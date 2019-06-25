Тест-драйв Toyota RAV4 Hybrid: новый бестселлер





Вот он – кроссовер, вернувший понятие «очередь за автомобилем» даже в столь непростое для Украины время. Забегая вперед, да и как уже ясно из названия: свою популярность этот кроссовер Toyota RAV4 заслужил целиком и полностью. Почему я так считаю – все ответы найдете в данной статье.

Позиционирование

Первое поколение Toyota RAV4 появилось в 1994 году – тогда еще в виде 3-дверной модели и без понимая, насколько популярный класс «кроссоверов» в итоге создали японцы в мировом масштабе («да-да, Нива была раньше»). Спустя полтора года дебютировал 5-дверный вариант, который, начиная с третьего поколения, стал основным: 3-дверка больше не предлагалась. Актуальный кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения дебютировал в 2018 году, с начала 2019-го автомобиль предлагается в Украине.

Модель Toyota RAV4 появилась в 1994 году и 25-летняя история модели наполнена немалым количеством интересных версий: дизельные автомобили, электрокары, удлиненные варианты, мотор V6. Начиная с прошлого поколения, в гамме Toyota RAV4 присутствует еще и гибрид. В данной статье также представлена гибридная версия Toyota RAV4, плюс кратко будет описана 2-литровая версия с полным приводом.

Как едет?

Кажется, описание ездовых качеств гибрида Toyota RAV4 я должен начать с мотора. Но я начну с подвески – потому что ее создавали гении родом из самых отдаленных поселков Украины. Все просто: подвеска тестового Toyota RAV4 Hybrid умудряется сочетать хороший комфорт на самых разбитых дорогах с завидной энергоемкостью и тишиной в работе. В итоге мелких неровностей просто не замечаешь, а по средним разношерстым ямам можно мчать, не сбавляя ход. И только крупные «кратеры» размером с треть колеса, либо лежачие полицейские «over-size» вызывают срабатывание подвески, которые вы едва заметите в салоне по легким, скругленным пинкам на сиденье. При этом довольно большой ход подвески и высокий кузов «кроссовер» на удивление, не привели к изрядным кренам: они есть, но меньше ожидаемого для столь «всеядной» ходовой – похоже, удачно подобраны стабилизаторы поперечной устойчивости. Да и в целом: пусть автомобиль не может похвастать «идеальной асфальтовой породой», но он всегда ведет себя точно и прогнозируемо в поворотах. Повернул руль – повернул автомобиль: с минимальными задержками или колебаниями кузова. При этом на руле всегда есть четко выраженные «ноль» и небольшое усилие в повороте – в итоге всегда есть ощущение, что автомобиль под контролем. Если включить «спорт»-режим, то руль становится тяжелее, но от этого не становится спортивнее: резкости на поворот руля не прибавляется.

Зато в «спорт»-режиме прибавляется резкости «по мотору»: гибридный силовой агрегат работает с максимальной отдачей, бензиновый ДВС подключается при малейшем касании акселератора – и кроссовер Toyota RAV4 Hybrid активно разгоняется. Нужно лишь привыкнуть к тому, что звук работы мотора и разгон не взаимосвязаны: порой рычание уже есть – а разгона нет, или наоборот – под монотонный звук мотора автомобиль продолжает набирать ход. Эта особенность известна по многим описанным ранее гибридам Toyota: достаточно вспомнить C-HR или Camry. Кстати, вспоминая последнюю модель: кроссоверу RAV4 Hybrid не помешала бы улучшенная звукоизоляция уровня Camry Hybrid. Поскольку при динамичном разгоне ДВС «просыпается» и начинает работать на повышенных оборотах – и все это воспринимается особенно шумно на фоне тишины от езды на электромоторе. Но любители сколько-нибудь динамичной езды все простят: потому, что Toyota RAV4 Hybrid «едет»! Даже в обычном режиме автомобиль вмиг реагирует на нажатие педали акселератора, разгон линейный и ровный, скорость нарастает довольно быстро, в «спорте» все становится еще чуть веселее. И это происходит в приподнятом кузове и на чудо-подвеске, которая позволяет ходом проскакивать большинство неровностей: этакий ралли-рейд отдельно взятого гибрида.

Новое поколение Toyota RAV4 Hybrid не обманывает ожиданий: благодаря мощному гибридному мотору (218 для 2WD), автомобиль хорош в разгоне – понятные и незамедлительные реакции на нажатие педали акселератора, ровный и плавный разгон, достаточная динамика, как для модели подобного класса: стабильно 0-100 км/ч за 8,6-8,7 секунды. А если «поиграть» ездовыми режимами и стартом, то можно поехать даже 8,2 секунды. На бездорожье вызывают вопросы выступающая «челюсть» переднего бампера и поперечное расположение глушителя: следует осторожничать на камнях/буграх.

Салон повторяет внешность: преимущество прямых линий, серебристая отделка (признаться, не самая уместная), крупные «шайбы» климата. Но автомобиль не так прост, как кажется на первый взгляд. Сиденья – с развитыми боковинами и «ушками» под плечи, сидишь как влитой. Руль – прост на вид, но с приятной кожей и продуманным расположением кнопок. Простор и спереди, и сзади, во всех измерениях. Добавьте большие подстаканники, широкие подлокотники, возможность регулировки угла наклона спинки заднего сиденья, большой багажник с широким погрузочным проемом и электроприводом крышки. Кажется, Toyota RAV4 идеален для семьи? Не совсем…

Хочется, чтобы задние двери открывались на более широкий угол и проем был больше. Хочется вентиляцию передних кресел, подогрева сидений сзади, панорамный обзор – это есть, но только в самой дорогой ТОП-версии. Однако ведь и тестовый автомобиль не из дешевых. Хочется добавить подсветку всех кнопок стеклоподъемников: да что за постоянная «экономия на спичках»? И хочется убрать щелчок электро-контакта в начале хода педали тормоза. Кто-то скажется, что все это мелочи – но почему их нельзя исправить при создании абсолютно новой модели, да еще и столь важной для компании?

Невзирая на простоту и нарочитую «грубоватость» дизайна, на деле салон хорош во всех ключевых запросах: удобные сиденья с достаточными диапазонами регулировок, приятный руль, нормальные отделочные материалы, простор спереди и сзади, много подстаканников и ниш под мелочь. Чувствуется, что создатели работали над деталями: чего стоят прорезиненные ручки «климата» и мягкая накладка на изнанке дверной ручке. Жаль, но внимания на все подобные мелочи не хватило.

Есть ли инновации?

Во время репортажа с презентации модели я детально расписывал технику нового поколения RAV4, поэтому здесь лишь коротко повторю. Автомобиль построен на платформе TNGA GA-K, огромная работа проделана над равномерным распределением веса – не только между передней/задней осями, но также между правыми/левыми колесами. Тестовый автомобиль Toyota RAV4 оснащен гибридным силовым агрегатом: 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» A25A-FXS серии Dynamic Force, электромотор 3NM, планетарная передача в основе электромеханической трансмиссии e-CVT, передний привод. Аналогичный автомобиль, но с полным приводом, получает еще один электродвигатель – мотор 4NM в приводе задних колес, который развивает 40 кВт и, с помощью отдельного редуктора, обеспечивает крутящий момент 1300 Нм на задних колесах. Гибрид Toyota RAV4 развивает мощность 218 л.с. (передний привод 2WD) или 222 л.с. (полный привод AWD-i). Второй вариант силового агрегата – бензиновый 2-литровый мотор M20A-FKS, также из серии Dynamic Force, мощностью 173 л.с. с крутящим моментом 203 Нм.

Новые двигатели серии Dynamic Force собрали в себе самые «продвинутые» наработки: цикл Аткинсона, комбинированный (распределенный и непосредственный) впрыск топлива D-4S, высокая степень сжатия (13:1 или 14:1), электронная система регулировки фаз газораспределения.

Плюс у 2-литрового автомобиля тоже необычная трансмиссия. Во-первых, в качестве коробки передач использован CVT-вариатор Direct Shift с фиксированной стартовой передачей: фактически обычные шестерни, пригодится при буксовании в грязи или на льду/снегу без риска износа вариатора, а также при динамичных стартах с места, когда идет большая нагрузка на трансмиссию. Полный привод реализован при помощи многочисленных фрикционных муфт, которые позволяют раздельно подключать правое/левое заднее колесо, а также полностью отключать кардан-вал от двигателя: в итоге можно реализовать управление вектором тяги и максимально снизить инерционные потери для экономии топлива.

Основа Toyota RAV4 – несущий кузов и платформа TNGA GA—K. В гибриде полный привод реализован с помощью дополнительного электромотора на задней оси, который стал мощнее прежнего. Обычная ДВС-версия RAV4 предлагает CVT-вариатор с фиксированной стартовой передачей и трансмиссию с раздельными фрикционными муфтами для подключения правого/левого заднего колеса.

Также тестовый автомобиль оснащен новым комплексом Toyota Safety Sense (TTS), который объединяет в себе интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения и удержания автомобиля в своей полосе движения, функцию распознавания дорожных знаков, автоматическое переключение света фар «ближний/дальний», пр. Дополнение слов «новый комплекс» в данном случае указывает на улучшенные датчики и расширенный функционал. К примеру, комплекс TTS научился распознавать пешеходов в ночное время и велосипедистов как угрозу столкновения – в этом случае задействуется функция экстренного торможения. Также расширен перечень распознаваемых знаков дорожного движение, адаптивный круиз-контроль теперь может подстраиваться под знаки ограничения скорости. Все системы работают хорошо, замечаний к ним нет.

Много нового и в салоне. В зависимости от версии, автомобиль может быть оснащен цифровой панелью приборов с цветным 7-дюймовым ЖК-дисплеем: несколько вариантов обзора и цветового оформления, данные бортового компьютера, информация от систем TTS. По центру передней панели установлен 8-дюймовый сенсорный дисплей, который уже знаком по современным моделям Toyota: стартовый экран с тремя окошками (их можно настраивать по своему желанию), меню «плитками», картинка с камеры заднего вида, аудиосистема и навигация, информация о работе гибридной системы. В целом все это было детально описано на примере Toyota Corolla – советую заглянуть в статью.

В салоне – два дисплея вокруг водителя: вместо традиционных приборов и центральный сенсорный. К первому у меня претензий нет: хорошая картинка, продуманная подача информации. А вот центральному сенсорному дисплею не помешала бы поддержка технологий Apple CarPlay (Android-смартфоны можно подключить через MirrorLink), хотя в остальном – он стал лучше: логичная организация стартового экрана и основного меню, улучшено качество изображения.

Цены и конкуренты

Кроссовер Toyota RAV4 в Украине доступен с двумя моторами (2,0 л или гибрид 2,5 л), с передним или полным приводом, механикой или «автоматом»-вариатором, в пяти комплектация – итого тринадцать вариантов! Все комплектации фиксированные, доплата есть только за цвет «металик» или «перламутр».

Гамму модели открывает комплектация Live: светодиодные фары и фонари, обогрев лобового стекла в зоне дворников, кожаная обивка руля, выбор режимов движения (ECO/NORMAL/SPORT), электромеханический ручник, камера заднего вида (с фиксированными линиями-подсказками), 7-дюймовый сенсорный дисплей, подогрев передних сидений, кондиционер, система стабилизации, стальные 17-е диски с колпаками, фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, подушка безопасности для коленей водителя, пр. Цены следующие: версия 2.0 Live 2WD 6MT – от 654 тыс. грн. или чуть меньше $25 тыс., версия 2.0 Live 2WD CVT – от 702,5 тыс. грн. или $26,7 тыс.

На уровень выше расположена комплектация Active, которая добавляет: рейлинги на крыше, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, датчик дождя, кнопку запуска двигателя «Start», задние датчики парковки, подогрев руля, 2-зонный «климат», селектор выбора режима работы полного привода, систему помощи при спуске со склона, камеру заднего вида с динамичными линиями-подсказками, «круиз», 8-дюймовый сенсорный дисплей, пр. Цены следующие: версия 2.0 Active 2WD CVT – от 769 тыс. грн. или $29 тыс., версия 2.0 Active AWD CVT – от 854 тыс. грн. или $32 тыс., версия 2.5 Hybrid Active 2WD e—CVT – от 839 тыс. грн. или $31,5 тыс., версия 2.5 Hybrid Active AWD—i e—CVT – от 923 тыс. грн. или почти $35 тыс.

Следующий шаг – комплектация Lounge, где добавлено: обогрев всей площади лобового стекла, безключевой доступ, электропривод крышки багажника, отделка салона искусственной кожей, комплекс Toyota Safety Sense (адаптивный «круиз», функция экстренного торможения, контроль рядности, распознавание дорожных знаков, автоматическое переключения на дальний свет). Цены: версия 2.0 Lounge AWD CVT – от 916 тыс. грн. или $34,5 тыс., версия 2.5 Hybrid Lounge 2WD e—CVT – от 900 тыс. грн. или $34 тыс., версия 2.5 Hybrid Lounge AWD—i e—CVT – от 986 тыс. грн. или $37,5 тыс.

Далее следует комплектация Style, которая дополнительно предлагает: черную крышу, черную глянцевую отделку боковых зеркал и колесных арок, черный глянцевый окрас переднего и заднего бампера, 18-дюймовые черные колесные диски, прожекторные светодиодные фары, комбинированную отделку салона из синтетической кожи и ткани с синими вставками, передние датчики парковки, электропривод регулировок сиденья водителя, пр. Цены (уже с учетом цвета «металик»): версия 2.5 Hybrid Style 2WD e—CVT – от 983 тыс. грн. или чуть больше $37 тыс., версия 2.5 Hybrid Style AWD—i e—CVT – от 1,069 млн. грн. или около $40 тыс.

На вершине – комплектация Premium: обивка салона из натуральной кожи, сенсорное открытие крышки багажника, вентиляция передних кресел, подогрев задних сидений, мониторинг слепых зон зеркал заднего вида, панорамный обзор, пр. Цены следующие: версия 2.0 Premium AWD CVT – от 1,033 млн. грн. или $39 тыс., версия 2.5 Hybrid Style AWD—i e—CVT – от 1,103 млн. грн. или чуть больше $41,5 тыс.

Черный автомобиль в салоне – RAV4 c 2-литровым мотором, полным приводом, в комплектации Lounge. Внешние отличия состоят в других фарах и колесных дисках. Под капотом – «атмосферник» на 173 л.с., в салоне – «шайба» управления полным приводом и обивка сидений из эко-кожи. Одна из самых «центровых» версия в гамме RAV4 по мотору, трансмиссии, оснащению – и по цене: около $34,5 тыс. К сожалению, как едет 2-литровая версия по динамике и как работает подвеска, я сказать не могу. Если получится – в будущем подготовлю отдельный материал про 2-литровый RAV4.

Конкурентов в данном классе не просто много, а очень много. Из европейцев – Peugeot 3008 и 5008, Volkswagen Tiguan, Citroen C5 Aircross, Opel Grandland X, Renault Koleos, SKODA Kodiaq. Из азиатов – Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Honda CR-V, Hyundai Tucson и Santa Fe, KIA Sportage, Haval H6.

А теперь рассматриваем каждую модель. У кроссоверов Peugeot, Citroen, Opel, Haval нет полного привода, плюс «французы» делают ставку на экстравагантность, Opel недостает выбора моторов, а бренд Haval и вовсе малоизвестен широкой публике. Варианты Volkswagen Tiguan Allspace, Hyundai Santa Fe, Honda CR-V радуют простором и оснащением, но оказываются дорогими – их базовый ценник начинает с отметки выше 1 млн. грн. «Японцы» Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail (а также родственный Koleos) хороши комфортом, простором, низкой ценой, но уж очень чувствуется возраст моделей.

Вот и выходит, что самые опасные конкуренты – это Mazda CX-5 да Subaru Forester, отчасти Hyundai Tucson. В этой компании Toyota RAV4 предлагает самый мощный и экономичный силовой агрегат (гибрид), передовое оснащение (Toyota Safety Sense), комфортную и энергоемкую подвеску, относительно низкую цену «базы», максимум оснащения в «ТОП-е».

Новичок RAV4 попадает в самую гущу класса, но приходит во всеоружии: экономичный гибрид, передний или полный привод, высокая мощность и динамика, современное оснащение, наличие доступных базовых версий, традиционные для Toyota надежность и ликвидность. Это не «мальчик для битья», наоборот – это RAV4 готов бить конкурентов по всем фронтам.

Стоимость содержания

В городе автомобиль стабильно потребляет 6,7-7,4 л топлива на 100 км пути. Причем, что характерно для гибридов Toyota, расход не слишком меняется в зависимости от стиля езды: даже если поехать максимально динамично, даже если стоять в пробках – электромотор будет помогать ДВС, в итоге вы все равно приедет домой с неизменным расходом. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 4,7-5 л топлива на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастает до 5,5-5,7 л на 100 км пути. Только на электротяге удавалось разгоняться со нуля до 64 км/ч, далее в дело вступал ДВС. Однако при трассовом режиме езды электромотор порой подключается и тянет автомобиль даже на скорости 80-100 км/ч, при этом ДВС отключен. Максимум на электротяге можно проехать 1,2-1,3 км, начало движения всегда происходит на электротяге, даже не нужно нажимать кнопку EV-режима. В итоге: расход RAV4 Hybrid – лучше большинства конкурентов даже с самыми экономичными дизельными моторами.

Общая гарантия на автомобиль – три года или 100 тыс. км пробега. Периодичность сервисного обслуживание составляет каждые 15 тыс. км или раз в год. Минимальная стоимость простого ТО – около 1,7 тыс. грн., расширенное ТО обойдется в 5-5,3 тыс. грн. Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на конец июня, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Аналогично модели Corolla несколькими статьями ранее, кроссовер Toyota RAV4 получил максимальный «5-звездный» рейтинг в ходе испытаний EuroNCAP, при этом отличившись похвальной равномерностью защиты при разных ударах – сплошь «зеленые» (максимальная защита) или «желтые» (достаточная защита) зоны. Взрослые люди или дети, фронтальные или боковые удары, защита головы, груди, ног или рук – все на хорошем уровне. Полноценные и настоящие «пять звезд».

В итоге

Даже если бы компания Toyota выпустила новое поколение RAV4 с характеристиками на уровне конкурентов, то этот автомобиль все равно был бы популярнее соперников – хотя бы из-за легенд о надежности бренда и хорошей ликвидности на вторичном рынке. Но компания Toyota выпустила автомобиль, который являет собой нечто большее, чем просто «выбор калькулятора». Новое поколение автомобиля Toyota RAV4 приятно удивляет: круто выглядит, классно едет, мало «ест», наполнен технологиями, стоит адекватных денег. В общем, все похоже на итоги Camry: тот редкий случай, когда вроде обычный «масс-маркет» на деле оказывает совершенно необычным, но классным итоговым результатом. А потому популярность RAV4 оправдана целиком и полностью: автомобиль ее действительно заслужил.

Плюсы:

+ Отлично выглядит снаружи, хороший салон внутри (удобные сиденья, понятные приборы)

+ Подвеска – удачный баланс энергоемкости и комфорта для разбитых дорог

+ Мощный и экономичный гибрид, толковая трансмиссия

Минусы:

— Недостает Apple CarPay и подсветки кнопок на дверях; круговой обзор, вентиляция передних кресел, подогрев задних сидений – только в ТОП-версии…

— Очереди и дефицит автомобилей

Технические характеристики Toyota RAV4 2.5 Hybrid e—CVT

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,6 х 1,855 х 1,685 м

Колесная база – 2,69 м

Клиренс – 190 мм

Багажник – от 580 л (5 мест) до 1690 л (2 места)

Грузоподъемность – 385-420 кг (в зависимости от типа привода)

Минимальная снаряженная масса – 1680 кг

Мотор – гибрид, электромотор, бензиновый атмосферный мотор, R4, 2,5 л

Мощность – суммарная мощность гибрида 218 л.с.

Удельная мощность и момент – 125 л.с. на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – безступенчатая гибридная трансмиссия e-CVT

Динамика 0-100 км/ч – 8,4 с

Максимальная скорость – 180 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 4,8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,7 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Dueler H/L 33 225/60R18

Минимальная цена автомобиля – от 654 тыс. грн. или около $25 тыс.

Цена тестового автомобиля – 983 тыс. грн. или около $37 тыс.

Автомобиль предоставлен – Тойота Украина