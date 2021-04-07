Тест-драйв Hyundai Santa Fe: больше – значит лучше?





Бренд Hyundai сейчас очень активен в Украине: под конец 2020 и вначале 2021 года вышло много новинок в популярных классах. Каждый автомобиль по-своему интересен, но настоящим откровением стал Hyundai Tucson. И вот теперь – встреча с обновленным кроссовером Hyundai Santa Fe. Чем удивит «старший брат» на фоне младшего? В чем он лучше? А в чем хуже?

Позиционирование модели Hyundai Santa Fe

Автомобиль Hyundai Santa Fe во многим исторически важен для компании: это первый кроссовер в истории фирмы – он появился в далеком 2000-м году. Второе поколение вышло в 2006-м – и тогда, на фоне Tucson, стало ясно позиционирование Santa Fe как флагмана SUV-линейки. Данная позиция укрепилась еще сильнее в третьем поколении – 2012 год – когда кроме оригинальной модели Hyundai Santa Fe, также появилась и увеличенная версия Grand Santa Fe (снова вернувшая семейству флагманский статус после Veracruz). Наконец, к 2018-му компания подготовила четвертое поколение модели, о котором когда-то рассказывали в отдельном репортаже. И вот совсем недавно – в середине 2020 года – выходит обновленная версия Hyundai Santa Fe. Причем, невзирая на быстрое обновление, оно оказывается масштабным: фактически использованная новая платформа, появилась новая передняя часть, заметно изменился салон, добавились новые функции и системы.

Кроссовер Hyundai Santa Fe представлен уже в четвертом поколении (код модели ТМ), причем в середине 2020-го этот автомобиль получил масштабные обновления: увеличилась длина (теперь 4785 мм) и вырос объем багажника (теперь 634 л), автомобиль получил новую техническую платформу (разберем ниже), изменился салон. Знакомимся с моделью Hyundai Santa Fe на примере дизельной версии в комплектации Тор Special Edition.

Как едет кроссовер Hyundai Santa Fe?

Порой не так, как вы того ожидаете. Я не говорю «плохо», я говорю «не так». При первом взгляде на крупный кроссовер Hyundai Santa Fe от его мягких форм кузова ждешь такой же мягкости подвески – но этого нет. Ходовая часть неожиданно собранна и упруга (возможно, тут доля впечатлений из-за 20-х колес). Такая подвеска радует отсутствием раскачки на волне и хорошей энергоемкостью, но при проезде ямок и выбоин хотелось большего комфорта. Вместе с тем, автомобиль оказался неожиданно устойчивым в повороте на дуге, его пределы по сносу колес впечатлили: почти на уровне добротной «легковушки», а не «кросса». Добавить тяжеловатый руль, да бойкую связку мотора и «автомата» в ездовом режиме SPORT – и получится почти драйверский кроссовер. Слово «почти» объясняется тем, что перед нами все-таки очень габаритный и массивный автомобиль, который изначально создавался для семьи.

Но если попытаться ехать по-семейному спокойно, то проявляются другие замечания. Так, при выборе комфортного или эко-режима, «автомат» постоянно тяготеет к высшим передачам. В итоге, заставляя работать мотор на низких оборотах (1,2-1,3-1,5 тысячи), где мало тяги. А-у-у-у, а где обещанные «200+» лошадей и почти полтысячи Нм момента, которые вот недавно так радовали в разгоне? Вместо быстрых и линейных реакций на нажатие педали акселератора вдруг пришла задумчивость и нерасторопность. Помнится, в прошлом кроссовер Hyundai Santa Fe предлагал очень удачный режим SMART, который сам подстраивался под текущий стиль езды – однако теперь он также напоминает нечто среднее между «эко/комфорт»-режимами. Похоже, здесь виноват даже не сам мотор и не ездовые режимы, а изменения в трансмиссии: переход с классического «автомата» на преселективный «робот», который явно тяготеет к высоким передачам. В тоже время – это дало свои плюсы в виде экстремумов: динамика разгона на пределе хороша, а расход топлива неожиданно низкий.

Мне и раньше нравился профиль боковин, и также раньше вызывало вопросы оформление передней части. Однако в целом автомобиль выглядит статно, важно, солидно. От подвески я ждал больше мягкости, зато порадовала энергоемкость (хотите больше комфорта – берите меньше колеса). Больше вопросов вызывает управление разгоном в обычных ездовых режимах. Логика управления тягой и разгоном налаживается только в режиме SPORT. Но, к чести автомобиля, в SPORT—e он действительно «может»: мой замер 0-100 км/ч дает 8,3-8,5 секунды в зависимости от способа старта.

Салон также старается выглядеть солидным. Признаю – это получилось. Массивная центральная консоль, хорошая кожа, красивая вышивка «ромбиком», передняя панель с бежевым покрытием «в общий тон», черный потолок с обивкой из алькантары. Классная деталировка в мелочах, отделка под шлифованный алюминий на центральной консоли, декоративная подсветка салона. Немцы за такое попросят очень и очень…

А ведь кроссовер Hyundai Santa Fe во многом по-немецки продуман и эргономичен. К примеру, для хранения телефона есть вертикальная ниша с беспроводной зарядкой. В подполье центральной консоли – объемная полка. Под правой рукой – не только кнопки «автомата» и селектор выбора режимов езды, но также управление «климатом» и аудиосистемой. Причем для смены температуры предусмотрены хромированные защелки-переключатели. Еще раз – кроссовер Hyundai Santa Fe очень хорош в деталях. Не называясь «премиумом» на словах, он реально очень близко подходит к этому статусу на деле.

И везде много места. Спереди в креслах – просторно. Сзади – также. Можно сдвинуть диван, можно наклонить его спинку. Причем диапазоны регулировок велики, можно даже принять позу «полулежа» (только надо переставить шторку багажника во второе положение). Для удобства пассажиров предусмотрены дефлекторы вентиляции, подогрев сидений, шторки на окнах. Имеется даже бытовая розетка и кнопки для сдвигания переднего пассажирского сиденья: ну как будто сзади будет ехать босс! Вот только почему его обделили и не дали дополнительную зону «климата»? Забегая вперед: при заказе 7-местного салона также в пакете обещают и дополнительный кондиционер для задних пассажиров. Но тестовый автомобиль был 5-местным, а это означает, что в багажнике покоились огромные органайзеры вместо дополнительных сидений. Да и в целом – багажник оказался не только большим, но и хорошо продуманным: различные ниши и крючки, электропривод крышки.

Салон со специфическим «олдскульным» дизайном. Но качество отделки и внимание к деталям – почти на уровне «премиума». Простор везде: спереди и сзади, большой багажник. Плюс очень широкие диапазоны регулировки сидений – да, и задних также.

Есть ли инновации в Hyundai Santa Fe?

Кроссовер Hyundai Santa Fe построен просто как современный кроссовер: несущий кузов, независимые подвески, 4-цилиндровый турбодизель. Однако интересно то, насколько масштабные перемены претерпел автомобиль в ходе своего обновления – фактически он переехал на новую платформу, можно было говорить о кардинальной смене поколений. Или нет? И вот здесь обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe стал отличным поводом для того, чтобы поговорить о понятии слова «платформа» в формате сегодняшнего дня. Если ранее понятие «платформа» подразумевало, фактически, неизменную колесную базу с установленной подвеской и силовым агрегатом, то сегодня понятие «платформа» – это набор кубиков-элементов, из которых создается автомобиль. Причем, совершенно разных элементов: детали ходовой части, моторы и трансмиссии, электроника и вспомогательные системы. Вот и в случае с обновленным автомобилем Hyundai Santa Fe, его основа – несущий кузова, колесная база – остались прежними. Но изменилось много других элементов.

Прежде всего, изменилась ходовая часть. Здесь по-прежнему МакФерсон спереди и независимая многорычажная подвеска сзади, однако все элементы подвески новые, плюс переработано рулевое управление. Алюминиевый 2,2-литровый турбодизель Smartstream D развивает 202 л.с. и 440 Нм, он все также работает с паре с 8-ступенчатым «автоматом» – но теперь это не классическая гидромеханическая АКПП, а преселективный «робот» DCT с парой мокрых сцеплений. Имеют и другие изменения в трансмиссии. Как и раньше, основой полного привода HTRAC является фрикционная муфта. Но если ранее для бездорожья был предусмотрен лишь один режим (фактически, просто блокировка муфты в ее замкнутом положении), то теперь спектр электронных помощников увеличен – для бездорожья предусмотрено уже три настройки системы Terrain Mode и они реально отличаются. Так, режим SNOW подразумевает плавную реакцию на нажатие педали акселератора и «растянутые» переключения передач. Режим SAND дает резкую реакцию мотора на нажатие педали акселератора и активнее подключает заднюю ось. Режим MUD делает все примерно также, только еще держит передачи пониже и активирует систему помощи при спуске со склонов.

Изменилась и другая электроника. К примеру, теперь по центру передней панели установлен 10,25-дюймовый дисплей (уже знаком по Hyundai Elantra и Hyundai Tucson). Правда учтите, что в стартовой и средней комплектации будет 8-дюймовый дисплей. Хотя в любом случае – можно рассчитывать на поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также Bluetooth и голосовых команд. Кроме того, изменилась и панель приборов: фактически она теперь целиком и полностью построена на основе 12,3-дюймового дисплея (также особенность комплектации Тор), вместо 7-дюймового дисплея в комбинации со стрелочными указателями. Круговой обзор был и ранее, но теперь добавилась система видео-мониторинга «слепых зон» зеркал заднего вида. А с появлением ассистента удержания в полосе, дав паре с адаптивным «круизом» удалось создать систему помощи HAD (Highway Driver Assist) при движении по шоссе.

Казалось: несущий кузов, схема подвесок, 4-цилиндровый турбодизель – все осталось прежним. Однако в реальности обновления Hyundai Santa Fe вышли далеко за «подтяжку лица» и видоизменение салона, а понятие «новой платформы» трансформировалось в появление новых элементов, узлов, функций. Порой и за меньшие перемены другие автомобили приписывали себе титул «нового поколения».

Цена автомобиля Hyundai Santa Fe и его конкуренты

Автомобиль Hyundai Santa Fe на украинском рынке представлен в трех комплектациях и с двумя моторами: бензин 2.5 MPi на 180 л.с. – в паре с 6-ступенчатым «автоматом» и приводом 2WD или 4WD, турбодизель 2.2 CRDi на 202 л.с. – в паре с 8-ступенчатым «автоматом»-DCT и приводом 4WD. Итого получаем семь вариантов автомобиля. Плюс покупателям доступно три опционных пакета: «Special Edition (SE)», «Panorama», «7-Seat».

Гамму модели открывает комплектация Dynamic: системы ABS и ESC, функции контроля и удержания рядности (LKA) и (LFA), ассистенты предотвращения столкновения вперед и при левом повороте (FCA-A) и (FCA-JX), система контроля усталости водителя DAW, 2-зонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль (SCC), выбор режимов езды, бесключевой доступ, камера заднего вида, подогрев руля, подогрев передних сидений, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски. Цена Hyundai Santa Fe Dynamic (в зависимости от мотора/трансмиссии): бензин 2.5 MPi 6AT 2WD – от 1,044 млн грн. или около $37 тыс., бензин 2.5 MPi 6AT 4WD – от 1,096 млн грн. или $39 тыс., дизель 2.2 CRDi 8DCT 4WD – от 1,23 млн грн. или $44 тыс.

На следующем уровне расположена комплектация Elegance, где добавлено: контроль «слепых зон» зеркал заднего вида (BCA), контроль перекрестного трафика при движении задним ходом (RCCA), АКПП с «управлением по проводам» (SBW), электропривод крышки багажника и функция интеллектуального открывания, отделка салона «экокожа», электропривод регулировки сиденья водителя и переднего пассажира, беспроводная зарядка для смартфона, розетка на 220 вольт, 18-дюймовые колесные диски, хромированная отделка молдингов дверей и переднего бампера, пр. Цена автомобиля Hyundai Santa Fe Elegance (мотор/трансмиссия): бензин 2.5 MPi 6AT 4WD – от 1,24 млн грн. или $44,3 тыс., дизель 2.2 CRDi 8DCT 4WD – от 1,375 млн грн. или $49 тыс.

Наконец, максимальная комплектация Тор дополнительно предлагает: видео-мониторинг «слепых зон» (BVM), ассистент безопасного выхода (SEA), систему предупреждения о превышении скорости (ISLW), ассистент движения по шоссе (HDA), систему кругового обзора (AVM), дистанционное управление при парковке (RSPA), подогрев задних сидений, вентиляцию передних сидений, аудиосистему KRELL, мультимедиа с 10,25-дюймовым дисплеем и навигацией, приборную панель Super Vision с 12,3-дюмовым дисплеем, 20-дюймовые диски, пр. Цена автомобиля Hyundai Santa Fe Тор (мотор/трансмиссия): бензин 2.5 MPi 6AT 4WD – от 1,37 млн грн. или $49 тыс., дизель 2.2 CRDi 8DCT 4WD – от 1,52 млн грн. или $54,3 тыс.

Тестовый автомобиль был представлен в комплектации Top: полный набор систем помощи водителю (комплекс Hyundai SmartSense), премиум-аудио KRELL (10 динамиков, сабвуфер, усилитель), два больших дисплея в салоне (12,3 и 10,25 дюймов). Адаптивный «круиз», контроль рядности, камера заднего вида есть даже в «базе» – а здесь еще были добавлен ассистент движения по трассе, круговой обзор, видео-мониторинг «слепых зон», пр. Кроме того, тестовый автомобиль получил дополнительный пакет Special Edition (SE) ценой 35 тыс. грн.: отличная кожа Nappa, потолок и стойки в черной алькантаре, оригинальные 20-дюймовые диски, решетка радиатора Dark Chrome, низ бамперов и расширители на дверях в цвет кузова. В итоге цена тестового автомобиля достигла 1,56 млн грн. Итак, диапазон обозначен – от 1 млн грн. до 1,5+ млн грн. Что предложат конкуренты?

Если вам нужен просто комфортный и достаточно просторный кроссовер для семьи, то даже в диапазоне до 1 млн грн. можно отобрать немало подходящих автомобилей: известные модели Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander (также есть 7-местный вариант), Renault Koleos, «младший брат» Hyundai Tucson. В любом случае вы найдете бензиновые или дизельные моторы, передний или полный привод, достаточный уровень оснащения – и все это за существенно меньшие деньги. Если обязательно нужно получить 7-местный салон и готовы к ценнику 1-1,2 млн грн., то можно выбрать SEAT Tarraco, SKODA Kodiaq, Peugeot 5008: в случае этих автомобилей получите мощный дизель и хорошее оснащение. Наконец, рассматривая крупный кроссовер за 1,3-1,5 млн грн., нельзя пройти мимо 7-местных моделей Mazda CX-9 и Toyota Highlander: пусть бензиновые моторы, но отличный простор и комплектация, экономичный гибрид Toyota, драйверский характер Mazda. Наконец, при ценнике 1,5+ млн грн. на горизонте уже маячат стартовые версии Volkswagen Touareg: да, лишь 5-местный салон – зато мотор V6 и постоянный полный привод. С другой стороны: ответом Hyundai Santa Fe является его максимальная комплектация.

Лишь несколько конкурентов (на самом деле соперников намного больше), но даже они очень сильно усложняют жизнь Hyundai Santa Fe: модели «от мала до велика», есть 5- или 7-местные, найдутся бензин/дизель/гибрид, можно выбрать более мощные варианты…

Стоимость содержания и реальный расход топлива Hyundai Santa Fe

Городской расход топлива постоянно находился у отметки 7,5-8 л на 100 км, что похвально для столь габаритного автомобиля на 202-сильном турбодизеле. При плавном стиле езды и отсутствии заторов минимальный городской расход и вовсе выходил на уровне 6,5 л на 100 км, при динамичной езде и/или большом количестве заторов – получалось 10-10,3 литров. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход топлива составляет 5-5,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч готовьтесь к 6,5 л на 100 км пути.

Для автомобиля предлагается два типа гарантии на выбор покупателя – четыре года без ограничения пробега или пять лет с ограничением 100 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание требуется каждые 15 тыс. км или раз в год. Стоимость обычного стандартного ТО составляет 5,8 тыс. грн. Цены на автомобиль (2021 г.в.) и сервисное обслуживание указаны по состоянию на апрель, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность автомобиля Hyundai Santa Fe

Автомобиль проходил цикл краш-тестов Euro NCAP в 2018 году и получил максимальную «5-звездочную» оценку. Причем при фронтальных и боковых ударах манекены практически сплошь имеют «зеленые» (хорошая безопасность) или «желтые» (нормальная безопасность) отметки – ни одной проваленной зоны. Единственное существенное замечание касается безопасности шеи задних пассажиров при ударе сзади. Но, снова-таки, для водителя и переднего пассажира защита шеи получила «зеленую» отметку.

В итоге

Могло показаться, что я придираюсь к автомобилю Hyundai Santa Fe, но это не так. Если кто-то скажет «я купил новый Hyundai Santa Fe по таким-то причинам», то ОК – я могу лишь приветствовать данный выбор. Абсолютно нормальный кроссовер, который имеет свои плюсы и минусы. Каждый покупатель сам решает, насколько эти плюсы и минусы ему важны. Но ведь сколько таких автомобилей с «плюсами/минусами» существует?

В тоже время: нельзя игнорировать факт, что родственный Hyundai Tucson является более «народным» по цене/формату, при этому умеет удивлять, а крупный Hyundai Palisade перетянул на себя статус 7-местного флагмана SUV-линейки Hyundai. В итоге кроссовер Hyundai Santa Fe не является откровением ни в своем классе, ни в модельной линейке бренда Hyundai. Это просто еще один кроссовер. Пусть даже достаточно удобный, современный, универсальный – этакий «вариант на все случаи жизни».

Плюсы:

+ Простор салона (опционально 7-местный), широкие диапазоны регулировки сидений

+ Высокий уровень отделки и оснащения, комплекс SmartSense

+ Связка «дизель + автомат» радует динамикой и экономичностью…

Минусы:

— …но не радует при обычной езде «в полпедали»

— От кроссовера такого формата – ждал большего комфорта подвески

— Цена – есть много сложных конкурентов и снизу, и сверху прайса

Технические характеристики Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 8DCT 4WD

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,785 х 1,9 х 1,71 м

Колесная база – 2,765 м

Клиренс – 185 мм

Багажник – 634 л (5 мест)

Грузоподъемность – 500 кг

Снаряженная масса – 1 865 кг

Мотор – турбодизель, R4 2,2 л

Мощность – 202 л.с. при 3 800 об/мин.

Крутящий момент – 440 Нм при 1 750-2 750 об/мин.

Удельная мощность и момент – 108 л.с. на 1 т; 236 Нм на 1 т

Привод – полный привод HTRAC, режимы езды для бездорожья

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (преселективная роботизированная трансмиссия DCT)

Разгон 0-100 км/ч – нет данных

Максимальная скорость – 205 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,5 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,3 л на 100 км

Страна производства – Южная Корея

Шины тестового автомобиля – Goodyear UltraGrip Performance+ 255/45R20

Минимальная цена автомобиля (2021 г.в.) – от 1,044 млн грн. или $37,3 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,56 млн грн. или $56 тыс.