Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2021: ТОП-5 вопросов и ответов





Бренд Volkswagen продолжает активно заводить новинки в Украину: встречайте обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan! Данный автомобиль находится в самом центре SUV-линейки: он больше моделей T-Cross и T-Roc; он меньше, чем Touareg. Станет ли обновленный Volkswagen Tiguan «золотой серединой» для покупателей? Или он просто станет «золотым»? Разбираемся в формате «ТОП-5 вопросов и ответов».

Обновленный Volkswagen Tiguan? Но что изменилось?

Моя первая встреча с данной моделью состоялась почти три года назад – и тогда это был Volkswagen Tiguan Allspace: «растянутый» кузов, 7-местный салон. Впрочем, эти детали не важны с точки зрения дизайна, который в принципе изменился кардинально.

Во-первых, полностью новая передняя часть. Оригинальные фары и заходящая под них решетка радиатора визуально связывают обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan с другими, самыми свежими моделями бренда. В общем облике «читается» старший кроссовер Touareg. А в облике фар «читается» Golf 8: связь здесь не только визуальная, но также и технологическая. Ведь обновленный Volkswagen Tiguan получил оптику IQ.Light – матричные светодиодные фары, которые умеют динамически настраивать поток света.

Во-вторых, аналогичная надпись IQ.Light красуется и на фонарях сзади: теперь «бегущими» сделаны не только указатели поворотов, но также габариты – они имеют сложную форму и включаются ступенчато. Вряд ли здесь есть какая-то глобальная смысловая нагрузка, но выглядит красиво и напоминает Audi, визуально «удорожая» автомобиль. Сзади также заметны перемены в различных шрифтах и надписях: название модели, обозначение полного привода. А еще тестовый автомобиль был представлен в исполнении R-line и с пакетом Black Style. Первое означает наличие характерного обвеса, второе указывает на черный глянцевый декор. Добавьте великолепный насыщенный синий цвет (в прошлом особенность Volkswagen Golf R, но теперь доступен для обновленного Tiguan) и получите яркий, впечатляющий облик!

Обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan хорош и в целом – динамичный, «собранный» стиль – и в деталях: синий цвет, бампера R—line, пакет Black Style, черные 19-дюймовые колеса. Пожалуй, самой заметной переменой являются фары IQ.Light: матричная светодиодная оптика – редкость в классе! Под стать изменились и фонари.

А что изменилось внутри?

Внутри также перемен немало: новый руль, новый блок «климата», новый селектор «автомата», приборная панель на основе 10-дюймового ЖК-дисплея…

Ага, вспомнили, что раньше был 12,3-дюймовый дисплей? Вот как-то так: при обновлении модели появился новый «цифровой кокпит» Digital Cockpit Pro, который построен на основе 10,25-дюймового монитора. Однако кроме небольших окружностей шкал, других замечаний нет – даже наоборот: картинка выглядит более четкой и насыщенной, имеются различные варианты настройки (дополнительные «окошки» внутри спидометра/тахометра) и отображения информации. А вот 8-дюймовый сенсорный дисплей на передней панели остался практически прежним: узнаваемая форма и размер, узнаваемая прорисовка и пункты меню. Хотя появился один интересный: «Магазин». Помните вот такую новость? Этакая возможность докупать необходимые функции. Так вот – обновленный Volkswagen Tiguan является одним из первых автомобилей, где подобное пытаются реализовать. Вместе с другими цифровыми сервисами We Connect и авторизацией Volkswagen ID, новая «цифровая эра» наступает прямо сейчас. Включая и предложения для Украины. По крайней мере, представители импортера активно работают над данным процессом. Но вернемся к автомобилю. Руль с сенсорными кнопками мне откровенно нравится: он выглядит современным, кнопки дают обратный клик при касании. А вот сенсорный блок «климата» мне не нравится: им сложно управлять вслепую, нет отклика и физического взаимодействия от кнопок-клавиш-переключателей. Когда «климат» переводится внутрь сенсорного экрана, чтобы выиграть место или завести больше функций – я понимаю. Когда оставляют простой и привычный блок «климата» с обычными кнопками – тоже понимаю. Но здесь вышло ни то, ни другое: кардинально новых функций не добавили, удобство и простоту управления уже потеряли…

Хорошо, что простор не потеряли. Особенно это заметно на втором ряду сидений: от 4,5-метрового кроссовера просто не ждешь так много простора! Здесь помогли и регулировки заднего дивана: сдвигается вперед/назад, выбирается угол наклона спинки. Здесь помогли и высота/ширина кузова: не чувствуешь стеснения ни в локтях, ни над головой. Для своего класса – кросовер Volkswagen Tiguan предлагает очень просторный салон. И очень продуманный: третья зона «климата» для задних пассажиров, раздельный подогрев сидений. Плюс даже такие мелочи, как дополнительные кармашки на спинках передних сидений или ниши у основания заднего дивана. Обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan хорош практичностью! И хорош багажником: большой (615 литров при 5-местном салоне) и правильно-прямоугольный. Внутри можно найти крючки для пакетов и отсеки для мелких вещей. Крышка багажника оснащена электроприводом, а днище-пол может устанавливаться на подходящую высоту. Знаете, почему все так продумано? Потому, что это Volkswagen!

Салон остался узнаваемым в целом, но изменился в деталях так, чтобы это было видно: новая панель приборов, добавлена 30-цветная «атмосферная» подсветка, обновились даже дверные карты. Новый руль с сенсорными кнопками я всячески приветствую, новый блок «климата» – нет. Версия R—line получает оригинальные сиденья с комбинированной отделкой: посадка великолепна! Но не спешите с выбором – у модели Volkswagen Tiguan есть интересная альтернатива. В любом случае: автомобиль приятно удивляет простором и тщательностью проработки задней части салона, а также продуманным и удобным багажником. Но еще больше он удивляет тем, как едет…

Ну и как он едет?…

Кроссовер Volkswagen Tiguan поразительно двуликий. Можно ехать тихо-неспешно, радуясь легкому рулю и небольшому расходу топлива – у меня минимум в городе выходил 8,5-9 литров на 100 км пути. Кстати, на трассе при скорости 80-90 км/ч получалось 6,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход поднимался до 8-8,5 л на 100 км пути. Зато даже на скорости «хорошо за сотню» автомобиль уверенно стоит на прямой и не досаждает аэродинамическими шумами. Словом – обычный хороший кроссовер: удобный, просторный, тихий.

Однако стоит вам потребовать от него большего – и вы поймете, что это настоящий «волк в овечьей шкуре». Правда, версия R-Line несколько нарушает эту конспирацию. Зато явно намекает на истинный характер Volkswagen Tiguan: быстрый, динамичный, управляемый кроссовер. Резкий старт с места дается под сухой рев и с ощутимым вжиманием в спинку сиденья! Раз – и есть мой новый личный рекорд разгона 0-100 км/ч для автомобилей схожего класса. Если в прошлом планку задавали Toyota RAV4 Hybrid и Honda CR-V Hybrid с результатами около 8,2 секунды, то теперь их объехал Volkswagen Tiguan, причем сразу на 1,5 секунды. Мощный 220-сильный мотор хорош не только при старте с места, но и на высоких скоростях: молниеносные подхваты и отменная тяга гарантируют быстрые обгоны.

К слову – объезжает конкурентов на прямой, объедет и в повороте. Да, здесь по-прежнему есть крены. Но также есть огромный «зацеп» по подвеске и нейтральное поведение автомобиля: руль можно повернуть плавне или резче, можно корректировать курс уже в вираже – кроссовер Volkswagen Tiguan едет очень четко, с ним вмиг находишь взаимопонимание. Единственное замечание в движении касается работы ходовой части на плохой дороге: жестковато на ямах и шумновато на отбое. Эх, 19-е колеса да разбитые весенние дороги… Есть еще одно замечание, но оно проявляется уже на заправке. Если частенько «давать газу» или будет много заторов на дорогах, то готовьтесь к расходу 12,5-13 литров на 100 км в городе.

Под капотом – знакомый 2-литровый 4-цилиндровый 220-сильный бензиновый мотор TSI в паре с 7-ступенчатым «автоматом»-DSG и полным приводом 4MOTION. Смена ездовых режимов заметно влияет на характер автомобиля и, кстати, может быть увязана со сменой «атмосферной» подсветки салона: красивая и приятная «мелочь». Кроссовер Volkswagen Tiguan с 220-сильным мотором в моих личных замерах несколько раз подряд давал результат 6,7 секунды. Это еще на зимних шинах и на едва обкатанном автомобиле. Летом жду 6,3-6,5 секунды. Кроссовер Volkswagen Tiguan быстр и динамичен.

Сколько стоит такой автомобиль? И есть ли другие варианты?

Фактически в Украине кроссовер Volkswagen Tiguan предлагается только в таком исполнении: бензиновый мотор, 7-ст. «автомат»-DSG, полный привод. Выбрать можно из двух комплектаций, плюс опции. Однако, к чести Volkswagen, оснащение щедрое!

Старт дает комплектация Elegance: фары IQ.Light, сенсорный 8-дюймовый дисплей и «цифровой кокпит», тканевые сиденья с функцией массажа спины, 3-зонный «климат», подогрев сидений (спереди и сзади), подогрев руля, адаптивный круиз-контроль АСС, система Front Assist, выбор профиля езды, 30-цветная «фоновая» подсветка в салоне, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, система кругового обзора Area View, пр. Цена Volkswagen Tiguan Elegance – от 1,22 млн грн. или от $44 тыс. До конца марта можно заказать автомобиль с выгодой порядка 55 тыс. грн. – итоговый ценник получается от 1,16 млн грн или от $42 тыс.

В статье был представлен автомобиль Volkswagen Tiguan R-line. И это не тот случай, когда комплектация «выше» или «ниже» – а тот случай, когда комплектация «другая». Итак, версия R—line дополнительно предлагает: оригинальные бамперы в стиле R-line, накладки на двери, увеличенный задний спойлер, 19-дюймовые колесные диски, спортивный руль и сиденья в салоне. Но не спешите позиционировать R-line как ТОП-версию, поскольку в данном случае «где-то находишь, а где-то теряешь»: спортивный руль лишен подогрева, а передние сиденья обходятся без массажа. Цена Volkswagen Tiguan R—line стартует от 1,28 млн грн. или от $46 тыс., с учетом доп-выгоды до конца марта – получается от 1,22 млн грн или от $44 тыс.

Вот он, Volkswagen Tiguan Elegance: спокойнее внешне, на 18-х колесах, в салоне – ткань и обычный руль. Зато сиденья имеют массаж спины в области поясницы, а руль может подогреваться. Вместо центрального динамика премиальной аудиосистемы «Harman Kardon» – ниша под мелочевку. В остальном обе комплектации сравнимы: мощный бензиновый двигатель (дизель доступен лишь под заказ), «автомат» и полный привод. Плюс оснащение, которое у соперников встречается только в самых дорогих версиях или не встречается вовсе.

По сравнению с конкурентами, кроссовер Volkswagen Tiguan занимает интересное промежуточное положение. Он выше «масс-маркета», к примеру, в виде Mazda CX-5 и Peugeot 3008: по мощности и динамике «немец» просто в другой лиге – но также Tiguan и заметно дороже. Однако он еще не «премиум» в стиле Audi Q5 или BMW X3: недостает широты выбора версий, премиальных опций и отделки салона – зато в данном случае автомобиль отличается выгодной ценой. Сравнить с Audi Q3 тоже не выйдет, поскольку Volkswagen Tiguan оказывается более просторным внутри и более традиционным снаружи. Да и Lexus NX отпадает: ввиду мощности и динамики, по причине возраста модели. Неожиданно, но прямыми конкурентами оказываются автомобили Alfa Romeo Stelvio (для фанатов драйва), а также Volvo XC40 и Infiniti QX50 (для любителей комфорта и простора в салоне).

В итоге: все-таки лидер класса? Или нет?

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, изначально следует определиться с этим самым классом. Выступая в популярном SUV-классе, автомобиль Volkswagen Tiguan вдруг оказывается «вещью в себе»: он практичный в салоне и увлекательный на дороге, он предлагает современные технологии и массу оснащения. Схожие выводы в прошлом писал и для модели Volkswagen Tiguan Allspace. И если повторяться, то уже до конца: обновленный Volkswagen Tiguan идеально подходит для требовательных покупателей, которые хотят получить быстрый, породистый, современный кроссовер. Только будьте готовы за это платить.

Технические характеристики Volkswagen Tiguan 2.0 TSI DSG 4MOTION

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,51 х 1,86 х 1,68 м

Колесная база – 2,68 м

Клиренс – 200 мм

Багажник – от 615 л (5 мест) до 1 655 л (2 места)

Грузоподъемность – 560 кг

Снаряженная масса – 1 699 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4 2,0 л

Мощность – 220 л.с. при 4 500-6 200 об/мин.

Крутящий момент – 350 Нм при 1 500-4 400 об/мин.

Удельная мощность и момент – 129 л.с. на 1 т; 206 Нм на 1 т

Привод – полный привод 4MOTION, режимы езды для снега и бездорожья

Трансмиссия – 7-ступенчатый «автомат»-DSG (преселективная роботизированная КПП)

Разгон 0-100 км/ч – 6,3 секунд

Максимальная скорость – 225 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 10,2 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 7,2 л на 100 км

Страна производства – Германия

Шины тестового автомобиля – Continental WinterContact TS 850 P 255/45R19

Минимальная цена – от 1,16-1,22 млн грн. или $42-44 тыс.