яркую и контрастную приборную панель (кстати, уже знакомую по MINI Cooper SE) на основе 5-дюймового дисплея. Сиденья в стиле «почти-ковши» лишены электроприводов, зато они хороши боковой поддержкой, регулировкой длины подушки, да классно выглядят с учетом интегрированного подголовника.

Словом, передняя часть салона довольно хороша – но это от нее и ожидалось. А вот задняя часть салона приятно удивляет. И не столько простором (здесь просто «достаточно» места) сколько вниманием к мелочам. Так, спинка заднего сиденья может регулироваться по углу наклона, на торце центрально тоннеля нашлось место для двух дефлекторов вентиляции, под ними – разъемы для зарядки смартфонов. Да и багажник хорош: низкий погрузочный проем, широкая дверца, кармашек на боковине, крючки для пакетов, огромная ниша-подполье. С учетом клиренса в 165 мм, с учетом обязательно полного привода, с учетом хорошей комплектации (расскажу ниже) – этот кроссовер MINI Countryman JCW вдруг превращается в «семейный» и практичный автомобиль.

Салон запоминается не столько простором (просто «достаточно», но без излишеств), сколько качеством отделки и вниманием к деталям – вот здесь настоящий «премиум»! Передние сиденья красивы и удобны, задние позволяют регулировать наклон спинки. Багажник довольно вместительный и отлично продуман. Не ожидал от MINI, да еще и в версии JCW, так много универсальности и «семейности».

Есть ли инновации в MINI Countryman JCW?

Номинально – кроссовер MINI Countryman JCW построен на платформе UKL: поперечное расположение мотора, передний или полный привод, МакФерсон спереди, многорычажная подвеска сзади, и «вот это вот все». Но лучше рассказать о специфических отличиях именно версии MINI Countryman JCW. Во-первых, двигатель серии В48: 4-цилиндровый 2-литровый алюминиевый мотор с изменяемыми фазами газораспределения и системой бездроссельного управления Valvetronic (управление потоком воздуха только с помощью клапанов). Но один из самых важных пунктов в моторе – это 2-поточная турбина типа Twin Scroll: данное решение позволяет оптимизировать поток выхлопных газов и их давление на турбинное колесо, благодаря чему турбина крутится всегда и снижается эффект «турбо-ямы». Вот откуда тяга и мощь, которые начинаются с низких оборотов и продолжаются до самых высоких.

Следующая особенность – тормоза. Так, спереди установлены огромные дисковые тормоза с 4-поршневыми суппортами. Почему это так важно? Потому, что для эффективного торможения и быстрого охлаждения нужна большая площадь диска. А с диском должна работать большая по площади тормозная колодка. А ее нужно равномерно прижимать, иначе будет или локальный перегрев, или неравномерный износ, или все вместе. И вот для правильного равномерного прижима колодки к диску как раз и необходимы многопоршневые суппорта. Для обычного рядового автомобиля хватит и обычных тормозов. Для «заряженного» автомобиля с 5-секундной динамикой – уже нет. Но и это еще не все. Для того, чтобы организовать хорошее охлаждение тормозного диска, в переднем бампере проработаны окна и каналы для подачи воздуха в область передних колесных арок.

Или вот еще одна особенность – двойная выхлопная система с 4-дюймовыми трубами. В обычном режиме постоянно открыт только один патрубок: так выхлоп проходит сквозь глушитель и выхлопная система работает не слишком громко (ну, только по меркам MINI Countryman JCW). Но когда переключаешься в «спорт»-режим и/или давишь педаль акселератора «в пол», то открывается второй канал выхлопной системы – звук становится ощутимо громче! В итоге: можно и каждый день ездить спокойно без «увядающих ушей», а можно под настроение наслаждаться ревущим звуком, явно намекающим на незаурядную мощность двигателя. Кстати, именно поэтому вам не нужная аудиосистема Harman Kardon в данном автомобиле.

По идее, в этом блоке я должен был рассказывать про электронику, мультимедиа с 8,8-дюймовым дисплеем, светодиодные фары, премиальную аудиосистему. А рассказываю про «железо». Все потому, что MINI Countryman JCW создан по рецепту правильного олдскульного тюнинга – только это сразу заводской тюнинг, с максимальным качеством и гарантией. Конечно, есть спорные решения-игрушки: к примеру, «спортивные приборы» – это указатель мощности и момента. А лучше бы сделали указатель температуры масла. Хотя вот обратный пример – такая «модная фича» как проекционный дисплей, сделана с пониманием смысла дела: в «спорт»-режиме появляется имитация тахометра, а при переводе АКПП в S-режим – еще и указание выбранной передачи. Кстати, проекция на отдельную полупрозрачную пластину, хотя за цену MINI проекция могла быть и на лобовое стекло. Хотите знать, какая цена этого MINI? Читайте дальше…

Цена MINI Countryman и его конкуренты

Номинально кроссовер MINI Countryman JCW в прайс-листе прописан отдельно, он как бы «сам по себе». По внутреннему статусу, автомобиль занимает позицию флагмана – как с точки зрения техники, так и с точки зрения оснащения.

Поэтому комплектация MINI Countryman JCW одна, но максимальная: спортивный руль и сиденья с комбинированной обивкой «Dinamica/ткань», 18-дюймовые колесные диски, полностью светодиодные фары (ближний и дальний свет), система стабилизации и шесть подушек безопасности, климат-контроль, датчики света и дождя, аудиосистема MINI Visual Boost с 6,5-дюймовым дисплеем, пр. Цена MINI Countryman JCW стартует от 40 423 евро.

Тестовый автомобиль получил несколько пакетов дополнительного оснащения. Пакет Chili – это обивка «Dinamica/кожа», внутреннее декоративное освещение, набор органайзеров для хранения вещей. Пакет Wired – это навигационная система MINI, беспроводной Apple CarPlay, панель приборов на основе ЖК-дисплея. Плюс другие опции: камера заднего вида, крышка багажника с электроприводом, датчики парковки спереди и сзади, выдвижной проекционный дисплей, аудио HiFi Harman Kardon, пр. В итоге цена тестового автомобиля составила 50 180 евро.

Но рассказывать о MINI Countryman JCW отдельно, без упоминания других автомобилей MINI Countryman – это также, как рассказать о BMW M5 и ни слова не сказать о других версий 5-серии: конечно же они существуют! Старт модели MINI Countryman дает версия One с бензиновым 1,5-литровым 102-сильным мотором и передним приводом – от 24 581 евро. К примеру, кроссовер MINI Countryman Cooper ALL4 (аналогичный двигатель 1,5 л, но уже 136 л.с. и полный привод) предлагается по цене от 27 788 евро. Максимальная гражданская версия в виде MINI Countryman Cooper S ALL4 (бензин 2,0 л на 192 л.с. и полный привод) стартует с отметки 30 958 евро. Дизельные версии тоже имеются: моторы от 1,5 до 2,0 л, мощность от 116 до 190 л.с., передний или полный привод – и ценник, который стартует с 26 392 евро тыс. грн. и заканчивается на отметке 30 140 евро. Плюс опции, плюс пакетные версии от импортера…

К примеру, в Украине предлагаются варианты Cooper S (бензин) и Cooper SD (дизель) с пакетами Chili и Chili Comfort – и ценниками порядка 1,1-1,2 млн грн. Кстати, вот подобный пример «просто» MINI Countryman, один из самых популярных у покупателей: мощный дизель, хорошая комплектация. На фото – версия Cooper SD (дизель 2,0 л на 190 л.с. и передний привод), плюс ряд опций: 18-дюймовые диски, серебристая отделка в салоне, сиденья в тканевой обивке и с развитой боковой поддержкой, красивый зеленый колер British Racing Green, декоративные полосы по кузову. Цена такого автомобиля – чуть больше 1,2 млн грн. Кто в конкурентах?

Если говорить о тестовом автомобиле MINI Countryman JCW – мощность около 300 л.с., 5-секундная динамика, ценник порядка 1,5 млн грн. – то конкурентов не так уж и много: «заряженные» версии Audi Q3/Q3 Sportback, Mercedes GLA и GLB. Интересно, что даже у родственного BMW X1 нет такого мощного мотора и столь динамичной версии. А вот у BMW X2 – есть: вот еще один соперник. Но все равно список конкурентов вышел небольшим.

Однако если говорить о модели MINI Countryman вообще – мощность 100-200 л.с., передний или полный привод, цена около 1 млн грн. – то чтобы посчитать всех соперников, придется уйти на второй десяток. Помимо гражданских версий уже упомянутых автомобилей Audi, BMW, Mercedes, также можно отметить и другие модели. К примеру, просторный и комфортный кроссовер Volvo XC40. Или парочку моделей от Lexus: компактный и экономичный кроссовер Lexus UX, более габаритный и пожилой автомобиль Lexus NX. Не забудем экстравагантный и оригинальный кроссовер DS 7 Crossback. В данном случае MINI Countryman у одних выигрывает ярким стилем, против других предлагает современное оснащение и салон, а относительно третьих – дает широкий выбор моторов и типа привода.

Кроме автомобилей «премиум»-марок, я вполне серьезно записал бы в конкуренты лучшие подобные модели от «народных» марок. Прежде всего, речь идет о кроссовере Peugeot 3008 (тем паче, что версия Hybrid4 может предложить высокую мощность) и популярной модели Mazda CX-5 с очень удачным сбалансированным характером, да еще и с габаритами побольше. И если важны габариты, простор салона, высокая мощность, оригинальность, то вот еще парочка автомобилей-соперников за примерно схожую цену: Infiniti QX50 и Alfa Romeo Stelvio. Список конкурентов уже перевалил за десяток. И ведь это еще не все.

При цене от 850-900 тыс. грн. до 1,1-1,2 млн грн. кроссовер MINI Countryman получает немало соперников – как прямых («премиум» и компактных), так и косвенных («народные марки», но размером чуть больше). Среди конкурентов найдутся модели и с более низкой ценой, и с более экстравагантным дизайном, и с лучшей ликвидностью при перепродаже, и с более просторным салоном. Словом: в борьбе за покупателя просто не будет. Сила MINI – широкий выбор версий, современная техника, качественная отделка салона. И, конечно, эмоции из-за дизайна или драйва. Особенно в случае версии JCW.

Расход топлива MINI Countryman JCW и содержание автомобиля

Номинально MINI Countryman JCW в городе должен «привозить» чуть меньше 10 л на 100 км пути. И это реально так – правда, если ехать в экономичном режиме ездовых настроек и даже не дыша на педаль акселератора: получить такой расход можно, но либо в качестве эксперимента, либо на спор с друзьями. Потому, что если поехать в нормальном ежедневном темпе, то городской расход топлива составит порядка 12-13 литров, а если поехать «в темпе JCW» – то расход превысит 15 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 6 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход составляет 7,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на электромобиль составляет два года без ограничения пробега. Также предложены пакеты продления гарантии – максимум пять лет. Сервисное обслуживание необходимо проводить каждые 1,5 года или примерно 15 тыс. км пробега: точный срок пробега до следующего ТО высчитывает бортовой компьютер. Минимальное ТО – к примеру, замена масла и фильтра – обойдется в 3,9 тыс. грн. Если добавить еще замену салонного фильтра, то выйдет 6,4 тыс. грн. А расширенное ТО – добавим топливный фильтр и воздушный фильтр двигателя – потребует уже порядка 11 тыс. грн.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность MINI Countryman

Автомобиль проходил краш-тесты Euro NCAP в 2017 году и заслужил максимальный «5-звездочный» рейтинг. Однако есть замечания: прежде всего – повышенные нагрузки на грудь водителя при фронтальных ударах разного типа, а еще – повышенные нагрузки на грудь переднего пассажира при фронтальном ударе с полным перекрытием. С другой стороны: хорошая зашита головы при любых типах ударов, хорошая защита всего тела при боковых ударах, довольно высокая оценка за безопасность детей. Краш-тесты проводились для автомобиля с правым расположением руля.

В итоге

Я тут подводил итоги года: думал о том, какой кроссовер можно назвать лучшим среди компактных и премиальных, из того числа, что побывали меня в руках за 2020 год. Два главных претендента – автомобили Audi Q3 Sportback и Volvo XC40: реально полная противоположность, но оба очень достойны и в числе лидеров класса. В спор мог затесаться Peugeot 3008 Hybrid4: пусть не «премиум», но вышел хорош. Думал я, думал… А потом – бац! – громом среди ясного неба явился MINI Countryman JCW. И вдруг все стало понятно.

Удивительно, как MINI Countryman JCW органично объединил три совершенно разные стихии: оригинальный стиль и дизайн MINI, практичность кроссовера Countryman, спортивность версии JCW. На нем можно отвезти семью к бабушке при этом сохранив целые позвонки, затем хорошенько «вжарить» на трассе против какого-то хот-хэтча, а под конец дня под песни Боба Марли и с фиолетовой подсветкой в салоне поехать на распродажу в IKEA. Уникальный и всесторонне-развитый автомобиль. Поэтому итог прост: в моем личном рейтинге на звание лучшего компактного премиального кроссовера 2020 года побеждает MINI Countryman JCW.

Плюсы:

+ Спорткар в облике кроссовера – мощность, динамика, управляемость, тормоза

+ Кроссовер с нотками спорткара – простор, багажник, клиренс, полный привод

+ Типичный MINI – узнаваемый дизайн, качественная отделка салона, современная техника

Минусы:

— Все, что касается денег – изначальная цена и стоимость содержания

Технические характеристики MINI Countryman JCW

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,3 х 1,82 х 1,56 м

Колесная база – 2,67 м

Клиренс – 165 мм

Багажник – от 450 л (5 места) до 1 390 л (2 места)

Грузоподъемность – 570 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 600 кг

Мотор – бензин, турбо, R4 2,0л

Мощность – 306 л.с. при 5 000-6 250 об/мин.

Крутящий момент – 450 Нм при 1 750-4 500 об/мин

Удельная мощность и момент – 191 л.с. на 1 т; 281 Нм на 1 т

Привод – полный привод ALL4

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 5,1 с

Максимальная скорость – 250 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 9,8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,8 л на 100 км

Страна производства – Голландия

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Blizzak LM 001 225/50R18

Стоимость автомобиля в базовой комплектации для модели MINI Countryman – от 845 тыс. грн. или 24 581 евро (около $30 тыс.)

Стоимость автомобиля в базовой комплектации для модели MINI Countryman JCW – от 1,39 млн грн. или 40 423 тыс. евро (около $49 тыс.)

Цена тестового автомобиля – около 1,726 млн грн. или 50 180 евро (около $61 тыс.)

Автомобиль предоставлен – АВТ Бавария Украина, официальный импортер MINI в Украине