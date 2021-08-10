Тест-драйв Hyundai Tucson Hybrid: ТОП-5 вопросов и ответов





В дополнение к первому обзору нового Hyundai Tucson – вот еще заметки о его гибридном варианте: мощный 230-сильный мотор, отличная динамика, небольшой расход, максимальное оснащение. Конечно, все это приводит к тому, что за Hyundai Tucson Hybrid просят немало. Стоит ли он того? А как на фоне конкурентов? И что у него внутри? Сейчас все расскажу!

Начнем с главного: как устроен этот гибрид?

На первый взгляд – все просто: бензиновый двигатель, электромотор, тяговый аккумулятор. Но при детально изучении находится масса интересных технических решений. Под капотом кроссовера Hyundai Tucson Hybrid установлен бензиновый 1,6-литровый 4-цилиндровый турбо-мотор серии G4F (в гибриде используется модификация G4FIII или G4FT). Этот полностью алюминиевый мотор со степенью сжатия 10,5:1 получил поэтичное название 1.6 T-GDI Smartstream G. Здесь вам и непосредственным впрыск топлива GDI, и турбо-наддув, и система изменения фаз газораспределения CVVD. Кстати, последняя непрерывно регулирует движение клапанов, при частичных нагрузках закрывая клапаны позже обычного – фактически так реализуется цикл Аткинсона/Миллера. В тоже время, при полной нагрузке двигатель работает по традиционному циклу Отто, развивая в пике максимальную мощность и тягу – 180 л.с. (при 5 500 об/мин) и 265 Нм (при 1 500-4 500 об/мин).

Интересно, что электромотор (ведь у нас гибрид, не забыли?) развивает аналогичный крутящий момент в 265 Нм, но заметно уступает в мощности – лишь 44 кВт или 60 «лошадей». Зато эта мощность достигается раньше: в диапазоне 1 600-2 000 об/мин. Электродвигатель установлен на стыке ДВС и АКПП, плюс также предусмотрено отдельное сцепление для полного отключения бензинового мотора во время движения автомобиля на электротяге. Да-да, я не ошибся, когда написал выше «АКПП»: кроссовер Hyundai Tucson Hybrid сохраняет полноценную трансмиссию с 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, реализованным с помощью кардана да привычной фрикционной муфты (также предложены версии с передним приводом 2WD). Наконец, для питания электромотора предусмотрена тяговая аккумуляторная батарея типа Li-Pol с номинальной емкостью 1,49 кВтч. А теперь вспомните другие гибриды-конкуренты: атмосферные моторы и отсутствие привычной трансмиссии, реализация полного привода через электромотор на задней оси, тяговый аккумулятор NIMH. С одной стороны – на фоне конкурентов кроссовер Hyundai Tucson Hybrid выглядит очень «продвинутым». С другой стороны – а ведь у него и самая сложная конструкция, что в долгосрочной перспективе может сказаться на надежности.

Интересно, что в мире сейчас существуют сразу два гибридных кроссовера: традиционный Hybrid (который и стал героем данной статьи) и подзаряжаемый гибрид PHEV (Plug—In Hybrid Electric Vehicle, отличается наличием большого аккумулятора и встроенного зарядного устройства). В основе каждого из этой парочки лежат три основных элемента: бензиновый 1,6-литровый турбо-мотор, электродвигатель на стыке ДВС и АКПП с отдельным сцеплением, а также тяговый аккумулятор. Итоговые паспортные данные для Hyundai Tucson Hybrid: суммарная мощность 230 л.с., суммарный крутящий момент 350 Нм, разгон 0-100 км/ч за 8,3 секунды, максимальная скорость 193 км/ч, расход топлива 4,7-4,8 л на 100 км (город) или 5,8-6 л на 100 км (трасса), масса 1 634 кг. Это характеристики Hyundai Tucson Hybrid. Увидим ли мы PHEV-версию в Украине? Пока данный вопрос открыт.

По технике отличия ясны. А что во внешности? И что в салоне?

Внешность отличается лишь в деталях. А если быть точным – то в двух деталях: надпись «hybrid» на крышке багажника и двойная выхлопная труба под задним бампером. В остальном дизайн кроссовера Hyundai Tucson остался неизменным. Хотя ведь и узнаваемый облик еще «не затерся»! Оригинальный стиль собран на стыке острых углов и резких Z-образных линий. Плюс добавьте развитые колесные арки и серебристо-хромированный свод крыши. Кстати, сама крыша получила контрастный окрас в черный цвет.

Салон также отличается лишь парочкой деталей, а в остальном остался прежний: этакие «кокпиты» для водителя и переднего пассажира, крупная центральная консоль с кнопочным селектором «автомата», два 10,25-дюймовых дисплея. Вся суть гибрида – в дополнительных информационных вкладках на этих самых дисплеях. Хотя если внимательно присмотреться, то можно заметить кнопку перезагрузки 12-вольтной батареи и вентиляционную решетку для тягового аккумулятора, скрытого под задним сиденьем.

К слову: ввиду подобной конструкции, сама подушка сиденья стала заметно тоньше. На первый взгляд, какого-либо дискомфорта это не приносит. А на второй взгляд – точнее скажут ваши дети или друзья-пассажиры после дальней дороги (ведь я-то сидел сзади лишь непродолжительное время). Зато пассажиров обязательно порадуют отдельный «климат», шторки на окнах, наличие подогрева: новый Hyundai Tucson отлично проработан как семейный автомобиль! В остальном – отличия между обычным Hyundai Tucson и его Hybrid-версией мизерные. К примеру, парочка миллиметров внутренней высоты на втором ряду сидений, пара-тройка литров объема багажника. Да тот факт, что в случае версии Hybrid в подполье организован поддон для мелочевки и ремонтного комплекта шин. Вот и все отличия.

Передняя часть с огромной темно-хромированной «маской» решетки радиатора узнается и запоминается сразу: оригинальное решение. Общие формы кузова также не изменились: острые углы, резкие линии. Гибрид выдает лишь скромная надпись да спаренная выхлопная труба. Салон в целом прежний, отличия лишь в специфических индикаторах, парочке кнопок, да заднем сиденье с аккумулятором под ним. Таким образом, гибридная техника едва заметно проявляется внутри автомобиля…

А как эта гибридная техника проявляется на ходу?

Откровенно говоря, неожиданно хорошо. Прежде всего, электромотор позволяет плавно трогаться и мягко-плавно-неспешно ездить только на электротяге. Однако если сильнее нажать педаль акселератора, то бензиновый мотор просыпается неожиданно рано (буквально на скорости 20-30 км/ч). Но в таком случае электромотор уже работает как «бустер»: он добавляет больше тяги снизу – именно там, где 1,6-литровый «турбо» еще не успел выйти на пик крутящего момента. Добавили мощность и момент от электромотора? А теперь еще уберите «эко»-ужимки, которые заметно душат современные моторы. Результатом является отличная динамика и разгон. Причем, что при стартах с места, что при ускорениях на ходу.

Правда, на высоких скоростях бензиновый двигатель практически всегда работает в одиночку. Так, при скорости 70-75 км/ч и при заряженном аккумуляторе, еще можно иногда двигаться только за счет электротяги. На скорости 90-100 км/ч практически всегда работает бензиновый мотор. Вот только, судя по графику на «приборке», ДВС периодически подключается к колесам напрямую и подзаряжает аккумулятор (тогда автомобиль движется на электротяге), а периодически ДВС работает сообща с электромотором. Наконец, при скорости «стабильно за 100 км/ч» автомобиль постоянно движется на бензиновом турбо-моторе, электродвигатель подключается лишь изредка при обгонах. Как результат, на скорости порядка 100 км/ч расход выходит совсем не «гибридный», а вполне себе «обычный»: 5,5-6 л на 100 км пути. А вот в городе гибрид себя оправдывает: при пустых дорогах и плавном стиле движения можно получить аналогичные 5,5-6 литров на «сотню». Но стоит поехать активнее (или если будет много заторов) – и городской расход возрастает до 7,5 л на 100 км пути. Это, конечно, отличный результат для 230-сильного автомобиля. Но (во-первых) другие сравнимые SUV-гибриды потребляют меньше, у них расход топлива не так сильно меняется в зависимости от условий и стиля езды. А еще (во-вторых) схожий расход можно получить на современном турбодизеле сравнимой мощности. Впрочем, о конкурентах поговорим ниже. А пока вернемся к тестовому автомобилю Hyundai Tucson Hybrid. Точнее – к его ездовым манерам.

Ходовая часть по-прежнему больше настроена на комфорт: мягкий ход подвески, тишина в движении, обычный не острый руль. Это совсем неплохо для обычного кроссовера. Но когда под капотом хорошо за «200+ лошадей» и машина едет 8 секунд при разгоне 0-100 км/ч, то хочется больше спортивности в характере и «собранности» в ощущениях от управления. Попутно не помешала бы различная спорт-атрибутика снаружи и в салоне. Одним из примеров подобного подхода может быть Volkswagen Tiguan R-line. И ведь подобный вариант имеется в гамме Hyundai Tucson – это версия N Line: оригинальный обвес, спортивные акценты в салоне, подвеска с электронным управлением. Первым вариантом Hyundai Tucson, где должна появиться версия N Line, является именно вариант Hybrid: уверен, что даже малейшие спортивные нотки помогут еще лучше раскрыть потенциал этого мощного гибридного силового агрегата! Причем желательно, чтобы версия N Line Hybrid появилась «в дополнение», а не «вместо» какой-то из текущих версий: все-таки не хочется терять этот добродушный и покладистый характер модели Tucson. Да и, в конце концов, у покупателя должен быть выбор!

Существует лишь два основных режима движения – «эко» и «спортивный»; плюс для бездорожья предназначены Terrain-настройки. Однако каких-либо клавиш управления гибридной системой здесь нет, водитель не может принудительно включить ЕV-режим для движения только на электротяге. Впрочем, каждый старт и движение на низкой скорости и так обычно происходят с помощью электромотора: выезд со двора, проезд пробки-тянучки. А вот обратный сценарий возможен: любое касание лепестка принудительного выбора передач означает обязательное включение ДВС. Электромотор работает в паре с «автоматом», который кратно увеличивает его мощность и момент на пути к колесам. Посему пусть электромотор развивает лишь 44 кВт или 60 л.с., но его влияние и прибавка в ускорениях очень ощутима в городской езде. Словом, логика работы гибрида выстроена хорошо. Равно, как и настройка тормозов: ни малейшего дискомфорта в переходных режимах между рекуперацией и реальным торможением. Разгон 0-100 км/ч в пределах 8 секунд: быстрее паспорта и сравнимых конкурентов!

Сколько стоит Hyundai Tucson Hybrid? И что еще можно купить за такие деньги?

Если говорить о стартовой цене автомобиля Hyundai Tucson, то старт примерно на отметке 705 тыс. грн или $26 тыс. Столько стоит 2-литровый бензиновый автомобиль с «механикой» и на переднем приводе, в комплектации Express: шесть подушек безопасности, «круиз», система стабилизации, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема с монохромным экраном, фары-галоген, стрелочная панель приборов с небольшим дисплеем, пр.

Однако Hyundai Tucson Hybrid сразу стартует с более высокой комплектации Dynamic: плюс «автомат» с кнопочным переключением Shift-by-wire, 2-зонный «климат», контроль рядности и предупреждение о превышении допустимой скорости, датчик дождя, подогрев руля, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, пр. Цена Hyundai Tucson Hybrid Dynamic 2WD – от 1,01 млн грн или около $37,5 тыс.

На уровень выше расположена комплектация Elegance, где добавлено следующее: мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида, контроль перекрестного трафика сзади, электропривод крышки багажника с сенсорным открыванием, светодиодные фары, беспроводная зарядка для телефона, ЖК-панель приборов Super Vision на основе 10,25-дюймового дисплея, решетка радиатора Dark Chrome, молдинги Satin Chrome, пр. Плюс можно выбрать тип привода: 2WD или 4WD. Цена Hyundai Tucson Hybrid Elegance 2WD – от 1,08 млн грн или $40 тыс., цена варианта с полным приводом 4WD – от 1,13 млн грн или почти $42 тыс.

На вершине модельной линейки находится комплектация Top: дополнительно ассистент движения по шоссе и адаптивный «круиз», видео-мониторинг «слепых зон», круговой обзор на четыре камеры, 3-зонный «климат», ассистент дистанционной парковки с ключа, подогрев задних сидений, вентиляция передних сидений, мультимедиа с 10,25-дюймовым дисплеем, аудио KRELL, пр. Цена Hyundai Tucson Hybrid Тор 4WD – от 1,24 млн грн или $46 тыс.

Высчитать прямую переплату за гибрид относительно обычного бензинового варианта или турбодизеля невозможно, поскольку гибрид изначально чуть лучше оснащен различными системами безопасности. Для примера: заказной пакет Top Plus для бензинового 2-литрового кроссовера Hyundai Tucson стоит более 42 тыс. грн, а для гибрида – лишь 19 тыс. грн: выходит, в общей цене гибрида 23 тыс. грн приходится на дополнительные системы безопасности, которые у него есть изначально. И так по многим деталям-мелочам: другие колесные диски в зависимости от комплектации, пульт дистанционного управления при парковке, контрастный черный или серый окрас крыши, пр.

Конкурентов Hyundai Tucson (в обычных бензиновых и дизельных версиях) также уже разбирали: соперников много, счет уходит за десяток. Но если говорить именно о гибридном варианте автомобиля, то следует отметить лишь два автомобиля – это Honda CR-V Hybrid и Toyota RAV4 Hybrid.

Интересно: речь идет о гибридных кроссоверах сравнимого класса и цены, но каждый из них кардинально отличается по своей конструкции. При этом результат везде примерно сравним – улучшение динамики и снижение расхода топлива. Если говорить детально, то Hyundai Tucson Hybrid выигрывает в разгоне относительно Toyota и Honda: пусть выигрыш доли секунды, но все-таки победа, этакий рекордсмен среди гибридов! Однако он проигрывает в расходе топлива: лучшую топливную экономичность предлагает Honda, да и Toyota рядом – а кроссовер Hyundai Tucson Hybrid потребляет больше топлива. Хотя если сравнивать с обычными бензиновыми вариантами этих автомобилей, то эти гибриды оказываются заметно лучше и в расходе, и в разгоне. Они плюс-минус сравнимы, они стоят друг друга.

Поэтому разговор об этих трех автомобилях из «области гибридов» следует перевести в «область традиционных автомобильных ценностей». К примеру, вариант от Honda однозначно выигрывает в салоне: хороший дизайн и качество отделки, отличный простор, много продуманных мелочей. Казалось бы, безоговорочная победа – если бы не задний «климат» и шторки на окнах в Hyundai Tucson. А затем «кореец» добавляет более низку цену. Но гибридный кроссовер Toyota RAV4 стартует с еще более низкой цены – невероятно, но это так: «японец» дешевле «корейца»! Затем добавляется широкий выбор версий (и тип привода, и комплектации), отличная ликвидность при перепродаже, лучшая топливная экономичность. Хотя вариант Hyundai Tucson Hybrid все-таки нельзя сбрасывать со счетов: оригинальный и свежий дизайн, более изысканная отделка салона, лучше динамика.

В итоге: для чего и для кого создан кроссовер Hyundai Tucson Hybrid?

Интересно, что в случае кроссовера Hyundai Tucson Hybrid мы принципиально не говорим об экономии: для покупателей, которым важна топливная экономичность, существует дизельный Tucson с куда более низкой стартовой ценой. А еще мы не говорим о тех, кто выбирает размером в ущерб оснащению. Потому, что за 1,2 млн грн можно купить Hyundai Santa Fe с мощным и экономичным дизелем, но лишь в стартовой комплектации.

Кроссовер Hyundai Tucson Hybrid предназначен для тех покупателей, кто обязательно хочет совместить «все-все-все» в одном автомобиле: хорошая динамика, небольшой расход топлива, высокий уровень оснащения, яркий дизайн, продуманный салон. Возможно, таких покупателей немного. Но они точно есть. И теперь для них есть автомобиль – Hyundai Tucson Hybrid.

Технические характеристики Hyundai Tucson Hybrid 1.6 T—GDi HEV 4WD

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,5 х 1,87 х 1,65 м

Колесная база – 2,68 м

Клиренс – 170 мм

Багажник – от 616 л (5 мест) до 1 795 л (2 места)

Грузоподъемность – 490-611 кг (в зависимости от комплектации)

Минимальная снаряженная масса – 1 634 кг (в зависимости от комплектации)

Мотор – гибрид, бензиновый турбо-мотор R4 1,6 л плюс электромотор

Мощность – 230 л.с. при 5 500 об/мин.

Крутящий момент – 350 Нм при 1 500-4 500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 141 л.с. на 1 т; 214 Нм на 1 т

Привод – полный привод HTRAC

Трансмиссия – 6-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 8,3 секунды

Максимальная скорость – 180 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 4,7-4,8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,8-6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), смешанный – 5,4-5,5 л на 100 км

Страна производства – Чехия

Минимальная цена автомобиля (бензиновый мотор 2,0 л) – от 705 тыс. грн. или $26 тыс.

Минимальная цена автомобиля (гибрид) – от 1,01 тыс. грн. или $37,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,24 тыс. грн. или $46 тыс.