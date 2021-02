Тест-драйв SEAT Ateca 2021: ТОП-5 вопросов и ответов

Встречайте обновленный кроссовер SEAT Ateca в Украине! Что, забыли такой автомобиль? А зря: высококлассная VAG-техника, упакованная в стильный кузов, да подающаяся в универсальном формате «компактного кросса». Подобный автомобиль буквально обречен на успех в нашей стране! Но тогда почему я не встречаю SEAT Ateca в каждом дворе и на каждом переулке? Проблемы в самом автомобиле или в чем-то другом? Сейчас разберемся.

Обновленная версия SEAT Ateca? Ну, в принципе, это видно…

Да, при взгляде спереди или сзади обновленный автомобиль можно опознать вмиг. Изначально кроссовер SEAT Ateca стартовал с дизайном в стиле SEAT Leon (уже прошлого поколения), однако плановое обновление подарило новые фары, как у флагманской модели SEAT Tarraco – узкие «клинки», подчеркнутые светодиодной окантовкой сложной формы. Плюс стандартный набор: новая шестиугольная решетка радиатора, измененный бампер, другая окантовка противотуманных фар…

Сзади изменений меньше, но как минимум одно приметное нашлось – это начертание имени модели: теперь слово «Ateca» выведено аккуратным курсивом вместо прошлых печатных букв. И снова пару изменений в мелочах, вроде нового наполнения фонарей (появились «бегущие» указатели поворотов) да видоизмененной нижней части бампера. Однако при взгляде на боковины обновленный автомобиль могут выдать лишь новые колесные диски и варианты окраса – теперь для кроссовера доступно 10 цветов кузова.

Объем перемен невелик, но заметен – прежде всего, запоминаются новые фары и надпись названия модели курсивом. Плюс бамперы, окантовки, диски. Словом, обходились «малой кровью»: так, чтобы не менять кузовные панели – но так, чтобы обновленный кроссовер SEAT Ateca сразу узнавался. Может, оно и к лучшему: ведь автомобиль морально не устарел, общая форма кузова гармонична, здесь хорошо выдержаны пропорции. Кстати, изменения бамперов привели к увеличению длины на 18 мм – но это не меняет ситуация кардинальным образом: перед нами довольно компактный 4,38-метровый кроссовер.

Ну да, компактный. Что б хоть не тесный… Что там с салоном?

Не тесный! Высокая крыша, плоские боковины, объемная задняя часть, общая «вытянутая» форма кузова – все это работает на внутренний простор. Спереди всегда ожидаешь «много воздуха»: все-таки здесь и огромное лобовое стекло, и раздельные сиденья с большим диапазоном регулировки. Кроссовер SEAT Ateca не подводит, но и не удивляет – спереди просторно. А вот чем SEAT Ateca удивляет – так это простором сзади: много места для ног, много места над головой. Плюс добавьте вентиляцию, удачный наклон спинки сидения, массивный подлокотник, парочку подстаканников, вместительные карманы на дверях…

Невзирая на внешнюю компактность, внутри автомобиль оказывается вполне просторным и удобным. Вполне «семейным». Но о большем мечтать не положено: не ждите сзади «климат», столики, подогрев – ибо это уже территория флагмана Tarraco.

Зато салон SEAT Ateca раскрывается в деталях. К примеру, обновленный руль получил не только новую форму сердцевины и кнопок, но также подогрев – причем, с возможностью 3-ступенчатой регулировки. Массивная передняя панель, выполненная монолитом из мягкого приятного пластика, приютила в себе новую систему мультимедиа: 8-дюймовый дисплей, 3-секционный стартовый экран, парочка удобных круглых ручек, физические кнопки для выбора основных разделов, поддержка интеграции смартфона. Кстати, последние можно подключать посредством кабеля с разъемом USB Type-C: таковых в салоне предусмотрено сразу четыре. Наконец, в тестовом автомобиле были установлены классически шкалы и небольшой цветной дисплей бортового компьютера – но опционально обещают и 10,25-дюймовую ЖК-панель приборов, и топовую систему мультимедиа с 9,2-дюймовым сенсорным дисплеем.

При беглом взгляде перемены едва заметны: в око впадает лишь новый руль. Однако автомобиль раскрывается в деталях: новая мультимедиа – с удобным меню, новый руль – с подогревом. Из других новинок – тканевая обивка с полосками-вставками. Сзади просторно: высокая крыша, удобная посадка, много места для ног. Да и багажник шикарен – прямоугольная форма, 510 литров объема, крючки для пакетов, ручка для складывания спинок, электропривод крышки. Если описать салон SEAT Ateca одним словом, то это будет слово «удобно». Здесь ничего не раздражает, все на своих местах, отличный обзор, понятные органы управления, тишина во время езды. Поверьте, это дорогого стоит.

Но ведь не только «посмотреть»! Как этот автомобиль едет?

Тестовый бензиновый кроссовер с передним приводом напомнил мне дизельный полноприводный автомобиль. Разная техника – но схожие эмоции: за рулем SEAT Ateca приятно ехать, он все делает правильно и четко. Вот прям «Das Auto» – «это автомобиль»: хороший, качественный, практичный, и с отлично выверенными ходовыми качествами.

Так, разгон с места и ускорения на ходу хороши. Да, совсем не спорткар. Но никогда не возникало чувства недостатка тяги. А ведь тяги здесь ровно столько, сколько было в 1,4-литровой бензиновой версии SEAT Ateca и мотор которой приходилось «крутить»: 150 л.с. мощности и 250 Нм момента. В чем же разница? Похоже в том, что переднеприводный автомобиль чуть легче и имеет меньше трансмиссионные потери, «полка» крутящего момента чуть шире (сейчас 1,5-3,5 тыс. об/мин против 1,5-2,5 тыс. об/мин ранее), а вместо 6-ступенчатого DSG-«автомата» использован 7-ступенчатый. Несколько деталей, несколько штрихов – но они задают общую картину разгона и управления ускорением: активный старт, легкость на подъем, достаточный запас для ускорения на трассах в рамках дозволенного. Буквально не к чему придраться! Кроме, пожалуй, одного пункта: при разгоне с педалью «в пол» (к примеру, когда делал замеры динамики) коробка порой переключалась с легкими клевками, что обычно не свойственно DSG-трансмиссиям. Но в остальном – просто блеск!

Схожее утверждение касается работы ходовой части. Удачный баланс между довольно легким рулем, четкой управляемостью, небольшими кренами – и комфортом при проезде разнокалиберных неровностей. Вот только внимание: последний пункт о комфорте сказан с учетом того, что тестовый автомобиль был за 17-дюймовых зимних шинах. Помнится, при первом знакомстве модель SEAT Ateca на 18-м «лете» запомнилась жестковатой. Словом: следите внимательно за шинами, высотой профиля, давлением – и будем вам счастье.

Главная новинка под капотом – бензиновый 1,5-литровый турбо-мотор TSI с функцией отключения цилиндров АСТ. Если ехать по трассе на скорости 80-90 км/ч и с минимальной нагрузкой, то двигатель переходит на 2-цилиндровый режим и моментальный расход падает до невероятных 3,5-3,8-4 л на 100 км пути! Хотя при реальной езде показатели расхода несколько отличаются: при скорости 80-90 км/ч – порядка 5-5,5 л на 100 км; при скорости 110-120 км/ч – около 7 л на 100 км пути. При езде по городу в среднем выходит 8-8,5 л на 100 км; с большим количеством пробок – готовьтесь к 9,5 л на 100 км; зато на пустых дорогой и при плавном стиле езды можно получить 7-7,5 л на 100 км пути. Чуть выше паспорта, но все равно довольно хорошие показатели. Аналогично и с разгоном: при заявленных 8,6 секунды, мой замер 0-100 км/ч дает 8,8-8,9 секунды. Однако учитывайте зимние условия эксплуатации – летом показатели расхода и разгона могут быть лучше.

Да что ж так все идеально? Проблемы, замечания есть?

Есть. Вот здесь я предлагаю отделу маркетинга SEAT закрыть статью. Потому, что сколь бы не была хороша модель SEAT Ateca, но конкуренты явно не дают и дня покоя.

Итак, кроссовер SEAT Ateca в Украине предлагается в двух основных вариантах – всегда двигатель 1.5 TSI, передний привод, DSG-«автомат», но можно выбрать комплектацию Style или Style Plus. В первом случае – комплектация Style – оснащение уже «достаточное»: светодиодная оптика, 2-зонный климат-контроль, мультимедиа с 8,25-дюймовым дисплеем, легкосплавные диски, датчики парковки сзади, подогрев передних сидений, подогрев руля, семь подушек безопасности. Во втором случае – комплектация Style Plus – добавлена камера заднего вида, комфортные сиденья, технология SEAT Full Link, датчики света и дождя, пр. Цена SEAT Ateca 1.5 TSI DSG Style – от 792 тыс. грн. или около $28,5 тыс. цена SEAT Ateca 1.5 TSI DSG Style Plus – от 820 тыс. грн. или порядка $29,5 тыс.

Тестовый автомобиль – как отражение наиболее популярной версии SEAT Ateca: бензиновый 150-сильный мотор, передний привод, DSG-«автомат», светодиодные фары, 2-зонный «климат», подогрев руля – все это уже включено в комплектацию Style. Простенькая камера заднего вида – в рамках комплектации Style Plus или как опция. Важно: на складах по Украине можно отыскать автомобили с ценовой выгодой порядка 50 тыс. грн. – в таком случае ценник SEAT Ateca стартует примерно с 750 тыс. грн. или порядка $26,5 тыс. Кто в конкурентах?

Прямых соперников у модели SEAT Ateca наберется десяток-второй: можно и потеряться! Поэтому отмечу лишь пять автомобилей, которые дадут понимание рынка. Во-первых, SKODA Karoq: примерно все аналогично, только дешевле. Однако плюс SEAT Ateca в том, что такого автомобиля нет у вашего соседа – хоть какая-то доля оригинальности, которая сегодня в цене. Однако (и это во-вторых) для жаждущих оригинальности существует Volkswagen T-Roc: с «модным» дизайном и более известным брендом. В данном случае SEAT может ответить салоном – более качественная отделка спереди, больше простора сзади. В-третьих, если вам важен простор и комфорт, то можно выбрать Toyota RAV4 с 2-литровым мотором и передним приводом. Но SEAT Ateca выигрывает по ряду ходовых качеств: к примеру, невзирая на меньшую мощность (150 л.с. против 173 л.с.), разгон «испанца» чуть лучше – при этом расход чуть меньше. В-четвертых, если нужна экономичность в паре с ярким дизайном, то можно глянуть на дизельный Peugeot 3008 в обновленном дизайне. Правда, за ценник SEAT выйдут лишь начально-средние версии Peugeot. Наконец, в-пятых: не забывайте о Mazda CX-30 – японский кроссовер может предложить классный салон и полный привод, на что SEAT ответит простором и лучшим разгоном при меньше расходе.

Каждый из вышеозначенных конкурентов предлагает свои сильные стороны – на что и «клюют» потенциальные покупатели. На этом фоне кроссовер SEAT Ateca старается быть «хорошистом» во всем, хотя ему бы явно не помешал «козырь в рукаве»: к примеру, мощная Cupra-версия или недорогой дизельный вариант.

И что в итоге?

Обновленный кроссовер SEAT Ateca – прекрасный автомобиль. Жаль, что узнают об этом немногие украинцы: нашим покупателям по-прежнему сложно выбраться из замкнутого периметра конкурентов и рассмотреть для себя что-то новое.

Не устану повторять: представителям SEAT нужно постоянно работать над узнаваемостью и популярностью бренда – он должен постоянно быть «на слуху». Благо, в этом году выходит много новинок и обязательно найдется, чем привлечь внимание потенциальных покупателей. Глядишь, новый SEAT Leon заманит клиентов в салон – а там уж кто-то обратит внимание на обновленный кроссовер SEAT Ateca. Потому что этот автомобиль заслуживает того, чтобы продаваться не за счет акционных ценовых предложений, а за счет удачного «микса» всех ключевых характеристик и сбалансированного характера в целом.

Технические характеристики SEAT Ateca 1.5 TSI DSG

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,38 х 1,84 х 1,615 м

Колесная база – 2,64 м

Клиренс – 190 мм

Багажник – 510 л (5 мест)

Грузоподъемность – 535 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 450 кг

Мотор – бензин, турбо; R4 1,5 л

Мощность – 150 л.с. при 5 000-6 000 об/мин.

Крутящий момент – 250 Нм при 1 500-3 500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 103 л.с. на 1 т; 172 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» (роботизированная преселективная АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 8,6 с

Максимальная скорость – 200 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,3 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,2 л на 100 км

Страна производства – Чехия

Шины тестового автомобиля – Goodyear Ultra Grip Ice 2 215/55 R17

Минимальная цена автомобиля – от 750 тыс. грн. или $26,5 тыс. (792 тыс. грн. или $28,5 тыс.)